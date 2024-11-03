Piyasaların gözü ABD’de olacak

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PİYASALARDA önümüzdeki haftanın gündemi oldukça yoğun ve önemli. ABD’de 5 Kasım’da başkanlık seçimi ve 7 Kasım’da Fed toplantısı var. Anketlere göre; Cumhuriyetçi aday Trump ile Demokrat aday Harris arasındaki yarış başa baş gidiyor. Trump’ın kıl payı önde olduğuna dair haberler de geçiyor. Yine de seçim sonuçlarını görmek yararlı olacak. Piyasalar açısından Trump veya Harris gelirse ne olurun cevabını seçim sonrasına bırakmak gerekir. Muhtemelen seçim sonuçları daha netlik kazanmadan ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısı ve faiz kararı gelecek.

DIŞ PİYASA TEMKİNLİ

Yoğun geçecek önümüzdeki haftaya dış piyasalar biraz temkinli giriyor. Borsalardaki kâr satışları dikkat çekerken gelen satışlar bu aşamada teknik düzeltme boyutunda kaldı. Ancak satışlar sonrası tepki alımlarının gecikmesi zayıflık göstergesi olarak görülebilir. Temkinli görünüme neden olan gelişmeler ise; ABD ve Euro Bölgesi’nde ekonomik verilerin toparlanmaya işaret etmesi, Euro Bölgesi ile Almanya’da enflasyonun tekrar yükselişe geçmesi olarak özetlenebilir.

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Euro Bölgesi’nde enflasyon (TÜFE) tekrar yüzde 2 hedefine yükseldi. Almanya’da ise enflasyon yüzde 2 hedefini aşarak ekim ayında yüzde 2.4 oldu. ABD ekonomisi güçlü kalan tüketim harcamalarının etkisiyle yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 2.8 büyüdü. Almanya ekonomisi, bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0.2 büyüyerek teknik resesyondan kurtuldu. ABD’de bekleyen konut satışları endeksi, eylülde yüzde 7.4 ile piyasa beklentilerini aştı. ABD’de ADP özel sektör istihdamı ekimde 233 bin artışla beklentilerin üzerinde geldi.

FAİZ İNDİRİMİNDE TEREDDÜT SİNYALİ

Ekonomik verilerin güçlü gelmesi, merkez bankalarının faiz indiriminin devamı için tereddütleri de beraberinde getirdi. Fed için 25 baz puanlık indirim beklentisi korunmasına rağmen bu haftaki toplantıda pas geçebileceği görüşleri cılız da olsa dillendirilmeye başlanmışken, cuma günü ABD’de tarım dışı istihdam ekimde +12 bin kişi (Beklenti: +113 bin önceki: +254 bin) olarak açıklandı. Bu durum 25 baz puanlık indirim beklentisini tekrar kuvvetlendirse de tarım dışı istihdamdaki sert düşüş ABD’de etkili olan kasırga ve grevlere yoruldu. Bu açıdan piyasalar üzerindeki etkileri kısa süreli ve zayıf kaldı. Son verinin beklentiler üzerinde çok belirgin bir değişime neden olduğunu söylemek zor. Avrupa Merkez Bankası için ise 50 baz puanlık indirim yerini 25’e bırakmış durumda. Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Isabel Schnabel, “faiz indirimleri konusunda aceleci olunmaması gerektiğini” söyledi. Bilindiği üzere son aylarda dış piyasalardaki iyimserliğin kaynağında ABD ve Avrupa merkez bankalarının faiz indirim kararları vardı. Bu yöndeki beklentiler ekonomik verilerin seyrine bağlı olarak değişkenlik gösteriyor. Değişim daha çok faiz indirimlerinin zamanlaması ve adımın boyutu ile ilgili. Euro Bölgesi ve Almanya’da ekonomik verilerin ve enflasyonun canlılık göstermesini Avrupa Merkez Bankası’nın son aylardaki faiz indirim hamlelerine bağlamak mümkün. Enflasyonda doğalgaz başta olmak üzere enerji maliyetlerindeki artışın yansımaları da katkı yapmış olabilir. Faiz düşünce doğal olarak ekonomik aktivite ve enflasyon etkileniyor.

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DOLAR DEĞERLENDİ ALTIN GERİLEDİ

Borsalar dışındaki diğer piyasa parametrelerine bakıldığında; ABD ve Almanya tahvil faizlerinde yükseliş görülürken bu durum altın ve gümüş gibi değerli metallere de satış olarak yansıdı. Altının kâr satışlarına karşı daha dirençli kalmasının altında ABD seçim belirsizliği ve güvenli liman ihtiyacı gibi faktörlerin de etkisi var. ABD tarım dışı istihdam verisi sonrası ilk tepki olarak ABD tahvil faizlerinde hafif düşüş, altında ise yükseliş görülmüştü. Ancak etkileri kısa sürdü. ABD tahvil faizleri tekrar yükseldi, dolar değerlendi, altın fiyatları ise geriledi.

Piyasaların duyarlılığı geçtiğimiz günlere göre azalmakla birlikte Ortadoğu’daki gerginlik ve çatışma ortamı pek soğumuyor. Kısa aralıklarla tazeleniyor. Ayrıca Dünya Altın Konseyi (WGC) Araştırma Başkanı Juan Carlos Artigos’a göre talep artışı devam ediyor. Bazı çevrelerce rezerv ve yatırım aracı olarak kısmen de olsa dolara karşı altının ikame edilmesi gibi bir eğilimden söz ediliyor. Altının ons fiyatı 2.736 dolar, gümüşün ons fiyatı 32.45, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.37, dolar endeksi 104.28, euro/dolar paritesi 1.0834, brent petrol 72.84 dolardan haftayı kapattı.

