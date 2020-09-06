Dış borsalarda balon korkusu

Geçen aylarda IMF ve bazı yatırım bankaları tarafından yapılan değerlendirmelerde reel ekonomiyle borsalar arasındaki korelasyonun birbirinden bağımsız hale geldiğine dikkat çekildi. Ekonomilerde ikinci çeyrekte küçülmeler yaşansa da borsalar çıkışına devam etti. Ancak yaşanan yükseliş için piyasalarda ‘balon’ değerlendirmeleri yapıldı.
Borsa İstanbul ile dış borsalar arasındaki uyumsuzluk sürüyor. Ancak son birkaç gündür ise dış borsalardaki düşüşe rağmen Borsa İstanbul daha alıcılı görüldü. Bu gelişmede biraz Türkiye ve Yunanistan arasında NATO aracılığıyla başlayan diyalog sürecinin payı olduğunu söylemek mümkün. Görüşmelerden henüz sonuç çıkmadı. İç piyasalarda dikkati çeken konulardan biri de döviz kurlarında yaşanan yükseliş. Ayrıca gösterge faiz oranındaki yükseliş eğilimi de sürüyor. Bu yükselişte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) son dönemdeki fonlama faiz oranlarını arttırmasının ve likidite kısıcı hamlelerinin etkisi var. Faiz artışı ve likidite azaltıcı hamlelerinin ardından döviz kurları da yakından takip ediliyor. Ayrıca ABD dolarının dış piyasalardaki zayıf görünümünü de dikkate almak gerekir.
İLK ALTERNATİF
İç piyasalarda dalgalı seyrin devam ettiği bir süreçte başta ABD olmak üzere dış borsalardaki düşüşler piyasaların gündeminde ilk sıralara yerleşti. Ancak son dönemde ABD borsalarındaki yükseliş için bazı finans çevrelerinde balon şişmeye devam ediyor şeklinde değerlendirenler de vardı. IMF ve bazı yatırım bankalarının geçtiğimiz aylardaki değerlendirmelerinde reel ekonomiyle borsalar arasındaki korelasyonun koptuğu, birbirinden bağımsız hale geldiğine dair kabul gören söylemleri vardı. Salgın hastalık ve artan vaka sayıları bir yana mayıs sonrası toparlanma eğilimi görülse de ülke ekonomilerindeki 2. çeyrekte rekor küçülme yaşandığı süreçte bile borsalar çıkışına devam etti. Küresel ekonomideki toparlanmanın sürdürülebilirliği konusundaki soru işaretlerine rağmen ABD borsaları eski zirvelerini yakalarken Nasdaq Endeksi salgın hastalık öncesi zirvesini geçerek yeni zirveler oluşturdu. Sanki salgın hiç yaşanmamış ve ekonomi yara almamış gibi. Borsalardaki yükseliş için balon değerlendirmeleri biraz da reel ekonomiyle kopuk bu fiyatlamadan geliyordu. Ancak merkez bankalarının düşük faiz ve hiç olmadığı kadar piyasalara sunduğu bol para, yatırım aracı olarak borsaları ilk alternatif haline getirmişti. Bu gelişmede alternatifsizlik de önemli rol oynadı.
ALTINDA KÂR SATIŞLARI VAR
ABD dolarının hafif değer kazanması ve ABD tahvil faiz oranlarındaki yükseliş, beklentilere yakın gelen ABD tarım dışı istihdam verileri ve işsizlik oranlarındaki gerileme gibi etkenler altında (ons dolar) kâr satışları için gerekçe oldu. Altın fiyatının geldiği dip seviyelere baktığımızda orta dönem için prim düzeyi hala yüksek olarak görülebilir. Ancak daha geniş ölçekte, salgın hastalık ve artmaya devam eden vaka sayıları, aşı çalışmalarının sonuç vermesi için zamana ihtiyaç olması, jeopolitik gelişmeler güvenli liman ihtiyacını gündemde tutuyor. Başta Avrupa olmak üzere ABD dolarının zayıflığından diğer merkez bankaları rahatsız olsa da doların ucuz ve bol olması nedeniyle doların zayıf kalması olası. Ayrıca düşük faiz ve bol likidite en azından bir süre daha var olmaya devam edecek. Durum böyle olunca altın fiyatlarında kalıcı bir düşüş beklemek için erken. Bunun için seviye olarak 1.900 dolar seviyelerinin altında kalınması gerekecek. Bu aşamada düşüşleri teknik düzeltme ve kâr satışı olarak görmek yerinde olacak.
BORSA DESTEK SEVİYELERİNDE
Borsada kâr satışlarıyla birlikte destek seviyelerinde tutunma çabası da öne çıkmış durumda. İlk destekler 1.072-1.064 seviyelerinde bulunuyor. Kısa dönem için önem kazanan bu seviyenin altında verilecek sonraki destek 1.030 seviyesinde. İlk dirençler ise 1.100 ve 1.141 seviyelerinde. 1.141 daha önemli. Tepki çıkışının devamı için bu seviyenin geçilmesi gerekecek. Destek seviyelerinde tepki alım denemeleri görülebilir. Ancak olası tepki alımlarının direnç seviyelerinde satışla karşılaşma olasılığı yüksek.
