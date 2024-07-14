Dikkatler Moody’s’de olacak

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PİYASALARDA iyimserlik sürerken iyi haberler gelmeye devam ediyor. Türkiye’nin ‘gri liste’den çıkması, TL’ye dönüşün hız kazanması, yabancı yatırımcıların yoğun şekilde tahvil bono alımları, Türkiye’nin kredi notundaki artışlar, ülke risk priminin (CDS) düşüşü, geçmiş yazılarımızda sıkça vurguladığımız üzere uygulanan ekonomik programın sonuçları.

YABANCININ İLGİSİ SÜRÜYOR

Geçen haftaki enflasyon verisinin ardından yabancı yatırımcıların alımları tahvil bonoda daha belirgin hale geldi. Hisse senetlerinde yabancıların 1.5 ay sonra tekrar alıma geçmeleri kayda değer bir durum. Sürpriz bir şekilde beklentilerin oldukça altında gelen ve bazı tartışmalara da neden olan haziran enflasyonu sonrası yabancılar, tahvil bono alımında vites büyütüp hisse senetlerinde tekrar alıma geçtiler. Hisselerde yabancı alımlarının devamının gelip gelmeyeceği borsanın seyri açısından son derece önemli olacak. Hatırlanırsa, geçen haftaki yazımızda, enflasyondaki yavaşlamayı resmi veri üzerinden ve piyasa bakışı açısından değerlendirmiş, ‘borsadaki alımlar yabancı izlenimi veriyor’ şeklinde vurgulamıştık. Bu haftaki yorumumuz ise şu; haziran ayı ile birlikte dezenflasyon sürecinin başladığı izlenimi yabancı yatırımcılarda da hasıl olmuş ki Türkiye’deki tahvil ve hisse pozisyonlarını artırmışlar.

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PİYASA NOT ARTIŞI BEKLİYOR

Özetle, yaşanan gelişmeler ışığında tahvil bono ağırlıklı olmak üzere Türkiye’ye sıcak para girişi artarak devam ediyor. Şimdi dikkatler Moody’s’e çevrilmiş durumda. 19 Temmuz’da Moody’s Türkiye’nin kredi notu konusundaki görüşlerini açıklayacak. Piyasanın beklentisi, Türkiye’nin kredi notunun artmaya devam edeceği şeklinde. İki kademe birden artış bekleyenler de az değil. Not artırım beklentisi bir süredir piyasanın gündeminde olması nedeniyle belli ölçüde fiyatlandı. Bunu da dip not olarak vermek yararlı olacak. Son aylarda S&P ve Fitch dahil kredi derecelendirme kuruluşlarının tamamı Türkiye’nin kredi notu konusunda oldukça cömert davranıyorlar. Bir bakıma aldıklarını geri veriyorlar.

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Para ve iktisat teorisine uygun, rasyonel politika sonuçlarını veriyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Tekerleği yeniden keşfetmiyoruz, ABD ve Avrupa ne yaptıysa onu yapıyoruz” demişti. ABD ile Avrupa’da son bir kaç yılda uygulanan, sonuç alınan faiz artırımı ve sıkı para politkasının benzeri Türkiye’de de son bir yılda uygulanıyor. Para politkasında iyi sonuçlar alındı ama reel ekonomiye henüz yansımaları görülmüyor. Enflasyonun yavaşlamasıyla genel ekonomiye de etkileri görülmesi olasıdır. Para politikaları, maliye ve genel ekonomi politkalarının uygulanması için bir zemin hazırlar. Bu zemin oluşmaya başladı. Bunun ne ölçüde ve nasıl kullanılacağını zamanla göreceğiz. Yüksek faiz ve sıkı para politikası ekonomide soğumaya neden olurken hayat pahalılığı, düşük kalan ücretler, artan konkordatolar gibi birçok sorunu da beraberinde getirmişti. Ağırlıklı olarak Türkiye’ye son bir yılda gelen para portföy yatırımları, yani sıcak para. Yüksek faize, yani getiriye ve almaya geliyor. Bunun devamlılığını sağlamanın yanında doğrudan yatırımları da çekmesi beklenir ve istenir. Çin’den geçen hafta gelen otomotiv yatırımı bu açıdan oldukça değerli. Olumlu haber akışlarıyla beslenen Borsa istanbul’da iyimserlik sürüyor.

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TAHVİLDE YABANCI ALIMLARI HIZLANDI

TCMB’nin perşembe günleri açıkladığı haftalık veriler yakından takip ediliyor. 5 Temmuz ile biten haftada TCMB verilerine göre; yabancı yatırımcılar hisse senetlerinde 156.4 milyon dolar, tahvil bonoda 1.480.2 milyon dolarlık alım yaptılar. Tahvil bonodaki alımların 1 milyar dolar sınırını geçmesi ayrıca dikkate değer. Aynı hafta, TCMB brüt rezervleri 5.5 milyar dolar artışla 148.4 milyar dolara ulaşırken swap hariç net rezervler 18.1 milyar dolara yükseldi. Yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı 500 milyon dolar yükselerek 162.5 milyar dolar oldu. KKM 23 milyar TL düşüşle uzun bir aradan sonra 2 trilyon TL’nin altına düştü. Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alparslan Çakar, son bir yılda TL mevduatın payının 17 puan artarak yüzde 50’yi aştığını söyledi. Enflasyon önümüzdeki aylarda hızlanarak düşmeye başlarsa, faiz de düşecek. Yıl sonu gibi faiz indirim beklentileri çok fazla dillendirilen bir konu. Bu durumda sıcak paranın Türkiye’de kalıcılığı veya doğrudan yatırımlarla ikame edilmesi, piyasaların seyri ve ekonominin geneli açısından önemli olacak. Bu konuyu ekonomi yönetimi de mutlaka değerlendiriyordur. Enflasyondaki düşüşün şirket kârlılıklarına yansımaları ayrıca izlenecek bir konu. Enflasyon düştükçe şirket kârları da düşecek haliyle. Enflasyon muhasebesiyle yıl sonu ve bu yılın ilk çeyreğinde şirket kârları bir tırpan yemişti. Son günlerde borsada hesaplar biraz da “Yabancı gelirse hangi hisselere gelir” tarafına evrilmeye başladı.

