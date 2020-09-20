Piyasalarda FED etkisi

Moody’s’in Türkiye’nin kredi notunu düşürmesi Borsa İstanbul’da pek fazla hissedilmedi. Düşük faiz ve bol likiditeyle borsalar önemli primler elde etmişti. Şimdi ise yeni gündem ve beklenti arayışı var. Öte yandan Fed Başkanı Powell’ın toparlanma ve para poltikalarının belirsizliğinden söz etmesi kafaları karıştırdı. Powell’ın daha fazla mali teşvik gerek açıklaması da dikkat çekiciydi.
Piyasalarda dalgalı seyir devam ediyor. ABD Borsaları başta olmak üzere dış borsalarda kâr satışları görülürken, Borsa İstanbul da dışarıya bağlı olarak zayıf. Bu zayıf görünümde döviz kurlarındaki hareketlenmenin de payı olabilir. Moody’s’in Türkiye’nin kredi notunu düşürmesinin etkisi Borsa İstanbul’da hissedilmedi. Düşük faiz ve bol likiditenin beslediği olumlu hava geçtiğimiz aylarda borsalara önemli primler yaptırmıştı. Ancak yeni gündem ve beklenti olmayınca çıkış hareketleri yerini kâr satışlarına bıraktı. Borsa endekslerinde patinaj görünümü hakim. Çıkarken direnç noktalarından geri dönüyor. Ayrıca piyasaları taşıyan ekonomik toparlanmada son verilerden de anlaşılacağı üzere bir ivme kaybı söz konusu.
DALGALANMA OLDU
Bununla birlikte artan vaka sayıları ve ekonomilerde kısmi kısıtlama tedbirleri var. Aşı çalışmalarında umut verici açıklamalar gelmeye devam ediyor. Ama piyasalar söylemden çok somut gelişmeler görmek istiyor. Son olarak da ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısı sonrası yapılan açıklamalar biraz kafa karıştırdı. Fed beklendiği üzere faiz değişimine gitmedi ama toplantı sonrası Fed Başkanı Powell’in yaptığı basın toplantısında ekonomik toparlanmanın ve para politikalarının belirsizliğinden söz etmesi dalgalanmaya neden oldu. Bununla birlikte Fed Başkanı Powell’ın, “Enflasyon yüzde 2’ye ulaşana kadar ve bunun üzerinde ılımlı seyredene kadar faizler değişmeyecek” vurgusu önemliydi. Fed, 2023 yılına kadar faiz oranlarında değişiklik beklemezken 2020 ABD daralma tahminini yüzde 6.5’tan yüzde 3.7’ye düşürdü. Powell’ın açıklamalarında daha fazla mali teşvik gerektiği, işsizliğin yüksek seyrettiği vurgusu diğer kayda değer noktalar.
TEMKİNLİ GÖRÜNÜM
İç gündemde ise Doğu Akdeniz kaynaklı gelişmeler ilk sıralarda. Doğu Akdeniz’de tansiyon biraz düştü ancak AB ile Türkiye ilişkileri tekrar öne çıktı. Bu yöndeki gelişmeler bu aşamada yaptırımdan çok diyalog tarafına evrilmeye meyilli görülüyor. 24 Eylül’de Merkez Bankası (TCMB) toplantısı var. Merkez Bankası toplantısından genelde gösterge faiz oranında bir değişim beklenmiyor. Arttırım bekleyen az sayıda görüş var ama faiz kararından çok toplantı sonrası yapılacak açıklamalar izlenecek. Dünyada son merkez bankaları toplantılarında yeni faiz indirimleri pek gelmiyor. Dış merkez bankaları için konuşacak olunursa faizin düşecek aşağı yönlü pek bir marjı da kalmadı. Sıfır veya sıfıra yakın. Negatif faiz bir ara tartışılmıştı ama şimdi pek dillendiren yok gibi. Ayrıca enflasyonda yükseliş beklenirken faiz indiriminin devamı da zor. ‘Para politikalarında bir değişim olur mu?’ toplantılar daha çok bu yönde izleniyor. Zorlaşan gündem ve olumlu fiyatlamaya konu olacak beklenti eksikliği nedeniyle piyasalarda olumlu hava yerini temkinli görünüme bırakmış durumda.
