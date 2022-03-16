Petrolde sert düşüş

Rusya-Ukrayna savaşının ardından 130 doları aşan brent petrolün varili, iki ülke arasındaki uzlaşma mesajlarının ardından 100 doların altına düştü. Fiyatlardaki gerilemede bu olasılıkla birlikte Irak ve BAE gibi petrol üreticisi ülkelerden ve OPEC’den daha fazla üretim artışı açıklamalarının gelmesi de etkili oldu. Çin’de artan vakalar da petrol fiyatlarını etkileyen diğer gelişme arasında yer alıyor.
PETROL son günlerin en fazla yakından takip edilen emtia fiyatlarının başında geliyor. Rusya-Ukrayna savaşının piyasaya yansımaları öncelikle petrol ve altın fiyatları üzerinden takip ediliyor veya okunuyor desek yanılmış olmayız. Biraz daha geriye gidecek olursak, hareketlenme pandemiyle başladı. Öncü merkez bankalarının ekonomiye can suyu olması amacıyla piyasaya verdiği bol likidite ve düşük faiz ortamı küresel ekonomide rekor büyümeleri getirdi. Bu durum petrole olan talebi ve fiyatını artırdı. Ancak son dönemde Rusya-Ukrayna savaşı ve Rusya’nın dünyanın en önemli petrol tedarikçilerinden biri olması petrol fiyatlarında sert yükselişe neden oldu. Ardından ABD’nin Rusya’dan enerji ithalini yasaklaması fiyatları daha da yukarı çekti.
300 DOLAR İDDİASI
Brent petrol 131 doları gördü. Hatırlanırsa 2007 yılında 147 doları görmüştü. Bu bakımdan tekrar zirve denenebilir tahminleri yapılmaya başlandı. Hatta ABD’li yatırım bankalarından JP Morgan’dan “185 dolara çıkabilir” tahmini geldi. Ardından Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, “Rus petrolüne yasakların küresel piyasa için felaket sonuçlara yol açacağını ve petrolün varil fiyatının 300 doların üstüne çıkabileceğini” iddia etti. Tahminler ve beklentiler bu yönde iken 8 Mart’ta zirve yapan petrol fiyatında hızla geri çekilme yaşandı. Bu gelişmede Rusya-Ukrayna arasında Antalya’da başlayan müzakerelerden anlaşma çıkabilir beklentisi önemli rol oynadı. Görüşmelerden uzlaşma çıkmamasına rağmen geçen hafta Rusya Devlet Başkanı Putin’in “Ukrayna ile görüşmelerde pozitif ilerlemeler var” açıklaması ve iki ülke arasındaki görüşmelerin devam edeceği haberleri ortamın biraz yumuşamasına neden oldu.
GÜVENLİ LİMANA İLGİ AZALDI
Bu çerçevede sadece petrol fiyatı değil ABD doları ve altın fiyatlarında da düşüş görüldü. Güvenli limanlara ilgi biraz azaldı. Petrol fiyatlarındaki gerilemede ana etken Rusya-Ukrayna anlaşması olasılığı olmakla birlikte Irak ve BAE gibi petrol üreticisi ülkelerden ve OPEC’den daha fazla üretim artışı açıklamalarının gelmesine ayrı bir parantez açmak gerekecek. Bu arada ABD’nin uzun süredir anlaşmazlık yaşadığı önemli petrol üreticisi İran ve Venezuela’nın kapısını çalması ve görüşmeye başlaması oldukça dikkat çekici bir gelişme oldu. İran ile nükleer görüşmelerin tekrar hız kazanması bu çerçevede oldu. Nükleer anlaşma sağlanırsa İran petrolünün piyasaya gelmesi olasılığı uzun süredir dillendirilen bir konu.
Petrolde sert düşüş
Rusya-Ukrayna savaşının ardından 130 doları aşan brent petrolün varili, iki ülke arasındaki uzlaşma mesajlarının ardından 100 doların altına düştü. Fiyatlardaki gerilemede bu olasılıkla birlikte Irak ve BAE gibi petrol üreticisi ülkelerden ve OPEC’den daha fazla üretim artışı açıklamalarının gelmesi de etkili oldu. Çin’de artan vakalar da petrol fiyatlarını etkileyen diğer gelişme arasında yer alıyor.
PETROL son günlerin en fazla yakından takip edilen emtia fiyatlarının başında geliyor. Rusya-Ukrayna savaşının piyasaya yansımaları öncelikle petrol ve altın fiyatları üzerinden takip ediliyor veya okunuyor desek yanılmış olmayız. Biraz daha geriye gidecek olursak, hareketlenme pandemiyle başladı. Öncü merkez bankalarının ekonomiye can suyu olması amacıyla piyasaya verdiği bol likidite ve düşük faiz ortamı küresel ekonomide rekor büyümeleri getirdi. Bu durum petrole olan talebi ve fiyatını artırdı. Ancak son dönemde Rusya-Ukrayna savaşı ve Rusya’nın dünyanın en önemli petrol tedarikçilerinden biri olması petrol fiyatlarında sert yükselişe neden oldu. Ardından ABD’nin Rusya’dan enerji ithalini yasaklaması fiyatları daha da yukarı çekti.
300 DOLAR İDDİASI
Brent petrol 131 doları gördü. Hatırlanırsa 2007 yılında 147 doları görmüştü. Bu bakımdan tekrar zirve denenebilir tahminleri yapılmaya başlandı. Hatta ABD’li yatırım bankalarından JP Morgan’dan “185 dolara çıkabilir” tahmini geldi. Ardından Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, “Rus petrolüne yasakların küresel piyasa için felaket sonuçlara yol açacağını ve petrolün varil fiyatının 300 doların üstüne çıkabileceğini” iddia etti. Tahminler ve beklentiler bu yönde iken 8 Mart’ta zirve yapan petrol fiyatında hızla geri çekilme yaşandı. Bu gelişmede Rusya-Ukrayna arasında Antalya’da başlayan müzakerelerden anlaşma çıkabilir beklentisi önemli rol oynadı. Görüşmelerden uzlaşma çıkmamasına rağmen geçen hafta Rusya Devlet Başkanı Putin’in “Ukrayna ile görüşmelerde pozitif ilerlemeler var” açıklaması ve iki ülke arasındaki görüşmelerin devam edeceği haberleri ortamın biraz yumuşamasına neden oldu.
GÜVENLİ LİMANA İLGİ AZALDI
Bu çerçevede sadece petrol fiyatı değil ABD doları ve altın fiyatlarında da düşüş görüldü. Güvenli limanlara ilgi biraz azaldı. Petrol fiyatlarındaki gerilemede ana etken Rusya-Ukrayna anlaşması olasılığı olmakla birlikte Irak ve BAE gibi petrol üreticisi ülkelerden ve OPEC’den daha fazla üretim artışı açıklamalarının gelmesine ayrı bir parantez açmak gerekecek. Bu arada ABD’nin uzun süredir anlaşmazlık yaşadığı önemli petrol üreticisi İran ve Venezuela’nın kapısını çalması ve görüşmeye başlaması oldukça dikkat çekici bir gelişme oldu. İran ile nükleer görüşmelerin tekrar hız kazanması bu çerçevede oldu. Nükleer anlaşma sağlanırsa İran petrolünün piyasaya gelmesi olasılığı uzun süredir dillendirilen bir konu.