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BİR SÜRPRİZ DE ABD ENFLASYONUNDAN

Dış piyasalarda gündem yoğun. Geçen haftanın en önemli gündemi beklentilerin altında gelen ABD enflasyonuydu. ABD haziran enflasyonu (TÜFE); aylıkta yüzde -0.1, yıllıkta yüzde 3.0 olarak açıklanırken Mayıs 2020’den bu yana ilk defa aylık enflasyon eksi çıktı. Ekonomideki yavaşlama emareleri enflasyon düşüşünde önemli bir paya sahip. Enflasyonda ivme kazanan düşüş piyasalara olumlu yansırken Fed’in eylül (%90) ve aralık (%86) faiz indirim beklentilerini güçlendirdi. Bazı yatırım bankaları (JP Morgan) Fed’in faiz indirim tarihlerini öne çekmeye başladı. 31 Temmuz toplantısı için dahi faiz indirim olasılığından söz edenler oldu.

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Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, “ABD ekonomisinin yüzde 2 enflasyona ulaşma yolunda ilerlediğini ve faiz oranlarını düşürmek için zamanın yakın olduğuna dair güveninin arttığını” söyledi. IMF kaynaklı açıklamalarda, Fed’in yılın ilerleyen dönemlerinde faiz oranlarını düşürebilecek konumda olacağını öngördükleri vurgulandı.

Merkez kararlarında enflasyon ve istihdam verileri en önemli referanslar olarak alınır. Fed Başkanı Powell çarşamba ve perşembe günkü konuşmalarında güvercin tonu ağır basan ama temkini de elden bırakmayan bir konuşma yapmıştı. Enflasyon verisinin ardından; ABD tahvil faizleri düştü, dolar zayıfladı, Euro değer kazandı. Bu gelişmelere bağlı olarak petrol ile altının ons fiyatı ve borsalar yükseldi. Ancak son dönemde ralli yaşayan ve kapanış rekorları kıran Nasdaq ile S&P500 endekslerinde teknoloji ve yapay zekâ şirketlerindeki kâr satışlarına bağlı düşüş görüldü. ABD’de geçen hafta yılın ilk yarısına ait şirket bilançolarının yayınlama süreci başladı. Bilanço sonuçlarına göre hisse bazlı hareketlilik artabilir.

Seçimleri atlatan Avrupa’da borsalarda yükseliş vardı. İngiltere ve Fransa’da seçim sürecinde kısa süreli dalgalanmalar olsa da seçim sonuçlarının piyasalara etkileri azaldı. Altının ons fiyatı 2.411 dolara yükselirken brent petrol tekrar 84.9 dolardan haftayı kapattı.

Özetle, dış piyasalardaki iyimserliğin kaynağında düşüş eğilimindeki enflasyon hızı ve buna bağlı olarak güçlenen faiz indirim beklentileri var.

AVRUPA FAİZ KARARI BEKLENİYOR

Dış piyasalarda önümüzdeki hafta gündem yoğun. Avrupa Merkez Bankası faiz kararı, Çin büyüme verisi (GSYH), Almanya ve İngiltere enflasyonu (TÜFE) gibi önemli gündemler var. En çok merak edilen 18 Temmuz’da yapılacak Avrupa Merkez Bankası toplantısında, 6 Haziran’da başladıkları faiz indirimlerine devam edip etmeyecekleri konusu. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde geçtiğimiz günlerdeki konuşmasında verilere bakılacağından bahisle net bir sinyal vermemişti.

ABD enflasyonu ve Fed’in faiz indirim beklentilerinin güç kazanmasının Avrupa’nın kararını etkileyip etkilemeyeceğini 18 Temmuz’da göreceğiz. Hollanda Merkez Bankası Başkanı Klaas Knot, “Avrupa Merkez Bankası’nın Temmuz’da faiz indirimine gitmesi için bir nedenin olmadığını” söylemişti.

BORSA TEKRAR ZİRVEDE

Borsada çıkış kanalı içinde yükseliş sürüyor. İlk destekler 11.000, 10.700-10.600 seviyelerinde bulunurken ilk direnç 11.088 zirvesinde. Bu seviyelerde kâr satışları görülebilir. Çıkışın devamı için zirvenin üzerinde kalınması önemli olacak. Bu durumda 11.250 ve 11.800-12.000 sonraki hedefler olarak görülüyor. 11.800-12.000 çıkış trend dirençleri olması açısından daha önemli. Endekste kâr satışları görülse de çıkış hareketinin devamı beklenebilir.

Yukarıda yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir, yatırımcı profilinize uymayabilir.