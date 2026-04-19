Piyasalar her şeye rağmen olumlu

İRAN’ın cuma günü Hürmüz Boğazı’nı açması piyasalarda olumlu havanın devamına neden oldu. Petrol fiyatlarında sert düşüş görülürken borsalarda ralli devam etti. Borsa İstanbul ve ABD borsaları yeni zirveler test ettiler. 28 Şubat’tan bu yana piyasalar üzerindeki kabus dağılırken risk iştahı arttı. Borsa İstanbul’da bankacılık ve havayolu şirketleri öncülüğündeki çıkış genele yaygınlık gösterdi. Sanki hiç savaş olmamış gibi bir görüntü ortaya çıktı. Bir bakıma savaş alım fırsatı olarak kullanıldı. 1.5 aydır baskı altında kalan borsalarda toparlanma çok daha kısa sürede gerçekleşti ve yaralar sarıldı. Bu bir bakıma diplerin nerelerde oluşabileceği konusunda da bir fikir verdi. Bundan sonraki olası düşüşlerde piyasa görüşleri arasında “savaşta dahi” yorumlarını duymak şaşırtıcı olmayacak. Hürmüz Boğazı’nın açılması sonrası ABD ile İran arasında ateşkesin uzaması ve anlaşma sağlanması durumunda olumlu hava korunacaktır. ABD Başkanı Trump’ın geçmişteki tavır ve söylem değişikliğini dikkate aldığımızda dahi bu noktadan geri dönüş zor ihtimal. Savaş ile sonuç alamayacaklarını gördüler diyelim. Ama son gelişmelere rağmen savaş ortamı tekerrür ederse yine gergin piyasa söz konusu olacak. Dileriz olmaz. Bu aşamada önemini kaybetse de15 günlük ateşkes süresinin bitiş tarihi olan 21 Nisan yine de bir görülmek istenebilir.

HİSSE BAZLI HAREKETLİLİK ARTACAK

Hürmüz Boğazı’nın açılmasıyla barış umutları fiyatlandı ama dün biz bu satırları yazarken İran’ın açıkladığı yeniden kapatma kararı pazarlıkların sürdüğünü gösteriyor. Bu temkinli bir iyimserliğe neden olacaktır. Piyasalar olumlu seyrini korumakla birlikte daha sakin bir tavır da gösterebilir. Bu açıdan sert yükseliş sonrası borsalarda kâr satışları olasıdır. Piyasalarda anlaşma umutlarının artmasıyla fiyatlama davranışları da değişecektir. Artan risk iştahıyla ilgi defansif yatırım araçlarından riskli varlıklara yönelebilir. Ayrıca hisse bazında da bunu görmek mümkün. Borsa İstanbul’da savaş sürecinde öne çıkan Aselsan, Tüpraş ve Petkim gibi hisselerin yerine cuma günü dikkatler Türk Havayolları ve Pegasus’a yöneldi. Bankacılık hisseleri de lokomotif olması ve yabancı yatırımcıların ilgisi nedeniyle cuma günü sert yükseliş gösteren hisseler arasında yer aldı. Ancak genele yayılan çıkışla birlikte hisse bazlı hareketlik artacaktır. Önümüzdeki günlerde gelmeye başlayacak 03/2026 bilançoları ise beklenti olarak çok fazla umut vermiyor. Reel ekonomide yeni bir atak olmadığına göre 12/2025 dönem bilançolarına benzerlik arz edebilir. Borsa İstanbul’da iyimserlik sürüyor.

22 Nisan Çarşamba günü TCMB toplantısı ve faiz kararı var. Son gelişmeler ışığında “faizin sabit bırakılması” daha olası görülüyor. TCMB savaş sürecini yaptığı düzenlemelerle birlikte iyi yönetti ve finans çevrelerinden olumlu not aldı. Örtülü faiz artırımı ve rezerv satışıyla döviz kurlarının yükselişini sınırladı. Döviz kurları devam eden dezenflasyon süreci için oldukça önemli. Enflasyon ise uygulanan ekonomik programın omurgasını oluşturuyor. Döviz kurlarında yavaş da olsa bir artış var. Ekonomi yönetimi şimdiye kadar paranın fiyatı ve miktarıyla ilgili düzenlemelerle sıkı para politikasını uyguladı. Üç yıldır istikrar programı uygulayan Türkiye’de yüksek faizle döviz kurunu ve talebi baskılayarak enflasyon ile mücadele belli ölçüde sonuç verdi. Bu çerçevede enflasyon arzulanan seviyelere henüz çekilmemekle birlikte yavaşlayan ekonomik aktivite ve hayat pahalılığı konusunda eleştirileri de beraberinde getirdi. TL’nin değerli kalmasının da etkisiyle ihracatta yavaşlama, ithalatta ise artışın devamı gözlendi. Buna bağlı olarak dış ticaret ve cari açık arttı. İstikrar programları için üç yıl uzun bir süre. Bu bakımdan son günlerde bazı finans ve reel çevrelerinden “savaş şartlarına bağlı olarak” uygulanan ekonomik programın revizyonu konusunda görüşler geldi. Ancak savaş ortamı yerini anlaşmaya bırakırsa mevcut programın uygulanmasının yararlı olacağı görüşü daha fazla ağırlık kazanabilir.

