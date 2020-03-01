Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Zeynel Balcı>Piyasalar sıkı takipte
"Zeynel Balcı" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Zeynel Balcı" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Zeynel Balcı

Zeynel Balcı

Piyasalar sıkı takipte

1 Mart 2020

Dünyada yayılan koronavirüs ve Suriye’de yaşanan gerginlik belirsizliği daha da arttırdı. Belirsizliğin sürmesi denge arayışının devamı demek. Suriye’de gerginliğin devam etmesi ve koronavirüs ile ilgili gelen haberler piyasaların seyri açısından önemli.

Piyasalar sıcak günlerden geçiyor. Suriye’de gerginliğin çatışmaya dönüşmesi ve 33 askerimizin şehit edilmesiyle yeni aşamaya geçildi. Dış dünyada koronavirüs yayılmaya ve piyasaları vurmaya devam ettiği bir dönemde yaşanan bu durum gerginliği ve belirsizliği daha da artırdı. Suriye’de çatışmalar devam edecek mi? Yoksa ateşkes ve müzakere ortamı mı sağlanacak? Piyasaların seyri açısından bu sorunların cevabı önem kazanmış durumda. Belirsizliğin sürmesi denge arayışının devamı demek. Önümüzdeki günlerdeki gelişmeler bu açıdan belirleyici olacak.

ORKU ENDEKSi ARTTI

Dış dünyada koronavirüsün yaygınlık göstermesi borsaları sarsınca içeriye de yansıdı. Kazançların önemli kısmı geri verildi. Borsa İstanbul çift taraflı bir baskı ile karşı karşıya. Bu açıdan piyasalarda yeni denge oluşması zaman alabilir. Koronavirüs sadece para ve sermaye piyasalarını değil reel ekonomileri de tehdit etmeye başladı. Volatiliteyi (oynaklığı) gösteren Vix (korku) endeksi 2018 yılından sonraki en yüksek seviyelerinde. Azalan risk iştahına paralel borsalarda sert düşüş görülürken artan güvenli liman ihtiyacına bağlı olarak altın fiyatı (ons/dolar) yükseldi, ABD 10 Yıllık Bono Faiz Oranı çok uzun yıllardır ilk defa alımlarla birlikte yüzde 1.30 seviyesinin altına geldi. Brent petrol ise son bir yılın en düşük seviyesi olan 50’ye çekildi. İşin ilginç yanı koronavirüse en dirençli borsa virüsün yayıldığı ülke olan Çin Borsası (Şanghay) oldu. Diğer ülke borsalarına göre daha az kayıp yaşadı. Çin başta olmak üzere küresel ekonomi için 2020 büyüme tahminleri düşürüldü. Eski Fed Başkanı Yellen, “Coronavirüs ABD ekonomisini durgunluğa sokabilir” dedi. Borsaları taşıyan gerekçeler düşük faiz ve ekonomilerdeki toparlanma idi. Büyüme beklentileri zayıflayınca tek başına düşük faiz borsaları taşıyamadı.

Piyasalar sıkı takipte

TİCARET DURMAZ

Şimdi merkez bankalarından yeni faiz indirimleri ve parasal genişleme hamleleri gelir mi soruları sıkça duyulur oldu. Çin ilk adımı zaten attı, ABD Merkez Bankası (Fed) için mart ayında faiz indirimi bekleyenlerin oranı artmaya başladı. Madem faizler düşecek veya en azından uzun bir süre düşük kalacak borsalar bundan yeniden güç alır mı? Olabilir ama öncelikle jeopolitik risklerin azalması gerekecek. “Ticaret durmaz” sözünden hareketle para kendine getiri sağlayacak mecralara akacaktır. Altın fiyatı ile ilgili bir çok yabancı kurum 1.800-1.900 dolar gibi tahminler yayınlıyor. O seviyelere çok da uzak değiliz, altının geldiği 1.200 seviyelerini dikkate alırsak kısa ve orta dönemde primli olduğunu söylemek mümkün. Son günlerde kâr satışları gelmeye başladı. Ancak jeopolitik riskler güncelliğini korursa bir süre daha çıkış hareketinin gücünü koruması beklenebilir. Dünya Sağlık Örgütü’nün koronavirüs için ‘her ülke hazırlanmalı’ açıklaması sorunun yaygınlaşabileceği konusundaki endişesini gösteriyor. Üstelik düşük faiz altın için önemli bir referans olmaya devam ederken. Borsalarda düşüş devam eder önemli destek noktalarına çekilirse tekrar alım fırsatı vermesi mümkündür.

Piyasalar sıkı takipte

TEMKİNLİ GÖRÜNÜM

Ekonomi gündemine dönersek, faizdeki düşüşün etkisiyle Türkiye’nin 2019 4. çeyrekte gerçekleşen yüzde 6’lık büyümesi kayda değer. Hisse senetleri ve tahvil bonoda yabancı satışları toplamda 587 milyon dolar ile 21 Şubat haftasında da devam etti. Son bir aylık satış 2.3 milyar doları buldu. Bankalardaki yabancı para mevduatı ise 2 milyar dolar artarak yine 21 şubat haftasında 197.6 milyar dolara ulaştı. Önümüzdeki hafta salı günü açıklanacak enflasyon verilerinde aylıkta yüzde 0.60-0.70, yıllıkta 12.70 civarı beklenti hakim. Enflasyon bir süre daha çift hanede kalmaya devam edecek. Zorlu iç ve dış gündemin baskısı altındaki piyasalarda temkinli görünüm korunuyor.

Piyasalar sıkı takipte

BORSADA SERT DALGALANMA

Borsada sert düşüş sonrası tepki alımları görüldü. İlk dirençler 108.500-110.000 seviyelerinde. Bu seviyelerde satışlar görülebilir. Sonraki dirençler 113.000-114.500 seviyelerinde. İlk destekler ise 100.000-99.000 seviyelerinde bulunuyor. Son tepki alımlarının geldiği bu seviyeler kısa dönem için önem kazanmış durumda. Sonraki destekler 97.000-95.000 seviyelerinde. Destek seviyelerinde görülen tepki alımları direnç seviyelerinde satışlar karşılaşılabilir.

Piyasalar sıkı takipte

DOLAR/TL KURUNDA 4.25 SEVİYESİ ÖNEMLİ

Dolar/TL kurunda çıkış hareketi sürüyor. Çıkışın devamı ve orta dönem güç kazanması için 6.25 seviyesinin geçilmesi önemli olacak Bu durumda 6.33 ve 6.42 direnç seviyeleri olarak görülürken ilk destek 6.17-6.15 seviyelerinde bulunuyor. Bu seviyelerin üzerinde çıkış hareketi gücünü koruyabilir. 6.15 seviyesinin altında verilecek destek ise 6.10 seviyesinde bulunuyor. 6.25 seviyesinin geçemeyen çıkış denemeleri satışla karşılaşabilir.

Piyasalar sıkı takipte

Piyasalar sıkı takipte

 

 

 

 

X
Zeynel Balcı Zeynel BalcıTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Rus Çarlığı’nın çöküşüİlber OrtaylıRus Çarlığı’nın çöküşü01.03.2020
Yaşanmayan acı hastalık, saygı duyulmayan üzüntü düşman olurCan AydoğmuşYaşanmayan acı hastalık, saygı duyulmayan üzüntü düşman olur01.03.2020
Türk askeri neden İdlib’deFulya SoybaşTürk askeri neden İdlib’de01.03.2020
Ya bunu yapan biz olsaydıkFatih ÇEKİRGEYa bunu yapan biz olsaydık01.03.2020
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.