DOLAR/TL’DE İLK DESTEK 7.42
Dolar/TL kurunda çıkış eğilimi sürüyor. İlk destekler 7.42-7.40 seviyelerinde. Bu seviyelerin üzerinde çıkışın devamı beklenebilir. Bu seviyenin altına gelinmesi durumunda kâr satışlarının devamıyla birlikte sonraki destek noktaları 7.32-7.28 ve 7.20 seviyelerinde bulunuyor. İlk dirençler ise 7.47 ve 7.55-7.63 seviyelerinde. Çıkış hareketi gücünü korumakla birlikte direnç seviyelerinde kâr satışları görülebilir.
DESTEK VE DENGE ARAYIŞI ÖNE ÇIKABİLİR
Dış borsalardaki kâr satışlarını, kağıt üzerinde oluşan kârların realize edilme isteği (piyasa tabiriyle kârların cebe atılması), olumlu gelişmelerin önemli ölçüde fiyatlanması ve piyasaları taşıyacak yeni beklenti eksikliği, salgın hastalığa bağlı artan vaka sayıları ve aşı çalışmalarında çok kabul gören bir sonuca henüz ulaşılamaması veya bunun zaman alacağı öngörüleri, ekonomik toparlanma sürse de bazı verilerde belirginleşmeye başlayan ivme kayıplarına bağlamak yerinde olacak. Bu durumda ABD borsalarında teknoloji hisseleri öncülüğünde gelen kâr satışlarını olağan bir gelişme olarak görmek mümkün.
Gelen kâr satışlarına rağmen çıkış trendlerinin korunduğu ve geri çekilmelerin henüz teknik düzeltme boyutunda olduğunu da vurgulamak gerekecek.
ÇIKIŞ TRENDİ
Yatırımcı dostu olarak bilinen trendi takip etmek yaralı olacak. Fakat bir zayıflama ve iyimser havada bozulma da var. ABD borsalarında ( S&P 500 endeksinde) volatilite ve oynaklığı gösteren korku endeksi olarak da bilinen Vix Endeksi’nin referans seviye olan 30 seviyesinin üzerini test etmesi izlenmesi gereken bir gelişme. Dış borsalardaki düşüşler devam ederse son birkaç gündür tutunma çabasında görülen Borsa İstanbul’un bu direncini koruması zorlaşacaktır. Borsalarda temkinli görünüm ile destek ve denge arayışı öne çıkabilir.
Dış borsalarda balon korkusu
Geçen aylarda IMF ve bazı yatırım bankaları tarafından yapılan değerlendirmelerde reel ekonomiyle borsalar arasındaki korelasyonun birbirinden bağımsız hale geldiğine dikkat çekildi. Ekonomilerde ikinci çeyrekte küçülmeler yaşansa da borsalar çıkışına devam etti. Ancak yaşanan yükseliş için piyasalarda ‘balon’ değerlendirmeleri yapıldı.
Borsa İstanbul ile dış borsalar arasındaki uyumsuzluk sürüyor. Ancak son birkaç gündür ise dış borsalardaki düşüşe rağmen Borsa İstanbul daha alıcılı görüldü. Bu gelişmede biraz Türkiye ve Yunanistan arasında NATO aracılığıyla başlayan diyalog sürecinin payı olduğunu söylemek mümkün. Görüşmelerden henüz sonuç çıkmadı. İç piyasalarda dikkati çeken konulardan biri de döviz kurlarında yaşanan yükseliş. Ayrıca gösterge faiz oranındaki yükseliş eğilimi de sürüyor. Bu yükselişte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) son dönemdeki fonlama faiz oranlarını arttırmasının ve likidite kısıcı hamlelerinin etkisi var. Faiz artışı ve likidite azaltıcı hamlelerinin ardından döviz kurları da yakından takip ediliyor. Ayrıca ABD dolarının dış piyasalardaki zayıf görünümünü de dikkate almak gerekir.
İLK ALTERNATİF
İç piyasalarda dalgalı seyrin devam ettiği bir süreçte başta ABD olmak üzere dış borsalardaki düşüşler piyasaların gündeminde ilk sıralara yerleşti. Ancak son dönemde ABD borsalarındaki yükseliş için bazı finans çevrelerinde balon şişmeye devam ediyor şeklinde değerlendirenler de vardı. IMF ve bazı yatırım bankalarının geçtiğimiz aylardaki değerlendirmelerinde reel ekonomiyle borsalar arasındaki korelasyonun koptuğu, birbirinden bağımsız hale geldiğine dair kabul gören söylemleri vardı. Salgın hastalık ve artan vaka sayıları bir yana mayıs sonrası toparlanma eğilimi görülse de ülke ekonomilerindeki 2. çeyrekte rekor küçülme yaşandığı süreçte bile borsalar çıkışına devam etti. Küresel ekonomideki toparlanmanın sürdürülebilirliği konusundaki soru işaretlerine rağmen ABD borsaları eski zirvelerini yakalarken Nasdaq Endeksi salgın hastalık öncesi zirvesini geçerek yeni zirveler oluşturdu. Sanki salgın hiç yaşanmamış ve ekonomi yara almamış gibi. Borsalardaki yükseliş için balon değerlendirmeleri biraz da reel ekonomiyle kopuk bu fiyatlamadan geliyordu. Ancak merkez bankalarının düşük faiz ve hiç olmadığı kadar piyasalara sunduğu bol para, yatırım aracı olarak borsaları ilk alternatif haline getirmişti. Bu gelişmede alternatifsizlik de önemli rol oynadı.