ABD DOLARI DIŞARIDA ZAYIF
ABD ekonomik verilerinin son dönemde beklentilerin biraz altında kalması ve Avrupa Merkez Bankası’nın son toplantısında değerli Euro konusunda herhangi bir hamle yapmayacağı anlaşılınca ABD Doları zayıf kalmaya devam ediyor. Fed’den de uzun süre yeni bir faiz artırım hamlesi gelmeyeceği zaten belli. Dolardaki zayıflama altın fiyatlarına tepki alımı olarak yansıdı. Ancak altın fiyatındaki yükseliş de fazla güç kazanamadı. ABD kısaa ve uzun dönem tahvil faiz oranları da dibe yakın bir noktada yatay seyrediyor. Dış borsalarda ise yorgunluk çok bariz bir şekilde kendini gösteriyor. Son günlerde kâr satışları ve oldukça dalgalı seyir görülmesine rağmen çıkış trendleri bu aşamada korunuyor. Ancak önümüzdeki günlerde güç kazanamaz ise çıkış destek seviyelerini korumaları zorlaşabilir. Özetle dışarıda iç piyasalara destek anlamında bu aşamada pek bir şey görülmüyor. İç piyasalar bir süre kendi başının çaresine bakacak veya kendi yağı ile kavrulacak desek yeridir.
YABANCI SATIŞLARINDA İVME KAYBI
Borsa İstanbul’da yabancı satışları sürüyor. Hisse senetlerinde yabancı payı tekrar yüzde 50’nin altına gerileyerek yüzde 49.7 seviyesine çekildi. Gerçi sıcak para çıkışları son dönemde gelişen ülke piyasaları için de söz konusu ama Borsa İstanbul’da 11 Eylül haftasında hisse senetlerinde çıkış 30 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bir önceki hafta 91 milyon dolardı. Benzer durum tahvil bono işlemleri için de söz konusu. Miktar olarak son haftalarda biraz azalsa da piyasaların seyri açısından çıkışların durması veya yerini girişe bırakması önemli olacak. Toplamda yabancıların elinde 5.5 milyar dolarlık hisse senedi, 20.8 milyar dolar devlet tahvil ve bonosu (DİBS) bulunuyor.
‘SEÇİCİLİK' ZAMANI
Borsada ağustos ortasından bu yana yatay ve sıkışık bir görünüm var. Durum böyle olunca hisse bazlı hareketlilik öne çıkıyor. Endeksi taşıyan bankacılık ve holdingler başta olmak üzere lokomotif hisseler durgun. Birçoğu yabancı satış baskısı altında. Bu durumda ilgi yabancı payının daha az olduğu endeks 30 hisseleri hatta endeks 100 hisseleri dışındaki hisselere kayıyor. Geçtiğimiz yıllarda borsada hakim olan görüş, önce lokomotifler gider peşinden ikinci grup dediğimiz diğer hisseler onu takip ederdi. Şimdilerde bu gelenek bozuldu. Borsa düşerken bile biraz da spekülasyonların etkisiyle yüksek primli, hatta tavan fiyattan işlem gören hisselere rastlanıyor. O gruptaki hisseler daha sığ işlem hacmine sahip ve aşağı yönlü çok sert hareket edebiliyorlar. Bu bakımdan o hisselerde işlem yaparken ayrıca dikkatli olmakta yarar var.
BORSADA YATAY SEYİR SÜRÜYOR
Borsada yatay bantta hareket devam ediyor. Gelen tepki alım denemeleri direnç seviyelerini geçmekte zorlanırken geri çekilmelerde tepki alımları görülüyor. İlk destek 1.100 seviyesinde görülürken bu seviyenin üzerinde tutunması önemli. Aksi takdirde sonraki destek 1.107-1.106 seviyelerinde. İlk dirençler ise 1.118 ve 1.141 seviyelerinde. Olası bir çıkıştan söz etmek için 1.141 seviyesinin geçilmesi gerekecek. Bu güç henüz oluşmuş değil. Destek seviyelerinde tepki alım denemeleri görülse de direnç seviyelerinde satışla karşılaşılabilir.
DOLAR/TL KURUNDA ÖNEMLİ DESTEK 7.50
Dolar/TL kurunda çıkış hareketi devam ediyor. İlk destekler 7.53-7.50 seviyelerinde görülürken 7.50 seviyesi daha önemli. Sonraki destek noktaları 7.46 ve 7.40 seviyelerinde bulunuyor. İlk dirençler ise 7.60 ve 7.65 seviyelerinde. 7.65 daha önemli. 7.60-7.65 bandını geçemeyen çıkış denemeleri kâr satışlarıyla karşılaşabilir.
