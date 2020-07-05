Her şeye rağmen borsalar iyimser

Bir yanda virüse karşı umut veren gelişmeler yaşanırken, diğer yanda dünyada vaka sayılarında artış görülüyor. Vaka sayılarındaki artış ve bazı ekonomilerden gelen kısıtlama haberleri risk oluştursa da, piyasalar şimdilik bu gelişmelere duyarsız kaldı. Düşük faiz, bol likidite ve alternatifsizlik borsaları eski zirvelerine yaklaştıran gelişmeler arasında yer aldı.
Borsalarda kâr satış denemelerine rağmen olumlu hava devam ediyor. Gelen kâr satışları derinlik kazanmış değil ve destek seviyelerinde karşılanıyor. Mart ayından bu yana merkez bankaları ve hükümetlerin teşvik paketleriyle sağlanan düşük faiz ve bol likidite ortamı finans piyasalarını bugünlere taşıdı. Borsalar eski zirvelerine oldukça yaklaştı. Son günlerde ekonomilerdeki toparlanmayı teyit eden veriler ve virüse karşı geliştirilen aşı çalışmalarında umut verici gelişmeler iyimserliğin devamında etkili oldu. Geçen perşembe açıklanan haziran ayı ABD tarım dışı istihdam verileri beklentilerin oldukça üzerinde 4.8 milyon kişi olarak gerçekleşti. Beklenti 3 milyondu. İçeride ve dış dünyada, gerek PMI gerekse diğer ekonomik verilerde haziran ayında toparlanmaya işaret eden çok sayıda veri mevcut. Ancak salgınla ilgili artan vaka sayıları risk oluşturmaya devam ediyor.
50 BİNİ AŞTI
Öyle ki ABD’de günlük 50 bini aşarken, 1 Temmuz itibariyle dünyada 200 bine yaklaştı. Buna bağlı olarak ekonomilerde kısıtlama haberleri gelmeye başladı. ABD Başkan Yardımcısı Pence’in “Yeniden açılmayı durduran yönetimleri destekliyorum” ve ABD Hazine Bakanı Mnuchin’in “Eyaletlerin yeniden çok hızlı açılacağına inanmıyorum” açıklamaları geldi. Türk Hava Yolları (THY), ABD’de vakaların arttığı iki noktaya (Miami ve Los Angeles) uçuşları erteleme kararı aldı. Bu gelişmelere piyasalar şimdiye kadar duyarsız kaldı ve bu yönde olumsuz bir fiyatlama yapmadı. Hal böyleyken, ayrıca borsalarda ciddi primler oluşmuşken bu duyarsızlık devam edebilir mi?
SOLUKLANMA OLASILIĞI
Veya borsacıların deyişiyle “kâr cebe yakışır” sözüne kulak verilir mi? Bir diğer dikkat çekici gelişme borsaya yerli yatırımcı akını sürerken yabancı yatırımcıların satış eğiliminde olması. Bu açıdan salgın nedeniyle borsalarda eski zirvelere yaklaşırken biraz da ‘yükseklik korkusunun’ etkisiyle bir miktar kâr satışları yaşanması olağan bir gelişme olur. Ancak bu durumda da borsadan çıkacak para nereye gidecek sorusu akla geliyor. Faiz düşük ve düşük kalmaya devam edecek. Zaten borsaya yatırımcı akınına sebep olan temel etken alternatifsizlik olarak görüldü. Bu şartlar halen de korunuyor. Mevcut trendler korunmakla birlikte hızlı ralli sonrası bir soluklanma olası görülüyor.
