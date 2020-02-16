Temkinli iyimserlik korunuyor

Altında yükseliş, petrolde ise düşüş eğilimi var. Çin ekonomisi ve küresel ekonomideki olası yavaşlama beklentileriyle birlikte emtia fiyatlarında düşüş eğilimi hâkim. Piyasalar üzerinde koronavirüs tedirginliği henüz aşılmış olmasa da borsalarda olumlu hava sürüyor. Yorgunluk sinyallerine karşılık borsalarda temkinli iyimserliğin korunduğunu da söylemeliyiz.
Koronavirüse bağlı gelişmelere rağmen borsalarda olumlu hava sürüyor. Bu görünümde temel etken sıkça vurguladığımız üzere düşük faiz. ‘Su akar yolunu bulur’ misali faizden kaçan tasarruflar hisse senetlerine yöneliyor. Borsa İstanbul’u yabancı yatırımcıdan çok yerli yatırımcı taşıyor, yabancı yatırımcının payı ise düşmeye devam ediyor. Altın (ons/dolar) ve petrol fiyatları yine koronavirüsün piyasalar üzerindeki etkileri konusunda yakından izleniyor. Altında yükseliş, petrolde ise düşüş eğilimi sürüyor. Emtia fiyatlarında da Çin ekonomisi ve küresel ekonomideki olası yavaşlama beklentileriyle genelde düşüş eğilimi hakim. Bu taraftan bakılınca koronavirüsün tedirginliği henüz dağılmış değil. Diğer kriterler ise Çin Yuanı ve Şanghay Borsası. ABD Doları/Yuan paritesi 7.00 seviyesinin üzerine bir atak yapar ise veya Şanghay Borsası 2.950-3.000 seviyelerini geçemeyip yeni bir satış dalgasıyla karşılaşırsa piyasalar bunu olumsuz algılayabilir. Son günlerde gerek Yuan’ın değer kazanması gerekse Şanghay borsasında görülen tepki yükselişi önemli referanslardan biri oldu. Piyasalar üzerindeki etkisi sınırlansa da Dünya Sağlık Örgütü ve Çin’den gelen haberlere bakılınca gerek virüsün yayılması gerekse tedavisinin henüz bulunamaması açısından olay ciddiyetini koruyor.
GERİLİMİ AZALTTI
İç piyasaların bir diğer sıkıntısı Suriye konusu. Rusya ile diyalogun tekrar başlaması gerilimi azalttı. Ancak askerlerimize yapılan son saldırı ve ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sert açıklamaları ile bu yöndeki duyarlılık oldukça yükseldi. Diğer yandan Türkiye’nin Suriye sınırına askeri sevkiyatının sürdüğüne dair haberler sıklaştı. Şubat sonu önem kazanan Suriye konusu baskı unsuru olmaya devam ederken gündemdeki yerini bir süre daha koruyacak gibi görünüyor. Reel ekonomide ise son veriler ışığında toparlanma devam ediyor. Sanayi üretimi, konut ile otomobil satışlarındaki artış ve Aralık ayında 2.8 milyar dolara ulaşan cari açık (yıllık cari fazla 1.6 milyar dolara geriledi) bunun göstergeleri. Ayrıca şimdiye kadar yayınlanan 12/2019 bilançolarında son çeyrekte performans artışı görülüyor. Bunlardan yola çıkarak 28 Şubat’ta açıklanacak 4.Çeyrek büyümesinin (GSYH) ilk üç çeyreğe göre daha iyi gelmesi muhtemeldir. Borsalardaki çıkışı destekleyen gelişmelerden biri de bu durum. Önümüzdeki hafta 19 Şubat Çarşamba günü Merkez Bankası faiz kararı açıklanacak. Beklentilerin biraz üzerinde gelen ve çift haneye yerleşen ocak enflasyonu sonrası şu anki negatif faizi de dikkate aldığımızda faiz indirimlerine ara vermesi olasıdır. Yine de toplantı sonucunu görmekte yarar var.
