Doğalgaz müjdesi moral verdi

Karadeniz’de 320 milyar metreküplük doğalgaz bulunduğunun açıklanması hem piyasalara hem de ülkeye moral verdi. Karadeniz’de bulunan doğalgaz, Türkiye’nin uzun vadede cari açık problemini ortadan kaldıracak bir gelişme olarak görüldü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı Karadeniz’de 320 milyar metreküp büyüklüğündeki doğalgaz rezervinin keşfi hem piyasalara hem de Türkiye’ye moral verdi. Uzun vadede enerjide dışa bağımlılığı azaltıp Türk ekonomisinin yumuşak karnı cari açık sorununu ortadan kaldıracak bir gelişme olarak görüldü. Bu durum piyasalar için fiyatlamaya konu olabilecek bir hikaye haline gelebilir mi? Bu aşamada bir şey söylemek için henüz erken. Koronavirüs ile başlayan kriz süreci ve karamsar havada piyasaları taşıyabilecek beklenti ve hikaye ihtiyacı vardı. Doğalgazın çıkarılması ve ekonomik değere dönüşmesi uzun sayılabilecek zaman alacak.
HİSSE BAZLI SEÇİCİLİK
Yoğun gündeme bağlı olarak piyasalarda dalgalı bir seyir izliyor. Borsa İstanbul’da yükseliş sonrası kâr satışları görülürken döviz kurlarında da benzer bir hareket görüldü. 7.40 TL seviyesinden gelen sert kâr satışları 7.20 TL seviyesinin üzerinde tepki alımlarıyla karşılaşırken bu iki seviye arasında bir bant oluşmaya başladı. Gösterge tahvil bono (piyasa) faiz oranlarında ise yükseliş sonrası hafif gerileme var. Borsa İstanbul’daki yükselişte hisse bazlı seçici hareketlilik öne çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı “Karadeniz’de doğalgaz keşfi” BIST100 Endeksiyle birlikte enerji ve petro-kimya hisselerinde önce sert yukarı bir hareket yaşattı. Açıklama sonrası “beklentiler alınır, gerçekler satılır” anlayışı gereği Borsa İstanbul ve ilgili hisselerde kâr satışları görüldü.
REKOR SEVİYELER
Dış borsalarda ise iyimserlik hakim. İlk gündem tabi ki salgın hastalık ve bağlı gelişmeler. Rusya’nın buldum dediği aşıya henüz diğer ülke ve Dünya Sağlık Örgütü’nden tam bir destek gelmiş değil. Küresel ekonomideki toparlanma eğiliminde ise bir ivme kaybı var. Yeniden bir milyon kişinin üzerine çıkan ABD haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve FED tutanakları iyimser görünümü biraz azalttı. Fed tutanaklarında, ekonominin yolunun son derece belirsiz olan virüsün yoluna bağlı olduğu, istihdamda geri dönüşün zayıfladığı vurguları yapıldı. Ancak dış borsalardaki çıkış hareketleri devam ediyor. Özellikle yükselişiyle dikkat çeken ABD Nasdaq Endeksi nerede ise her hafta yeni bir rekor ve zirve deniyor.
BOL PARA VAR
Salgın hastalıkla ilgili vaka sayıları artsa da ekonomilerin bu aşamada yeniden kapanması gibi bir olasılık güçlü görülmüyor. Küresel piyasalarda düşük faizin devam edeceği beklentisiyle hiç olmadığı kadar bol para var. Son günlerde biraz zayıf göstergeler gelse de ekonomideki toparlanma eğilimi devam ediyor. Durum böyle olunca borsalardaki yükseliş de bu görünümden güç alıyor. Ekonomilerin ısınması, düşük faiz ve bol paranın etkisiyle enflasyondaki artış eğilimi faiz oranlarına yukarı yönlü bir etki yapar mı konusu önümüzdeki dönemde biraz gündeme gelecek gibi.
TRENDLER KORUNUYOR
Bu durum söz konusu olursa altın fiyatları ve borsalar üzerinde etkileri hissedilebilir. Ancak bu aşamada borsalarda mevcut trendler korunuyor. Borsa İstanbul ise dış borsalardan bazen olumsuz, geçen hafta olduğu gibi bazen de olumlu ayrışabiliyor. Önümüzdeki hafta benzer görünüm sürmekle birlikte dalgalı bir piyasa bizi bekliyor diyebiliriz.
