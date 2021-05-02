'Merkez' desteği sürüyor

Koronavirüs salgınının devam ediyor olması, Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim, yurtdışı merkez bankalarının toplantıları, altın fiyatındaki hareketlilik takip edilen konu başlıkları arasında. İçeride ise son dönemlerde yakından izlenen veriler arasında yurtdışı yerleşiklerin hisse senetleri ve tahvil bono işlemlerindeki hareketleri bulunuyor.

Piyasalarda dalgalı seyir devam ediyor. Gerek iç gerekse dış gündeme bakınca bu görünümü olağan karşılamak yerinde olacak. Salgın hastalıkla ilgili gelişmeler, geçen haftaki Avrupa Merkez Bankası ve önümüzdeki çarşamba günü yapılacak ABD Merkez Bankası (Fed) toplantıları, Türkiye-ABD ile Rusya-Ukrayna ve ABD-Rusya ilişkileri, ABD uzun dönem faiz oranındaki gerileme ve altın fiyatındaki hareketlilik, makroekonomik veriler yakından izlenen konu başlıkları. Salgın hastalık gerek iç ve dış piyasaların ortak gündemi. Türkiye’de vaka sayısının 60 bin, vefat sayısının 360 seviyesini geçmesi ek kısıtlama tedbirlerini beraberinde getirmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki hafta sonra istenen sonuç alınmazsa daha sıkı tedbirlerden söz etmişti. Son günlerde vaka sayıları biraz ivme kaybetse de vaka sayılarının geldiği seviyeye bakılırsa yeni kısıtlayıcı tedbirlerin gelmesi olasılığı mevcut.

Diğer yandan ABD, Türkiye dahil 131 ülkeye dördüncü seviye ve seyahat etmeyin uyarısı yaptı. Ayrıca ABD’nin Türkiye’yi F-35 programından çıkarması, Rusya-Ukrayna arasındaki gerilimin sürüyor olması, ABD-Rusya ilişkilerinin gerginleşmesi piyasalar için jeopolitik riskleri gündemde tutuyor. Bu arada cuma akşamı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden’ın haziran ayında NATO zirvesinde ikili görüşme yapma konusunda anlaştığı açıklandı. Kasım ayındaki ABD başkanlık seçimi sonrası başkanlar düzeyinde ilk temas olması açısından önemli. Diğer yandan ABD Başkanı Joe Biden’ın sermaye kazançları üzerinden alınan vergi oranını arttırmayı planladığı haberi geldi. Haberin detayında, sermaye kazancı vergi oranının yüzde 39.6’ya çıkarılmasını, mevcut ek vergi ile birleştiğinde, yüzde 43.4’e kadar çıkabileceği belirtilirken yıllık geliri 1 milyon doların üzerinde olan kişilerden toplanan sermaye kazancı vergisini yaklaşık iki katına çıkarılması bilgiler var. Varlıklı kesimlerden alınacağına göre bir bakıma varlık vergisi gibi. Teşvik ve destek paketleriyle verdiğini bu yolla geri alma veya kepçe ile verdiğini kaşıkla geri alma gibi tanımlamalar yapmak da mümkün. Bu haberin ABD borsalarına yansımaları kâr satışı ve hafif düşüş şeklinde oldu. Borsaları çok da sarsmadı.

YABANCI BEKLEMEDE

Ancak Borsa İstanbul, dışarıdan olumsuz ayrışmasını sürdürüyor. İç piyasaların son dönemde yakından izlenen verilerinden bir olan yurtdışı yerleşiklerin hisse senetleri ve tahvil bono işlemlerinde yani sıcak para hareketleri. 9 ve 16 nisan ile biten haftalarda çıkışın durması az da olsa (196 milyon dolar) girişlerin olması kayda değer. Geçen haftaki gelişmeleri ise önümüzdeki hafta öğrenebileceğiz. Hatırlanacağı üzere TCMB başkan değişimi sonrası iki haftada 2.4 milyar dolarlık çıkış olmuştu. Borsa İstanbul’da yabancı takası yüzde 43 seviyelerinde seyrediyor. Son haftalarda çıkışların durması yabancı yatırımcıların yeni pozisyonlar için beklemede olduğu izlenimini verirken piyasalarda temkinli görünüm sürüyor.

ALTIN FİYATI HAREKETLİ

ABD 10 yıllık bono faiz oranındaki gerileme, pandemide artan vaka sayıları ile jeopolitik gelişmelere (Rusya-Ukrayna ve ABD-Rusya arasındaki gerginlikler) bağlı olarak güvenli liman ihtiyacının artması altın fiyatını hareketlendirdi. Ons/Dolar fiyatı 1.800 dolar sınırına yaklaştıktan sonra kâr satışlarıyla karşılaştı. Bu aşamada Fed ve Avrupa Merkez Bankası yönünden altın fiyatını etkileyecek çok belirgin hamleler gelmiyor. Geçen haftaki Avrupa Merkez Bankası toplantı sonuçları beklentiler dahilinde faiz değişimi olmazken Başkan Lagarde’den de çok dikkat çekici açıklamalar gelmedi. 28 Nisan Çarşamba günkü Fed toplantısı için de beklentiler bu yönde. ABD Başkanı Biden’in vergi artışı planladığı haberi sonrası ABD 10 yıllık bono faiz oranı ve Dolar Endeksi’nde düşüş görüldü. ABD doları biraz zayıflarken altın fiyatlarında da kâr satışları geldi. ABD Borsaları da vergi haberi sonrası düşüş gösterdi. Özetle piyasalar vergiyi sevmedi.

DÖVİZ MEVDUATINDA DEĞİŞİM AZALDI

Bankalardaki döviz mevduatında son haftalarda değişim oranı azaldı. 235 milyar dolardan 221 milyar dolara kadar geri çekilmişti. 16 Nisan haftasında 2.2 milyar dolar artarak 225.2 milyar dolar düzeyine yükseldi. Parite etkisinden arındırıldığında ise döviz mevduatlarında artış 1.4 milyar dolar seviyesinde. Detayda gerçek kişilerin 257 milyon dolar artarken tüzel kişilerin döviz mevduatları ise 1.1 milyar dolar yükseldiği görüldü. Bu açıdan bakınca yerli yatırımcılar için bir bekleyiş durumunun olduğu söylenebilir. TCMB brüt rezervlerinde ise bir önceki haftaki seviyesini korudu, 89 milyar doların biraz üzerinde seyrediyor.