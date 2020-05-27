Olumlu sinyaller geliyor

Koronavirüs etkileri küresel çapta tüm ekonomileri derinden etkiledi. Ancak yurtdışı ve yurtiçinde açıklanan verilere bakıldığında mayıs itibarıyla bir toparlanma eğiliminden bahsetmek mümkün. Ekonomiler kısmen açılmaya başladı. Haziranda ise ekonomik faaliyetler daha fazla açılacak gibi görünüyor. Bu beklenti artan risk iştahı ile iç ve dış piyasalara olumlu yansıyor.
Finans piyasaları merkez bankaları ve hükümetlerin eş zamanlı teşvik paketleriyle virüse bağlı krizi çok kısa süreli hissetti ve yaralarını sararak kayıplarının önemli bir kısmını geri aldı. Borsalarda yaşanan düşüşte risk alanlar iyi de kazandı. Ancak nisan ayında gelen ekonomik veriler virüsün küresel ekonomi üzerinde yarattığı tahribatı gözler önüne serdi. İşsizlikte artış, ekonomilerde küçülme, satışlarda düşüşler görüldü. Borsalar için krizden çıkışta ‘V’ formasyonu öne çıkarken reel kesim için ise toparlanmanın oldukça zaman alacağı ‘U’ formasyonu tahminleri yapıldı. Reel kesim için yapılan tahminleri doğrulayan veriler de geliyor. Ancak son günlerde gelen veriler nisan ayından daha iyi ve ekonomi üzerindeki ilk şokun atlatılmaya başladığı izlenimi veriyor. ABD haftalık işsizlik verileri 6.8 milyon ile başladı, geçen hafta bu rakam 2.4 milyona geriledi. Almanya’da Ekonomik Güven Endeksi (ZEW), mayısta geçen aya göre 22,8 puan artarak 51 puana yükseldi. Almanya Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) nisanda 17.4 iken mayısta 31.4 olarak açıklandı.
AÇILMAYA BAŞLADI
Euro Bölgesi ve İngiltere’de benzer görünümler söz konusu. Piyasalardaki volatiliteyi gösteren VIX (korku) Endeksi’ndeki gerileme de önemli. Mart ayında 85 seviyesinde iken bu günlerde 30 seviyesinin altına gerilemiş durumda. Türkiye’de ise mayıs ayın Tüketici Güven Endeksi 59.5 oldu. Nisan’da 54.9 idi. İnşaat ve hizmet başta olmak üzere sektörel güven endekslerinde de benzer görünümler var. İçeride ve dışarıda açıklanan verilere bakılınca mayıs ayı itibariyle bir toparlanma eğilimi görülüyor. En azından beklentilerde nisan ayına göre daha belirgin bir düzelme var. Bu aşamada önemli olan bu toparlanmanın sürdürülebilir olması. Ekonomiler kısmen açılmaya başlandı. Haziran ayında ekonomik faaliyetler daha fazla açılacak gibi görünüyor. Hazırlıklar o yönde. Ekonomik hayatın canlanmasıyla virüste ikinci dalga gelir mi endişesi de kaybolmuş değil. Bunun tedirginliği var. Ancak piyasalar özellikle borsalar düşük faiz ve bol likiditenin verdiği destek ile ekonomilerin açılacak olmasını bir süredir fiyatlıyor. İç ve dış borsalardaki yükseliş hareketleri sürüyor. Dipten itibaren oluşan primlere bakılınca kısa sürede hisse bazlı ciddi primlerin oluşması gelişmelerin belli ölçüde fiyatlara dahil edildiği gösteriyor. Ayrıca kâr satışları konusunda eski borsacı deyimiyle ‘kapıya yakın durma’ eğiliminin de dikkate tutulduğu izlenimi yok değil.
BORSADA ÇIKIŞ TRENDİ SÜRÜYOR
Borsada kâr satışları teknik düzeltme olarak kaldı ve çıkış trendi korundu. Çıkışın devamı için endeksin 103.500 seviyesinin üzerinde kalması önemli olacak. Bu durumda 106.800-108.700 boşluk (gap) bandı hedef haline gelebilir. İlk destekler ise 102.000 ve 100.000 seviyelerinde. 102.000 seviyesinin üzerinde çıkış hareketi gücünü koruyabilir.
DOLAR/TL KURU KÂR SATIŞLARININ ETKİSİNDE
DOLAR/TL kurunda çıkış hareketi sonrası görülen kâr satışları sürüyor. 6.70 ilk destek olarak görülürken sonraki destek noktaları 6.62 ve 6.50 seviyelerinde. İlk dirençler ise 6.76 ve 6.83-6.90 seviyelerinde. Kâr satışlarının etkisinde düşüş eğilimi devam ediyor. Destek seviyelerinde tepki alımları görülse de, satış baskısı sürüyor.
