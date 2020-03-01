Piyasalar sıkı takipte

Dünyada yayılan koronavirüs ve Suriye’de yaşanan gerginlik belirsizliği daha da arttırdı. Belirsizliğin sürmesi denge arayışının devamı demek. Suriye’de gerginliğin devam etmesi ve koronavirüs ile ilgili gelen haberler piyasaların seyri açısından önemli.
Piyasalar sıcak günlerden geçiyor. Suriye’de gerginliğin çatışmaya dönüşmesi ve 33 askerimizin şehit edilmesiyle yeni aşamaya geçildi. Dış dünyada koronavirüs yayılmaya ve piyasaları vurmaya devam ettiği bir dönemde yaşanan bu durum gerginliği ve belirsizliği daha da artırdı. Suriye’de çatışmalar devam edecek mi? Yoksa ateşkes ve müzakere ortamı mı sağlanacak? Piyasaların seyri açısından bu sorunların cevabı önem kazanmış durumda. Belirsizliğin sürmesi denge arayışının devamı demek. Önümüzdeki günlerdeki gelişmeler bu açıdan belirleyici olacak.
ORKU ENDEKSi ARTTI
Dış dünyada koronavirüsün yaygınlık göstermesi borsaları sarsınca içeriye de yansıdı. Kazançların önemli kısmı geri verildi. Borsa İstanbul çift taraflı bir baskı ile karşı karşıya. Bu açıdan piyasalarda yeni denge oluşması zaman alabilir. Koronavirüs sadece para ve sermaye piyasalarını değil reel ekonomileri de tehdit etmeye başladı. Volatiliteyi (oynaklığı) gösteren Vix (korku) endeksi 2018 yılından sonraki en yüksek seviyelerinde. Azalan risk iştahına paralel borsalarda sert düşüş görülürken artan güvenli liman ihtiyacına bağlı olarak altın fiyatı (ons/dolar) yükseldi, ABD 10 Yıllık Bono Faiz Oranı çok uzun yıllardır ilk defa alımlarla birlikte yüzde 1.30 seviyesinin altına geldi. Brent petrol ise son bir yılın en düşük seviyesi olan 50’ye çekildi. İşin ilginç yanı koronavirüse en dirençli borsa virüsün yayıldığı ülke olan Çin Borsası (Şanghay) oldu. Diğer ülke borsalarına göre daha az kayıp yaşadı. Çin başta olmak üzere küresel ekonomi için 2020 büyüme tahminleri düşürüldü. Eski Fed Başkanı Yellen, “Coronavirüs ABD ekonomisini durgunluğa sokabilir” dedi. Borsaları taşıyan gerekçeler düşük faiz ve ekonomilerdeki toparlanma idi. Büyüme beklentileri zayıflayınca tek başına düşük faiz borsaları taşıyamadı.
TİCARET DURMAZ
Şimdi merkez bankalarından yeni faiz indirimleri ve parasal genişleme hamleleri gelir mi soruları sıkça duyulur oldu. Çin ilk adımı zaten attı, ABD Merkez Bankası (Fed) için mart ayında faiz indirimi bekleyenlerin oranı artmaya başladı. Madem faizler düşecek veya en azından uzun bir süre düşük kalacak borsalar bundan yeniden güç alır mı? Olabilir ama öncelikle jeopolitik risklerin azalması gerekecek. “Ticaret durmaz” sözünden hareketle para kendine getiri sağlayacak mecralara akacaktır. Altın fiyatı ile ilgili bir çok yabancı kurum 1.800-1.900 dolar gibi tahminler yayınlıyor. O seviyelere çok da uzak değiliz, altının geldiği 1.200 seviyelerini dikkate alırsak kısa ve orta dönemde primli olduğunu söylemek mümkün. Son günlerde kâr satışları gelmeye başladı. Ancak jeopolitik riskler güncelliğini korursa bir süre daha çıkış hareketinin gücünü koruması beklenebilir. Dünya Sağlık Örgütü’nün koronavirüs için ‘her ülke hazırlanmalı’ açıklaması sorunun yaygınlaşabileceği konusundaki endişesini gösteriyor. Üstelik düşük faiz altın için önemli bir referans olmaya devam ederken. Borsalarda düşüş devam eder önemli destek noktalarına çekilirse tekrar alım fırsatı vermesi mümkündür.
