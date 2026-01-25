Piyasalarda ‘kazan kazan’ dönemi

Haberin Devamı

İYİMSERLİĞİN devam ettiği piyasalarda herkes mutlu. Altın, gümüş, döviz kurları ve borsalarda çıkış trendleri hakim. Altın ve gümüş başta olmak üzere kıymetli metaller ile Borsa İstanbul’da rekor denemeleriyle ralli devam ediyor. Birbirine alternatif olan yatırım araçlarının eş zamanlı yükselmeleri dikkat çekici. Güvenli limanlara ilgi artarken risk iştahı da artıyor. Her yatırım aracının çıkış için kendine göre haklı gerekçeleri var. Faizler düşerken borsalar ile altın fiyatlarındaki yükseliş anlamlı. Ancak altında son günlerdeki çıkış daha çok jeopolitik risklerden beslenir hale geldi. Geçmişte de rastlanıldığı üzere bazı dönemler bu tür uyumsuzluklar olabiliyor. Daha sonra piyasalar olağan işleyişine dönüyor. “Herkesin kazandığı bir sistem” ne kadar sürdürülebilir bunu izleyip göreceğiz.

Haberin Devamı

FAİZ İNDİRİMİ NEDEN BEKLENTİLERİN ALTINDA

Geçen hafta iç gündem TCMB ağırlıklıydı. 100 baz puanlık faiz indirimi geldi. Beklentiler 150 baz puandı. Daha önce TCMB Başkanı Fatih Karahan “Enflasyon önümüzdeki iki ay içinde dalgalanma gösterebilir” açıklamasıyla bunun sinyalini vermişti. Toplantı metninde ise, “Öncü veriler ocak ayında aylık tüketici enflasyonunun gıda öncülüğünde arttığını ve dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ettiğini gösteriyor” şeklindeki açıklama ise neden beklentilerden daha düşük bir faiz indirimi yapıldığının izahı gibi.

Enflasyonda geçici süreli bir dalgalanma beklentisi TCMB’yi daha temkinli yapmış. Bir sonraki TCMB toplantısı 12 Mart’ta. Bu açıdan piyasalarda faizle ilgili fiyatlamaların dozu bir süre sonra düşebilir. Yönetilen ve yönlendirilen fiyatların etkisiyle ocak ayına ait enflasyon zaten yüksek bekleniyordu. Piyasa bunu kabullenmişti. Ancak TCMB kaynaklı açıklamalar sonrası ocakta enflasyon beklentileri bir parça daha yükselmiş oldu. Bununla birlikte yıl genelinde dezenflasyon sürecinin devamına ilişkin beklentiler değişmiş değil. Borsa İstanbul’da PPK kararı sonrası faize en duyarlı sektör olan bankacılık hisselerine gelen satışların alımlarla karşılanıp yükselişini sürdürmesinin altında da büyük ölçüde bu beklenti var.

Haberin Devamı

NASIL BİR SEYİR BEKLENEBİLİR?

- BIST100 Endeksi yeni zirveler deneyerek çıkışını sürdürmesine karşılık, yükseklik korkusu henüz gözlenmiyor. Borsanın uzun süredir baskı altında kalması, dolar ve enflasyon bazlı grafiklerde halen zirvelerinin gerisinde kalınması bu açıdan önemli.

- Borsada yabancı alımları sürüyor. Dış piyasalarda gelişen ülke piyasalarına girişlerin devam ettiği yönünde bir süredir haber akışları mevcut.

- Artan işlem hacmi yerli yatırımcıların da hisselere ilgisinin arttığını gösteriyor. Siyasi ve jeopolitik bir olumsuzluk olmadığı taktirde faiz düşüşüyle birlikte borsaya ilginin sürmesi beklenebilir.

- Son aylarda yerli yatırımcının ilgisi altın ve gümüşe yönelmiş durumda. İleriki bir zaman diliminde altın ve gümüşte olası bir kâr realizasyonu borsaya yönelimi destekleyecek bir zemin oluşturabilir.

Haberin Devamı

- Önümüzdeki günlerden itibaren 12/2025 dönem bilançoları gelmeye başlayacak. Beklentiler önceki dönemlere göre daha iyi. Hisse seçimleri her zaman önemlidir. İyi bilançolar kadar “büyük para haklıdır” anlayışından hareketle talebi artan hisseleri ayrıca takibe almak yararlı olacak. Borsa İstanbul’da para girişleriyle desteklenen olumlu hava sürüyor.

