Nakde geçme eğilimi sürüyor

Peki neler yaşandı? Gelin bakalım;

Borsaların yanı sıra altın, gümüş ve ABD tahvillerinde ciddi satışlar var. Altın ve gümüş satışlara bağlı sert düşüş gösterirken ABD tahvil faizleri yükseldi. Altının ons fiyatı 4 bin 500 dolar seviyelerine çekilirken gümüş son aylardaki önemli desteği olan 70 dolar seviyesinin altına geriledi. Altın ve gümüş kısa dönemde her ne kadar sert düşüş gösterse de çıkış hareketinin başladığı seviyeler itibarıyla orta ve uzun dönem açısından primli görünüme sahip.

ABD 10 yıllık tahvil faizi ise gelen satışlarla son dönemlerin en yüksek noktası olan yüzde 4.40 seviyesini test etti.

ABD başta olmak üzere borsalarda satışlar derinlik kazanmaya başladı. Satışların yine de bir parça kontrollü olduğunu söylemek mümkün.

ABD doları ise değerlendi ve tekrardan güvenli liman oluverdi. Buna sebep teşkil eden konu nakde geçme isteğinin öne çıkması oldu. ABD dolarının Euro ve Japon Yeni ağırlıklı altı para birimine karşı değişimini gösteren dolar endeksi son dönemdeki en tepe noktasına yükselerek 100 seviyesini test etti. Dolar endeksindeki yükselişte, petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki yükselişe bağlı olarak artan enerji maliyetlerinin enflasyon beklentisini yukarı çekmesi, bu durumun merkez bankalarının faiz politikalarında da olumsuz yönde etkili olabileceği öngörüleri var.

Paranın fiyatı faizdir. Fed geçen hafta faizi sabit bırakırken Başkan Powell enerji maliyetlerine dikkat çekti. Fed için bu yıl bir faiz indirim beklentisi korunuyor. Ama olasılık olarak daha düşük seviye söz konusu. Avrupa için ise faiz artırımına kesin gözle bakılıyor. Savaş öncesine göre fiyatlamalar ciddi olarak değişti.

BÜTÜN YATIRIM ARAÇLARINDA SATIŞ VAR

Yeni piyasa koşullarıyla karşı karşıyayız. Birbirine alternatif bütün yatırım araçlarına eş zamanlı satış gelmesi önemli. Henüz tam olarak ‘nakit kraldır’ noktasında olduğumuzu söylemek için erken, biraz daha gözlem yapmak gerekir. Ama nakde dönüş eğilimi bariz şekilde kendini gösteriyor. Belirsizlikler azalır da ileriye yönelik projeksiyon yapma imkânı ortaya çıkarsa yeni duruma göre pozisyon almak için herkes kendince gardını alıyor. Belirsizliğin azalması ise savaşa bağlı.

Savaş biterse hızla eski dengelere dönüş gerçekleşir. Bunu petrol fiyatlarından okumak gerekecek. Petrol fiyatlarındaki düşüş, savaşın bittiğinin veya biteceğinin işareti olacak. Ama petrol fiyatlarında yükseliş sürüyor. Bu fiyatlar düşmeden piyasalarda rahatlama beklemek fazlaca iyimserlik olacak. Enerji maliyetlerindeki yükseliş, yıllardır enflasyonu düşürmek için mücadele eden küresel ekonomi açısından çok önemli bir talihsizlik. Enflasyonu düşürmek adına faizler yükseltildi, büyümeden fedakârlık edildi, ciddi maliyetler ödendi ve sonuç da alındı. Yaklaşık bir aydır devam eden savaş meseleyi tekrar başa sarmaya başladı. Savaş uzarsa ödenecek fatura daha da kabaracak. Piyasalar da gerilmeye devam edecek. Ancak savaşın sonlanması herkesin hayrına olacak tabii ki. Gerçi savaşla birlikte artan petrol fiyatları Körfez ülkeleri hariç petrol ihraç eden ülkeler lehine bir durum arz ediyor.

Körfez ülkeleri deyim yerinde ise Hürmüz mahkûmu. Savaş öncesi, arz fazlası zayıf talep fiyatlamasına bağlı olarak petrol fiyatlarında baskı vardı. Brent petrol 60-70 dolar bandına sıkılmıştı. 2026 yılı için yapılan projeksiyonlarda arz fazlasının devamı ve düşük fiyat beklentisi hakimdi. Iran savaşı ve Hürmüz Boğazı’nın kapanması bütün dengeleri değiştirdi.

NAKİTTE KALMAK YETERLİ Mİ

Sonuç olarak izlenecek yol ne olmalı noktasına odaklanmak yerinde olacak. Nakit oranlarının yüksek tutulması ancak borsa başta olmak üzere fiyatı çok gerileyen yatırım araçlarındaki düşüşlerde orta ve uzun vadeli kademeli alım daha akla yakın yol gibi görünüyor. Savaş belki daha da şiddetlenecek, yaygınlık gösterecek bilemiyoruz ama uzun yıllar boyu da devam edecek değil.

Siyasi gerginlikler ve savaşlar ekonomik krizlere benzemez. Ekonomik krizlerin sonlanması belli bir zaman alabiliyor. Siyaset veya savaş bir açıklama ile bazen çok çabuk da bitebiliyor. Dileriz İran savaşı da bunlardan biri olur.