Piyasalarda FED etkisi
Moody’s’in Türkiye’nin kredi notunu düşürmesi Borsa İstanbul’da pek fazla hissedilmedi. Düşük faiz ve bol likiditeyle borsalar önemli primler elde etmişti. Şimdi ise yeni gündem ve beklenti arayışı var. Öte yandan Fed Başkanı Powell’ın toparlanma ve para poltikalarının belirsizliğinden söz etmesi kafaları karıştırdı. Powell’ın daha fazla mali teşvik gerek açıklaması da dikkat çekiciydi.
Piyasalarda dalgalı seyir devam ediyor. ABD Borsaları başta olmak üzere dış borsalarda kâr satışları görülürken, Borsa İstanbul da dışarıya bağlı olarak zayıf. Bu zayıf görünümde döviz kurlarındaki hareketlenmenin de payı olabilir. Moody’s’in Türkiye’nin kredi notunu düşürmesinin etkisi Borsa İstanbul’da hissedilmedi. Düşük faiz ve bol likiditenin beslediği olumlu hava geçtiğimiz aylarda borsalara önemli primler yaptırmıştı. Ancak yeni gündem ve beklenti olmayınca çıkış hareketleri yerini kâr satışlarına bıraktı. Borsa endekslerinde patinaj görünümü hakim. Çıkarken direnç noktalarından geri dönüyor. Ayrıca piyasaları taşıyan ekonomik toparlanmada son verilerden de anlaşılacağı üzere bir ivme kaybı söz konusu.
DALGALANMA OLDU
Bununla birlikte artan vaka sayıları ve ekonomilerde kısmi kısıtlama tedbirleri var. Aşı çalışmalarında umut verici açıklamalar gelmeye devam ediyor. Ama piyasalar söylemden çok somut gelişmeler görmek istiyor. Son olarak da ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısı sonrası yapılan açıklamalar biraz kafa karıştırdı. Fed beklendiği üzere faiz değişimine gitmedi ama toplantı sonrası Fed Başkanı Powell’in yaptığı basın toplantısında ekonomik toparlanmanın ve para politikalarının belirsizliğinden söz etmesi dalgalanmaya neden oldu. Bununla birlikte Fed Başkanı Powell’ın, “Enflasyon yüzde 2’ye ulaşana kadar ve bunun üzerinde ılımlı seyredene kadar faizler değişmeyecek” vurgusu önemliydi. Fed, 2023 yılına kadar faiz oranlarında değişiklik beklemezken 2020 ABD daralma tahminini yüzde 6.5’tan yüzde 3.7’ye düşürdü. Powell’ın açıklamalarında daha fazla mali teşvik gerektiği, işsizliğin yüksek seyrettiği vurgusu diğer kayda değer noktalar.
TEMKİNLİ GÖRÜNÜM
İç gündemde ise Doğu Akdeniz kaynaklı gelişmeler ilk sıralarda. Doğu Akdeniz’de tansiyon biraz düştü ancak AB ile Türkiye ilişkileri tekrar öne çıktı. Bu yöndeki gelişmeler bu aşamada yaptırımdan çok diyalog tarafına evrilmeye meyilli görülüyor. 24 Eylül’de Merkez Bankası (TCMB) toplantısı var. Merkez Bankası toplantısından genelde gösterge faiz oranında bir değişim beklenmiyor. Arttırım bekleyen az sayıda görüş var ama faiz kararından çok toplantı sonrası yapılacak açıklamalar izlenecek. Dünyada son merkez bankaları toplantılarında yeni faiz indirimleri pek gelmiyor. Dış merkez bankaları için konuşacak olunursa faizin düşecek aşağı yönlü pek bir marjı da kalmadı. Sıfır veya sıfıra yakın. Negatif faiz bir ara tartışılmıştı ama şimdi pek dillendiren yok gibi. Ayrıca enflasyonda yükseliş beklenirken faiz indiriminin devamı da zor. ‘Para politikalarında bir değişim olur mu?’ toplantılar daha çok bu yönde izleniyor. Zorlaşan gündem ve olumlu fiyatlamaya konu olacak beklenti eksikliği nedeniyle piyasalarda olumlu hava yerini temkinli görünüme bırakmış durumda.