ALTINDA KÂR SATIŞLARI VAR
ABD dolarının hafif değer kazanması ve ABD tahvil faiz oranlarındaki yükseliş, beklentilere yakın gelen ABD tarım dışı istihdam verileri ve işsizlik oranlarındaki gerileme gibi etkenler altında (ons dolar) kâr satışları için gerekçe oldu. Altın fiyatının geldiği dip seviyelere baktığımızda orta dönem için prim düzeyi hala yüksek olarak görülebilir. Ancak daha geniş ölçekte, salgın hastalık ve artmaya devam eden vaka sayıları, aşı çalışmalarının sonuç vermesi için zamana ihtiyaç olması, jeopolitik gelişmeler güvenli liman ihtiyacını gündemde tutuyor. Başta Avrupa olmak üzere ABD dolarının zayıflığından diğer merkez bankaları rahatsız olsa da doların ucuz ve bol olması nedeniyle doların zayıf kalması olası. Ayrıca düşük faiz ve bol likidite en azından bir süre daha var olmaya devam edecek. Durum böyle olunca altın fiyatlarında kalıcı bir düşüş beklemek için erken. Bunun için seviye olarak 1.900 dolar seviyelerinin altında kalınması gerekecek. Bu aşamada düşüşleri teknik düzeltme ve kâr satışı olarak görmek yerinde olacak.
BORSA DESTEK SEVİYELERİNDE
Borsada kâr satışlarıyla birlikte destek seviyelerinde tutunma çabası da öne çıkmış durumda. İlk destekler 1.072-1.064 seviyelerinde bulunuyor. Kısa dönem için önem kazanan bu seviyenin altında verilecek sonraki destek 1.030 seviyesinde. İlk dirençler ise 1.100 ve 1.141 seviyelerinde. 1.141 daha önemli. Tepki çıkışının devamı için bu seviyenin geçilmesi gerekecek. Destek seviyelerinde tepki alım denemeleri görülebilir. Ancak olası tepki alımlarının direnç seviyelerinde satışla karşılaşma olasılığı yüksek.
DOLAR/TL’DE İLK DESTEK 7.42
Dolar/TL kurunda çıkış eğilimi sürüyor. İlk destekler 7.42-7.40 seviyelerinde. Bu seviyelerin üzerinde çıkışın devamı beklenebilir. Bu seviyenin altına gelinmesi durumunda kâr satışlarının devamıyla birlikte sonraki destek noktaları 7.32-7.28 ve 7.20 seviyelerinde bulunuyor. İlk dirençler ise 7.47 ve 7.55-7.63 seviyelerinde. Çıkış hareketi gücünü korumakla birlikte direnç seviyelerinde kâr satışları görülebilir.
DESTEK VE DENGE ARAYIŞI ÖNE ÇIKABİLİR
Dış borsalardaki kâr satışlarını, kağıt üzerinde oluşan kârların realize edilme isteği (piyasa tabiriyle kârların cebe atılması), olumlu gelişmelerin önemli ölçüde fiyatlanması ve piyasaları taşıyacak yeni beklenti eksikliği, salgın hastalığa bağlı artan vaka sayıları ve aşı çalışmalarında çok kabul gören bir sonuca henüz ulaşılamaması veya bunun zaman alacağı öngörüleri, ekonomik toparlanma sürse de bazı verilerde belirginleşmeye başlayan ivme kayıplarına bağlamak yerinde olacak. Bu durumda ABD borsalarında teknoloji hisseleri öncülüğünde gelen kâr satışlarını olağan bir gelişme olarak görmek mümkün.
Gelen kâr satışlarına rağmen çıkış trendlerinin korunduğu ve geri çekilmelerin henüz teknik düzeltme boyutunda olduğunu da vurgulamak gerekecek.
ÇIKIŞ TRENDİ
Yatırımcı dostu olarak bilinen trendi takip etmek yaralı olacak. Fakat bir zayıflama ve iyimser havada bozulma da var. ABD borsalarında ( S&P 500 endeksinde) volatilite ve oynaklığı gösteren korku endeksi olarak da bilinen Vix Endeksi’nin referans seviye olan 30 seviyesinin üzerini test etmesi izlenmesi gereken bir gelişme. Dış borsalardaki düşüşler devam ederse son birkaç gündür tutunma çabasında görülen Borsa İstanbul’un bu direncini koruması zorlaşacaktır. Borsalarda temkinli görünüm ile destek ve denge arayışı öne çıkabilir.