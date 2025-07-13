Borsaya ilgi artÄ±yor

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PÄ°YASALARDA iyimserlik devam ediyor. Faiz indirim fiyatlamasÄ± olumlu havanÄ±n kaynaÄŸÄ± durumunda. CHP kurultay davasÄ±nÄ±n ertelenmesi sonrasÄ± borsada baÅŸlayan Ã§Ä±kÄ±ÅŸ hareketi, iÅŸlem hacmi artÄ±ÅŸlarÄ±yla birlikte gÃ¼Ã§ kazandÄ±. Piyasalar Ã¼zerinde siyasi baskÄ±nÄ±n azalmasÄ±, 24 Temmuzâ€™daki TCMB toplantÄ±sÄ±na ve faiz indirimine iliÅŸkin fiyatlamalarÄ±n Ã¶nÃ¼nÃ¼ aÃ§mÄ±ÅŸ durumda. 250 veya 350 baz puanlÄ±k indirim beklentisi hakim. Piyasa bozucu bir haber akÄ±ÅŸÄ± olmamasÄ± durumunda bu sÃ¼reÃ§ korunabilir.

Enflasyondaki dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸle birlikte faiz indirim beklentileri de kuvvetlendi. Bu durum yatÄ±rÄ±m kararlarÄ±nÄ±n tekrar gÃ¶zden geÃ§irme ve sorgulama durumunu beraberinde getirebilir. Banka mevduat faizlerinde gevÅŸeme olduÄŸuna dair haberler geÃ§meye baÅŸladÄ±. TCMBâ€™nin olasÄ± faiz indirimine karÅŸÄ± bankalarÄ±n gardÄ±nÄ± almasÄ± olaÄŸan bir geliÅŸme. YabancÄ± yatÄ±rÄ±mcÄ±lar bir sÃ¼redir zaten Borsa Ä°stanbulâ€™da alÄ±cÄ±lÄ± taraftaydÄ±lar. Faiz dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸÃ¼ yerli yatÄ±rÄ±mcÄ±yÄ± da benzer bir arayÄ±ÅŸa itebilir. Son gÃ¼nlerde borsada artan iÅŸlem hacmi bu ilginin yavaÅŸ da olsa baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bir sinyali olarak gÃ¶rÃ¼lebilir. Bununla birlikte 24 Temmuzâ€™da faiz indirimi gerÃ§ekleÅŸse de reel faiz bir sÃ¼re daha yÃ¼ksek kalmaya devam edebilir.

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STOPAJ ARTIÅžININ ETKÄ°LERÄ° OLABÄ°LÄ°R

Enflasyon (TÃœFE) yÄ±llÄ±k yÃ¼zde 35, TCMB politika faizi yÃ¼zde 46, mevduat faizleri TCMB faizine yakÄ±n seyrediyor. Enflasyon ile faiz makasÄ±nÄ±n yakÄ±nlaÅŸmasÄ± zaman alacak. Bu aÃ§Ä±dan tasarruf sahiplerinin kÄ±sa zamanda Ã§ok yoÄŸun ÅŸekilde TLâ€™den Ã§Ä±kÄ±p diÄŸer alternatiflere yÃ¶nelmesi zor. Orta ve uzun dÃ¶nem iÃ§in bu daha olasÄ± bir beklenti. Bunun yanÄ± sÄ±ra geÃ§en hafta yatÄ±rÄ±m fonlarÄ± ve TL mevduatÄ±ndaki stopaj artÄ±ÅŸÄ± faiz gelirlerini tÄ±rpanlayabilir. Stopaj artÄ±ÅŸ oranÄ±nÄ±n beklenen TCMB faiz indirim adÄ±mÄ±na yakÄ±n bir seviyede olmasÄ± kayda deÄŸer. Mevcut durumda alternatifler tekrar deÄŸerlendirilecek.