ABD DOLARI DIŞARIDA ZAYIF
ABD ekonomik verilerinin son dönemde beklentilerin biraz altında kalması ve Avrupa Merkez Bankası’nın son toplantısında değerli Euro konusunda herhangi bir hamle yapmayacağı anlaşılınca ABD Doları zayıf kalmaya devam ediyor. Fed’den de uzun süre yeni bir faiz artırım hamlesi gelmeyeceği zaten belli. Dolardaki zayıflama altın fiyatlarına tepki alımı olarak yansıdı. Ancak altın fiyatındaki yükseliş de fazla güç kazanamadı. ABD kısaa ve uzun dönem tahvil faiz oranları da dibe yakın bir noktada yatay seyrediyor. Dış borsalarda ise yorgunluk çok bariz bir şekilde kendini gösteriyor. Son günlerde kâr satışları ve oldukça dalgalı seyir görülmesine rağmen çıkış trendleri bu aşamada korunuyor. Ancak önümüzdeki günlerde güç kazanamaz ise çıkış destek seviyelerini korumaları zorlaşabilir. Özetle dışarıda iç piyasalara destek anlamında bu aşamada pek bir şey görülmüyor. İç piyasalar bir süre kendi başının çaresine bakacak veya kendi yağı ile kavrulacak desek yeridir.
YABANCI SATIŞLARINDA İVME KAYBI
Borsa İstanbul’da yabancı satışları sürüyor. Hisse senetlerinde yabancı payı tekrar yüzde 50’nin altına gerileyerek yüzde 49.7 seviyesine çekildi. Gerçi sıcak para çıkışları son dönemde gelişen ülke piyasaları için de söz konusu ama Borsa İstanbul’da 11 Eylül haftasında hisse senetlerinde çıkış 30 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bir önceki hafta 91 milyon dolardı. Benzer durum tahvil bono işlemleri için de söz konusu. Miktar olarak son haftalarda biraz azalsa da piyasaların seyri açısından çıkışların durması veya yerini girişe bırakması önemli olacak. Toplamda yabancıların elinde 5.5 milyar dolarlık hisse senedi, 20.8 milyar dolar devlet tahvil ve bonosu (DİBS) bulunuyor.
‘SEÇİCİLİK' ZAMANI
Borsada ağustos ortasından bu yana yatay ve sıkışık bir görünüm var. Durum böyle olunca hisse bazlı hareketlilik öne çıkıyor. Endeksi taşıyan bankacılık ve holdingler başta olmak üzere lokomotif hisseler durgun. Birçoğu yabancı satış baskısı altında. Bu durumda ilgi yabancı payının daha az olduğu endeks 30 hisseleri hatta endeks 100 hisseleri dışındaki hisselere kayıyor. Geçtiğimiz yıllarda borsada hakim olan görüş, önce lokomotifler gider peşinden ikinci grup dediğimiz diğer hisseler onu takip ederdi. Şimdilerde bu gelenek bozuldu. Borsa düşerken bile biraz da spekülasyonların etkisiyle yüksek primli, hatta tavan fiyattan işlem gören hisselere rastlanıyor. O gruptaki hisseler daha sığ işlem hacmine sahip ve aşağı yönlü çok sert hareket edebiliyorlar. Bu bakımdan o hisselerde işlem yaparken ayrıca dikkatli olmakta yarar var.
BORSADA YATAY SEYİR SÜRÜYOR
Borsada yatay bantta hareket devam ediyor. Gelen tepki alım denemeleri direnç seviyelerini geçmekte zorlanırken geri çekilmelerde tepki alımları görülüyor. İlk destek 1.100 seviyesinde görülürken bu seviyenin üzerinde tutunması önemli. Aksi takdirde sonraki destek 1.107-1.106 seviyelerinde. İlk dirençler ise 1.118 ve 1.141 seviyelerinde. Olası bir çıkıştan söz etmek için 1.141 seviyesinin geçilmesi gerekecek. Bu güç henüz oluşmuş değil. Destek seviyelerinde tepki alım denemeleri görülse de direnç seviyelerinde satışla karşılaşılabilir.
DOLAR/TL KURUNDA ÖNEMLİ DESTEK 7.50
Dolar/TL kurunda çıkış hareketi devam ediyor. İlk destekler 7.53-7.50 seviyelerinde görülürken 7.50 seviyesi daha önemli. Sonraki destek noktaları 7.46 ve 7.40 seviyelerinde bulunuyor. İlk dirençler ise 7.60 ve 7.65 seviyelerinde. 7.65 daha önemli. 7.60-7.65 bandını geçemeyen çıkış denemeleri kâr satışlarıyla karşılaşabilir.