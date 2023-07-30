Piyasalara ‘Merkez’ morali

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İç ve dış piyasalar merkez bankalarına odaklı bir haftayı geride bıraktı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ABD (Fed) ve Avrupa (ECB) merkez bankalarında önemli gelişmeler yaşandı. TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın ilk “enflasyon raporu” sunumu yakından izlendi. Sunumda en dikkat çeken nokta; Enflasyon tahminlerini 2023 için yüzde 58, 2024 için yüzde 33’e yükseltmesi oldu. Bu ciddi ve gerçekçi bir revizyona işaret ederken sözlü yönlendirme, piyasalarla sağlıklı iletişim kurma, kredibilite açısından olumlu algılandı. Başkan ayrıca, parasal sıkılaşmanın devam edeceği yönünde mesajlar verdi. Faiz artışı kademeli olduğuna göre parasal sıkılaşmaya daha bir öncelik verilmiş gibi görünüyor. TCMB geçen hafta, seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kapsamında yeni adımlar attı. Kredi kartı ile nakit avans kullanımında faiz oranları aylık yüzde 2.89’a yükseltildi. Taşıt kredilerinde yüzde 3 olan büyüme sınırı yüzde 2’ye çekildi, ihtiyaç kredilerinde değişikliğe gidilmeyerek yüzde 3 sınırının korunmasına karar verildi. Enflasyon tahmininde vites yükseltildiğine göre, TCMB için bu yıl öngörülen faiz tahminlerinin yukarı çekilmesi beklenen bir gelişme olacaktır. Tahminlerde genel olarak yüzde 25-30 bu yılın tavanı olarak görülüyordu. Nitekim, Morgan Stanley, TCMB’nin faizleri ağustos ve eylül aylarında toplam 250 baz puan artırarak politika faizini yüzde 20’ye çıkarmasını muhtemel gördüklerini açıkladı. Banka, faizlerin daha yüksek seviyelere çıkması gerektiğini kaydetti. Faiz artışları ve sıkı para politikasının genel ekonomi üzerinde yavaşlatıcı bir etkisi olması muhtemeldir.

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BORSA CANLILIĞINI KORUYOR

Vergi artışı, akaryakıt zammı ve yüksek kur dikkate alındığında enflasyon tahminlerinin yukarı çekilmesi doğal bir gelişmeydi. Zaten TCMB Başkanı Erkan, enflasyon tahmininin (TÜFE) yüzde 58’e çekilmesi gerekçelerini sayarken ilk sıraya döviz kurlarındaki yükselişi koydu. Enflasyonun yüksek seyredeceğinin en üst düzeyden telaffuz edilmesi, yatırımcıların tasarruflarını enflasyona karşı koruma arayışını da artıracaktır. Döviz, faiz, altın, konut gibi yatırım araçlarını dikkate aldığımızda Borsa İstanbul önemli adreslerden biri olarak geçerliliğini koruyor. BIST100 Endeksi ve hisselerde son birkaç ayda ciddi primler oluşmasına rağmen borsanın canlılığını koruması biraz da alternatiflerinin görünümden kaynaklanıyor.

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TEMMUZ ENFLASYONU BEKLENİYOR

Mevduat faizi şu seviye itibarıyla enflasyonun altında. Konut ile döviz kurlarında yukarı marjlar daraldı ve son dönemde fiyat artışlarında bir yavaşlama söz konusu. Altının dış piyasalardaki ons fiyatı geriliyor. İç piyasalardaki gram/TL fiyatındaki yükseliş, ons/dolar tarafından bir katkı olmayınca son günlerde dolar/TL kuruna endekslendi gibi. Haftanın diğer önemli gelişmesi TCMB başkan yardımcılıklarına yapılan üç yeni atamaydı. Bu değişiklik piyasada olumlu karşılık buldu. TCMB Başkanı Erkan, geçen haftaki ilk sunumu vasıtasıyla piyasa ile tanıştı ve tepkilere bakılırsa geçer not aldı. Çalışma kadrosunu da oluşturmaya devam ediyor. Bununla birlikte geçen hafta “Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK)” yeni dönemin ikinci toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda “Orta Vadeli Programa (OVP)” ilişkin hazırlıkların gözden geçirildiği ifade edildi. Eylül gibi programın kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor. Kadro ve yasal düzenlemelerle yapılan hazırlık sonrası artık sıra icraatlarda demek yerinde olacak. Bu noktada piyasaların TCMB kaynaklı gelişmelere tepkisi olumlu yönde oldu. Devamlılığı konusunda uygulamalar önem kazanacak. İç piyasaların önümüzdeki hafta önemli gündemlerinden biri temmuz enflasyonu. Vergi artışı, akaryakıt zamları ve döviz kurları yükselince enflasyon beklentileri de haliyle yükseldi.

