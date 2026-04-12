 Temkinli iyimserlik sürüyor

ABD ile İran arasındaki ateşkes bir ayı aşkın süredir baskı altında kalan piyasaları rahatlattı. Petrol fiyatlarında düşüş, borsalarda alım, dolarda zayıflama, Euro’da güç kazanımı, altın ve gümüş fiyatlarında toparlanma, ABD tahvil faizlerinde düşüş olarak kendini gösterdi. Şartlı ve Lübnan’a saldırılar nedeniyle “kırılgan” bir ateşkes olarak tanımlandı. Hafta sonu yapılacak görüşmelerin gündeminde; Hürmüz Boğazı’nın açılması ve geçiş ücreti alınmaması, uranyum zenginleştirme, savaş tazminatı, bundan sonra saldırı olmayacağına dair garanti verilmesi gibi başlıklar var. Bunların aşılması ilk bakışta pek kolay görülmüyor. Ancak iki tarafın da savaştan yorulduğu, hava saldırılarıyla sonuç alınmasının zorluğu, anlaşmanın herkesin yararına olacağı ve küresel ekonomideki tahribatı dikkate alırsak bir uzlaşı çıkması daha mümkün. Salı akşamına kadar ABD Başkanı Trump’ın İran’ı yok etmekten söz edip birkaç saat sonra ateşkesi kabul etmesi daha istekli tarafın ABD olduğunu gösteriyor.

ANLAŞMA OLASILIĞI FİYATLANIYOR

Savaşın başlaması gibi ateşkes de piyasaları kontrpiyede bıraktı. Piyasalar ateşkes sonrası bazı ihlaller olsa da temkini elden bırakmadan anlaşma olasılığını fiyatlamaya devam etti. Ancak Trump’ın öngörülmez, söylem ve tavırlarına güvenilmez biri olduğu konusunda hiçbir şüpheye mahal yok. Böyle düşünenlerin bu konuda referansı oldukça kuvvetli. Trump son açıklamasında “Anlaşma olmazsa gemileri yüklüyoruz” diyerek yine tehdit etti. Bu açıdan piyasaların temkinli bir iyimserlik içinde olduğunun altını çizmekte yarar var. Görüşmelerde anlaşma sağlanırsa piyasalardaki olumlu havanın devamı, aksi taktirde tekrar gergin görünüm söz konusu olacak.

BIST 100 HIZLI TOPARLANDI

Bu çerçevede borsalarda yaralar sarılmaya başlandı. BIST100 Endeksi İran savaşı başlamadan önceki haftayı 27 Şubat günü 13 bin 717 seviyesinden kapatmıştı. Son kapanışı 14 binin üzerinde. En hızlı toparlayan Borsa İstanbul oldu. Bir ayı aşkın süredir devam eden düşüş 3-4 günde telafi edildi.

Altın ve gümüş savaş öncesinin oldukça gerisinde kalırken ABD ve Almanya borsaları, henüz savaş öncesi seviyelerine gelemedi. Dolar savaş öncesine göre biraz daha değerli durumda. Türkiye gösterge tahvil ise savaş öncesinin üç puan kadar üzerinde.

En önemli gösterge olan petrol ise savaş başlamadan önceki seviyenin yüzde 25 üzerinde. Brent petrol fiyatı savaş öncesi 73 dolardı. 90 doların altında kalıcı olması piyasalardaki iyimserliği destekleyebilir.

ABD-İran arasındaki görüşmelerden tam bir anlaşmanın çıkması önemli. Anlaşma olsa da yaşanan savaş gerek küresel ekonomide, gerekse uluslararası barış ortamı ve NATO üzerinde bir tortu bırakacak. Eski dengelere dönmek biraz zaman alacak. Nitekim Hazine ve Maliye Başkanı Mehmet Şimşek, cari açık, enflasyon ve büyümede revizyondan söz etti. Küresel ekonomi için IMF de benzer uyarılarda bulundu. IMF Başkanı Kristalina Georgieva, “Yeni barış kalıcı olsa bile büyüme daha yavaş olacak” dedi. Yatırımcılar ABD-İran görüşmelerinin sonuçlarına göre yön belirleyecek. Anlaşma sağlandığı taktirde risk iştahı artacak ve borsalar daha fazla öne çıkacak.

Borsa İstanbul’da tavsiye olarak görülmemesi kaydıyla; bankalar ve havayolu şirketlerinin anlaşmaya en çabuk tepki verecek sektörler arasında olacağını tahmin etmek zor değil. Yabancı ilgisinin devamı beklenebilir. Dolardaki zayıflama ve tekrar düşük faiz ortamına geri dönüş olasılığı güçleneceği için altın ve gümüş fiyatlarında yükselişin devamı olasıdır.