BORSADA YABANCI PAYI DÜŞÜYOR
TCMB verilerine göre son aylarda düzenli olarak gerek hisse senetleri gerekse tahvil bonodan (DİBS) bir yabancı çıkışı söz konusu. Borsada hisse senetlerinde yabancı yatırımcı payı yüzde 53.5 seviyesine gerilerken Devlet İç Borçlanma Senetlerindeki payı da (DİBS) geriliyor. Hisse senetlerinde 21 milyar dolar, DİBS’te ise 7 milyar dolarlık bir yabancı yatırımcı varlığı görülüyor. Mart ayının başında bu rakamalar 29 ve 12 milyar dolardı. TL üzerinde baskının azalması ve piyasalardaki iyimserliğin devamına çıkışların durması veya yerini girişlere bırakması katkı yapabilir.
SWAP KONUSU GÜNDEMDEKİ YERİNİ KORUYOR
Merkez Bankası’nın bir süredir birçok ülke ile swap görüşmeleri yaptığı açıklanmıştı. ABD, G-20 ülkeleri, Japonya, Çin, İngiltere adı geçen ülkelerdi. Ancak swap anlaşması Katar ile gerçekleşti ve 5 milyar dolarlık var olan limit 15 milyar dolar karşılığı (TL , Riyal) seviyesine çıkarıldı. Bu anlaşmayla sınırlı bir rahatlama sağlansa da piyasa beklentisi daha çok diğer ülkeler üzerinde yoğunlaşmıştı. Son günlerde döviz kurlarında ve Türkiye’nin risk primimde (CDS) gerileme görülmesi kayda değer. Ancak piyasalarda daha derin bir etki için diğer görüşme yapılan ülkelerden de benzer bir haberin gelmesi önemli olacak.
DÜŞÜK FAİZLE EKONOMİYE KATKI DÜŞÜNCESİ
Merkez Bankası son toplantısında piyasa beklentilerine uygun olarak faiz oranını 50 baz puan indirerek yüzde 8.25 seviyesine çekti. Merkez Bankası genelde beklentilerin üzerinde faiz indirimleri yaptı. Merkez, enflasyondaki düşüş beklentisiyle ‘önden yüklemeli’ faiz indirimlerine devam etti. Merkez Bankası’nın faiz indirim kararında her ne kadar enflasyondaki düşüş beklentisi öne çıkarılsa da ekonomiye düşük faiz ile katkı yapmak düşüncesi de var elbette. Ancak faiz düşüşünden en fazla yararlanan yatırım araçları ise borsalar ve altın oldu desek yanlış olmaz.
Olumlu sinyaller geliyor
Koronavirüs etkileri küresel çapta tüm ekonomileri derinden etkiledi. Ancak yurtdışı ve yurtiçinde açıklanan verilere bakıldığında mayıs itibarıyla bir toparlanma eğiliminden bahsetmek mümkün. Ekonomiler kısmen açılmaya başladı. Haziranda ise ekonomik faaliyetler daha fazla açılacak gibi görünüyor. Bu beklenti artan risk iştahı ile iç ve dış piyasalara olumlu yansıyor.
Finans piyasaları merkez bankaları ve hükümetlerin eş zamanlı teşvik paketleriyle virüse bağlı krizi çok kısa süreli hissetti ve yaralarını sararak kayıplarının önemli bir kısmını geri aldı. Borsalarda yaşanan düşüşte risk alanlar iyi de kazandı. Ancak nisan ayında gelen ekonomik veriler virüsün küresel ekonomi üzerinde yarattığı tahribatı gözler önüne serdi. İşsizlikte artış, ekonomilerde küçülme, satışlarda düşüşler görüldü. Borsalar için krizden çıkışta ‘V’ formasyonu öne çıkarken reel kesim için ise toparlanmanın oldukça zaman alacağı ‘U’ formasyonu tahminleri yapıldı. Reel kesim için yapılan tahminleri doğrulayan veriler de geliyor. Ancak son günlerde gelen veriler nisan ayından daha iyi ve ekonomi üzerindeki ilk şokun atlatılmaya başladığı izlenimi veriyor. ABD haftalık işsizlik verileri 6.8 milyon ile başladı, geçen hafta bu rakam 2.4 milyona geriledi. Almanya’da Ekonomik Güven Endeksi (ZEW), mayısta geçen aya göre 22,8 puan artarak 51 puana yükseldi. Almanya Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) nisanda 17.4 iken mayısta 31.4 olarak açıklandı.