MERKEZ BANKASI BEKLENDİĞİ GİBİ FAİZİ DEĞİŞTİRMEDİ
MERKEZ Bankası (TCMB) geçen haftaki toplantısında piyasa beklentilerine paralel olarak faiz arttırımına gitmedi ve politika faiz oranını yüzde 8.25 seviyesinde bıraktı. TCMB bir süredir piyasa fonlamalarını faiz oranının daha yüksek olduğu pencerelerden ve repo ihaleleriyle yapıyordu. Bu açıdan politika faizini değiştirmesine gerek de kalmamıştı. Ayrıca bankaların mevduat faizlerinde de artışlar gerçekleşti. Bunun yanı sıra TCMB likidite kısıcı önemleri de almaya devam etti. Örtülü faiz arttırımı ve piyasaya verilen likiditenin kırılması döviz kurlarındaki yükselişe bir parça ivme kaybettirdi.
GERİ ÇEKİLME OLDU
Faiz artışı acaba geçtiğimiz haftalarda 220 milyar dolara yaklaşan yurtiçi yerleşiklerin bankalardaki döviz mevduatında bir çözülmeye neden olabilir mi sorusu akla geliyordu. 14 Ağustos haftasında 2 milyar dolarak yakın bir gerileme ile 217 milyar dolar seviyesine bir çekilme söz konusu. Diğer yandan TL’nin değer kaybı ve yükselen faiz oranları son aylarda çıkışı süren yabancı portföy yatırımlarının (sıcak para) biraz da olsa geri dönüşüne imkan verir mi, zemin hazırlar mı? Bunu zamanla görebileceğiz. TCMB’nin geçen hafta dikkat çeken bir hamlesi de döviz mevduatlarında zorunlu karşılık oranlarının arttırılması oldu. Bankalardan 17 milyar TL ve 8.5 milyar dolar çekilecek. Hem likidite kısıcı hem de zayıflayan TCMB rezervlerine katkı yapacak bir adım olarak görüldü.
ALTININ PARILTISI BİRAZ AZALDI
RUSYA’nın koronavirüse karşı aşı bulduğunu iddia etmesiyle güvenli liman ihtiyacının azalıp risk iştahının artması altın fiyatlarındaki yükselişe bir darbe vurmuştu. Ayrıca altının kısa sürede oluşan sert yükselişiyle prim düzeyinin oldukça yükselmesi, kâr satışlarını beraberinde getirdi. Altın fiyatı 2 bin doların üzerinde kalmakta zorlanıyor. ABD-Çin arasındaki gerilimin azalması ve ABD Dolarının (Dolar Endeksi) dış piyasalarda biraz değer kazanması da altın fiyatındaki gevşemeye katkı yapıyor. Kısa vade bir zayıflama görülse de güvenli liman ihtiyacı, düşük faiz ve bol likidite altın fiyatlarının uzun vade gücünü koruması yönünden çok önemli referans olmaya devam edebilir. Altının ons dolar fiyatındaki düşüş ile içeride dolar/TL kurundaki gerileme iç piyasalarda gram TL fiyatını da aşağıya çekti.
DOLAR/TL KURUNDA 7.40 ÖNEMİNİ KORUYOR
DOLAR/TL kurunda kâr satışları görülüyor. Hatırlanırsa geçtiğimiz hafta direnç olarak verdiğimiz 7.40 seviyesi önemini ve geçerliliğini koruyor. Bu seviyelere hareketlenmelerde tekrar kâr satışları görülebilir. İlk destek ise 7.20 seviyesinde bulunuyor. Düşün devamı ise bu seviyenin aşağı yönlü kırılmasına bağlı olacak. Yön tayini için 7.20-7.40 destek direnç bandı izlenebilir.
BORSA DİRENÇLERDE ZORLANDI
BORSADA sert çıkış denemesi sonrası direnç seviyelerinde kâr satışları görüldü. İlk destekler 1.105 ve 1.090-1.075 seviyelerinde. Bu seviyeler kısa dönem için önem kazabilir. Aksi takdirde sonraki destek noktaları 1.060 - 1.040 seviyelerinde. İlk direnç ise 1.141 seviyesinde bulunuyor. Bu seviyelere hareketlenmelerde satışlar görülebilir. Çıkışın devamı için bu seviyenin geçilmesi önemli olacak. Sonraki dirençler 1.160 ve 1.200 seviyelerinde. Destek seviyelerinde görülebilecek yükseliş denemeleri direnç seviyelerinde satışla karşılaşabilir.