TEMKİNLİ GÖRÜNÜM
Ekonomi gündemine dönersek, faizdeki düşüşün etkisiyle Türkiye’nin 2019 4. çeyrekte gerçekleşen yüzde 6’lık büyümesi kayda değer. Hisse senetleri ve tahvil bonoda yabancı satışları toplamda 587 milyon dolar ile 21 Şubat haftasında da devam etti. Son bir aylık satış 2.3 milyar doları buldu. Bankalardaki yabancı para mevduatı ise 2 milyar dolar artarak yine 21 şubat haftasında 197.6 milyar dolara ulaştı. Önümüzdeki hafta salı günü açıklanacak enflasyon verilerinde aylıkta yüzde 0.60-0.70, yıllıkta 12.70 civarı beklenti hakim. Enflasyon bir süre daha çift hanede kalmaya devam edecek. Zorlu iç ve dış gündemin baskısı altındaki piyasalarda temkinli görünüm korunuyor.
BORSADA SERT DALGALANMA
Borsada sert düşüş sonrası tepki alımları görüldü. İlk dirençler 108.500-110.000 seviyelerinde. Bu seviyelerde satışlar görülebilir. Sonraki dirençler 113.000-114.500 seviyelerinde. İlk destekler ise 100.000-99.000 seviyelerinde bulunuyor. Son tepki alımlarının geldiği bu seviyeler kısa dönem için önem kazanmış durumda. Sonraki destekler 97.000-95.000 seviyelerinde. Destek seviyelerinde görülen tepki alımları direnç seviyelerinde satışlar karşılaşılabilir.
DOLAR/TL KURUNDA 4.25 SEVİYESİ ÖNEMLİ
Dolar/TL kurunda çıkış hareketi sürüyor. Çıkışın devamı ve orta dönem güç kazanması için 6.25 seviyesinin geçilmesi önemli olacak Bu durumda 6.33 ve 6.42 direnç seviyeleri olarak görülürken ilk destek 6.17-6.15 seviyelerinde bulunuyor. Bu seviyelerin üzerinde çıkış hareketi gücünü koruyabilir. 6.15 seviyesinin altında verilecek destek ise 6.10 seviyesinde bulunuyor. 6.25 seviyesinin geçemeyen çıkış denemeleri satışla karşılaşabilir.
Piyasalar sıkı takipte
Dünyada yayılan koronavirüs ve Suriye’de yaşanan gerginlik belirsizliği daha da arttırdı. Belirsizliğin sürmesi denge arayışının devamı demek. Suriye’de gerginliğin devam etmesi ve koronavirüs ile ilgili gelen haberler piyasaların seyri açısından önemli.
Piyasalar sıcak günlerden geçiyor. Suriye’de gerginliğin çatışmaya dönüşmesi ve 33 askerimizin şehit edilmesiyle yeni aşamaya geçildi. Dış dünyada koronavirüs yayılmaya ve piyasaları vurmaya devam ettiği bir dönemde yaşanan bu durum gerginliği ve belirsizliği daha da artırdı. Suriye’de çatışmalar devam edecek mi? Yoksa ateşkes ve müzakere ortamı mı sağlanacak? Piyasaların seyri açısından bu sorunların cevabı önem kazanmış durumda. Belirsizliğin sürmesi denge arayışının devamı demek. Önümüzdeki günlerdeki gelişmeler bu açıdan belirleyici olacak.
ORKU ENDEKSi ARTTI
Dış dünyada koronavirüsün yaygınlık göstermesi borsaları sarsınca içeriye de yansıdı. Kazançların önemli kısmı geri verildi. Borsa İstanbul çift taraflı bir baskı ile karşı karşıya. Bu açıdan piyasalarda yeni denge oluşması zaman alabilir. Koronavirüs sadece para ve sermaye piyasalarını değil reel ekonomileri de tehdit etmeye başladı. Volatiliteyi (oynaklığı) gösteren Vix (korku) endeksi 2018 yılından sonraki en yüksek seviyelerinde. Azalan risk iştahına paralel borsalarda sert düşüş görülürken artan güvenli liman ihtiyacına bağlı olarak altın fiyatı (ons/dolar) yükseldi, ABD 10 Yıllık Bono Faiz Oranı çok uzun yıllardır ilk defa alımlarla birlikte yüzde 1.30 seviyesinin altına geldi. Brent petrol ise son bir yılın en düşük seviyesi olan 50’ye çekildi. İşin ilginç yanı koronavirüse en dirençli borsa virüsün yayıldığı ülke olan Çin Borsası (Şanghay) oldu. Diğer ülke borsalarına göre daha az kayıp yaşadı. Çin başta olmak üzere küresel ekonomi için 2020 büyüme tahminleri düşürüldü. Eski Fed Başkanı Yellen, “Coronavirüs ABD ekonomisini durgunluğa sokabilir” dedi. Borsaları taşıyan gerekçeler düşük faiz ve ekonomilerdeki toparlanma idi. Büyüme beklentileri zayıflayınca tek başına düşük faiz borsaları taşıyamadı.
