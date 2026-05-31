Piyasalarda bayram uzayabilir

İÇ piyasalar bayram öncesi temkinli kapanış yaptı. Ancak içerde piyasalar tatildeyken ABD-İran konusundaki anlaşma umutları dış piyasalara moral verdi. Borsalarda çıkış eğilimi sürerken altın ve gümüşte toparlanma görüldü. Güvenli liman işlevi gören dolar zayıfladı. Daha önemlisi petrol fiyatlarında sert düşüş gözlendi.

GÖZLER ANLAŞMADA

Piyasalar ABD ile İran arasındaki savaşı ve barışı petrol fiyatları üzerinden okumaya devam ediyor. Brent petrolün 90 doların altında kalıcı olması iyimserliğin devamı açısından oldukça önemli olacak. Bu aynı zamanda borsalardaki çıkışla birlikte, altın ve gümüşteki toparlanmanın da sürmesi demek. Bunun için Trump’ın anlaşmayı imzalaması gerekecek. Geçtiğimiz günlerde sıkça Trump’ın tavır ve söylem değişikliğine şahit olduk. Tam anlaşma oldu olacak derken aksi yönde hareket ettiği, amiyane tabirle “pişmiş aşa su kattığı” çok oldu. Dileriz bu defa aynısı yaşanmaz ve anlaşma sağlanır, dünya da rahat bir nefes alır. Zira yüksek petrol fiyatları küresel ekonomiyi çok yordu. Enflasyon oranları yükseldi, buna paralel olarak merkez bankalarının para politikaları değişikliğe uğradı. Fed dahil faiz indirim beklentileri iyice zayıfladı.









ATEŞKES FİYATLANIYOR

Petrol fiyatları düşüşünü sürdürürse merkez bankalarının para politikaları daha güvercin bir tona bürünebilir. Bu da piyasalar için önemli ve olumlu bir referans olacaktır. Diğer yandan piyasalar ateşkesi ve olası bir anlaşmayı bir süredir fiyatlıyordu. ABD ve İran’ın artık savaş istemediğini, savaş ile bir sonuç alınmayacağını ve iki tarafın da zafer payesiyle bu meseleyi noktalamak istediğini piyasalar gördü ve bunu fiyatlara belli ölçüde yansıttı. Olumlu hava bir süre daha devam etse de “beklenti bitti” anlayışından hareketle kâr satışları da görülebilir. ABD başta olmak üzere birçok borsa geldiği seviye itibarıyla savaş öncesinin oldukça üzerinde.

ALTINDA DİRENÇ NOKTASI 4 BİN 900 DOLAR

Öte yandan altın ve gümüş için aynı şeyleri söylemek zor. Dolardaki değerleme, merkez bankalarından faiz indirim beklentilerinin azalması ve merkez bankalarının likidite ihtiyaçları için gelen satışlar altındaki coşkuyu aldı. Altın ve gümüşte bir toparlanma görülse de yatay seyir bir süre daha korunabilir. Altının ons fiyatında 4.800-4.900 dolar önemli bir direnç noktası olarak geçerliliği koruyor. Gümüşte ise 78-79 seviyesi çıkışın devamı açısından kritik görülüyor.

11 HAZİRAN’DA FAİZ DEĞİŞİMİ BEKLENMİYOR

* Dış piyasalardaki iyimserlik yarın iç piyasalarda da etkisini gösterebilir ve bayramı uzatabilir. Son dönemde Borsa İstanbul dış borsalara göre zayıf bir görünüm verdi. CHP için verilen mutlak butlan kararı ve beklentilerin oldukça üzerinde gelen nisan enflasyonu ile TCMB’nin 2026 yılı için enflasyon tahminlerini yukarı yönlü revize etmesi önemli gelişmelerdi. Mutlak butlan ile ilgili şok önemli ölçüde atlatıldı. Enflasyonla ilgili gelişmelerin ardından TCMB’nin bu yıl için faiz indirimine gitmeyebileceği algısı oluşmuştu. ABD ile İran arasında anlaşma sağlanırsa bu algı değişebilir.

* Yine yüksek beklenen mayıs enflasyonu ve TCMB’nin 11 Haziran toplantısındaki faiz kararı görülmek istenebilir. Faiz değişimi beklenmiyor. Mayıs ayında enflasyon yüksek gelse de düşen petrol fiyatları ve gıdada yazın getirdiği mevsimsellik etkisiyle enflasyon hızında düşüş görülebilir. Bu durum piyasalar için tekrardan “çıpa” işlevi görebilir.

* Borsa İstanbul’da 14 bin seviyesi, çıkışın devamı açısından ilk önemli direnç noktası. Bu seviye geçirirse 15 bin 200 zirvesinin yolu açılabilir. İlk destek ise 12 bin 900 ve 12 bin 400 seviyelerinde. 12 bin 900 seviyesi CHP mutlak butlan, 12 bin 400 ise ABD-İran savaşında oluşan dil ve dönüş noktaları olarak önemli konuma sahip.

* Döviz kurları sakin ve tedrici yükselişini sürdürüyor. TCMB enflasyon ile mücadele açısından kurları sakin tutmak için çok çaba harcadı, harcamaya da devam edecek. Her fırsatta sıkı para politikasının devamından yana tavrını açıkça gösteriyor. Kur yükselirse enflasyon ile mücadele çok daha zor olacak. Zaten yüksek petrol fiyatlarıyla enflasyona ağır bir yük geldi. Piyasalarda dış kaynaklı gelişmelerin etkisiyle temkinli görünüm yerini daha olumlu bir seyre bırakabilir.

Yukarıda yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir, yatırımcı profilinize uymayabilir.