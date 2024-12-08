Piyasalarda haberler iyi

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ABD seçimleri sonrası piyasalarda başlayan iyimserlik devam ediyor. Borsa İstanbul’da bir ayı aşan zaman dilimindeki prim yüzde 15’i geçti. Hisse bazında ise daha yüksek primler söz konusu. Bazı lokomotif banka hisselerindeki kazançlar ise yaklaşık olarak yüzde 33-35 seviyelerinde. ABD’nin yeni başkanı olarak Trump’ın seçilmesi sonrası ABD borsalarındaki coşku diğer borsalara da yansıdı.

Ardından bunu iç piyasalara yönelik gelişmeler takip etti. TCMB’nin son toplantı metininde faiz indirim sinyali olarak algılanan ifadeler olumlu fiyatlandı. Geçen hafa açıklanan enflasyon verileri yine olumlu karşılanan bir başka gelişme oldu. 3 Aralık’ta; Tüketici fiyat endeksi kasımda aylık yüzde 2.24, yıllık yüzde 47.09, mevsimlik ürünler hariç TÜFE aylık yüzde 1.59 artış olarak açıklandı. TÜFE piyasa beklentilerinin hafif üzerinde gelirken ekim ayının altında gerçekleşti. Ayrıca piyasalar manşet, hizmet ve çekirdek enflasyonun bir önceki aya göre yavaşlamasını öne çıkarırken TCMB’nin aralık toplantısında faiz indirimine başlayabileceği öngörülerini fiyatlamaya başladı. Bir bakıma bardağın dolu tarafını gördü. Ancak çok dillendirilen yüzde 2.5 değil de daha düşük oranda bir indirim olasılığı ağırlık kazandı. Ayrıca son iki çeyrekteki ekonomik daralma (GSYH) ile teknik resesyon durumu da faiz indirimini kuvvetlendiren bir etken. Faiz düşüşü söz konusu olunca banka hisselerindeki çıkış ivme kazandı. Bu durum piyasanın geneline yansıdı.

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SPK VE BDDK KARARI OLUMLU ETKİLEDİ

Cuma günü ise SPK tarafından BIST50 hisselerinde açığa satışın kaldırılması, BDDK’nın bankalar ve finansal kuruluşlarda 2025 yılında enflasyon muhasebesi uygulanmaması kararları piyasalardaki iyimserliği destekledi. Hatırlanırsa 6 Şubat deprem felaketi sonrası konulan açığa satış yasağının kalkması bir süredir bekleniyordu. Bankalarda zaten enflasyon muhasebesi uygulaması yoktu. Ancak 2025 yılı için tereddütler bitmiş oldu. Enflasyon muhasebesinin bilançolar üzerindeki etkileri malum. Birçok sanayi şirketi enflasyon muhasebesi nedeniyle zarar gösterdi. Bankaların da zarar etmesi durumu söz konusu olsa idi sektöre, piyasaya ve ekonomiye olumsuz yansımaları olacaktı. 2025 yılı için sanayi şirketleri için de enflasyon muhasebesi konusunun gözden geçirileceğine dair ekonomi yönetiminden açıklamalar gelmişti. Bu aşamada resmi açıklama yapılmadan sonuç ne olur bilmek zor.

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MORAL VE İŞLEM HACMİ YÜKSELDİ

Birbiri ardına gelen bu haberler Borsa İstanbul’da moralleri ve işlem hacmini yükseltti. Bu durum ‘hareket olan yerde bereket olur’ misali yatırımcı ilgisinin arttığının göstergesi aynı zamanda. BIST100 Endeksi ve hisseler üzerindeki atalet kalktı. Temmuz ayından kasımın ilk haftasına kadar baskı altında kalan borsanın, son gelişmeleri olumlu yönde fiyatlaması olağan bir durum. Borsa üzerindeki etkilerinin azalmakla birlikte bir süre daha devamı beklenebilir. Faiz düşüş olasılığı belirdiğine göre şimdiye kadar mevduat gibi sabit getirili yatırım araçlarında kalan bir kısım tasarruf sahiplerinin alternatif arayışını hızlandırması olasıdır. Konut satışları haziran ayından bu yana artıyor. Borsa İstanbul’da işlem hacmindeki yükseliş ilginin önemli bir işareti olarak kabul edilmekle birlikte iyimserlik korunabilir.

