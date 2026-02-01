Borsaya para girişleri sürüyor

Haberin Devamı

BORSA İstanbul’da olumlu seyir devam etmekle birlikte yatırım araçları arasında ayrışma gözlenmeye başlandı. Birbirinin alternatifi olan sermaye ve para piyasaları, bir süredir birlikte hareket ediyordu. Geçen haftaki yazımızda bahsettiğimiz üzere, sermaye piyasalarında risk iştahı artarken güvenli limanlara da ilgi sürüyordu. Borsalar ile birlikte altın ve gümüş fiyatlarında çıkış trendi hâkimdi. Fakat cuma günü yatırım araçlarında yön konusunda farklılaşma belirgin bir şekilde kendini gösterdi. Altın ve gümüş başta olmak üzere kıymetli metal fiyatlarında kâr satışlarına bağlı düşüş görüldü. Borsada ise bir miktar kâr satışları görülmekle birlikte çıkış trendi korundu. Borsa İstanbul’da geçtiğimiz perşembe günü hem kapanış hem de işlem hacmi rekoru kırıldı. Bu durum, çıkışa ciddi bir katılım olduğunu gösteriyor.





BORSAYI ETKİLEYEN BAŞLIKLAR

Borsada, dezenflasyon süreci ve buna bağlı olarak TCMB’nin faiz indirimlerinin süreceği beklentisi çıkışa etki eden temel gerekçelerin başında geliyor. Geçen yıl dış borsalar rekorlar kırarken BIST100 Endeksi uzun süre baskı altında kalmıştı. Hisse senetlerinde yabancı alımları sekiz haftadır devam ediyor. Faiz düştükçe yerli yatırımcıların da ilgisinin arttığı aşikar. Altın ve gümüşte kâr satışları devamlılık gösterirse bu durumun borsaya yeni yatırımcılar kazandırması olasıdır. Altından sağlanan kazançlardan gayrimenkule aktarım olduğuna dair görüşler sıkça dillendirilen bir durum. Konut kadar yoğun olmaz ama ‘borsaya da bir kısım transfer neden olmasın’ sorusu akla geliyor.

* Türkiye’nin ülke risk primindeki (CDS) düşüş ve kredi not görünümündeki iyileşme,

* Ekonomik programa dış finans çevrelerinin olumlu bakışı,

* Dışarıda, gelişmekte olan ülke piyasalarına ilginin artması,

* Yayınlanmaya başlanan yıl sonu bilançolarının geçen dönemlere göre daha iyi beklenmesi gibi birçok etken olumlu fiyatlanan konu başlıkları.

Yıl başından bu yana BIST100 Endeksi’ndeki prim yüzde 20’yi geçti. Bu açıdan bakılınca kısa dönem için tüm bu sayılan gelişmelerin belli ölçüde fiyatlara dahil olduğunu söylemek yerinde olacak. Cuma günü görülen ve derinlik kazanmayan kâr satışlarını bu açıdan olağan karşılamak gerekir. Faiz indirim süreci devam edecek. Ayrıca dolar, TÜFE ve altın bazlı grafiklere bakıldığında borsanın primli olduğunu söylemek çok zor. Bu nedenle borsada kısa dönem prim görülse de orta ve uzun dönemde daha alınacak yolun olduğunu söylemek mümkün. Ancak iç ve dış gündemde piyasa bozucu bir haber akışının olmaması gerekecek. Özellikle jeopolitik gelişmeler yakın takipte olacak.

YABANCILAR AKTİF

Borsadaki hareketi değerlendirirken alınacak kriterlerden biri de yabancı işlemleri. İki aydır devam eden alımlar belli bir büyüklüğe ulaştı. 2025 yılı ocak-kasım dönemi ‘ödemeler dengesi tablosuna’ göre yabancı yatırımcıların aldığı hisse senetleri toplamı 1.2 milyar dolar olarak görülüyor. Yabancıların 2026 ocak ayında hisse senedi alımları ise 845 milyon dolar oldu. TCMB tarafından açıklanan verilere göre 23 Ocak ile biten haftada; yabancı yatırımcılar hisse senetlerinde 490 milyon dolar, tahvil bonoda 1.256 milyon dolar olmak üzere toplamda 1.746 milyon dolarlık portföy girişi sağladılar. Tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan TCMB brüt rezervleri ise 10.4 milyon dolar artışla 215 milyar dolar olurken altın fiyatlarındaki yükseliş, rezervlere katkısını sürdürüyor. Yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı 8.3 milyar dolarlık artışla 230 milyar doları geçti. Faiz düşüşü, KKM’deki çözülme ve sıcak para girişlerinin sürüyor olmasının TCMB rezervleri ile döviz mevduatına yansımaları devam ediyor. Para girişlerinden güç alan Borsa İstanbul’da iyimserlik korunuyor.

