Temkinli iyimserlik sürüyor

Haberin Devamı

PİYASALARDA olumlu hava korunuyor. Borsa İstanbul’da dalgalı seyirle çıkış hareketi sürerken faiz ve döviz tarafı sakin. Döviz kurlarında çıkış açısı zayıf. Gösterge tahvil faizinde ise düşüş eğilimi hâkim. Ancak son günlerde hafif tepki çıkışı gözleniyor. 15 Eylül’de CHP Kurultay davasının ertelenmesi, piyasalara iyi geldi. 24 Ekim’e kadar süre kazanılmış görüldü ve BIST100 Endeksi’nde hacimli yükseliş yaşandı. Ancak kâr satışlarına bağlı olarak teknik düzeltmeler gelse de satışlar karşılanıyor. Siyasetin gölgesi kalkınca veya azalınca piyasalar, ekonomik gündeme dönüp kendine geliyor. Siyasi gerginlikler alım fırsatı olarak kullanılırken yükselişlerde direnç seviyeleri geçilmekte zorlanılıyor. Bir bakıma “korkuda al, coşkuda sat” mentalitesi işlerlik kazanmış görülüyor. Piyasa oyuncuları bunu kullanmaya çalışıyorlar. Uzun dönemli yatırımcılar ise bundan çok memnun olmasa gerek.

Haberin Devamı

BORSADA PRİM % 13

BIST100 Endeksi halen Temmuz/2024 zirve seviyelerinde dalgalanıyor. Dolar bazında ise BIST100 Endeksi aynı tarihli zirvenin yaklaşık yüzde 20 altında işlem görüyor. Yılbaşından bu yana yüzde 13 gibi bir prim söz konusu. Enflasyon ve diğer yatırım araçlarının oldukça gerisinde kalan bir performans söz konusu.

Bulunduğumuz dönemde enflasyon düşüşüne bağlı olarak TCMB’den gelen faiz indirimine rağmen BIST100 Endeksi’nde çıkışı zayıflatan gelişme siyasi gerginlikler oldu. Siyasette yaşanan yumuşama borsaya olumlu yansıdı. Para piyasaları yani faiz ve döviz tarafı da bu gelişmelere uyumlu hareket etti. Tahvil faizleri geriledi. Döviz kurlarında ise düşük eğilimli bir çıkış hareketi var. Faiz düşünce alternatif piyasalardan biri olan dövize bir ilgi artışı beklendi. Kısmen de oldu. Ama bu, faizdeki düşüşten çok yine siyasi belirsizliğe karşı güvenli liman anlayışından kaynaklandı. Bu görünüm aynı zamanda ‘döviz neden yükselir’ sorusunun cevabıydı.

Haberin Devamı

Döviz neden çok fazla yükselmez veya yükselemez sorusunun cevapları ise; “TCMB döviz rezervleri güçlü ve yüksek, cari açık azalıyor hatta son açıklanan verilere göre aylık bazda artıya geçti. Ayrıca Türkiye’nin ülke risk puanı (CDS) son beş yılın en düşük seviyelerinde. Bu durum daha uzun bir zaman diliminde halen yatırım yapılabilir seviyenin iki kademe altında bulunan kredi notunda bir artışı ve buna bağlı olarak sıcak para girişi olasılığını gündeme getirebilir” şeklinde olabilir. Ama iyimser beklentilerin ana teması siyasette istikrarın korunması olacak. Daha kısa vadede yabancı yatırımcılar 24 Ekim tarihini görmek isteyeceklerdir.

KURLARIN DURUMU NE OLACAK

Haberin Devamı

Dış piyasalardaki olumlu hava da iyi bir zemin hazırlamış durumda. Döviz kurlarının çok baskı altında kalması ve TL’nin değerli görünümü ihracatçı açısından bazı sızlanmaları beraberinde getiriyor. Ama enflasyon ile mücadelede kur geçişkenliğinin özel bir yeri var. Bu açıdan olağandışı gelişmelere bağlı ani yükselişleri istisna sayarsak kurlar bir süre daha kontrollü olmak durumunda kalacak gibi görünüyor. Bu yıl için kurlardaki yükseliş geçtiğimiz yıllara göre zayıf değil. Dolar+Euro sepetinin yılbaşından bu yana getirisi yaklaşık yüzde 24-25 seviyelerinde ve yüzde 21.5 olan enflasyonun (TÜFE) üzerinde. Ancak 2024 yılından gelen TL’de bir değerlenme söz konusu. Borsa İstanbul’da faiz indirim sürecine bağlı olarak iyimserlik devam ediyor.