Uzun sÃ¼redir baskÄ± altÄ±nda kalan ve primsiz gÃ¶rÃ¼nen BIST100 Endeksiâ€™nin Ã¶ne Ã§Ä±kmasÄ±, bu Ã§erÃ§evede olaÄŸan bir geliÅŸme. Stopaj artÄ±ÅŸÄ±yla ilgili farklÄ± deÄŸerlendirmeler geldi doÄŸal olarak. Enflasyon ve faiz indirim sÃ¼recinde paranÄ±n maliyetini artÄ±rÄ±cÄ± bir dÃ¼zenlemeye neden gerek duyulduÄŸu soruldu. AyrÄ±ca dolarizasyona karÅŸÄ± Ã¶nlemler alÄ±nÄ±rken ve TLâ€™ye geÃ§iÅŸ Ã¶zendirilmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±lÄ±rken bu dÃ¼zenleme biraz kafa karÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ±na neden olmadÄ± deÄŸil.

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Ä°YÄ°MSERLÄ°K SÃœRÃœYOR

ParanÄ±n fiyatÄ± faizdir. FiyatÄ± dÃ¼ÅŸerse daha net anlatÄ±mla TLâ€™nin getirisi azalÄ±rsa, tasarruflar TLâ€™den uzaklaÅŸabilir kaygÄ±sÄ± da vardÄ±. Buna raÄŸmen stopaj artÄ±ÅŸÄ±nÄ±n gelmesi, bÃ¼tÃ§eye gelir ve kurlarda kontrollÃ¼ yÃ¼kseliÅŸe neden olarak ihracatÃ§Ä±ya bir katkÄ± saÄŸlamak amacÄ± da taÅŸÄ±yabilir. Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±â€™nÄ±n aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± haziran ayÄ± nakit gerÃ§ekleÅŸmeleriÂ tablosuna gÃ¶re yÄ±lÄ±n ilk yarÄ±sÄ±na ait nakit aÃ§Ä±ÄŸÄ± 1.3 trilyon TL ve bunun 1 trilyon TLâ€™lik kÄ±smÄ± faiz Ã¶demeleri. Ä°hracatÃ§Ä±larÄ±n kur artÄ±ÅŸÄ±nÄ±n enflasyonun altÄ±nda kalmasÄ±ndan dolayÄ± yakÄ±nmalarÄ± malum bir durum. Stopaj artÄ±ÅŸÄ±yla bankalarÄ±n nasÄ±l bir tavÄ±r alacaklarÄ± Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde takip edilecek bir konu. TLâ€™nin getirisinin azalmasÄ±yla dÃ¶vize kayma olacak mÄ±? Bunun yanÄ±nda bankalar mevduat kaybetmemek iÃ§in TCMBâ€™nin faiz indirimine daha temkinli yaklaÅŸÄ±p faiz dÃ¼ÅŸÃ¼rmede yavaÅŸ davranabilir mi? DiÄŸer yandan stopaj artÄ±ÅŸÄ±nÄ±n TCMBâ€™nin faiz kararÄ±nÄ± ne Ã¶lÃ§Ã¼de etkileyeceÄŸi tartÄ±ÅŸma konusu oldu. Daha dÃ¼ÅŸÃ¼k oranda bir indirim ve 250 baz puan olasÄ±lÄ±ÄŸÄ± Ã¶ne Ã§Ä±karÄ±lÄ±yor. Bunu zaman gÃ¶sterecek. Borsa Ä°stanbulâ€™da kÄ±sa dÃ¶nem iÃ§in olumlu geliÅŸmelerin belli Ã¶lÃ§Ã¼de fiyatlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kabul etmekle birlikte iyimserlik sÃ¼rÃ¼yor. Olumlu havanÄ±n devamÄ± iÃ§in iÃ§ ve dÄ±ÅŸ gÃ¼ndemde olumsuz bir haber akÄ±ÅŸÄ±nÄ±n olmamasÄ± kritik rol oynayacak.Â Â

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TCMB REZERVLERÄ° TOPARLANIYORÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

