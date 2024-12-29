Piyasalar 2025 yılını olumlu karşılıyor

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2024 yılını dalgalı bir seyirle tamamlayan piyasalar 2025’i olumlu karşılıyor. Bu görünümde TCMB’nin 22 ay sonra faiz indirim sürecini başlatması önemli paya sahip. TCMB’nin ileri bir adımla politika faizini 250 baz puanlık indirim ile yüzde 47.5’e çekmesi sonrası; Borsa İstanbul’da yükseliş, tahvil faiz oranlarında düşüş, döviz kurlarında yatay seyir hâkim.

Toplantı metnindeki enflasyona yönelik ifadeler ileriye yönelik projeksiyonlar açısından olumlu algılanan bir başka gelişme oldu. Enflasyonda düşüş öngörüleri faizdeki indirimlerin de devam edeceği beklentilerine güç verdi. Gerçi şimdiden bunun döngüye dönüşeceğini söylemek için erken. Ancak ‘Enflasyon düşecekse faiz de düşer’ algısı yerleşmeye başladı. Asıl belirleyici, enflasyonun seyri olacak. Bu noktada, piyasaların sadece faiz üzerinden fiyatlama yapmadığını dipnot olarak söylemek gerek. Başka parametreler de var elbette.

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YATIRIM ARAÇLARI ZORLANDI

2024, zor bir yıl oldu. Hem borsa hem de reel ekonomi için. Enflasyonda hedeflenen noktalara inilemedi, reel ekonomi yavaşladı, büyüme oranı geriledi. Bu meyanda enflasyonun yılı yüzde 45 civarında kapatacağını varsayarsak borsadaki getiri, enflasyonun altında kalırken reel olarak kayıp söz konusu. Gram altın, mevduat faizi ve kripto paralar (Bitcoin) dışında enflasyonu yenen yatırım aracı çıkmadı.

Dış piyasaları da olayın içine katarsak 2025’in fırsatları da barındıran zor bir yıl olacağını söylemek mümkün. Dışarıda ABD’nin yeni başkanı Trump’ın icraatları ve ABD Merkez Bankası (Fed) para politikası, içeride ise TCMB faiz kararları ve Suriye konusu öncelikli gündemler arasında olacak. TCMB’nin yönü ise belli oldu. Yeni rejim ve nizamın kurulması sonrası Suriye’nin imarı noktasında en avantajlı ülkelerden biri Türkiye olarak görülüyor. Pek dillendirilmese de Suriye, Türkiye’nin Ortadoğu’ya ihracat güzergâhı üzerinde kilit bir ülke. Bu yol tekrar işlerlik kazanacak. Sayılan avantajların kullanılması için önce Suriye’de yeni oluşumun idari ve siyasi açıdan şekillenmesi gerekecek.

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TASARRUFLAR NE YÖNE EVRİLECEK



2025 yılı için bir diğer önemli nokta, tasarrufların ne yöne evrileceği konusu. Faiz düşüş sinyali verip üzerine bir de kur korumalı mevduat sonlanacağına göre, tasarrufların ağırlıklı olarak nereye konumlanacağı sorusu daha da ciddiyet kazanıyor. 2024 yılında yüksek faiz nedeniyle gerek yerli gerekse yabancı yatırımcılar borsaya (hisse senetlerine) pek ilgi göstermediler. Faizler gevşeyeceğine göre yerli ve yabancı yatırımcılar 2025 yılında borsayı artık rotalarına alır mı? Bu olasılığın son TCMB kararı sonrası arttığını söylemek yanlış olmaz.

“Büyük para haklıdır” sözünden hareketle bu durumda borsa için daha iyimser olmak mümkün. Faizin düşmesiyle ekonomideki büyüme öngörüleri de artacaktır. Bu da daha kârlı şirket bilançoları demek. Tahminler doğru çıkar, bir de enflasyon muhasebesi kaldırılırsa şirketlerde doğal olarak kârlılık artacaktır. Bu noktada, TCMB faiz düşüşü ve Suriye bağlamındakiler düşünüldüğü gibi yürürse veya ‘evdeki hesap çarşıya uyarsa’; kesinlikle tavsiye olmamak şartıyla bankalar ve inşaat grubu hisseleri için piyasa öngörülerinin daha fazla dillendirileceğini söylemek mümkün.

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Önümüzdeki haftanın önemli gündemi aralık ayına ait enflasyon verileri olacak. Piyasalar aylıkta yüzde 1.72, yıllıkta yüzde 45.28 gibi bir ortalama oran bekliyor. Eğer gerçekleşirse haziran ayından sonra ilk defa aylıkta yüzde 2’nin altına inilmiş olacak. Aralık enflasyonu ile ilgili olarak son TCMB toplantı metnindeki “Öncü veriler aralık ayında ana eğilimde düşüşe işaret etmektedir” vurgusu, bu açıdan önemli bir sinyal olarak görülebilir. Olumlu beklentiler ile 2025 yılını karşılayan Borsa İstanbul’da iyimserlik öne çıkmış durumda.