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DIŞ PİYASALARDA İYİMSERLİK HÂKİM

DIŞ piyasalarda devam eden olumlu görünümde; Trump’ın göreve başlaması sonrası seçim vaatlerinden daha yumuşak bir politika izleyebileceği konusundaki beklentiler, Avrupa Merkez Bankası’nın faiz indirimlerine devam edeceği öngörüsü, ABD ekonomisinin canlılığını koruması, Ortadoğu-Suriye ve Rusya-Ukrayna eksenli gelişmelere duyarsızlık önemli paya sahip. Euro Bölgesi’nde yavaşlayan enflasyon ve zayıf ekonomik görünüm (dezenflasyon ve resesyon görünümü) Avrupa Merkez Bankası’nın aralık toplantısında 50 baz puan faiz indirim beklentilerini gündeme taşıdı.

DOLARDA DEĞERLENME EURO’DA ZAYIFLAMA

ABD Merkez Bankası (Fed) için ise faiz kararları konusunda belirsizlik hâkim. Bu durum dolarda değerlenme, Euro’da ise zayıflama olarak kendini gösteriyor. Fed Başkanı Jerome Powell, faiz indirimi konusunda acele edilmeyeceği görüşünü tekrarladı. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ise, Euro Bölgesi’nde hizmet sektöründe yavaşlama ve imalatta devam eden daralma nedeniyle büyümenin kısa vadede zayıf olacağını söyledi. Lagarde, jeopolitik risklerin yükseldiğini ve uluslararası ticarete yönelik tehditlerin arttığını kaydetti. Bu açıklamalardan zayıf Euro ve düşük faizin Euro Bölgesi ekonomisi için bir ihtiyaç olduğu sonucu çıkarılabilir. Trump’ın göreve başlaması sonrası uygulamaya alınacak gümrük vergileri ve korumacı politikalarının etkilerini de hesaba katmak gerekecek. Özetle, piyasalar zayıf Euro ile bir süre daha başbaşa kalacak gibi görünüyor. Dipnot olarak vermek gerekirse, bu görünümün ağırlıklı olarak Euro ile ihracat yapıp dolar ile borçlanan Türkiye açısından elverişli bir durum olmayacağı söylenebilir. Ayrıca Avrupa ekonomisindeki durgunluk da Türkiye açısından olumsuz bir detay. Bu gelişmelerin piyasa parametrelerine yansımaları ise sürüyor. Faiz indirim beklentileri artınca Euro’daki zayıflama ile birlikte Almanya Borsası (Dax Endeksi) yeni zirve denemeleriyle çıkışını sürdürüyor. Bu görünüm bir yönü ile bazı algılara da aykırı bir izlenim veriyor.

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ABD BORSALARINDA REKOR DENEMELERİ

Almanya ve Avrupa ekonomisi durgunluk ve resesyon riskiyle karşı karşıya iken borsa rekorlar kırıyor. ABD borsalarında da rekor denemeleri söz konusu. Fransa’da yaşanan bütçe krizine bağlı olarak mevcut hükümetin güven oyu alamayarak düşmesi mali piyasalarına yansıma gösterdi. Paris Borsası son birkaç gündür tepki verse de performansı oldukça düşük kaldı. Altın fiyatları ise düşen ABD tahvil faiz oranları ve jeopolitik gelişmelere rağmen toparlanmakta zorlanıyor. Kâr satışları nedeniyle altındaki coşku azaldı. Ortadoğu ve Rusya-Ukrayna kaynaklı gerginlikler güvenli liman ihtiyacını artırmadı.