DİKKATLER ENFLASYONDA OLACAK

İç piyasalar 3 Şubat Salı günü açıklanacak olan ocak ayına ait enflasyon verilerini bekliyor. Beklentiler aylık bazda yüzde 4.2-4.5 civarında. Yönetilen ve yönlendirilen fiyatlar ile gıda fiyatlarındaki artışlarla ocak enflasyonunun yüksek çıkması olasıdır. Piyasalar bu marjlardaki bir rakama hazırlıklı ve kabullenmiş görülüyor. TCMB kaynaklı açıklamalarla bu konuda bir önkabul oluştu. Ancak beklenti üstü yüzde 5’i aşan bir rakam olursa, bu defa piyasalar farklı tepkiler verebilir. Malum bu ramazan ayı başlıyor. Bu durum alışılageldiği üzere gıda fiyatlarında yükselişi çağrıştırıyor. Bu nedenle şubat enflasyonunun da nispeten yüksek gelmesi mümkün. Enflasyonda bu beklentiler gerçeklik kazanırsa TCMB’nin 12 Mart toplantısında faiz indirimine gitmesi zorlaşabilir. Bununla birlikte ocak ve şubat istisna görülüp yıl geneli için dezenflasyon sürecinin devamına ilişkin beklentilerde henüz bir bozulma görülmüyor.



BORSADA KÂR SATIŞLARINA DİKKAT

Borsada çıkış trendi ve ralli devam ediyor. İlk dirençler 13.900-14.000 ve 14.500 seviyelerinde. Kısa dönem için önemli görülen bu seviyelerin üzerinde verilecek direnç noktaları 15.000 ve 15.500’lerde. Geri çekilmelerde ilk destek seviyeleri 13.300-13.000 olarak görülüyor. 13.000 seviyesinin üzerinde kalınması çıkış hareketinin devamı açısından önemli. Sonraki destekler 12.600-12.500 seviyelerinde. Endekste çıkış hareketi gücünü korumakla birlikte direnç seviyelerinde kâr satışları görülebilir.

ALTIN VE GÜMÜŞTE KÂR SATIŞLARI DERİNLİK KAZANDI

Dış piyasalarda borsalardan daha çok altın ve gümüş fiyatları izleniyor. Altın ve gümüşte son aylarda devam eden ralli geçen cuma günü sert kâr satışlarıyla karşılaştı. Gümüş, platin ve paladyumdaki satışlar altına göre daha yoğundu. Kısa süreli bir panik havası oluştu. Çıkış trendinin uzunluğuna ve prim düzeyine bakıldığında satışların derinlik kazanmasını anlamak mümkün. Görünüm itibarıyla kısa dönemli teknik düzeltme ve kâr satışı boyutunu aşan bir durum söz konusu. Köpük alınmış oldu. Ancak ralli bitti, zirveler görüldü, çıkış sonlandı demek için ise henüz erken.

* Sert düşüşe bağlı olarak tepki alımları görülebilir. Olası tepki çıkış denemelerinin gücünü görmek gerekecek. Yeni denge oluşumu ise biraz zaman alacak. Bu açıdan dalgalı seyir görülebilir. Karar noktası ise, ‘Düşüşler alım fırsatı mı yoksa tepki çıkışları bir satış fırsatı mı olacak’ şeklinde. Bu aşamada orta ve uzun dönemde çıkış trendleri korunuyor. Satışı gerektirecek ciddi bir haber de yoktu. Satışları olumlu gelişmelerin önemli ölçüde fiyatlanması ve kârların yeterli görülmesiyle cebe atılmak istenmesine bağlamak daha doğru olacak. “Fiyat önden gider haber sonradan gelir” durumu yoksa tabi ki.







* Diğer yandan, İran konusunda bekleyiş sürüyor. Cuma akşamı ABD Başkanı Trump, “Şu anda İran’a çok fazla sayıda gemi gönderiyoruz. Umarım bir anlaşma yapabiliriz. Anlaşma yaparsak bu iyi olur; anlaşma yapamazsak neler olacağını göreceğiz” dedi. Anlaşmadan söz etmesini iyiye yoranlar da yok değil. Ancak operasyon gerçekleşirse jeopolitik risklere bağlı olarak güvenli liman ihtiyacı tekrar artabilir. Bu noktada dikkatler yine altına çevrilebilir.

* Başka bir başlık ise yeni Fed başkanının kim olacak sorusu. Trump, Kevin Warsh’ı aday gösterdi. Kevin Warsh’ın diğer adaylara göre faiz konusunda daha şahin olduğu şeklinde görüşler mevcut. Bu durum son dönemde zayıflayan dolarda hafif değer kazanımına neden oldu. Dolardaki değer kazanımı biraz da altın ve gümüşe gelen satışlar sonrası güvenli liman ihtiyacıyla ilgili olabilir.

* Son gelişmelerin parametrelere yansımalarına bakıldığında; ABD tahvil faizlerinde yatay seyir, Euro’da zayıflama, petrol fiyatlarında ise yükseliş gözleniyor. Petrolde İran konusu önemli. Bugünkü OPEC+ toplantısında üretim seviyesinin korunması bekleniyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.24, Euro/dolar paritesi 1.1859, dolar endeksi 97.05, altının ons fiyatı 4.900 dolar, gümüş 83.64 dolar, brent petrol ise 69.78 dolar seviyelerinde seyrediyor.