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BANKALAR UYUMLU HAREKET EDİYOR

- Dış piyasalar merkez bankası kaynaklı gelişmelerin etkisinde kaldı. Çarşamba günü ABD Merkez Bankası (Fed), perşembe Avrupa Merkez Bankası (ECB) beklendiği gibi faiz oranını 25 baz puan artırdı. Bununla birlikte Fed ve ECB başkanlarının toplantı sonrası yaptığı açıklamalar birbirine çok yakındı. Enflasyon ile mücadeleye devamın ve eylül toplantısındaki faiz kararı için verilerin önemli olacağı vurgulandı. Ancak piyasa beklentilerinde bir süredir fiyatlanan “eylül toplantılarında faiz artırımlarına ara verilmesi” algısı pek değişmedi. ECB toplantısı sonrası Avrupa borsalarında yükseliş devam etti. ABD borsalarında ise beklentilerin üzerinde gelen büyüme verisinin (GSYH) etkisiyle düşüş hakimdi. ABD ikinci çeyrek GSYH yıllık +yüzde 2.4 açıklandı. Bir bakıma iyi veri kötü piyasa algısı çalıştı. Faiz artışına rağmen oldukça iyi bir büyüme. Önümüzdeki hafta yine önemli gündem başlıkları var. ABD tarım dışı istihdamı, Almanya enflasyonu (TÜFE) ve İngiltere Merkez Bankası faiz kararı var. Dış borsalarda kâr satışları görülse de yükseliş trendleri korunuyor.

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DOLAR DEĞER KAZANIYOR

Diğer piyasa parametrelerine gelince; ABD 10 yıllık bono faiz oranında yükseliş devam etti ve yüzde 4.00 seviyesini test etti. Dolarda değer kazanımı, Euro’da ise zayıflama sürüyor. Euro/dolar paritesi 1.10’a çekilirken dolar endeksi 102’ye yaklaştı. Bu gelişmelere bağlı olarak altının ons fiyatı 1.950 dolara gerileyip tepki verdi. Altının dolar ve ABD tahvil faiz oranlarına duyarlılığı sürüyor. Petrolde ise yükseliş hareketi devam ediyor. Çin’de iç tüketimi artırma ve ekonomiyi canlandırma çağrıları etkili oldu. Brent Petrol 83 doların üzerinde işlem görüyor. Özetle, dışarıda bu aşamada piyasa bozucu bir haber akışı görülmüyor. Parametrelerde kısa dalgalanmalar ile mevcut trendler korunuyor.

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BORSADA 7 BİN ÖNEMLİ

- Borsada çıkış trendi ve ralli devam ediyor. İlk destekler 7.000 ve 6.850-6.750 seviyelerinde. 7.000 seviyesinin üzerinde çıkış hareketi korunabilir. İlk direnç ise 7.100-7.200 noktalarında görülürken sonraki dirençler 7.400-7.500 seviyelerinde. 7.000 seviyesinin taban olması durumda 7.500 daha önemli bir hedef olarak öne çıkıyor. Endekste çıkış hareketi gücünü koruyor. Ancak direnç seviyelerinde kâr satış denemeleri görülebilir.

BORSADA YABANCI ALIMLARI SÜRÜYOR

- TCMB tarafından açıklanan para ve banka istatistikleriyle yabancı yatırımcıların Borsa İstanbul’daki işlemleri yakından izleniyor. 21 Temmuz ile biten hafta verilerine göre; Borsa İstanbul’da hisse senetlerinde yabancı alımları 128.4 milyon dolar ile devam etti. 7 haftadır kesintisiz alımlar sürüyor. Buna karşılık tahvil bonoda (DİBS) 6.8 milyon dolar satış yaptılar. TCMB brüt rezervlerinde hafif atış, bankalar döviz mevduatında ise bir miktar düşüş vardı. TCMB brüt rezervleri 113.5 milyar dolar, yurtiçinde yerleşiklerin döviz mevduatı 170.8 milyar dolar olarak kayıtlarda yer aldı. Kur korumalı mevduat (KKM) ise ilk defa 3 trilyon TL’yi geçti. Türkiye 5 yıllık CDS priminde düşüş hızlandı ve 400 seviyesinin altına çekildi.Benzer görünüm Türkiye Eurobond faiz oranları için de geçerli. Parasal göstergeler henüz istenen seviyelerden uzak olsa da iyileşme devam ediyor. Önümüzdeki hafta iç piyasaların gündeminde enflasyon verileri dışında yayımlanması süren 06/2023 dönem bilançoları var. Şimdiye kadar açıklanan ikinci çeyrek bilançolarında özellikle bankalar ile otomotiv şirketleri ilk çeyreğe göre daha iyi. Bilanço süreci hisse bazlı hareketliliği artırmış durumda.

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