Anlaşma olmaz ise savaş şartları ve gergin piyasa koşullarına bağlı olarak savunma ve petrokimya hisseleri yine yakın takipte olacaktır. Ekonomik verilere duyarlılık barış ortamı gelirse tekrar artabilir.

17 Nisan’da S&P’den Türkiye’nin kredi notu konusunda değerlendirmeler bekleniyor. Fitch ise, cuma akşamı Türkiye’nin görünümünü rezervlerdeki erimeyi gerekçe göstererek ‘pozitif’ten ‘durağan’a çevirdi. Ama piyasalara etkisi olmaz.

Türkiye’nin 5 yıllık risk priminde (CDS) hızlı düşüş sürüyor. 230’lu seviyelere gerileyen CDS’ler savaş sırasında 300’ün üzerini test etmişti. Borsa İstanbul’da olumlu hava korunuyor.

DİKKATLER PETROL FİYATLARINDA

Dış piyasalarda olumlu seyir var. Savaş ve barış petrol fiyatları üzerinden okunmaya devam ediliyor. Altın ve gümüşteki yükseliş ise dolardaki zayıflamanın yansıması ve güvenli liman ihtiyacıyla ilgili. Ancak altında görülen zayıf toparlanma ve baskının korunmasında gelen satışların etkisini dikkate almakta yarar var. Altın ve gümüşteki coşku azaldı. Son dönemdeki düşüşe rağmen orta ve uzun dönem primli görünümüyle birlikte merkez bankaları kaynaklı gelen satışların etkisi kendini gösteriyor. Savaş biterse merkez bankalarının faiz politikası yumuşayabilir. Fed için tekrar bu yıl için bir faiz indirim olasılığı artacaktır. Avrupa Merkez Bankası için ise 3-4 faiz artırım beklentisi daha aşağıya çekilebilir. Son gelişmelerin piyasa parametrelerine yansımaları; ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.34, Euro/dolar paritesi 1.1728, dolar endeksi 98.65, altının ons fiyatı 4.749 dolar, gümüş 75.92 dolar, brent petrol ise 92.00 dolar seviyelerinde seyrediyor.

BORSADA TOPARLANMA GÜÇLENİYOR

Borsada tepki çıkışı sürüyor. Düşüş trendi kırıldı. İlk destek 13.750’de. Bu seviyenin üzerinde çıkışın devamı beklenebilir. Sonraki destekler 13.550 ve 13.350 seviyelerinde bulunuyor. İlk dirençler ise 14.100-14.200 noktalarında. Sonraki direnç ise 14.532 zirvesinde bulunuyor. Endekste tepki çıkışı gücünü korumakla birlikte direnç seviyelerinde satışlar görülebilir.

YABANCI ALICI ÇIKABİLİR

TCMB verilerine göre 3 Nisan ile biten haftada; yabancı yatırımcılar hisse senetlerinde 217 milyon dolar, tahvil ve bonoda 784 milyon dolar olmak üzere toplamda 1 milyar dolarlık satış yaptılar. Yabancı yatırımcıların ateşkes sonrası Türkiye mali piyasalarına tavrını ise gelecek perşembe günü görebileceğiz. Borsadaki seyre bakıldığında geçen hafta alıcı olmaları çok muhtemel görünüyor. Savaş nedeniyle çıkan sıcak para, barış ortamı gelirse geri dönebilir. Aynı hafta TCMB brüt rezervlerinde 6.3 milyar dolar artış, swap hariç net rezervlerde ise 1.8 milyar dolar düşüş gözlenirken, yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatında 5.8 milyar dolar yükseliş gözlendi. Savaş biraz dövize yönelim sağlamış görülüyor. Savaş ile birlikte TCMB rezervlerinde yaklaşık 50 milyar dolarlık gerileme yaşandı. Altın ve döviz satışıyla birlikte altın fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle önemli sayılabilecek bir rakam. Rezervlerdeki düşüşün yüzde 27’sinin altın hareketinden kaynaklandığını söyleyen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, rezerv yeterliliği açısından sorun görülmediğini belirtti. Savaş biterse TCMB tekrar rezerv biriktirmeye başlayacak. Bunun için hangi yöntemi kullanacağı piyasalar için önemli. 19 Mart süreciyle aynı miktar rezerv kaybı olmuş ve faiz artırımına gidilmiş, TCMB politika faizini yüzde 42.5’ten yüzde 46’ya çekmişti. Piyasalar rezervlerde düşüş söz konusu olunca aynı durumu dillendirdi. TCMB zaten savaşın başlamasıyla haftalık repo ihalelerini iptal ederek üç puanlık örtülü bir faiz artırımına gitmişti. TCMB’nin nasıl bir yol izleyeceği konusunda 22 Nisan’daki toplantı beklenecek. ABD ile İran arasında anlaşma sağlanırsa ‘bekle gör’ olasılığı güçlenebilir.