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PETROLDE KISA SÜRELİ YÜKSELİŞ

Petrol fiyatındaki kısa süreli yükselişte, Euro Bölgesi ve Çin’deki ekonomik verilerdeki toparlanma sinyalleriyle, Ortadoğu’da çatışma ortamı ve ABD ham petrol stok artışlarının beklentilerin altında kalmasının katkıları söz konusu. Ancak talep gerilemesi beklentileri nedeniyle yükseliş denemeleri güç kazanamıyor. Hatırlanırsa, Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) petrol talep tahminini 3. kez üst üste düşürmüş, arz fazlası olasılığından söz etmişti. Asya tarafında ise “karma” bir görünüm var. Çin’de Caixin imalat PMI’ı ekim ayında beklentilerin üzerinde 50.3 olarak gerçekleşirken yeni konut fiyatları ekim ayında beklentilerden biraz daha hızlı arttı. Japonya’da ise faiz politikası konusundaki belirsizlik ve Japonya Merkez Bankası Başkanı Kazuo Ueda’nın Yenin zayıf kalmasından rahatsızlığını ifade etmesi faiz artırım sinyali olarak algılandı. Bu durum Tokyo Borsası’na satış olarak yansıdı. Çin Şangay (Shanghai) Borsası’ndaki yükseliş denemeleri ise henüz güç kazanmış görülmüyor. Sert tepki çıkışı sonrası son iki üç haftadır kâr satışı ve yatay seyir söz konusu.

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BORSA İSTANBUL’DA BASKI SÜRÜYOR

Borsa İstanbul’da tepki alım denemelerine rağmen satış baskısı sürüyor. Ancak son günlerde geri çekilmelerde alımların sıklık kazanması baskının azalmaya başladığını gösteriyor. Temmuz ayının ikinci yarısından itibaren başlayan düşüş hareketi dördüncü ayına girdi. Orta, uzun dönem için hisselerde primsiz ve iskontolu bir görünümden söz etmek mümkün. 09/2024 bilançoları yayınlanmaya devam ediliyor. Bilanço performanslarının 06/2024 dönemdekiler gibi düşük kalması borsanın yumuşak karnı olarak görülüyor. Geçen hafta Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in enflasyonda düşüş başladı şeklindeki görüşleriyle açığa satışın kalacağı konusundaki açıklamaları sonrası başlayan tepki çıkışı güç kazanamadı. Bunun başka gelişmelerle desteklenmesi gerekecek.

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GÖZLER ENFLASYONDA

Piyasaların dikkati yarın açıklanacak ekim ayına ait enflasyon verilerinde olacak. Beklenti aylıkta yüzde 2.5, yıllıkta ise yüzde 48 civarında. Enflasyonun önemi TCMB’nin olası faiz indirimi için en önemli parametrelerden biri olmasıyla ilgili. Enflasyon verileri daha çok aylık veriler üzerinde okunuyor. Doğrusu da bu. Aylık enflasyonda bir düşüş gerçekleşirse bu durum TCMB’nin faiz indirimlerinin önünü açacağı için piyasalar üzerinde olumlu etkiye neden olabilir. Fakat beklentiler henüz o yönde bir işaret vermiyor. Son haftalarda yazdığımız üzere; Gıdada yaz mevsimselliğinin geçmesi, döviz kurlarının düşmemesi, hizmet sektörü enflasyonundaki katılık, beklentilerde kırılma olmaması gibi faktörler önemini koruyor. Ancak yine de yarınki veriyi ve gerçekleşmeleri görmek gerekecek. Bununla birlikte TCMB’den faiz indirimi beklentileri 2025 yılının ilk aylarına ertelenmiş durumda. Kasım veya aralık ayında olmasını bekleyenler de yok değil. Ama sayıca azlar. Dip not olarak eklemek gerekirse, geçtiğimiz perşembe akşamı açıklanan TL mevduatta stopaj artışının etkisi çok sınırlı kalabilir. Belki döviz üzerinde bir parça hissedilebilir. Ancak yüksek faiz nedeniyle mevduat ve TL’ye olan talebi etkilemesi zor.

Cuma gecesi Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Türkiye’nin kredi notunu bir kademe artırarak B+’dan BB-‘ye yükseltti, görünüm pozitiften durağana çekildi. S&P, bu yıl ikinci kez not artırımına gitmiş oldu. Uygulanan ekonomik programın sonucu olarak görmek lazım. Beklenen bir gelişme olduğu için piyasalar üzerindeki etkileri olumlu ancak sınırlı kalabilir.

DÜŞÜŞ TRENDİ KORUNUYOR

BORSADA dalgalı seyirle düşüş hareketi devam ediyor. Tepki alım denemeleri direnç seviyelerini geçmekte zorlanıyor. İlk destekler 8.800 ve 8.650 seviyelerinde görülürken ilk dirençler 9.070 ve 9.180-9.200 noktalarında. Tepki çıkışının güç kazanması için 9.180-9.200 seviyelerinin geçilmesi gerekecek. Endekste görülen tepki çıkışının direnç seviyelerinde satışla karşılaşma olasılığı yüksek.

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