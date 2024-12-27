‘İndirim süreci’ başladı

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Ancak asgari ücretin 2025 yılı için yüzde 30 artışla 22.104 TL olarak belirlenmesi beklentilerin yukarı revize edilmesine neden oldu. Açıklanan asgari ücret, enflasyon ile mücadele kapsamında değerlendirilirken maliyet artışlarına daha sınırlı etkileri olacak gözüyle bakıldı.

Toplantı metnindeki “Enflasyonun ana eğilimi kasımda yataya yakın seyretmiştir. Öncü veriler aralıkta ana eğilimde düşüşe işaret etmektedir. Son çeyreğe ilişkin göstergeler yurt içi talebin yavaşlamayı sürdürerek enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelerde bulunduğunu göstermektedir” ifadeleri enflasyonun seyri ve faiz indiriminin devamı konusunda iyimserliğe neden oldu. Bilindiği üzere faiz için en önemli referanslardan biri enflasyon. 2025 yılı için enflasyon beklentileri (TÜFE) yüzde 25 civarında şekilleniyor. Bu durumda faizde de düşüşün devamını beklemek gerekecek.

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ETKİSİ NE OLUR?

Borsa İstanbul’da faiz kararı sonrası “beklenti bitti” anlayışıyla kısa dönemli kâr satışları gelse de daha geniş vadede olumlu etkileri sürebilir. Bu çerçevede şimdiye kadar yüksek faiz nedeniyle tahvil bonoya yönelen yabancı yatırımcıların ilk aşamada çok yoğun olmasa da artık hisse senetlerine ilgisinde bir artış beklenebilir. Aynı şeyler yerli yatırımcılar için de geçerli.

Bir diğer etki tahvil faizlerinde oldu. 10 yıllık ve gösterge tahvil faiz oranındaki düşüş, ivme kazandı. Faiz kararının ardından düşüş devam etti ve gösterge tahvil faizi yüzde 41’e kadar geriledi. Döviz kurlarında ise faiz kararı öncesi ve sonrası bir yukarı hareket görülmedi.

Dövize ilgi zayıf kalmaya devam ediyor. TCMB’nin eli bu konuda artık daha güçlü. Ayrıca kur yükselirse TCMB’nin kullanabileceği araç ve mekanizmalar var. Alıcı olarak piyasadan çekildiğini açıklaması bile önemli bir hamle olur.

Diğer etki ise reel ekonomiye olacak. Faiz düşüşlerinin devamı; yüksek faiz nedeniyle baskı altında kalan ve yavaşlayan ekonomiye can suyu olabilir.