YÜKSELİŞ YAVAŞ
Bankalardaki yabancı para mevduatında artış eğilimi dalgalı seyirle sürüyor. Bir önceki hafta azalan yabancı para mevduatı 7 şubat haftasında 1.5 milyar dolar artış ile tekrar 196 milyar dolara ulaştı. Faiz düştükçe bu yöndeki artış da devam ediyor haliyle. Döviz kurlarındaki yükseliş ise daha yavaş. Faiz düşüşü yanında tekrar cari açık verilmeye başlanılması ve ABD dolarının dış piyasalarda değer kazanması dolar/TL yükselişine katkı yapıyor. Dolar Endeksi 99’un üzerine çıktı. Buna karşılık zayıf ekonomik verilere bağlı olarak Euro’da ise değer kaybı sürüyor. Trump da “ABD ekonomisi tarihinin en noktasında” dedi. Doğruluk payı olan bu görünüm haliyle paritelere de yansıyor. Ayrıca Fed Başkanı Powell da yaptığı açıklamada yeni faiz indirimleri olmayabileceği imasında bulundu. Dış dünyada ve içeride faiz indirimleri hız keserse sermaye piyasaları bu ölçüde coşkulu yükselişlerine devam edebilir mi bunun önümüzdeki dönemde görebileceğiz. Ancak bu aşamada borsalarda yorgunluk sinyallerine karşılık temkinli iyimserliğin koruduğunu söylemek mümkün.
BORSADA DİRENÇLERE DİKKAT
Borsada dalgalı seyirle birlikte çıkış trendi sürüyor. İlk dirençler 123.500-124.500 seviyelerinde. Bu seviyelerde kâr satışları görülebilir. Çıkışın devamı için 124.500 seviyesinin geçilmesi önemli olacak. Bu durumda çıkışın devamıyla birlikte 127.500 sonraki direnç seviyesi olarak görülüyor. İlk destek ise 119.500 seviyesinde. Bu seviyenin üzerinde çıkış trendi devam edebilir. Aksi takdirde sonraki destekler 117.800-116.600 seviyelerinde bulunuyor. Çıkış trendi sürmekle birlikte direnç seviyelerinde kâr satışları görülebilir.
DOLAR/TL’DE İLK DİRENÇ 6.08
Dolar/TL kurunda kısa dönemli yatay hareketin tamamlanmasıyla başlayan tepki çıkışı sürüyor. 6.08 ilk direnç noktası olarak görülürken bu seviyelerde satış denemeleri görülebilir. Sonraki dirençler ise 6.15-6.20 seviyelerinde bulunuyor. İlk destek ise 6.00 seviyesinde. Yatay hareketin tamamlanması için bu seviyenin üzerinde kalınması önemli. Direnç seviyelerinde satış denemeleri görülse de tepki çıkışı gücünü koruyor.
Temkinli iyimserlik korunuyor
Altında yükseliş, petrolde ise düşüş eğilimi var. Çin ekonomisi ve küresel ekonomideki olası yavaşlama beklentileriyle birlikte emtia fiyatlarında düşüş eğilimi hâkim. Piyasalar üzerinde koronavirüs tedirginliği henüz aşılmış olmasa da borsalarda olumlu hava sürüyor. Yorgunluk sinyallerine karşılık borsalarda temkinli iyimserliğin korunduğunu da söylemeliyiz.
Koronavirüse bağlı gelişmelere rağmen borsalarda olumlu hava sürüyor. Bu görünümde temel etken sıkça vurguladığımız üzere düşük faiz. ‘Su akar yolunu bulur’ misali faizden kaçan tasarruflar hisse senetlerine yöneliyor. Borsa İstanbul’u yabancı yatırımcıdan çok yerli yatırımcı taşıyor, yabancı yatırımcının payı ise düşmeye devam ediyor. Altın (ons/dolar) ve petrol fiyatları yine koronavirüsün piyasalar üzerindeki etkileri konusunda yakından izleniyor. Altında yükseliş, petrolde ise düşüş eğilimi sürüyor. Emtia fiyatlarında da Çin ekonomisi ve küresel ekonomideki olası yavaşlama beklentileriyle genelde düşüş eğilimi hakim. Bu taraftan bakılınca koronavirüsün tedirginliği henüz dağılmış değil. Diğer kriterler ise Çin Yuanı ve Şanghay Borsası. ABD Doları/Yuan paritesi 7.00 seviyesinin üzerine bir atak yapar ise veya Şanghay Borsası 2.950-3.000 seviyelerini geçemeyip yeni bir satış dalgasıyla karşılaşırsa piyasalar bunu olumsuz algılayabilir. Son günlerde gerek Yuan’ın değer kazanması gerekse Şanghay borsasında görülen tepki yükselişi önemli referanslardan biri oldu. Piyasalar üzerindeki etkisi sınırlansa da Dünya Sağlık Örgütü ve Çin’den gelen haberlere bakılınca gerek virüsün yayılması gerekse tedavisinin henüz bulunamaması açısından olay ciddiyetini koruyor.