Doğalgaz müjdesi moral verdi
Karadeniz’de 320 milyar metreküplük doğalgaz bulunduğunun açıklanması hem piyasalara hem de ülkeye moral verdi. Karadeniz’de bulunan doğalgaz, Türkiye’nin uzun vadede cari açık problemini ortadan kaldıracak bir gelişme olarak görüldü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı Karadeniz’de 320 milyar metreküp büyüklüğündeki doğalgaz rezervinin keşfi hem piyasalara hem de Türkiye’ye moral verdi. Uzun vadede enerjide dışa bağımlılığı azaltıp Türk ekonomisinin yumuşak karnı cari açık sorununu ortadan kaldıracak bir gelişme olarak görüldü. Bu durum piyasalar için fiyatlamaya konu olabilecek bir hikaye haline gelebilir mi? Bu aşamada bir şey söylemek için henüz erken. Koronavirüs ile başlayan kriz süreci ve karamsar havada piyasaları taşıyabilecek beklenti ve hikaye ihtiyacı vardı. Doğalgazın çıkarılması ve ekonomik değere dönüşmesi uzun sayılabilecek zaman alacak.
HİSSE BAZLI SEÇİCİLİK
Yoğun gündeme bağlı olarak piyasalarda dalgalı bir seyir izliyor. Borsa İstanbul’da yükseliş sonrası kâr satışları görülürken döviz kurlarında da benzer bir hareket görüldü. 7.40 TL seviyesinden gelen sert kâr satışları 7.20 TL seviyesinin üzerinde tepki alımlarıyla karşılaşırken bu iki seviye arasında bir bant oluşmaya başladı. Gösterge tahvil bono (piyasa) faiz oranlarında ise yükseliş sonrası hafif gerileme var. Borsa İstanbul’daki yükselişte hisse bazlı seçici hareketlilik öne çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı “Karadeniz’de doğalgaz keşfi” BIST100 Endeksiyle birlikte enerji ve petro-kimya hisselerinde önce sert yukarı bir hareket yaşattı. Açıklama sonrası “beklentiler alınır, gerçekler satılır” anlayışı gereği Borsa İstanbul ve ilgili hisselerde kâr satışları görüldü.
REKOR SEVİYELER
Dış borsalarda ise iyimserlik hakim. İlk gündem tabi ki salgın hastalık ve bağlı gelişmeler. Rusya’nın buldum dediği aşıya henüz diğer ülke ve Dünya Sağlık Örgütü’nden tam bir destek gelmiş değil. Küresel ekonomideki toparlanma eğiliminde ise bir ivme kaybı var. Yeniden bir milyon kişinin üzerine çıkan ABD haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve FED tutanakları iyimser görünümü biraz azalttı. Fed tutanaklarında, ekonominin yolunun son derece belirsiz olan virüsün yoluna bağlı olduğu, istihdamda geri dönüşün zayıfladığı vurguları yapıldı. Ancak dış borsalardaki çıkış hareketleri devam ediyor. Özellikle yükselişiyle dikkat çeken ABD Nasdaq Endeksi nerede ise her hafta yeni bir rekor ve zirve deniyor.
BOL PARA VAR
Salgın hastalıkla ilgili vaka sayıları artsa da ekonomilerin bu aşamada yeniden kapanması gibi bir olasılık güçlü görülmüyor. Küresel piyasalarda düşük faizin devam edeceği beklentisiyle hiç olmadığı kadar bol para var. Son günlerde biraz zayıf göstergeler gelse de ekonomideki toparlanma eğilimi devam ediyor. Durum böyle olunca borsalardaki yükseliş de bu görünümden güç alıyor. Ekonomilerin ısınması, düşük faiz ve bol paranın etkisiyle enflasyondaki artış eğilimi faiz oranlarına yukarı yönlü bir etki yapar mı konusu önümüzdeki dönemde biraz gündeme gelecek gibi.
TRENDLER KORUNUYOR
Bu durum söz konusu olursa altın fiyatları ve borsalar üzerinde etkileri hissedilebilir. Ancak bu aşamada borsalarda mevcut trendler korunuyor. Borsa İstanbul ise dış borsalardan bazen olumsuz, geçen hafta olduğu gibi bazen de olumlu ayrışabiliyor. Önümüzdeki hafta benzer görünüm sürmekle birlikte dalgalı bir piyasa bizi bekliyor diyebiliriz.
