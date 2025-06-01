Piyasalar enflasyonu bekliyor

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SATIŞ baskısı altındaki Borsa İstanbul, yükseliş eğilimi süren döviz kurları, düşüşteki tahvil faizleri... İç piyasaların bir süredir görünümü bu şekilde. BIST100 Endeksi’ndeki tepki yükselişi güç kazanamadı, tekrar satış baskısı altına girdi. Yüksek faiz yerli yatırımcıyı bloke ederken yabancı alımları, tek başına borsayı taşımaya yetmiyor. Döviz kurlarında son haftalarda döviz dengesindeki toparlanmaya rağmen ivmesi zayıf da olsa yükseliş sürüyor. TCMB rezevlerinde son üç haftadır artış var. Döviz mevduatındaki yükseliş yerini düşüşe bıraktı. Hisse ve tahvil bono, yani portföy yatırımları; diğer tanımıyla sıcak para girişi istenen düzeyde olmasa da sürüyor. Buna rağmen döviz kurlarındaki yükselişi faiz indirim beklentilerine bağlamak mümkün. Dövizi halen güvenli liman gören tasarruf sahipleri de var.

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Söz dövizden açılmışken geçen hafta ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs’ın, “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın liranın değer kaybetmesine izin vermesiyle dünyanın en başarılı carry trade uygulaması kırılgan bir duruma geldi” açıklamasına da bir parantez açmak gerekir.

TAHVİL PİYASASI OLASI BİR İNDİRİMİ FİYATLIYOR

Gösterge tahvil faizi yüzde 50’li seviyelerden yüzde 44’ün altına kadar çekildi. Piyasa olası bir faiz indirimini fiyatlıyor. TCMB faiz indirimi için ise yarın açıklanacak enflasyon verileri oldukça önemli. Beklentiler TÜFE için aylıkta yüzde 2.0, yıllıkta yüzde 36 gibi şekilleniyor. TCMB son enflasyon raporu sunumunda mayıs enflasyonunun düşük geleceği sinyalini vermişti. Yüksek faiz piyasaların ve reel ekonominin önünde ciddi bir engel olarak durmaya devam ediyor. Ayrıca cuma günü açıklanan ve beklentilerin altında kalan bu yılın ilk çeyrek büyüme verisi ile borsadaki düşüş trendinin en önemli gerekçesi de faiz. Yüksek faizi aşağı çekmenin anahtarı ise enflasyondan, yani enflasyonda yaşanacak düşüşten geçiyor.

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TCMB faizi yüzde 46, mevduat faizi bunun biraz üzerinde. Mevcut enflasyon ise yüzde 38’in altında. Gerçi yüzde 15’i bulan stopajlar var ama faizde en azından enflasyona karşı korunma veya enflasyonun üzerinde bir reel getiri söz konusu. 2025 yıl sonu enflasyon tahminleri yüzde 25-30 aralığında seyrettiğine göre önemli sayılabilecek bir reel kazançtan söz etmek mümkün. Risksiz bir getiri varken bunu tasarruf sahiplerinin değerlendirmesi olağan bir durum. BIST100 Endeksi’nin bu getiriyi sağlaması için kaba bir hesapla 12.500-13.500 aralığında bir yerlere ulaşması gerekecek. Bunu şimdiden öngörmek zor.

BORSADA RİSK İŞTAHI ZAYIF

Piyasayı taşıyacak gündem ve beklenti ihtiyacının sürdüğü Borsa İstanbul’da halen risk iştahı zayıf. Borsanın da zamanı gelecek. Ama bu aşamada biraz daha sabır gerekiyor. Borsa için en büyük beklenti, en önemli rakibi olan faizin aşağılara çekilmesi olacak. Faiz indirimi için ise haziran ayından başlayan tahminler eylül ayına kadar uzanıyor. Zamanlamayı enflasyon belirleyecek. Bunun yanı sıra yüksek faiz bir bakıma koruma ve kalkan işlevi görüyor.