YABANCILAR AL-SAT’A DEVAM EDİYOR

Yabancı yatırımcıların haftalık işlemleri piyasalar tarafından yakından izleniyor. TCMB tarafından açıklanan 20 Aralık haftasına ait verilerde yabancı yatırımcıların, 169 milyon dolarlık hisse senedi satarken 336 milyon dolarlık tahvil bono aldıkları görülüyor. Bir hafta önce tam aksi yönde davranmışlardı. Son haftalarda hisse senetleri ve tahvil bonoda bir hafta alım, sonraki hafta satış olarak ilerleyen işlemler trade (al-sat) izlenimi veriyor. Kısa vadeli hareket ediyorlar. Ancak TCMB faiz kararı sonrası tavırları daha önemli olacak. Faiz indirimi yatırım kararlarını ne ölçüde etkileyecek? Noel nedeniyle birkaç hafta sonra bu yöndeki sinyaller netleşmeye başlayabilir. TCMB ödemeler dengesi tablosuna göre; ocak-ekim döneminde hisse senetlerinde satıcı (2.6 milyar dolar), tahvil bonoda alıcı (36 milyar dolar) konumdalar. 2025 yılında bu tablonun hisse senetleri lehine belli ölçülerde değişmeye başlaması muhtemel görülüyor. 20 Aralık haftasında diğer parasal büyüklüklere bakıldığında; kur korumalı mevduatta (KKM) ivme kaybına rağmen düşüş devam etti ve 1.153.481 milyon TL’ye geriledi (32 milyar dolar). 2025’te KKM’ye son verileceğine göre buradan çıkacak 32 milyar doların diğer yatırım araçlarına dağılımının nasıl olacağı piyasaların seyri için önemli. Borsa, faiz, altın, döviz, konut buradan çıkacak paradan ne ölçüde nasiplenecek bakalım? Bu noktada yine faiz-enflasyon ölçümü yapılacaktır. Faiz, enflasyona yakın veya üzerinde kalırsa yine ağırlığın oradan yana olacağını tahmin etmek zor değil. Ancak diğer yatırım araçlarına da belli ölçüde ilgi göstermesi mümkündür.

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BORSADA TEPKİ ÇIKIŞI GÜÇLENDİ

Borsada tepki yükselişi sürüyor. İlk destek 9.900 olarak görülürken bu seviyenin üzerinde çıkışın devamı beklenebilir. Aksi takdirde 9.700 ve 9.560 sonraki destek noktaları. İlk dirençler ise 10.150 ve 10.276 seviyelerinde. 10.276 daha önemli. Bu seviyelere yaklaştıkça kâr satışları görülebilir. Çıkışın zirve seviyesine yol alması için bu noktanın geçilmesi gerekecek. Bu durumda 11.000’li seviyeler gündeme gelebilir. Endekste çıkış hareketi gücünü korumakla birlikte direnç seviyelerinde satış denemeleri görülebilir.









DIŞTA YATIRIMCI TRUMP TAKİBİNDE

Geçen haftayı “noel” tatili ve rehavetinde geçiren dış piyasalar 20 Ocak’ta göreve başlayacak olan Trump’ı bekliyor. Trump’ın icraatları merak ediledursun o, Grönland ve Panama üzerinde hak iddia ederek açılışı yaptı sayılır. Eski formunu koruduğu anlaşılmakla birlikte bu iki açıklaması doğal olarak tepki çekti. Suriye, Ortadoğu, Ukrayna, Tayvan konularında ne düşünüyor, ne yapacak onu henüz net olarak bilen pek yok. Gümrük vergilerinin artırılması ve korumacı politikalar daha çok ekonomiye yönelik. Ancak jeopolitik konulara sert bir girizgâh yapmış oldu.

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Diğer takipte olacak konu Fed’in faiz politikası. Fed’in faiz kararları hakkındaki belirsizlik devam ediyor. Bu durum önemli ölçüde Trump’ın ekonomiye yönelik icraatları ile şekillenecek gibi görünüyor. Ekonomide büyüme öngörüleri sonrası enflasyonun seyrinin nasıl olacağı sorusu, bu noktada oldukça önemli bir yer tutuyor. Fed Başkanı Powell’ın son toplantının ardından çizdiği şahin tutum ciddi bir referans olurken piyasada, bu tavrın yumuşayabileceği yönünde görüşler gelmeye başladı.

Bu çerçevede ABD ve Avrupa borsalarında son günlerde tepki yükselişi görülse de güç kazanmış değil. Yıl tamamlanırken noel rallisi gerçekleşmedi. Son iki işlem gününde yükseliş olsa dahi ralli olarak tanımlanması zor. ABD tahvil faizlerinde yükseliş ivme kaybederken dolarda değer kazanımı, Euro’da zayıflama durdu.

Altın fiyatlarında ise düşüş yerini zayıf da olsa tepki çıkışına bıraktı. Ancak toparlanmakta zorlanıyor. Petrol fiyatları yatay seyrini koruyor. ABD 10 yıllık tahvil faiz oranı yüzde 4.62, dolar endeksi 108.00, Euro/dolar paritesi 1.0424, altının ons fiyatı 2.621, brent petrol 73.40 seviyelerinde seyrediyor.