TCMBâ€™nin PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± veriler piyasalarÄ±n yakÄ±n takibinde olmaya devam ediyor. 4 Temmuz ile biten haftada; yabancÄ± yatÄ±rÄ±mcÄ±lar hisse senetlerinde 234 milyon dolar, tahvil bonoda 2.377 milyon dolarlÄ±k alÄ±m yaptÄ±lar. CHP kurultay davasÄ±nÄ±n ertelenmesi sonrasÄ± borsada gÃ¶rÃ¼len sert yÃ¼kseliÅŸle yabancÄ± alÄ±mlarÄ±nÄ±n devamÄ± beklenen bir geliÅŸmeydi. Tahvil bonoda son dÃ¶rt hafta art arda gelen alÄ±mlarla toplam tutar 4 milyar dolara yaklaÅŸtÄ±. Hisse senetlerinde iki haftadÄ±r yabancÄ±larÄ±n alÄ±mÄ± 482 milyon dolar oldu. YabancÄ± yatÄ±rÄ±mcÄ±lar TÃ¼rk varlÄ±klarÄ±na karÅŸÄ± oldukÃ§a ilgili. Ä°Ã§ ve dÄ±ÅŸ gÃ¼ndemde olumsuz bir geliÅŸme olduÄŸunda kÄ±sa sÃ¼reli bir uzaklaÅŸma yaÅŸansa da koÅŸullar dÃ¼zeldiÄŸinde tekrar alÄ±ma devam ediyorlar. YÃ¼ksek faiz nedeniyle tahvil bono tarafÄ±na daha fazla aÄŸÄ±rlÄ±k vermeleri doÄŸal karÅŸÄ±lanabilir. Hisse tarafÄ±nda ise alÄ±mlar yÃ¼ksek tutarlÄ± olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in borsa Ã¼zerindeki etkileri sÄ±nÄ±rlÄ± kaldÄ±.

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AynÄ± hafta TCMB rezervlerinde yaklaÅŸÄ±k 10 milyar dolarlÄ±k toparlanma gÃ¶zlenirken brÃ¼tte 164.4 milyar dolara, swap hariÃ§ nette 38.1 milyar dolara ulaÅŸÄ±ldÄ±. 19 Mart sÃ¼reciyle kaybedilen rezervlerin ciddi bir kÄ±smÄ± geri kazanÄ±ldÄ±. DiÄŸer yandan yurtiÃ§i yerleÅŸiklerin dÃ¶viz mevduatÄ±nda ise 2.9 milyar dolarlÄ±k gerileme sÃ¶z konusu. Faiz indirim beklentilerine karÅŸÄ±lÄ±k dÃ¶viz mevduatÄ±ndaki dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ kayda deÄŸer.

DIÅžARDA GÃœNDEM YÄ°NE TARÄ°FELER

- DÄ±ÅŸ piyasalarda olumlu hava Trumpâ€™a raÄŸmen korunuyor. Borsalarda kÃ¢r satÄ±ÅŸ denemeleri gÃ¶rÃ¼lse de derinlik kazanmadÄ±. Almanya ve ABD borsalarÄ±nda yeni zirveler oluÅŸtu. ABDâ€™nin ticaret yaptÄ±ÄŸÄ± Ã¼lkelere mektuplar gÃ¶ndermeye devam eden Trumpâ€™Ä±n gÃ¼mrÃ¼k tarifelerine iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarÄ± sÃ¼rÃ¼yor. Tarifelerin yÃ¼rÃ¼rlÃ¼lÃ¼k tarihlerinde ertelemeler ve alÄ±nan kararlarÄ±n mÃ¼zakereye aÃ§Ä±k olmasÄ± bu konuya piyasa bakÄ±ÅŸÄ±nÄ± biraz yumuÅŸattÄ±. Tepkiler daha zayÄ±f. Trump pazartesi gÃ¼nÃ¼ Rusya hakkÄ±nda Ã¶nemli bir aÃ§Ä±klama yapacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Her gÃ¼n piyasalarÄ±n takip etmekte zorlandÄ±ÄŸÄ± birÃ§ok aÃ§Ä±klama geÃ§iyor. Sonra geri adÄ±mlar baÅŸlÄ±yor. Deyim yerinde ise, Trump gÃ¼mrÃ¼k tarifelerini sopa olarak kullanmaya devam ediyor.