HAZİRAN ENFLASYONU BEKLENTİLERİ AŞTI
Haziran enflasyonu (TÜFE) aylıkta yüzde 1.13, yıllıkta yüzde 12.62 gerçekleşti. Bu gelişmede ekonomideki normalleşmenin etkileri yanında ekonominin açılmasıyla artan talep ile para arzındaki artış ve kredi genişlemesinin etkileri var. Mevsimsellik nedeniyle gıda fiyatları biraz gerilerken en yüksek artış kalemlerinin lokanta, oteller ve ulaştırmada olması dikkat çekti. Sonuçlar üzerinden gidecek olursak Merkez Bankası (TCMB) kararlarına bu gelişme nasıl yansıyacak? Enflasyon düşecek öngörüsü ile son toplantı hariç dokuz toplantıda önden yüklemeli faiz indirimine gitti. 2020 yılı için öngördüğü yüzde 7.4 enflasyon tahmini tartışmalı hale gelirken Merkez Bankası’nın faiz indirimlerine ara vermesi olası bir gelişme olacak. Hatırlanırsa TCMB son toplantısında faizi, indirim beklentilerine rağmen sabit tutmuştu. Zira enflasyon ile Merkez Bankası faiz oranı hatta mevduat faiz oranı arasındaki makas son enflasyon verisiyle daha da açılmış durumda. Negatif faiz 4.38 seviyesine ulaştı. Dünyada en yüksek negatif faiz veren ülkeler arasında Türkiye de var. Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’ten cuma günü enflasyon verileri açıklandıktan sonra “Türkiye’de faiz indirim döngüsünün sona ermeye yaklaştığına inanıyoruz” şeklinde açıklama geldi. Faiz arttırmaya da reel ekonominin içinde bulunduğu şartlar elvermiyor. Ani duruş sonrası toparlanma çabasındaki bir ekonomide faiz arttırmak bu çabaları sekteye uğratacaktır. Anlaşılan önümüzdeki toplantıda faiz kararı konusunda Merkez Bankası’nın işi hayli zor olacak.
BORSA DİRENÇ BÖLGESİNDE
Borsada çıkış trendi sürüyor. ilk direnç 117.400 seviyesinde. bu seviyeye hareketlenmelerde kâr satışları görülebilir. çıkışın devamı için 117.400 seviyesinin geçilmesi gerekecek. bu durumda 120.000-122.000 sonraki direnç seviyeleri. ilk destek ise 115.000 seviyesinde. çıkış hareketinin gücünü koruması açısından bu seviyenin üzerinde kalınması önemli olacak. sonraki destekler 113.500-112.600 ve 110.000 seviyelerinde bulunuyor. çıkış trendi korunmakla birlikte direnç seviyelerinde kâr satışlarıyla karşılaşılabilir.
DOLAR/TL KURUNDA 6.91 SEVİYESİ ÖNEMLİ
Dolar/TL kurunda tepki alımları görülmekle birlikte yatay seyrin tamamlandığını söylemek için henüz erken. İlk dirençler 6.90-6.91 seviyelerinde. Çıkışın devamı için bu seviyelerin geçilmesi gerekecek. Sonraki dirençler 6.98 ve 7.04 seviyelerinde görülüyor. İlk destekler ise 6.83-6.84 seviyelerinde bulunuyor.
DÜŞÜK FAİZ BORSA DIŞINDA DA KENDİNİ HİSSETTİRİYOR
Faiz düşüşü sadece borsada değil birçok yatırım, ticaret, üretim ve tüketim alanında etkilerini gösteriyor. 1- 27 Haziran tarihleri arasında 93 bin 704 kredili konut satışı gerçekleşti. Geçen yıl aynı tarih aralığında bu rakam 6 bin 658, mayısta toplam satış ise 50 bin 936 idi. Haziran ayında otomobil ve hafif ticari araç satışları bir önceki yıla göre yüzde 66 artarak 70 bin 973 oldu. Düşük faiz tekrar dövize yönelimi getirmiş görülüyor. 26 Haziran haftasında bankalardaki yabancı para mevduatı 575 milyon dolar artarak 202.2 milyar dolar oldu. Yine aynı haftaya ait TCMB verilerine göre, Borsa İstanbul’da bir önceki hafta alımların ardından hisse senetlerinde 112 milyon dolar, tahvil bonoda (DİBS) 46 milyon dolar yabancı satışı söz konusu. Düşük faizin nimetleri fazla ama mesele ne kadar sürdürülebilir olduğu.
