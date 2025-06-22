Piyasanın savaş duyarlılığı azalıyor

Haberin Devamı

PİYASALARIN öncelikli gündemi İran-İsrail arasındaki savaş. Ancak son günlerde savaşa ilişkin duyarlılık azalmaya başladı. İki ülke arasında kara sınırı olmaması ve savaşın hava saldırısı şeklinde cereyan etmesi bu açıdan önemli. Piyasalar savaş fiyatlamasını altın ve petrol fiyatları üzerinden okumaya devam ediyor. Son günlerde altın fiyatlarındaki gerileme, petrol fiyatlarındaki yükseliş denemelerinin zayıf kalması referans olarak görülüyor. Bununla birlikte; ABD’nin savaşa dahil olup olmayacağı, ABD dahil olursa Rusya ve Çin’in nasıl bir tavır takınacağı, savaşın ne kadar süreceği, dini lider Hamaney’e yönelik ABD ve İsrail tehditleri, Hürmüz Boğazı’nın kapanıp kapanmayacağı konusundaki belirsizlikler korunuyor.

TRUMP’IN ‘İKİ HAFTA’SI NEyi İFADE EDİYOR

Haberin Devamı

ABD Başkanı Trump, ABD’nin savaşa dahil olup olmayacağı kararını vermek için iki hafta bekleyeceğini açıkladı. Bunu ‘diplomasiye şans vermek için yaptı’ diye yorumlayan çevreler var. Aksine hazırlık yapmak ve bölgeye silah yığmak için zaman kazanmak olarak değerlendiren görüşler de mevcut. Henüz sonuç vermese de diplomasinin devreye girmeye başlaması önemli ve olumlu. Dünya petrolünün 1/5’nin geçtiği Hürmüz Boğazı, İran tarafından kapatılırsa petrolün varilinin 120-130 dolara çıkabileceği tahminleri yapılmaya başlandı. Bu durumda gerilemeye devam eden küresel enflasyon ve merkez bankaları faiz indirim sürecinin olumsuz etkilenebileceği konusunda öngörüler var. Türkiye coğrafi olarak bölgeye yakın olması nedeniyle borsası dışarıya göre savaştan daha fazla etkilenmiş durumda.

PARA PİYASALARI SAKİN

Savaşı daha yakından hisseden iç piyasalar ve özellikle Borsa İstanbul’da baskı sürüyor. Sermaye piyasaları (hisse senetleri) riskli varlık içerdiğinden para piyasalarına (faiz, döviz) göre daha dalgalı bir seyir izliyor. Döviz kurları sakin seyrini koruyor. Yüksek faiz ve rezervlerdeki toparlanmanın bu görünümde etkili olduğu anlaşılıyor. Son aylardaki gelişmelere bakıldığında Borsa İstanbul ne zaman kendine gelecek gibi olsa bir sürprizle karşılaştı. Enflasyon düşüşüne bağlı olarak TCMB faiz indirimlerine başlamıştı ki 19 Mart’taki siyasi gelişmeler ile sarsıldı. Bunun yaraları sarılırken 2 Nisan’da ABD Başkanı Trump’tan gümrük tarifeleri şoku geldi. Bunun tahribatının telafi edilme aşamasında iken bu defa İran-İsrail savaşı başladı. BIST100 Endeksi ne zaman soluklanacak ve iyimser bakacak olsa bir darbe yedi. Umarız bu son olur. Bunca şeye rağmen BIST100 Endeksi’nin 9.000 seviyesinin üzerinde tutunması dip oluşumu için önemli. Ancak belirsizlikler nedeniyle dip oluştu demek için yine de erken.

Haberin Devamı

PPK’NIN HAZİRAN METNİ ‘GÜVERCİN’ BULUNDU

Geçen hafta iç piyasalar TCMB faiz kararına odaklandı. TCMB tüm faiz oranlarını sabit bıraktı. Buna başta banka hisseleri olmak üzere borsa olumsuz tepki verdi. Ancak satışlar derinlik kazanmadı, cuma günü toparlanma çabaları görüldü. Faize en duyarlı sektör bankacılık olduğu için ilk ve daha derin tepkinin banka hisselerinden gelmesi olağan bir durum. Toplantı metni öncekine göre bir parça daha “güvercin” bulundu ve temmuz ayı için faiz indirim beklentileri güç kazandı. Önceki toplantı metnindeki “parasal sıkılaşma sürecektir” ifadesi çıkarıldı, yerine “enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir” ifadesi konuldu. Ayrıca son metinde; Haziran ayında enflasyon eğilimindeki düşüşe, jeopolitik gelişmelere ve gümrük tarifelerine vurgu var. Bundan faizin sabit bırakılmasında bu gelişmelerin de payının olduğu izlenimi çıkıyor.

