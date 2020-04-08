Borsalar yara sarıyor

Borsalar son dönemlerde koronavirüs nedeniyle sert düşüşler yaşadı. Ancak borsaları destekleyecek gelişmelerin yanı sıra koronavirüsün etkilerinin azaldığı yönündeki değerlendirmeler borsaların yükselmesini sağladı.
Koronavirüs nedeniyle sert düşüş yaşayan borsalarda son günlerde tepki yükselişleri görülmeye başladı. Dış borsalardaki yükseliş Borsa İstabul’a da yansıdı. Faiz oranlarındaki düşüş, piyasalara verilen bol likidite ve parasal genişleme gibi borsaları destekleyecek gelişmelere virüse bağlı ölüm oranlarındaki gerileme ile virüs salgınında ‘en kötü görüldü’ söylemleri eklenince borsalarda kısa süreli ralli yaşandı. Borsalardaki olumlu fiyatlamanın en geçerli gerekçesi virüsün etkilerinin azaldığı yönündeki değerlendirmeler tabi ki. Borsalarda “fiyat önden gider, olay sonradan gelir” diye bir söz var. Dileriz bu söz gerçekten doğrudur ve bu defa da gerçeklik kazanır. Ancak genel görüş hala temkinli görünümün henüz tamamen dağılmadığı yönünde. Dikkat çeken noktalardan biri, düşüşte olduğu gibi borsalarda yaşanan tepki çıkışında da gap’ler (boşluklar) oluşmaya başladı. Bu durum destek ve direnç seviyelerinin dikkatli izlenmesi gerektiğini gösteriyor.
BIST 100 %0.34
Sert düşüş sonrası görülen tepki yükselişi sürüyor. İlk direnç 95.500 seviyesinde görülürken çıkışın devamı için bu seviyenin üzerinde kalınması önemli olacak. Bu durumda 99.000-100.000 sonraki direnç seviyeleri olarak görülüyor. İlk destekler ise 92.000-90.500 seviyelerinde. 90.500 daha önemli. Bu seviyenin üzerinde tepki çıkışı gücünü koruyacak. Aksi takdirde sonraki destek 86.600 seviyesinde bulunuyor. Direnç seviyelerinde görülen satış denemelerine rağmen tepki yükselişi gücünü koruyor.
DOW JONES %2.42
Tepki yükselişinin devamı için endeksin 22.550 seviyesinin üzerinde kalması gerekecek. Bu durumda 23.300-23.900 direnç seviyeleri olarak görülürken ilk destek noktaları 21.700-21.500 ve 20.700 seviyelerinde bulunuyor. Tepki yükselişi devam etmekle birlikte direnç seviyelerini yakından izlemekte yarar var.
DAX (Almanya) %2.01
Endekste görülen sert düşüşün ardından tepki yükselişi ve kısa dönemli ralli görülüyor. İlk destekler 10.370 ve 10.100 seviyelerinde. 10.100 seviyesinin üzerinde tepki yükselişi gücünü koruyabilir. Aksi takdirde sonraki destekler 9.600-9.3330 seviyelerinde bulunuyor. Çıkışın devamında ise verilecek direnç noktaları 11.000 ve 11.450-11.700 seviyelerinde bulunuyor.
FTSE 100 (İngiltere) %1.60
Tepki çıkışının devamı için 5.815 seviyesinin geçilmesi önemli. Bu durumda sonraki dirençler 6.000 ve 6.300-6.600 seviyelerinde görülüyor. İlk destekler ise 5.550 ve 5.350 seviyelerinde. 5.350 seviyesi daha önemli görülürken bu seviyenin altına gelinmesi durumunda sonraki destek 4.900 seviyesinde bulunuyor.
*Saat 18.15 itibariyle borsalardaki durum
Borsalar yara sarıyor
Borsalar son dönemlerde koronavirüs nedeniyle sert düşüşler yaşadı. Ancak borsaları destekleyecek gelişmelerin yanı sıra koronavirüsün etkilerinin azaldığı yönündeki değerlendirmeler borsaların yükselmesini sağladı.
Koronavirüs nedeniyle sert düşüş yaşayan borsalarda son günlerde tepki yükselişleri görülmeye başladı. Dış borsalardaki yükseliş Borsa İstabul’a da yansıdı. Faiz oranlarındaki düşüş, piyasalara verilen bol likidite ve parasal genişleme gibi borsaları destekleyecek gelişmelere virüse bağlı ölüm oranlarındaki gerileme ile virüs salgınında ‘en kötü görüldü’ söylemleri eklenince borsalarda kısa süreli ralli yaşandı. Borsalardaki olumlu fiyatlamanın en geçerli gerekçesi virüsün etkilerinin azaldığı yönündeki değerlendirmeler tabi ki. Borsalarda “fiyat önden gider, olay sonradan gelir” diye bir söz var. Dileriz bu söz gerçekten doğrudur ve bu defa da gerçeklik kazanır. Ancak genel görüş hala temkinli görünümün henüz tamamen dağılmadığı yönünde. Dikkat çeken noktalardan biri, düşüşte olduğu gibi borsalarda yaşanan tepki çıkışında da gap’ler (boşluklar) oluşmaya başladı. Bu durum destek ve direnç seviyelerinin dikkatli izlenmesi gerektiğini gösteriyor.
BIST 100 %0.34
Sert düşüş sonrası görülen tepki yükselişi sürüyor. İlk direnç 95.500 seviyesinde görülürken çıkışın devamı için bu seviyenin üzerinde kalınması önemli olacak. Bu durumda 99.000-100.000 sonraki direnç seviyeleri olarak görülüyor. İlk destekler ise 92.000-90.500 seviyelerinde. 90.500 daha önemli. Bu seviyenin üzerinde tepki çıkışı gücünü koruyacak. Aksi takdirde sonraki destek 86.600 seviyesinde bulunuyor. Direnç seviyelerinde görülen satış denemelerine rağmen tepki yükselişi gücünü koruyor.
DOW JONES %2.42
Tepki yükselişinin devamı için endeksin 22.550 seviyesinin üzerinde kalması gerekecek. Bu durumda 23.300-23.900 direnç seviyeleri olarak görülürken ilk destek noktaları 21.700-21.500 ve 20.700 seviyelerinde bulunuyor. Tepki yükselişi devam etmekle birlikte direnç seviyelerini yakından izlemekte yarar var.
DAX (Almanya) %2.01
Endekste görülen sert düşüşün ardından tepki yükselişi ve kısa dönemli ralli görülüyor. İlk destekler 10.370 ve 10.100 seviyelerinde. 10.100 seviyesinin üzerinde tepki yükselişi gücünü koruyabilir. Aksi takdirde sonraki destekler 9.600-9.3330 seviyelerinde bulunuyor. Çıkışın devamında ise verilecek direnç noktaları 11.000 ve 11.450-11.700 seviyelerinde bulunuyor.
FTSE 100 (İngiltere) %1.60
Tepki çıkışının devamı için 5.815 seviyesinin geçilmesi önemli. Bu durumda sonraki dirençler 6.000 ve 6.300-6.600 seviyelerinde görülüyor. İlk destekler ise 5.550 ve 5.350 seviyelerinde. 5.350 seviyesi daha önemli görülürken bu seviyenin altına gelinmesi durumunda sonraki destek 4.900 seviyesinde bulunuyor.
*Saat 18.15 itibariyle borsalardaki durum