Haberin Devamı

YABANCI İŞLEMLERİ BEKLENİYOR

Piyasalar dalgalanırken yabancı yatırımcılar ne yapmış sorusu, TCMB’nin açıklamalarında cevap buluyor. 12 Eylül ile biten haftada; yabancı yatırımcılar hisse senetlerinde 164 milyon dolarlık satış yaparken tahvil bonoda 587 milyon dolarlık alım yaptılar.

TCMB brüt rezervleri ise 2.2 milyar dolarlık azalışla 177 milyar dolara geriledi, yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı 2.7 milyar dolarlık artışla 201 milyar dolara yükseldi. İki haftadır dövize eğilim bir miktar arttı, TCMB rezervlerinde ise erime görüldü.

Altın fiyatlarındaki yükseliş rezervlerdeki kayıpları sınırlamış görülüyor. 177 milyar dolarlık brüt rezervin 93 milyar doları altın, 84 milyar doları ise dövizden oluşuyor. Bu veriler 15 Eylül öncesini kapsadığı için bir ölçü vermeyebilir. Kurultay davasının ertelenmesi sonrası işlemleri içeren önümüzdeki perşembe günü açıklanacak veriler daha belirleyici olacak.

Haberin Devamı

BORSADA 11.600 ÖNEMLİ

Borsada yükseliş hareketi dalgalı seyirle devam ediyor. İlk destek 11.000 seviyesinde bulunurken çıkışın devamı için bu seviyenin üzerinde kalınması önemli olacak. Aksi taktirde sonraki destekler 10.750 ve 10.500 seviyelerinde bulunuyor. İlk dirençler ise 11.300 ve 11.600 seviyelerinde. 11.600 zirve olması açısından daha önemli. Bu seviyeye hareketlenmelerde satışlar görülebilir. Yeni zirve arayışları için 11.600 zirvesinin geçilmesi gerekecek. 11.600 yaklaşık olarak dolar bazında son satışların geldiği 282 direncine denk düşüyor. Sonraki dirençler ise 11.800 ve 12.200 seviyelerinde. Endekste kâr satış denemelerine rağmen çıkış hareketi gücünü koruyor.

FED’DEN SÜRPRİZ GELMEDİ

Dış piyasalar geçen hafta Fed toplantısına odaklandı. Toplantıdan sürpriz çıkmadı ve 25 baz puanlık indirimle faiz yüzde 4.25 olarak belirlendi. Beklentiler ağırlıklı olarak 25 baz puanlık indirim olduğu için piyasalar üzerindeki etkisi sınırlı kaldı.

Fed Başkanı Powell, istihdamdaki aşağı yönlü baskıya karşılık enflasyondaki yukarı yönlü riskler nedeniyle dengeyi bulmaya çalıştıklarını söyledi. Powell faiz indiriminde seri düşüş sürecinin başladığı algısının yanlış olduğunu söylerken bu yıl için iki, 2026 için bir faiz indirimi beklentisi öngörüldü. Toplantı sonrası piyasalarda ekim ve aralık toplantılarında faiz indirimi geleceği beklentileri ağırlık kazandı. Bu durum olumlu seyrin devamında oldukça etkili oldu.

Altın ve gümüş fiyatlarında Fed faiz kararı sonrası hafif bir gerileme yaşansa da daha sonra alım geldi. 25 baz puanlık indirim fiyatların içinde var algısı yerini faiz indirimi devam edecek beklentisine bırakınca altın ve gümüş fiyatları tekrar toparlandı.

ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.14, Euro/dolar paritesi 1.1748, dolar endeksi 97.65, altının ons fiyatı 3.682 dolar, gümüş 42.98 dolar, brent petrol 66.14 seviyelerinde seyrediyor.

Önümüzdeki hafta ABD büyüme (GSYH) ve PCE Fiyatları Endeksi dışında yoğun bir veri akışı görülmüyor.

Yukarıda yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir, yatırımcı profilinize uymayabilir.