GERİLİMİ AZALTTI
İç piyasaların bir diğer sıkıntısı Suriye konusu. Rusya ile diyalogun tekrar başlaması gerilimi azalttı. Ancak askerlerimize yapılan son saldırı ve ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sert açıklamaları ile bu yöndeki duyarlılık oldukça yükseldi. Diğer yandan Türkiye’nin Suriye sınırına askeri sevkiyatının sürdüğüne dair haberler sıklaştı. Şubat sonu önem kazanan Suriye konusu baskı unsuru olmaya devam ederken gündemdeki yerini bir süre daha koruyacak gibi görünüyor. Reel ekonomide ise son veriler ışığında toparlanma devam ediyor. Sanayi üretimi, konut ile otomobil satışlarındaki artış ve Aralık ayında 2.8 milyar dolara ulaşan cari açık (yıllık cari fazla 1.6 milyar dolara geriledi) bunun göstergeleri. Ayrıca şimdiye kadar yayınlanan 12/2019 bilançolarında son çeyrekte performans artışı görülüyor. Bunlardan yola çıkarak 28 Şubat’ta açıklanacak 4.Çeyrek büyümesinin (GSYH) ilk üç çeyreğe göre daha iyi gelmesi muhtemeldir. Borsalardaki çıkışı destekleyen gelişmelerden biri de bu durum. Önümüzdeki hafta 19 Şubat Çarşamba günü Merkez Bankası faiz kararı açıklanacak. Beklentilerin biraz üzerinde gelen ve çift haneye yerleşen ocak enflasyonu sonrası şu anki negatif faizi de dikkate aldığımızda faiz indirimlerine ara vermesi olasıdır. Yine de toplantı sonucunu görmekte yarar var.
YÜKSELİŞ YAVAŞ
Bankalardaki yabancı para mevduatında artış eğilimi dalgalı seyirle sürüyor. Bir önceki hafta azalan yabancı para mevduatı 7 şubat haftasında 1.5 milyar dolar artış ile tekrar 196 milyar dolara ulaştı. Faiz düştükçe bu yöndeki artış da devam ediyor haliyle. Döviz kurlarındaki yükseliş ise daha yavaş. Faiz düşüşü yanında tekrar cari açık verilmeye başlanılması ve ABD dolarının dış piyasalarda değer kazanması dolar/TL yükselişine katkı yapıyor. Dolar Endeksi 99’un üzerine çıktı. Buna karşılık zayıf ekonomik verilere bağlı olarak Euro’da ise değer kaybı sürüyor. Trump da “ABD ekonomisi tarihinin en noktasında” dedi. Doğruluk payı olan bu görünüm haliyle paritelere de yansıyor. Ayrıca Fed Başkanı Powell da yaptığı açıklamada yeni faiz indirimleri olmayabileceği imasında bulundu. Dış dünyada ve içeride faiz indirimleri hız keserse sermaye piyasaları bu ölçüde coşkulu yükselişlerine devam edebilir mi bunun önümüzdeki dönemde görebileceğiz. Ancak bu aşamada borsalarda yorgunluk sinyallerine karşılık temkinli iyimserliğin koruduğunu söylemek mümkün.
BORSADA DİRENÇLERE DİKKAT
Borsada dalgalı seyirle birlikte çıkış trendi sürüyor. İlk dirençler 123.500-124.500 seviyelerinde. Bu seviyelerde kâr satışları görülebilir. Çıkışın devamı için 124.500 seviyesinin geçilmesi önemli olacak. Bu durumda çıkışın devamıyla birlikte 127.500 sonraki direnç seviyesi olarak görülüyor. İlk destek ise 119.500 seviyesinde. Bu seviyenin üzerinde çıkış trendi devam edebilir. Aksi takdirde sonraki destekler 117.800-116.600 seviyelerinde bulunuyor. Çıkış trendi sürmekle birlikte direnç seviyelerinde kâr satışları görülebilir.
DOLAR/TL’DE İLK DİRENÇ 6.08
Dolar/TL kurunda kısa dönemli yatay hareketin tamamlanmasıyla başlayan tepki çıkışı sürüyor. 6.08 ilk direnç noktası olarak görülürken bu seviyelerde satış denemeleri görülebilir. Sonraki dirençler ise 6.15-6.20 seviyelerinde bulunuyor. İlk destek ise 6.00 seviyesinde. Yatay hareketin tamamlanması için bu seviyenin üzerinde kalınması önemli. Direnç seviyelerinde satış denemeleri görülse de tepki çıkışı gücünü koruyor.