Haberin Devamı

TCMB’nin faizi sabit bırakmasının altında yatan diğer nedenler irdelenecek olunursa; 19 Mart ile kaybedilen TCMB rezervlerinin henüz yerine konulamaması, erken faiz indirimiyle kur ve talepteki canlanmanın enflasyon düşüş sürecini olumsuz etkileyebileceği gibi gerekçeleri saymak mümkün. Bununla birlikte yüksek faizin reel ekonomiyi yavaşlatıcı etkisi ve kurların baskılanmasıyla ihracatçıların durumu, artan finansman giderleri ve şirketlerin zayıflayan borç ödeme kapasiteleri gibi konu başlıklarında biraz daha sabır gerekiyor.

JP Morgan, Deutsche Bank ve Citi gibi yabancı bankalar son TCMB metnini “Temmuzda faiz indirimi göründü” şeklinde değerlendirdiler. Diğer yandan yüksek faiz, borsanın en önemli alternatifleri arasında bulunuyor. Bu nedenle BIST100 Endeksi’nde devam eden düşüş eğiliminin başlıca sebepleri arasında faiz önemli bir yer tutuyor. Mevduat faizini enflasyon ile karşılaştırdığımızda reel bir getiri sunuyor. Yıl sonu tahmini olan yüzde 25 enflasyon hedefi yakalandığı taktirde kazanç daha da artabilir. Önümüzdeki aylarda faiz düşüşü olursa buna en ciddi tepki borsadan gelebilir. Bu durum aynı zamanda reel ekonomide bir rahatlamaya neden olacaktır.

Haberin Devamı

TÜRKİYE’YE SICAK PARA GİRİŞLERİ SÜRÜYOR

TCMB verilerine göre 13 Haziran haftasında; yabancı yatırımcılar hisse senetlerinde 474 milyon dolar, tahvil bonoda 579 milyon dolarlık alım yaptılar. İran-İsrail savaşının 13 Haziran sabahı çıktığını dikkate alırsak savaşa karşı yabancıların Türkiye tavırlarını ölçmek adına gelecek perşembe günü açıklanacak verileri görmek gerekecek. Son beş haftadır devam eden hisse senetlerindeki aralıksız alım toplamı 882 milyon dolar oldu. Beş haftalık tahvil bono alım tutarı ise 1.3 milyar doları buldu. Sıcak para girişleri (portföy yatırımları) miktarı yüksek olmasa da sürüyor. 13 Haziran haftasında TCMB rezervleri ve bankaların yabancı para mevduatında yükseliş gözlendi. 2 Mayıs-13 Haziran arasındaki TCMB brüt rezerv artışı 21 milyar dolara ulaştı. 19 Mart sonrası kaybedilen rakam 55-60 milyar dolar civarındaydı.

FED PAS GEÇTİ

Haberin Devamı

ABD Merkez Bankası (Fed) geçen haftaki toplantısında beklendiği üzere faize dokunmadı. Beklentiler de bu yöndeydi. Avrupa Merkez Bankası ise para politikasından istediği sonucu aldı ve enflasyon hedefine ulaştı.

Almanya’da TÜFE yüzde 2.1’e gerilerken Euro Bölgesi’nde yüzde 1.9 olarak açıklandı. Hedefleri yüzde 2 idi.

Önümüzdeki dönemde Fed’den faiz indirimi beklenmesi nedeniyle dolarda zayıflama, Euro’da ise güçlenme söz konusu.

Dolardaki zayıflamada Trump politikalarıyla dolar ve ABD tahvillerinin güvenli liman özelliğinin sorgulanmasına da biraz pay vermek gerekir. İran-İsrail savaşının dış borsalara yansımaları ise oldukça sınırlı kaldı.

Altın fiyatlarında ilk etkinin ardından savaş öncesi seviyelere geri çekilme yaşandı.

Petrol fiyatları savaş öncesine göre yüzde 10 yukarıda. Konu Ortadoğu olunca petroldeki yükselişi olağan karşılamak lazım.

Trump’ın gümrük tarifeleri konusu ise gündemde oldukça geriye düştü. 27 Haziran’daki ABD çekirdek PCE fiyat endeksi yakından takip edilecek veriler arasında olacak.

BORSA ÖNEMLİ DESTEK BÖLGESİNDE

Borsada destek seviyelerinde görülen tepki çıkışları güç kazanamadı, düşüş eğilimi sürüyor. İlk destekler 9.060 ve 8.960-8.870 bandında bulunuyor. Bu seviyeler kısa ve orta dönem için önemli. Bu noktalara yaklaştıkça tepki alımları gelebilir. İlk dirençler ise 9.430-9.500 ve 9.700 seviyelerinde. Satış baskısı korunan endekste destek noktalarında tepki alımları görülebilir. Ancak olası tepki yükselişlerinin güç kazanması olasılığı zayıf.

Yukarıda yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir, yatırımcı profilinize uymayabilir.