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TCMB rezervleri, sıcak para girişleri, carry trade gibi başlıklarda faizin önemi malum. Bir diğer ayrıntı, siyasi gelişmelerin öne çıkmasıyla piyasaların seyrinin ekonomik gündem ile olan korelasyonun zayıflaması durumu. Ekonomi yönetimi yerinde ve gerekli adımları atıyor, önlemleri almaya çalışıyor. Gelişmeler onların kontrolü dışında olunca alınan tedbirlerin etkinliği biraz azalıyor haliyle. Son günlerde makroekonomik verilerde yaralar sarılmaya başlandı izlenimi hakim.

İYİLEŞME SÜRÜYOR

Türkiye’nin dövize dayalı dengelerinde son haftalardaki iyileşme devam ediyor. Kayıpların ‘bir kısmı’ telafi edildi. TCMB verilerine göre 23 Mayıs ile biten haftada; hisse senetlerinde yabancı alımları 13 milyon dolar kaydedilirken tahvil bonoda 148 milyon dolar olarak açıklandı. Geçtiğimiz haftalara göre miktarda bir düşüş var. Hisse senetlerinde altı, tahvil bonoda üç haftadır aralıksız devam eden bir yabancı girişi söz konusu. Benzer durum TCMB rezervleri için de geçerli. Aynı hafta, TCMB brüt rezervleri 7.5 milyar dolarlık artışla 153 milyar dolara yükselirken swap hariç net rezervler 28 milyar dolara ulaştı. Rezevlerdeki toparlanma son üç haftada yaklaşık olarak 15 milyar doları buldu.

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BORSADA DESTEK ARAYIŞI SÜRÜYOR

Borsada düşüş trendi ve destek arayışı devam ediyor. İlk destekler 9.000 ve 8.870 seviyelerinde görülürken sonraki destek 8.560 seviyesinde bulunuyor. İlk dirençler ise 9.200 ve 9.500 seviyelerinde. Önemli destek bölgesinde bulunan endekste tepki alımları görülse de satış baskısı korunabilir.

DIŞARIDA DALGALANMA DEVAM EDİYOR

DIŞ piyasalarda gündemdeki değişimlere bağlı olarak dalgalanma arttı. ABD Başkanı Trump’ın gümrük tarifeleri konusunda farklı yönde o kadar fazla haber akışı oldu ki piyasalar hangisine nasıl tepki vereceği konusunda zorlandı. Sık sık karar değişimlerine geçen hafta eklenmeler oldu. ABD Ticaret Mahkemesi’nin Trump’ın getirdiği gümrük tarifelerini yasal yetkisini aştığı gerekçesiyle engellemesi iyimserlik yarattı ancak bu gelişme piyasaları fazla taşıyamadı. Bir gün sonra yapılan itiraz üzerine ABD Temyiz Mahkemesi Trump’ın tarifelerinin şimdilik yürürlükte kalmasına izin verince, piyasalar tekrar bir gün önceki seyrine geri döndü.

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BORSALARDA önce yükseliş sonrasında geri çekilme, ABD tahvil faizlerinde düşüş, altın fiyatlarına kâr satışlarının ardından tepki yükselişi, dolarda değer kaybı, Euro’da güç kazanımı, petrol fiyatlarında düşüş gözlendi. Altın fiyatlarındaki yükseliş denemesi zayıf kalırken arz fazlası fiyatlamasındaki petrolde düşüş devam ediyor. Brent petrolde 58-67 dolar arasında bir sıkışma söz konusu.

ALTINDA yeniden çıkışın başlaması için ilk aşamada onsunun 3.335-3.365 dolar seviyelerini geçmesi gerekecek. Gram/TL altında ise 4.190-4.220 ve 4.300 seviyeleri yukarı yönlü hareketlenmelerde izlenmesi gereken kısa dönemli teknik noktalar olarak görülüyor. - ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.40, Euro/dolar paritesi 1.1348, dolar endeksi 99.32, altının ons fiyatı 3.289 dolar, gümüş 32.98 dolar, brent petrol 62.60 seviyelerinde seyrediyor.

ÖNÜMÜZDEKİ hafta önemli veriler var; yarın Euro Bölgesi enflasyonu (TÜFE), 5 Haziran’da faiz indirimi beklenen Avrupa Merkez Bankası toplantısı, 6 Haziran’da Euro Bölgesi büyüme verisi (GSYH) ve ABD tarım dışı istihdamı (beklenti 130 bin, önceki 177 bin) açıklanacak.