ALTIN VE GÜMÜŞ REKOR TAZELİYOR

- Dış piyasalar uzun süredir ABD Başkanı Trump’a göre şekilleniyor. Önce İran, sonra Grönland ve cuma günü yine İran konusundaki açıklamaları piyasaları dalgalandırdı. Bu durum dolardaki zayıflamanın da katkısıyla altın ve gümüş fiyatlarındaki yükselişe ivme kazandırdı ve rekorlar tazelendi. “Piyasalar Trump’ın bu söylemlerine alıştı artık, tepki vermez” demek zor. Her açıklaması karşılık bulup fiyatlama konusu olabiliyor. Venezuela konusunda birçok söylemi olmuştu. Sonunda operasyonu da yaptı. İran ise Venezuela’dan daha farklı içeriğe sahip. İran’a olası bir operasyonda Rusya ve Çin olaya Venezuela gibi sessiz kalmayabilir. Ama Trump bu, ne yapacağı da belli olmaz. Öngörülmeyen bir risk.

Haberin Devamı

- Piyasalar bir süre daha jeopolitik gelişmelerin etkisinde kalacak gibi görünüyor. Bu durumda artan güvenli liman ihtiyacına bağlı olarak dikkatler altın, gümüş ve kıymetli metallerde olacak. Altının ons fiyatında 5.000 dolar, gümüşte ise 100 dolar seviyeleri yükselişin devamı açısından teknik ve psikolojik kritik direnç noktaları olarak görülüyor. Gümüşte o eşik cuma akşamı geçildi.

- ABD ve Avrupa merkez bankalarından yakın bir tarihte faiz indirimi beklenmiyor. Bu açıdan faizden altın ve gümüşe katkı gelmesi en azından bir süre için zor. Kısa dönem için altın ve gümüşün fiyatlamasında jeopolitik gelişmelerin önemi arttı. Daha geniş ölçekte gümüş ve kıymetli metallerin endüstriyel emtia olması itibarıyla biraz daha farklı konumu mevcut.

Haberin Devamı

- Çıkış trendi korunan ama primli ABD ve Avrupa borsalarında ise yorgunluk emareleriyle patinaj durumu söz konusu.

- Petrol fiyatlarında arz fazlası, zayıf talep fiyatlaması genelde korunuyor. İran kaynaklı gelişmelere bağlı olarak toparlanma çabaları ise henüz güç kazanmış değil.

- ABD tahvil faizlerinde düşüş, dolarda zayıflama, Euro’da güç kazanımı söz konusu. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.23, Euro/dolar paritesi 1.1830, dolar endeksi 97.45, altının ons fiyatı 4.986 dolar, gümüş 103.20 dolar, brent petrol ise 65.40 dolar seviyelerinde seyrediyor.

YABANCI ALIMLARI HIZ KESMİYOR

- Son aylarda “ısrarlı” yabancı alımları sürüyor. TCMB’nin 16 Ocak ile biten haftalık verilerine göre yabancı yatırımcılar hisse senetlerinde 196 milyon, tahvil bonoda 1.1 milyar dolarlık alım yaptılar. Son haftalarda faizlerdeki düşüş beklentisiyle tahvil bonoya ağırlık verdikleri görülüyor. 3 haftalık tahvil bono alımları 2.2 milyar doları geçti. Hisse senetlerinde ise 7 haftadır alım yapıyorlar.

- Türkiye’nin ülke risk primindeki düşüş (210) dış finans çevrelerinin Türkiye piyasalarına bakışını yansıtıyor.

- 16 Ocak haftasında, TCMB brüt rezervleri 9.1 milyar dolarlık artışla tüm zamanların en yükseği olan 205 milyar dolara yükseldi. Swap hariç net rezevler ise 7.7 milyar dolar arttı, 78.8 milyar dolar oldu. Altın fiyatlarındaki artış ve döviz alımları bunda etkili oldu. Altın rezervleri dövizin oldukça üzerine çıktı.

- Yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı ise 2.8 milyar dolarlık artışla 222 milyar dolara yükseldi.

- Cuma akşamı yapılan Türkiye’nin kredi notuyla ilgili açıklamalarda sürpriz yok. Kredi notları korunurken Fitch görünümü ‘pozitif’e yükseltti. Bu açıdan piyasalar üzerindeki etkileri sınırlı kalabilir.

BORSADA DİRENÇLERE DİKKAT

Borsada çıkış trendi devam ediyor. İlk destekler 12.900-12.850 seviyelerinde. Sonraki destek noktaları ise 12.750-12.680 olarak görülüyor. İlk dirençler 13.100-13.200 seviyelerinde bulunurken bu seviyenin üzerinde çıkışın devamıyla verilecek dirençler 13.400 ve 14.000-14.200 seviyelerinde bulunuyor. Endekste direnç noktalarında kâr satışları görülse de çıkış hareketi gücünü koruyabilir.

Yukarıda yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir, yatırımcı profilinize uymayabilir.