REZERVLERDE CİDDİ TOPARLANMA

İran savaşıyla birlikte en fazla takip edilen veriler arasında TCMB’nin parasal istatistikleri ve yabancı işlemleri yer alıyor. TCMB verilerine göre 10 Nisan ile biten haftada; yabancı yatırımcılar 430 milyon dolarlık hisse senedi, 712 milyon dolarlık tahvil ve bono olmak üzere 1.1 milyar doları aşkın portföy alımı (sıcak para) gerçekleştirdiler. ABD ile İran arasındaki ateşkes yabancı yatırımcıların tekrar Türkiye piyasalarına geri dönüşünün önünü açmış görülüyor. Aynı hafta TCMB brüt rezervleri 9.2 milyar dolar artışla 170.9 milyar dolar oldu. Swap hariç net rezervler ise 18.4 milyar dolardan 32.2 milyar dolara yükseldi. Savaşla eriyen rezervler ateşkes ve yabancı girişine bağlı olarak hızla toparlanmaya başladı. Barış ortamı kalıcı olursa yabancı alımları ve rezerv artışlarının devamı beklenebilir.

BORSA ZİRVE KIRDI

Borsada ralli devam ediyor. 14.532 zirvesi geçildi. Bu seviyenin üzerinde çıkışın hareketinin devamı beklenebilir. 14.532 noktasını artık destek olarak görmek gerekecek. Sonraki destekler 14.100-14.000 ve 13.750 seviyelerinde. İlk dirençler ise 15.000 ve 15.500 noktalarında. Trend direnci olması açısından 15.500 daha önemli. Endekste kâr satışları görülse de çıkış hareketi gücünü koruyabilir.

DIŞARIDA HAVA İYİ

Dış piyasalarda ABD ile İran arasındaki anlaşma umutları iyimserliği beraberinde getirdi. Piyasalar savaşı ve barışı petrol fiyatları üzerinden okuyor. Cuma günü Hürmüz Boğazı’nın İran tarafından açılmasıyla deyim yerindeyse petrol fiyatları çakıldı. Brent petrol kısa sürede 10 dolardan fazla düşerek 84 doları test edip tepki verdi. Borsalarda çıkış, dolarda zayıflama, Euro’da güç kazanımı, altın ve gümüş fiyatlarında ise yükseliş gözlendi. Altın ve gümüş son günlerde dolara daha duyarlı. Dolardaki zayıflama yükseliş olarak karşılık buluyor. Savaş ile birlikte güvenli liman olarak altının yerini dolar almıştı. Tansiyonun düşmesi doları zayıflattı. Doların konumu ile ilgili tartışmalar açılsa da alternatifini (Euro) geliştirmenin uzun zaman alacağı yönünde görüşler mevcut. Diğer yandan Fed’in bu yıl bir faiz indirim olasılığı son gelişmelerle birlikte artabilir. Ama takvim net değil. Mayıs ayındaki başkanlık değişiminden sonra eylül veya aralık gibi telaffuz ediliyor. Avrupa için ise faiz artırım beklentileri korunuyor. Ancak kaç defa faiz artırımı olacağı konusunda tahminler değişiyor.

ENERJİ MALİYETLERİ İZ BIRAKACAK

Savaş bitse de enerji maliyetleri ekonomiler üzerinde bir iz veya tortu bırakacak. Bu yılla ilgili petrol fiyat tahminleri 80 doların üzerine çıktı. Hatırlanırsa savaş öncesi petrol fiyatları 60-70 dolar bandında hareket ediyordu. Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) Başkanı Fatih Birol, “Avrupa’nın 6 haftalık uçak yakıtı kalmış olabilir. Piyasalar riski küçümsüyor, eskiye dönüş iki yılı bulabilir” dedi. Bir uyarı da IMF Başkanı Kristalina Georgieva’dan geldi. Georgieva; enflasyonun gıda fiyatlarına sıçrama riskine ve küresel ekonomide büyüme görünümünün daha düşük olacağına dikkat çekti. Bu durum yüksek enflasyonla birlikte durgunluk olarak tanımlanan “stagflasyon” söylemlerini artırdı. Şimdiden amiyane tabirle “enseyi fazla karartmaya” gerek yok. Savaş biterse bu görüşler de değişebilir. Son gelişmelerin piyasa parametrelerine yansımalarına bakılırsa; Brent petrol 88.22 dolar, altının onsu 4.831 dolar, gümüş 80.98 dolar, dolar endeksi 98.08, Euro/dolar paritesi 1.1764 seviyelerinde seyrediyor.