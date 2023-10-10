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Piyasalarda Ortadoğu tedirginliği

#Borsa#Piyasa#Ortadoğu

Ortadoğu’da yükselen gerilim dün piyasaları da tedirgin etti. Borsalarda derinlik kazanmayan düşüşler, altın ve petrolde ise yükselişler yaşandı. İlk tepkilerin ardından gözler İran başta olmak üzere diğer aktörlerin olaya dahil olup olmayacağına çevrildi.

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Piyasaların dikkati sürpriz bir şekilde cumartesi günü İsrail’de gerçekleşen olaylara çevrildi. Olayın hafta sonu gerçekleşmesi piyasalarda bir paniği önlerken tahribatı azaltan diğer gelişme, İran başta olmak üzere bölgeye yaygınlık göstermemesi oldu. İsrail’in misilleme olarak Gazze’yi bombalaması ve çatışmaların bu aşamada lokal kalmasıydı. Ancak bu görüntü ve ilk tepkiler yanıltıcı olabilir. İsrail kaynaklı açıklamalarda, çok sert karşılık verileceğinin yanı sıra açıkça “savaş” ilanı var. ABD, her türlü desteğe hazır olduğunu söylerken, İsrail’e yardım için uçak gemisi gönderdi. Çatışma ortamının devam edeceği ve genişleyeceği konusunda çok fazla görüş mevcut.

PANDORANIN KUTUSU

Pandoranın kutusunun açıldığı benzetmesi yapacak ölçüde uç yorumlar da var. Buna karşılık haftanın ilk günü olan pazartesi sabahı borsalarda derinlik kazanmayan düşüşler, altın ve petrol fiyatlarında çok abartılı olmayan yükselişler vardı. Piyasaların öncelikle baktığı çerçeve, çatışmaların yayılıp yayılmayacağı konusu olacak. Kesinlikle temenni etmemekle birlikte olay İran’a veya bölge ülkelerine uzandığı takdirde piyasaların tepkisi farklı olabilir.

Piyasalarda Ortadoğu tedirginliği

FAİZ ADIMLARI DEĞİŞEBİLİR

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Ortadoğu aynı zamanda dünyanın en önemli petrol üretim bölgesi. Petrol arzını veya sevkiyatını sekteye uğratacak bir gelişme olursa bu küresel ekonomi için olumsuz bir durumu ortaya çıkaracaktır. Geçtiğimiz günlerde ‘brent petrol’ 95 doları görürken bazı yatırım bankaları tarafından 100 dolar tahminleri yapılmıştı. 95-100 dolar seviyeleri geçilirse petrol fiyatları farklı bir eksene kayabilir. Bu aşamada 90 doların altında ve bunca gelişmeye rağmen sınırlı bir tepki söz konusu. Bilindiği üzere ABD ve Avrupa Merkez Bankaları aylardır enflasyonu kontrol altına almak için parasal sıkılaşma politikası uygulayıp faiz artırıyorlar. Enerji fiyatlarının yükselmesi maliyet enflasyonunu yukarı çekecektir. Bu durum merkez bankalarının mevcut para ve faiz politikalarını gözden geçirmelerine neden olabilir. Yavaşlayan ekonominin üzerine bir de yüksek enflasyon gelirse bu defa “‘stagflasyon’ söylemlerini daha sıkça duyabiliriz. Savaş ortamı haliyle ekonomileri zayıflatacak bir gelişme olacak. Böyle bir durumda faiz artırmak da zorlaşabilir.

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GÜVENLİ LİMAN TEKRAR HATIRLANDI

Yüksek faiz ortamı altını uzun süredir baskılıyordu. İsrail’deki olaylar nedeniyle ‘güvenli liman’ ihtiyacı tekrar hatırlandı ve tepki boyutunda yükseliş görüldü. Ancak olaylar genişlerse altın fiyatları yükselebilir. Cumartesi yaşanan olay nedeniyle altın fiyatlarının jeopolitik gelişmelerin etkisine girdiği söylemek doğru olacak. Altının ons fiyatında 1.900-1.950 dolar bandı kısa dönem için önemli bir direnç noktaları olarak görülüyor. Uzun vade için ise 2.075 dolar seviyesi kritik bir eşik. Dün itibariyle bu seviyelerin oldukça altında dalgalı bir seyir vardı.

PİYASALARIN TAVRI SAVAŞIN SEYRİNE BAĞLI

Borsalar ise sakin satışlarla olayı karşıladı. Destek seviyeleri korundu. Borsa İstanbul özelinde kritik destek noktaları 8.200-8.000 seviyelerinde bulunuyor. Kalıcı olup olmayacakları gelişmelerin seyrine bağlı olacak. Öncü parametrelere bakıldığında piyasaların İsrail’deki gelişmeleri paniklemeden temkinli bir duruşla karşıladığı görülüyor. Ancak hiç temenni edilmemekle birlikte yaygınlık göstermesi ve çatışma bölgesinin genişlemesi durumunda piyasaların daha olumsuz tepkiler vereceğini tahmin etmek zor olmazsa gerek.

#Borsa#Piyasa#Ortadoğu
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