Her şeye rağmen borsalar iyimser
Bir yanda virüse karşı umut veren gelişmeler yaşanırken, diğer yanda dünyada vaka sayılarında artış görülüyor. Vaka sayılarındaki artış ve bazı ekonomilerden gelen kısıtlama haberleri risk oluştursa da, piyasalar şimdilik bu gelişmelere duyarsız kaldı. Düşük faiz, bol likidite ve alternatifsizlik borsaları eski zirvelerine yaklaştıran gelişmeler arasında yer aldı.
Borsalarda kâr satış denemelerine rağmen olumlu hava devam ediyor. Gelen kâr satışları derinlik kazanmış değil ve destek seviyelerinde karşılanıyor. Mart ayından bu yana merkez bankaları ve hükümetlerin teşvik paketleriyle sağlanan düşük faiz ve bol likidite ortamı finans piyasalarını bugünlere taşıdı. Borsalar eski zirvelerine oldukça yaklaştı. Son günlerde ekonomilerdeki toparlanmayı teyit eden veriler ve virüse karşı geliştirilen aşı çalışmalarında umut verici gelişmeler iyimserliğin devamında etkili oldu. Geçen perşembe açıklanan haziran ayı ABD tarım dışı istihdam verileri beklentilerin oldukça üzerinde 4.8 milyon kişi olarak gerçekleşti. Beklenti 3 milyondu. İçeride ve dış dünyada, gerek PMI gerekse diğer ekonomik verilerde haziran ayında toparlanmaya işaret eden çok sayıda veri mevcut. Ancak salgınla ilgili artan vaka sayıları risk oluşturmaya devam ediyor.
50 BİNİ AŞTI
Öyle ki ABD’de günlük 50 bini aşarken, 1 Temmuz itibariyle dünyada 200 bine yaklaştı. Buna bağlı olarak ekonomilerde kısıtlama haberleri gelmeye başladı. ABD Başkan Yardımcısı Pence’in “Yeniden açılmayı durduran yönetimleri destekliyorum” ve ABD Hazine Bakanı Mnuchin’in “Eyaletlerin yeniden çok hızlı açılacağına inanmıyorum” açıklamaları geldi. Türk Hava Yolları (THY), ABD’de vakaların arttığı iki noktaya (Miami ve Los Angeles) uçuşları erteleme kararı aldı. Bu gelişmelere piyasalar şimdiye kadar duyarsız kaldı ve bu yönde olumsuz bir fiyatlama yapmadı. Hal böyleyken, ayrıca borsalarda ciddi primler oluşmuşken bu duyarsızlık devam edebilir mi?
SOLUKLANMA OLASILIĞI
Veya borsacıların deyişiyle “kâr cebe yakışır” sözüne kulak verilir mi? Bir diğer dikkat çekici gelişme borsaya yerli yatırımcı akını sürerken yabancı yatırımcıların satış eğiliminde olması. Bu açıdan salgın nedeniyle borsalarda eski zirvelere yaklaşırken biraz da ‘yükseklik korkusunun’ etkisiyle bir miktar kâr satışları yaşanması olağan bir gelişme olur. Ancak bu durumda da borsadan çıkacak para nereye gidecek sorusu akla geliyor. Faiz düşük ve düşük kalmaya devam edecek. Zaten borsaya yatırımcı akınına sebep olan temel etken alternatifsizlik olarak görüldü. Bu şartlar halen de korunuyor. Mevcut trendler korunmakla birlikte hızlı ralli sonrası bir soluklanma olası görülüyor.