MERKEZ BANKASI BEKLENDİĞİ GİBİ FAİZİ DEĞİŞTİRMEDİ
MERKEZ Bankası (TCMB) geçen haftaki toplantısında piyasa beklentilerine paralel olarak faiz arttırımına gitmedi ve politika faiz oranını yüzde 8.25 seviyesinde bıraktı. TCMB bir süredir piyasa fonlamalarını faiz oranının daha yüksek olduğu pencerelerden ve repo ihaleleriyle yapıyordu. Bu açıdan politika faizini değiştirmesine gerek de kalmamıştı. Ayrıca bankaların mevduat faizlerinde de artışlar gerçekleşti. Bunun yanı sıra TCMB likidite kısıcı önemleri de almaya devam etti. Örtülü faiz arttırımı ve piyasaya verilen likiditenin kırılması döviz kurlarındaki yükselişe bir parça ivme kaybettirdi.
GERİ ÇEKİLME OLDU
Faiz artışı acaba geçtiğimiz haftalarda 220 milyar dolara yaklaşan yurtiçi yerleşiklerin bankalardaki döviz mevduatında bir çözülmeye neden olabilir mi sorusu akla geliyordu. 14 Ağustos haftasında 2 milyar dolarak yakın bir gerileme ile 217 milyar dolar seviyesine bir çekilme söz konusu. Diğer yandan TL’nin değer kaybı ve yükselen faiz oranları son aylarda çıkışı süren yabancı portföy yatırımlarının (sıcak para) biraz da olsa geri dönüşüne imkan verir mi, zemin hazırlar mı? Bunu zamanla görebileceğiz. TCMB’nin geçen hafta dikkat çeken bir hamlesi de döviz mevduatlarında zorunlu karşılık oranlarının arttırılması oldu. Bankalardan 17 milyar TL ve 8.5 milyar dolar çekilecek. Hem likidite kısıcı hem de zayıflayan TCMB rezervlerine katkı yapacak bir adım olarak görüldü.
ALTININ PARILTISI BİRAZ AZALDI
RUSYA’nın koronavirüse karşı aşı bulduğunu iddia etmesiyle güvenli liman ihtiyacının azalıp risk iştahının artması altın fiyatlarındaki yükselişe bir darbe vurmuştu. Ayrıca altının kısa sürede oluşan sert yükselişiyle prim düzeyinin oldukça yükselmesi, kâr satışlarını beraberinde getirdi. Altın fiyatı 2 bin doların üzerinde kalmakta zorlanıyor. ABD-Çin arasındaki gerilimin azalması ve ABD Dolarının (Dolar Endeksi) dış piyasalarda biraz değer kazanması da altın fiyatındaki gevşemeye katkı yapıyor. Kısa vade bir zayıflama görülse de güvenli liman ihtiyacı, düşük faiz ve bol likidite altın fiyatlarının uzun vade gücünü koruması yönünden çok önemli referans olmaya devam edebilir. Altının ons dolar fiyatındaki düşüş ile içeride dolar/TL kurundaki gerileme iç piyasalarda gram TL fiyatını da aşağıya çekti.
DOLAR/TL KURUNDA 7.40 ÖNEMİNİ KORUYOR
DOLAR/TL kurunda kâr satışları görülüyor. Hatırlanırsa geçtiğimiz hafta direnç olarak verdiğimiz 7.40 seviyesi önemini ve geçerliliğini koruyor. Bu seviyelere hareketlenmelerde tekrar kâr satışları görülebilir. İlk destek ise 7.20 seviyesinde bulunuyor. Düşün devamı ise bu seviyenin aşağı yönlü kırılmasına bağlı olacak. Yön tayini için 7.20-7.40 destek direnç bandı izlenebilir.
BORSA DİRENÇLERDE ZORLANDI
BORSADA sert çıkış denemesi sonrası direnç seviyelerinde kâr satışları görüldü. İlk destekler 1.105 ve 1.090-1.075 seviyelerinde. Bu seviyeler kısa dönem için önem kazabilir. Aksi takdirde sonraki destek noktaları 1.060 - 1.040 seviyelerinde. İlk direnç ise 1.141 seviyesinde bulunuyor. Bu seviyelere hareketlenmelerde satışlar görülebilir. Çıkışın devamı için bu seviyenin geçilmesi önemli olacak. Sonraki dirençler 1.160 ve 1.200 seviyelerinde. Destek seviyelerinde görülebilecek yükseliş denemeleri direnç seviyelerinde satışla karşılaşabilir.