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- Fedâ€™in faiz politikasÄ±na iliÅŸkin beklentilerde ise bir deÄŸiÅŸim gÃ¶zlenmiyor. Bu yÄ±l iÃ§in 50 baz puanlÄ±k faiz indirimi iÃ§in aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± tarihler olarak eylÃ¼l ve aralÄ±k aylarÄ± telaffuz ediliyor. Fed yetkilileri temkinli. Trumpâ€™Ä±n faiz indirim Ã§aÄŸrÄ±larÄ±yla birlikte Fed BaÅŸkanÄ± Powellâ€™a sataÅŸmalarÄ± ise sÃ¼rÃ¼yor. Son tarife aÃ§Ä±klamalarÄ±na baÄŸlÄ± olarak borsalarda kÃ¢r satÄ±ÅŸlarÄ±, dolarda hafif gÃ¼Ã§lenme, Euroâ€™da ise zayÄ±flama sÃ¶z konusu.

- Petrol fiyatlarÄ±nda ise OPEC+ Grubuâ€™nun ekim ayÄ±ndan itibaren Ã¼retim artÄ±ÅŸlarÄ±na ara verilmesi olasÄ±lÄ±ÄŸÄ± gÃ¼ndeme geldi. OrtadoÄŸuâ€™da savaÅŸ bitince sert dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸtÃ¼, tekrar tarife belirsizliÄŸine baÄŸlÄ± olarak toparlanma Ã§abasÄ±nda.

- Bir rekor da Bitcoinâ€™den geldi ve 119.450 dolar seviyesini test ederek tÃ¼m zamanlarÄ±n rekorunu kÄ±rdÄ±.

- ABD 10 yÄ±llÄ±k tahvil faizi yÃ¼zde 4.42, Euro/dolar paritesi 1.1691, dolar endeksi 97.85, altÄ±nÄ±n ons fiyatÄ± 3.354 dolar, gÃ¼mÃ¼ÅŸ 38.42 dolar, brent petrol 70.10 seviyelerinde seyrediyor. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki hafta Ã‡in bÃ¼yÃ¼mesi (GSYH) ve ABD, Euro BÃ¶lgesi, Japonya enflasyon verileri (TÃœFE) takip edilecek.

BORSADA Ã‡IKIÅž GÃœCÃœNÃœ KORUYOR

Borsada hacim artÄ±ÅŸÄ±yla birlikte Ã§Ä±kÄ±ÅŸ hareketi sÃ¼rÃ¼yor. Ä°lk destekler 10.270-10.200 seviyelerinde bulunuyor. KÄ±sa dÃ¶nem iÃ§in bu seviyeler Ã¶nem kazanmÄ±ÅŸ durumda. Sonraki destekler 9.950 ve 9.750 seviyelerinde. Ã‡Ä±kÄ±ÅŸÄ±n devamÄ± halinde direnÃ§ler 10.450-10.500 ve 10.750 seviyelerinde. 10.750 daha Ã¶nemli. 19 Mart ile oluÅŸan boÅŸluÄŸun kapanmasÄ± iÃ§in 10.750 seviyesinin geÃ§ilmesi gerekecek. Sonraki direnÃ§ ise 11.250 zirvesinde bulunuyor. Ã‡Ä±kÄ±ÅŸ hareketi gÃ¼cÃ¼nÃ¼ korumakla birlikte direnÃ§ noktalarÄ±nda satÄ±ÅŸlar gÃ¶rÃ¼lebilir.

YukarÄ±da yer alan bilgiler tavsiye niteliÄŸi taÅŸÄ±mayÄ±p yatÄ±rÄ±m danÄ±ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± kapsamÄ±nda deÄŸildir, yatÄ±rÄ±mcÄ± profilinize uymayabilir.