Petrol fiyatları için de aynı durum söz konusu. Geçtiğimiz dönemlerde özellikle Ortadoğu’da bir gerginlik olunca bunun ilk etkileri petrol ve altın fiyatları üzerinde hissedilirdi. Altın ve petrol fiyatlarında yatay seyir devam ediyor. OPEC+ grubunun, üretim kesintisini 2026 sonuna kadar uzatma kararı almasının fiyatlar üzerinde etkisi olmadı. Çin’in teşvik politikaları da katkı yapmadı. Düşüşünü sürdüren ABD 10 yıllık tahvil faiz oranı yüzde 4.15, yükselişin ardından gerilemeye başlayan dolar endeksi 105.64, tepki çıkışındaki Euro/dolar paritesi 1.0596, altının ons fiyatı 2.637, brent petrol 71.00 seviyelerinden işlem görüyor. Önümüzdeki hafta ABD, Almanya ve Çin enflasyon verileri (TÜFE) yakından takip edilecek veriler arasında olacak.

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BORSADA ÇIKIŞ GÜCÜNÜ KORUYOR

BORSADA çıkış hareketi sürmekle birlikte önemli direnç bölgesine yaklaşmış durumda. 10.190-10.415 bandı düşüşte oluşan gap (boşluk) bölgesi ve direnç olarak önemli. Bu seviyelerde kâr satışları görülebilir. Sonraki direnç 11.250 zirvesinde bulunuyor. Geri çekilmelerde ise ilk destekler 9.900-9.850 noktalarında. Bu seviyelerin üzerinde çıkışın devamı beklenebilir. Sonraki destek 9.750 ve 9.580 seviyelerinde bulunuyor. Endekste çıkış hareketi gücünü korumakla birlikte direnç seviyelerinde kâr satışları görülebilir.

TCMB REZERVLERİNDE ARTIŞ TRENDİ DEVAM

UYGULANAN ekonomik programın enflasyon konusunda henüz beklenen sonucu elde edememesine rağmen parasal veriler ve Türkiye’nin risk primi (CDS) gibi parametrelere yansımaları devam ediyor. Türkiye’nin 5 yıllık risk primi 250 seviyelerine kadar düştü. Hatırlanırsa geçtiğimiz yıllarda 600-700’lü seviyeleri test etmişti. Türkiye’ye ciddi bir sıcak para girişi var. Doğrudan yatırımlarda ise henüz bir ivme yok. Yüksek faiz, yerli ve yabancı yatırımcı nezdinde TL’ye ilgiyi artırdı. TCMB dünyada en yüksek faizi veren birkaç banka arasında yer alıyor. Ortodoks ve rasyonel politikalara dönüş çerçevesinde ilk önemli yansımalar TCMB rezervlerinde kendini gösterdi. 26 Kasım ile biten haftada 1.1 milyar dolarlık artışla brüt rezevler 157.7 milyar dolara yükselirken swap hariç net rezerve 45 milyar doları geçti.

Yüksek rezerv ve yüksek faize rağmen son günlerde döviz kurlarındaki artışı faiz indirim beklentilerine yormak yerinde olacak. Aynı hafta yabancı yatırımcılar 280 milyon dolarlık hisse senedi, 610 milyon dolarlık tahvil bono alımı yaparken, bankalar yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı 512 milyon dolar düşüşle 165.7 milyar dolar oldu. Kur korumalı mevduatta ise erime sürdü, haftalık bazda 25 milyar TL’nin düşüşle toplamda 1.2 trilyon TL’nin de altına geriledi. Parasal büyüklüklerde küçük çaplı dalgalanmalar dışında çok belirgin bir yön değişimi söz konusu değil.

ŞİMŞEK’TEN CDS MESAJI: DIŞ FİNANSMANA ERİŞİM KOLAYLAŞIYOR

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk priminin (CDS) 250 baz puanın altına düşmesiyle ilgili açıklama yaptı. Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: “CDS risk primimiz 250 baz puanın altında. 2020 yılı Şubat ayından sonraki en düşük seviyesine gerileyen CDS, ekonomi programımıza duyulan güvenin ve program kazanımlarımızın en somut göstergelerinden biri. 2023 yılı Mayıs ayına göre düşüş gelişmekte olan ülkelerde ortalama 49 baz puan iken ülkemizde 456 baz puan. İyileşen risk primimiz sayesinde dış finansmana erişim kolaylaşırken dış finansman maliyeti de düşmektedir.”

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