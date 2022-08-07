Borsalara bu ağustos tatil yok

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Borsalarda ağustos ayı ile başlayan iyimser hava dalgalı seyre rağmen sürüyor. Geçtiğimiz yıllara bakıldığında yaz durgunluğu nedeniyle ağustos ayları zayıf bir ay olarak görülürdü. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Powell’ın açıklamalarının olumlu yorumlanması nedeniyle bu yıl farklı başladı. Geçtiğimiz aylarda merkez bankalarının parasal sıkılaşma politikaları belli ölçüde fiyatlandığı için Powell’dan önümüzdeki toplantılar için gelen “faiz artırımlarını yavaşlatabiliriz” açıklaması işaret fişeği gibi oldu. Ayrıca resesyon sinyal ve beklentilerine rağmen gerek Borsa İstanbul, gerekse ABD’de açıklanan yılın ilk yarısına ait bilanço performanslarının beklentileri karşılaması hatta aşması iyimserliğe katkı yapan bir başka gelişme oldu. Bilanço kârlılığının önümüzdeki dönemler için korunup korunmayacağı ileriki günlerin tartışma konusu olabilir. Diğer yandan enflasyona karşı getiri arayışında borsalar önemli bir alternatif olarak geçerliliğini koruyor. Ayrıca Tayvan kaynaklı gelişmelerin etkisi azalmaya başladı. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Tayvan ziyaretini sorunsuz tamamlayarak adadan ayrılması piyasaları rahatlattı. Çin ordusunun Tayvan yakınlarında başlattığı askeri tatbikat yakından izlenirken Çin’in ciddi bir misilleme yapıp yapmayacağı konusu belirsiz. Borsalar dışındaki diğer parametrelerde biraz daha dalgalı bir seyirden söz etmek mümkün. ABD 10 yıllık bono faiz oranı yüzde 2.70 seviyesinin altına çekilmişti. Ancak ABD tarım dışı istihdamının ardından yüzde 2.80 seviyesini geçti. ABD tahvillerinde negatif-ters verim eğrisi korunuyor. Tarım dışı istihdam verisi sonrası ABD dolarında zayıflama yerini hafif değer kazanımına bırakırken jeopolitik gelişmelere bağlı olarak güvenli liman ihtiyacının da öne çıkmasıyla yükselen altının ons fiyatı kazançların bir kısmını geri verdi.

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PETROLDE DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Altının ons fiyatı 1.800 dolar sınırına yaklaştıktan sonra gevşedi. Petrol fiyatlarında ise düşüş ivme kazanmış durumda. OPEC toplantısından çıkan ‘sınırlı da olsa’ üretim artışı (günlük 100 bin varil), ABD ham petrol stoklarındaki artış ve ekonomik yavaşlamaya dair veriler düşüşe ivme kazandırdı. Ancak emtiaların geneline bakıldığında düşüşün durduğu hatta bazı emtialarda zayıf tepki alımlarının geldiği görülüyor. Bu arada merkez bankalarından faiz artırım haberleri gelmeye devam ediyor. Geçen hafta İngiltere Merkez Bankası son 27 yılın en sert faiz artışıyla (50 baz puan) faiz oranını yüzde 1.75 seviyesine çekerken toplantı sonrası yapılan açıklamada, İngiltere’nin bu yılın 4. Çeyreğinde resesyona girmesinin beklendiği bildirildi. Gelişen piyasaların önemli ülkelerinden Hindistan Merkez Bankası 50 baz puan artırım ile faiz oranını yüzde 5.40 seviyesine yükseltti. Amaç Fed gibi talebi baskılayıp enflasyonu dizginlemek. Arz yönlü enflasyon için ise merkez bankalarının yapacağı fazla bir şey yok. Piyasalarda Fed başta olmak üzere öncü merkez bankalarının para politikalarındaki değişiklikle yeni dengeler kurulmuş görülüyor. Bu süreçte borsalar biraz yara alsa da tekrar toparlanmaya başladı. Borsa İstanbul yeni zirveler deneyerek en hızlı toparlananlar arasında yerini almış görülüyor.

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DIŞ GÜNDEM ENFLASYON AĞIRLIKLI OLACAK