TİCARET DURMAZ
Şimdi merkez bankalarından yeni faiz indirimleri ve parasal genişleme hamleleri gelir mi soruları sıkça duyulur oldu. Çin ilk adımı zaten attı, ABD Merkez Bankası (Fed) için mart ayında faiz indirimi bekleyenlerin oranı artmaya başladı. Madem faizler düşecek veya en azından uzun bir süre düşük kalacak borsalar bundan yeniden güç alır mı? Olabilir ama öncelikle jeopolitik risklerin azalması gerekecek. “Ticaret durmaz” sözünden hareketle para kendine getiri sağlayacak mecralara akacaktır. Altın fiyatı ile ilgili bir çok yabancı kurum 1.800-1.900 dolar gibi tahminler yayınlıyor. O seviyelere çok da uzak değiliz, altının geldiği 1.200 seviyelerini dikkate alırsak kısa ve orta dönemde primli olduğunu söylemek mümkün. Son günlerde kâr satışları gelmeye başladı. Ancak jeopolitik riskler güncelliğini korursa bir süre daha çıkış hareketinin gücünü koruması beklenebilir. Dünya Sağlık Örgütü’nün koronavirüs için ‘her ülke hazırlanmalı’ açıklaması sorunun yaygınlaşabileceği konusundaki endişesini gösteriyor. Üstelik düşük faiz altın için önemli bir referans olmaya devam ederken. Borsalarda düşüş devam eder önemli destek noktalarına çekilirse tekrar alım fırsatı vermesi mümkündür.
TEMKİNLİ GÖRÜNÜM
Ekonomi gündemine dönersek, faizdeki düşüşün etkisiyle Türkiye’nin 2019 4. çeyrekte gerçekleşen yüzde 6’lık büyümesi kayda değer. Hisse senetleri ve tahvil bonoda yabancı satışları toplamda 587 milyon dolar ile 21 Şubat haftasında da devam etti. Son bir aylık satış 2.3 milyar doları buldu. Bankalardaki yabancı para mevduatı ise 2 milyar dolar artarak yine 21 şubat haftasında 197.6 milyar dolara ulaştı. Önümüzdeki hafta salı günü açıklanacak enflasyon verilerinde aylıkta yüzde 0.60-0.70, yıllıkta 12.70 civarı beklenti hakim. Enflasyon bir süre daha çift hanede kalmaya devam edecek. Zorlu iç ve dış gündemin baskısı altındaki piyasalarda temkinli görünüm korunuyor.
BORSADA SERT DALGALANMA
Borsada sert düşüş sonrası tepki alımları görüldü. İlk dirençler 108.500-110.000 seviyelerinde. Bu seviyelerde satışlar görülebilir. Sonraki dirençler 113.000-114.500 seviyelerinde. İlk destekler ise 100.000-99.000 seviyelerinde bulunuyor. Son tepki alımlarının geldiği bu seviyeler kısa dönem için önem kazanmış durumda. Sonraki destekler 97.000-95.000 seviyelerinde. Destek seviyelerinde görülen tepki alımları direnç seviyelerinde satışlar karşılaşılabilir.
DOLAR/TL KURUNDA 4.25 SEVİYESİ ÖNEMLİ
Dolar/TL kurunda çıkış hareketi sürüyor. Çıkışın devamı ve orta dönem güç kazanması için 6.25 seviyesinin geçilmesi önemli olacak Bu durumda 6.33 ve 6.42 direnç seviyeleri olarak görülürken ilk destek 6.17-6.15 seviyelerinde bulunuyor. Bu seviyelerin üzerinde çıkış hareketi gücünü koruyabilir. 6.15 seviyesinin altında verilecek destek ise 6.10 seviyesinde bulunuyor. 6.25 seviyesinin geçemeyen çıkış denemeleri satışla karşılaşabilir.