AÇILMAYA BAŞLADI
Euro Bölgesi ve İngiltere’de benzer görünümler söz konusu. Piyasalardaki volatiliteyi gösteren VIX (korku) Endeksi’ndeki gerileme de önemli. Mart ayında 85 seviyesinde iken bu günlerde 30 seviyesinin altına gerilemiş durumda. Türkiye’de ise mayıs ayın Tüketici Güven Endeksi 59.5 oldu. Nisan’da 54.9 idi. İnşaat ve hizmet başta olmak üzere sektörel güven endekslerinde de benzer görünümler var. İçeride ve dışarıda açıklanan verilere bakılınca mayıs ayı itibariyle bir toparlanma eğilimi görülüyor. En azından beklentilerde nisan ayına göre daha belirgin bir düzelme var. Bu aşamada önemli olan bu toparlanmanın sürdürülebilir olması. Ekonomiler kısmen açılmaya başlandı. Haziran ayında ekonomik faaliyetler daha fazla açılacak gibi görünüyor. Hazırlıklar o yönde. Ekonomik hayatın canlanmasıyla virüste ikinci dalga gelir mi endişesi de kaybolmuş değil. Bunun tedirginliği var. Ancak piyasalar özellikle borsalar düşük faiz ve bol likiditenin verdiği destek ile ekonomilerin açılacak olmasını bir süredir fiyatlıyor. İç ve dış borsalardaki yükseliş hareketleri sürüyor. Dipten itibaren oluşan primlere bakılınca kısa sürede hisse bazlı ciddi primlerin oluşması gelişmelerin belli ölçüde fiyatlara dahil edildiği gösteriyor. Ayrıca kâr satışları konusunda eski borsacı deyimiyle ‘kapıya yakın durma’ eğiliminin de dikkate tutulduğu izlenimi yok değil.
BORSADA ÇIKIŞ TRENDİ SÜRÜYOR
Borsada kâr satışları teknik düzeltme olarak kaldı ve çıkış trendi korundu. Çıkışın devamı için endeksin 103.500 seviyesinin üzerinde kalması önemli olacak. Bu durumda 106.800-108.700 boşluk (gap) bandı hedef haline gelebilir. İlk destekler ise 102.000 ve 100.000 seviyelerinde. 102.000 seviyesinin üzerinde çıkış hareketi gücünü koruyabilir.
DOLAR/TL KURU KÂR SATIŞLARININ ETKİSİNDE
DOLAR/TL kurunda çıkış hareketi sonrası görülen kâr satışları sürüyor. 6.70 ilk destek olarak görülürken sonraki destek noktaları 6.62 ve 6.50 seviyelerinde. İlk dirençler ise 6.76 ve 6.83-6.90 seviyelerinde. Kâr satışlarının etkisinde düşüş eğilimi devam ediyor. Destek seviyelerinde tepki alımları görülse de, satış baskısı sürüyor.
BORSADA YABANCI PAYI DÜŞÜYOR
TCMB verilerine göre son aylarda düzenli olarak gerek hisse senetleri gerekse tahvil bonodan (DİBS) bir yabancı çıkışı söz konusu. Borsada hisse senetlerinde yabancı yatırımcı payı yüzde 53.5 seviyesine gerilerken Devlet İç Borçlanma Senetlerindeki payı da (DİBS) geriliyor. Hisse senetlerinde 21 milyar dolar, DİBS’te ise 7 milyar dolarlık bir yabancı yatırımcı varlığı görülüyor. Mart ayının başında bu rakamalar 29 ve 12 milyar dolardı. TL üzerinde baskının azalması ve piyasalardaki iyimserliğin devamına çıkışların durması veya yerini girişlere bırakması katkı yapabilir.
SWAP KONUSU GÜNDEMDEKİ YERİNİ KORUYOR
Merkez Bankası’nın bir süredir birçok ülke ile swap görüşmeleri yaptığı açıklanmıştı. ABD, G-20 ülkeleri, Japonya, Çin, İngiltere adı geçen ülkelerdi. Ancak swap anlaşması Katar ile gerçekleşti ve 5 milyar dolarlık var olan limit 15 milyar dolar karşılığı (TL , Riyal) seviyesine çıkarıldı. Bu anlaşmayla sınırlı bir rahatlama sağlansa da piyasa beklentisi daha çok diğer ülkeler üzerinde yoğunlaşmıştı. Son günlerde döviz kurlarında ve Türkiye’nin risk primimde (CDS) gerileme görülmesi kayda değer. Ancak piyasalarda daha derin bir etki için diğer görüşme yapılan ülkelerden de benzer bir haberin gelmesi önemli olacak.
DÜŞÜK FAİZLE EKONOMİYE KATKI DÜŞÜNCESİ
Merkez Bankası son toplantısında piyasa beklentilerine uygun olarak faiz oranını 50 baz puan indirerek yüzde 8.25 seviyesine çekti. Merkez Bankası genelde beklentilerin üzerinde faiz indirimleri yaptı. Merkez, enflasyondaki düşüş beklentisiyle ‘önden yüklemeli’ faiz indirimlerine devam etti. Merkez Bankası’nın faiz indirim kararında her ne kadar enflasyondaki düşüş beklentisi öne çıkarılsa da ekonomiye düşük faiz ile katkı yapmak düşüncesi de var elbette. Ancak faiz düşüşünden en fazla yararlanan yatırım araçları ise borsalar ve altın oldu desek yanlış olmaz.