HAZİRAN ENFLASYONU BEKLENTİLERİ AŞTI
Haziran enflasyonu (TÜFE) aylıkta yüzde 1.13, yıllıkta yüzde 12.62 gerçekleşti. Bu gelişmede ekonomideki normalleşmenin etkileri yanında ekonominin açılmasıyla artan talep ile para arzındaki artış ve kredi genişlemesinin etkileri var. Mevsimsellik nedeniyle gıda fiyatları biraz gerilerken en yüksek artış kalemlerinin lokanta, oteller ve ulaştırmada olması dikkat çekti. Sonuçlar üzerinden gidecek olursak Merkez Bankası (TCMB) kararlarına bu gelişme nasıl yansıyacak? Enflasyon düşecek öngörüsü ile son toplantı hariç dokuz toplantıda önden yüklemeli faiz indirimine gitti. 2020 yılı için öngördüğü yüzde 7.4 enflasyon tahmini tartışmalı hale gelirken Merkez Bankası’nın faiz indirimlerine ara vermesi olası bir gelişme olacak. Hatırlanırsa TCMB son toplantısında faizi, indirim beklentilerine rağmen sabit tutmuştu. Zira enflasyon ile Merkez Bankası faiz oranı hatta mevduat faiz oranı arasındaki makas son enflasyon verisiyle daha da açılmış durumda. Negatif faiz 4.38 seviyesine ulaştı. Dünyada en yüksek negatif faiz veren ülkeler arasında Türkiye de var. Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’ten cuma günü enflasyon verileri açıklandıktan sonra “Türkiye’de faiz indirim döngüsünün sona ermeye yaklaştığına inanıyoruz” şeklinde açıklama geldi. Faiz arttırmaya da reel ekonominin içinde bulunduğu şartlar elvermiyor. Ani duruş sonrası toparlanma çabasındaki bir ekonomide faiz arttırmak bu çabaları sekteye uğratacaktır. Anlaşılan önümüzdeki toplantıda faiz kararı konusunda Merkez Bankası’nın işi hayli zor olacak.
BORSA DİRENÇ BÖLGESİNDE
Borsada çıkış trendi sürüyor. ilk direnç 117.400 seviyesinde. bu seviyeye hareketlenmelerde kâr satışları görülebilir. çıkışın devamı için 117.400 seviyesinin geçilmesi gerekecek. bu durumda 120.000-122.000 sonraki direnç seviyeleri. ilk destek ise 115.000 seviyesinde. çıkış hareketinin gücünü koruması açısından bu seviyenin üzerinde kalınması önemli olacak. sonraki destekler 113.500-112.600 ve 110.000 seviyelerinde bulunuyor. çıkış trendi korunmakla birlikte direnç seviyelerinde kâr satışlarıyla karşılaşılabilir.
DOLAR/TL KURUNDA 6.91 SEVİYESİ ÖNEMLİ
Dolar/TL kurunda tepki alımları görülmekle birlikte yatay seyrin tamamlandığını söylemek için henüz erken. İlk dirençler 6.90-6.91 seviyelerinde. Çıkışın devamı için bu seviyelerin geçilmesi gerekecek. Sonraki dirençler 6.98 ve 7.04 seviyelerinde görülüyor. İlk destekler ise 6.83-6.84 seviyelerinde bulunuyor.
DÜŞÜK FAİZ BORSA DIŞINDA DA KENDİNİ HİSSETTİRİYOR
Faiz düşüşü sadece borsada değil birçok yatırım, ticaret, üretim ve tüketim alanında etkilerini gösteriyor. 1- 27 Haziran tarihleri arasında 93 bin 704 kredili konut satışı gerçekleşti. Geçen yıl aynı tarih aralığında bu rakam 6 bin 658, mayısta toplam satış ise 50 bin 936 idi. Haziran ayında otomobil ve hafif ticari araç satışları bir önceki yıla göre yüzde 66 artarak 70 bin 973 oldu. Düşük faiz tekrar dövize yönelimi getirmiş görülüyor. 26 Haziran haftasında bankalardaki yabancı para mevduatı 575 milyon dolar artarak 202.2 milyar dolar oldu. Yine aynı haftaya ait TCMB verilerine göre, Borsa İstanbul’da bir önceki hafta alımların ardından hisse senetlerinde 112 milyon dolar, tahvil bonoda (DİBS) 46 milyon dolar yabancı satışı söz konusu. Düşük faizin nimetleri fazla ama mesele ne kadar sürdürülebilir olduğu.