Önümüzdeki hafta ağırlıklı olarak temmuz enflasyon verileri takip edilecek. ABD, Almanya, Çin TÜFE verileri açıklanacak. ABD temmuz istihdam verileriyle Fed faiz kararı açısından biraz daha önem kazanan ABD enflasyon verileri (TÜFE) için beklentiler yıllık yüzde 8.9 (geçen ay yüzde 9.1) seviyelerinde. Geçen hafta dikkat çeken bir veri de Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nden(FAO) geldi. FAO verilerine göre; Küresel gıda fiyatları temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 8.6 geriledi ve aylık bazda son 14 yılın en sert düşüşünü gerçekleştirerek yıllık yüzde 13.1 oldu. Geçen hafta TUİK tarafından açıklanan enflasyon verilerine göre ise Türkiye’de gıda fiyatları temmuz ayında yüzde 3.5, yıllık bazda yüzde 94.65 olarak açıklandı. FAO verileri için; “Darısı başımıza, komşuda pişer bize de düşer” desek yeridir. İşin teşbih tarafı bir yana emtia ve gıda fiyatlarındaki düşüşün bir süre sonra küresel enflasyon verilerinde bir ivme kaybına neden olması muhtemeldir. Önümüzdeki hafta açıklanacak ABD temmuz enflasyon beklentisinin haziran ayı enflasyonunun altına kalması bu yönüyle kayda değer. Bu açıdan enflasyonda pik yapılıp yapılmadığı tartışmaları tekrar başlayabilir. Dış dünyadaki gıda ve emtia fiyatlarındaki gelişmelerin iç ekonomik görünüme etkileri olasıdır. Geçen hafta TUİK tarafından açıklanan Türkiye’nin temmuz enflasyon verilerinde yükseliş sürmesine rağmen beklentilerin hafif altında kaldı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 79.60, aylık yüzde 2.37, Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık yüzde 144.61, aylık yüzde 5.17 arttı. Enflasyon (TÜFE) ile TCMB faiz farkı (negatif faiz) daha da açılarak 65.60 oldu. Bu durum yatırımcıları borsa, döviz, gayrimenkul alternatif yatırım araçlarına yöneltti doğal olarak.

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BANKALARDAKİ DÖVİZ MEVDUATINDA ARTIŞ

TCMB’nin perşembe günü açıkladığı bankaların döviz mevduatı, TCMB rezervleri, yabancı yatırımcıların Türkiye mali piyasalarındaki işlemleri yakından takip edilen veriler arasında. 29 Temmuz ile biten haftada; yurtdışı yerleşiklerin (yabancı yatırımcıların) hisse senetlerinde 26.9 milyon dolar ve tahvil bonoda (DİBS) 21.1 milyon dolar satış devam ettiği görüldü. Sıcak para çıkışı son aylarda aralıksız devam ediyor. Borsa İstanbul’da hisse senetlerinde yabancı payı yüzde 32.76 seviyesine kadar gerilemiş durumda. Yine aynı hafta TCMB brüt rezervleri yaklaşık 2.9 milyar dolar artış ile 101.2 milyar dolara ve bankalardaki yabancı para mevduatları yaklaşık 2.5 milyar dolar artış ile 212.6 dolara yükseldi. Hatırlanırsa son haftalarda her iki kalemde de belirgin bir gerileme vardı. Geçen hafta Ticaret Bakanlığı tarafından temmuz dış ticaret verileri açıklandı. Buna göre; Türkiye’nin temmuz dış ticaret açığı 10.5 milyar dolar, ocak-temmuz açığı ise 61.9 milyar dolar seviyesine yükseldi. Önümüzdeki hafta haziran ödemeler dengesi ve cari denge verileri açıklanacak. Cari açık beklentisi 3.8-4.00 milyar dolar civarında. Mayıs ayında 6.47 milyar dolar olarak açıklanmıştı. Geçtiğimiz günlerde 900 seviyelerini gören Türkiye’nin 5 yıllık CDS priminde düşüş sürüyor. Geçen hafta 730 seviyelerine kadar çekildi. Benzer durum Türkiye’nin 10 yıllık eurobond faiz oranlarında da görüldü. Yüzde 12 test edilmişti. Geçen hafta yüzde 10 seviyelerine geriledi. Makroekonomik veriler önemini korumakla birlikte piyasalar üzerindeki etkileri bu dönem için oldukça sınırlı. Dış kaynaklı gelişmelere bu aşamada duyarlılık daha yüksek görülüyor.

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BORSADA DİRENÇLERE DİKKAT

Borsada çıkış hareketi ve ralli devam ediyor. İlk destekler 2.685-2.650 seviyelerinde. 2.650 seviyesinin üzerinde çıkış trendinin devamı beklenebilir. Sonraki destek noktaları 2.600-2.540 ve 2.500 seviyelerinde. İlk dirençler ise 2.780-2.800. Bu seviyelerin üzerinde çıkışın devamıyla verilecek sonraki direnç noktaları ise 2.900 ve 3.100-3.200 olarak görülüyor. Endekste çıkış hareketi gücünü korumakla birlikte direnç seviyelerinde kâr satışları görülebilir.

ABD TARIM DIŞI İSTİHDAMI SÜRPRİZ YAPTI

Cuma günü açıklanan temmuz ayına ait ABD tarım dışı istihdamı sürpriz yaptı. 250 bin beklenirken 528 bin olarak açıklandı. Haziran ayında 372 bin idi. Verinin açıklanmasıyla ABD’de tahvil faiz oranlarında yükseliş görülürken borsalara kısa süreli satışlar geldi. Bu veri sonrası Fed’in sıkı para politikasının devamıyla eylül toplantısı için 75 baz puan olasılığı artmış oldu. Powell’ın açıklamalarıyla 50 baz puan artırımı öne çıkmaya başlamıştı. Ayrıca son veriyle birlikte ABD ekonomisinde resesyon söylemleri zayıflayarak Fed’in faiz artırımı konusunda eli biraz daha rahatlayacaktır. Fakat Fed’in eylül toplantısı için önceden iddialı tahminler yanıltıcı olabilir. O tarihe kadar açıklanacak enflasyon ve ağustos ayına ait tarım dışı istihdam önemli verileri olacak.

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