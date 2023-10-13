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Savaş sesleri ile birlikte piyasalarda hareketlilik arttı... Gözler ‘altın’a çevrildi

#Ortadoğu#İsrail#Hamas

Ortadoğu’da yanan savaş ateşi piyasalar tarafından yakından takip edilirken güvenli liman arayışında altın ve ABD tahvilleri öne çıktı. Altın fiyatlarının gelişimi bir süre İsrail ve Hamas arasındaki olayların yaygınlık durumu ile ABD tahvil faizlerinin seyrine bağlı olacak.

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İsrail’de geçen hafta yaşanan olaylar piyasaları dalgalandırdı. Borsalar, tahvil faizleri, petrol, para birimleri ve altın fiyatlarında hareketlilik arttı. İlk akla gelenlerin başında altın ve petrol vardı. Ortadoğu’nun petrol üretim bölgesi olması nedeniyle İsrail’deki gelişmelerin petrol fiyatlarına etkileri olağan bir durum. Fakat üretim kesintisi veya sevkiyatı ile ilgili bu aşamada bir olumsuzluk yaşanmaması petrol fiyatındaki çıkışı zayıflattı. Güvenli liman olarak görülen ABD tahvilleri, dolar ve özellikle altın daha fazla öne çıkan yatırım araçları oldu. Enflasyon, faiz, merkez bankalarının yüksek miktardaki fiziki alım satımları, doların değerindeki değişimler ve jeopolitik riskler altın fiyatına etki eden başlıca parametreler.

Savaş sesleri ile birlikte piyasalarda hareketlilik arttı... Gözler ‘altın’a çevrildi

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NEDEN YÜKSELDİ

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar jeopolitik riskleri tetikledi. Bu durum altının ons fiyatını 1.810 dolar seviyesinden 1.880 doların üzerine kadar taşıdı. Altın fiyatını yukarı çeken bir diğer gelişme, ABD tahvil bono faizlerindeki düşüştü. Yine güvenli liman ihtiyacına bağlı olarak tahvil ve bonolara alım gelince, 10 yıllık ABD bono faiz oranı yüzde 4.80’lerin üzerinden yüzde 4.50 seviyelerine kadar geriledi. Benzer durum Almanya tahvil bono faizleri için de geçerli. 10 yıllık Almanya bono faiz oranı yüzde 3.00’ün üzerinden yüzde 2.70 seviyelerine düştü. ABD ve Avrupa merkez bankaları (Fed, ECB) enflasyon ile mücadele için uzun süredir faiz arttırım ve parasal sıkılaşma politikaları uyguluyorlar. Bu durum (tahvil bono) piyasa faizlerini yükseltirken altın fiyatlarını baskı altına almıştı. Diğer yandan, yaşanan gerginlik nedeniyle öncü merkez bankalarının faiz arttırım politikalarını sürdürmesi olasılığı zayıfladı. Fed ve ECB yetkililerinden mevcut faizlerin yeterli olduğu yönünde “güvercin” ton açıklamalar gelmeye başladı. Faizlerin yüksek kalacağı beklentileri ve yıl sonuna kadar bir faiz artırımı daha gelebilir yönündeki beklentiler azaldı.

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ÇİFT YÖNLÜ DESTEK

Altın fiyatlarındaki çıkışa beklentilerdeki değişim ayrıca katkı yaptı. Faiz ve jeopolitik gelişmelerle çift yönlü bir destek söz konusu. Dileriz olmaz ama, İsrail ile Hamas arasındaki olayların İran ve Suriye gibi diğer bölge ülkelerine taşması halinde artacak gerginlik altın fiyatlarını daha da besleyebilir. Diğer yandan olayların İsrail ile Gazze bölgesinde lokalize olması ve ABD tahvil faizlerindeki düşüşün durması ise altın fiyatlarındaki yükselişi sınırlayacak bir gelişme olacak. Teknik açıdan bakıldığında; devam eden yükselişte kısa dönem için 1.900 ve 1.920 dolar önemli direnç seviyeleri olarak görülürken geri çekilmelerde destekler 1.845-1.835 ve 1.810 dolar noktalarında bulunuyor. İç piyasalarda gram/TL fiyatında; 1.695 ve 1.720-1.730 seviyeleri kısa vadeli ilk direnç noktaları, 1.650 ve 1.600 ise tutunma ve destek seviyeleri olarak görülüyor. Altın fiyatlarının gelişimi bir süre İsrail ve Hamas arasındaki olayların yaygınlık durumu ile ABD tahvil faizlerinin seyrine bağlı olacak.

 

#Ortadoğu#İsrail#Hamas
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