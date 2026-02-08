Borsada ‘yorgunluk’ sinyalleri

Haberin Devamı

BORSA İstanbul’da yeni yılla başlayan ralli kâr satışlarıyla karşılaştı. Son bir aylık primin yüzde 25’e ulaşması, kısa dönem için olumlu gelişmelerin belli ölçüde fiyatlanması, yeni beklenti oluşturmakta zorlanması kâr satışlarını beraberinde getirdi. Ocak enflasyonunun beklentilerden biraz yüksek çıkması, şubat için de nispeten yüksek çıkabileceği öngörüsü ve buna bağlı olarak 12 Mart’taki toplantıda TCMB’den faiz indiriminin gelip gelmeyeceğinin görülmek istenmesi olağan bir durum. Bununla birlikte yıl geneli için dezenflasyon ve TCMB faiz indirim sürecinin devamı konusundaki beklentiler korunuyor. Hatırlanırsa geçen haftaki yazımızda kâr satışlarına dikkat çekmiştik. Gelen satışlar bu aşamada teknik düzeltme boyutunda. Henüz derinlik kazanmış değil. Hızlı ve doksan dereceye yakın açıyla gerçekleşen çıkış hareketine kâr satışı gelmesi normal karşılanabilir.

BIST100 Endeksi her ne kadar yeni zirveler denese de dolar ve TÜFE bazlı grafiklerde zirvelerinden oldukça uzakta. Gram/TL altın bazında ise halen dip bölgesinden kurtulmuş görülmüyor. Bu açıdan bakıldığında BIST100 Endeksi için çok primli ve pahalı demek biraz zor. Ancak kısa dönem için bir yorgunluk durumu da söz konusu. 2026 ocak ayının primi, 2025’in tamamının oldukça üzerinde. 2025 yılında BIST100 Endeksi yaklaşık yüzde 15 kazanç sağlamıştı.

FAİZ VE ALTIN ETKİSİ

Kısa bir durum tespitinden sonra önümüzdeki döneme projeksiyon tutacak olursak, mevcut veriler ışığında BIST100 Endeksi’nde kâr satışı ve düzeltmelerle çıkış trendinin orta ve uzun dönem için devamı beklenebilir. Parametreler değişirse projeksiyon da değişir. Faiz düşüşü hisse senetleri için iyi bir referans olacak. Ayrıca, coşkunun azaldığı altın ve gümüşte görülen kâr satışlarının o yöndeki ilgiyi zayıflatması olasıdır. Bu durum borsayı alternatif olarak daha fazla öne çıkarabilir. İç gündemde bu aşamada piyasa bozucu bir haber akışı yok. Ancak dış piyasalarda özellikle jeopolitik gelişmelere bağlı gerginlikler mevcut. Bunların dozu zamanla artıp azalırken piyasalar da buna göre dalgalı seyirle tepki veriyor.

Diğer yandan 12/2025 dönem bilançoları yayınlanmaya devam ediyor. Henüz çok fazla bilanço gelmedi. Bazı önemli banka bilançoları açıklandı ve kârlılıkları iyi sayılır. Önümüzdeki günlerde bilanço yayınları hız kazanacak. Bu durum hisse bazlı hareketliliği de beraberinde getirebilir. Borsa İstanbul’da kâr satış denemelerine rağmen olumlu hava korunuyor.

ALTIN VE GÜMÜŞTE DENGE ARAYIŞI

DIŞ piyasalarda iyimserlik yerini temkinli bir görünüme bırakmaya başladı. Merkez bankaları kaynaklı gelişmelerle ABD-İran gerginliği yakından takip ediliyor. Geçen hafta Avrupa ve İngiltere merkez bankalarından beklendiği üzere faiz değişimi gelmedi. ABD Merkez Bankası başkan adayı Kevin Warsh konusundaki önyargının etkileri azalmaya başladı. ABD Başkanı Trump’ın aylarca “yeni Fed başkanı düşük faizden yana biri olacak” dedikten sonra “şahin” yapıdaki birini aday olarak göstermesi sürpriz oldu. Bu durum piyasalar tarafından pek hoş karşılanmadı. Hatta altın ve gümüş fiyatlarındaki düşüşü bu gelişmeye bağlayanlar da oldu. Ancak Kevin Warsh aday gösterilmeden de Fed’in faiz indirimi için haziran sonrası öngörülüyordu. Halen de öyle görülmeye devam ediliyor. Bununla birlikte geçen hafta ABD’de haftalık işsizlik başvurularındaki artış ve işten çıkarmaların artması sonrası haziran toplantısında Fed’in faiz indirim olasılığı yüzde 63’e yükseldi. İkinci faiz indirimi için düşük olasılıkla ekim-aralık dönemi bekleniyor. Bu arada ABD’de açık iş sayısı aralık ayında 386 bin azalarak 6 milyon 542 bine geriledi. Pandemiden beri en düşük seviye. Ekonomideki yavaşlama emareleri ise Fed faiz indirim olasılığını destekler görünümde. Özetle, yeni adayın beklentiler üzerinde belirgin bir değişime neden olduğunu söylemek zor. Geçen hafta ABD tarım dışı istihdam verisinin açıklanması ise ABD’deki 4 günlük kapanma nedeniyle 11 Şubat’a ertelendi. Aynı gün ABD TÜFE verileri de bekleniyor.

SERT KÂR SATIŞI

Küresel piyasalarda asıl dikkatler altın ve gümüş başta olmak üzere kıymetli metal fiyatlarında. Uzun soluklu bir çıkış rallisi sonrası sert bir kâr satışı şokuyla karşılaştı. Gelen satışlar için birçok gerekçe sayılabilir. Temel etken, çıkışa etki eden gelişmelerin önemli ölçüde fiyatlanmasıyla ciddi bir prim sağlandı ve kârlar realize edildi. Bundan sonrası için öncelikle altın ve gümüş fiyatlarında yeni dengenin hangi noktada sağlanacağı konusu önem kazanmış durumda. Gümüşte 70 dolar şimdilik çıpa işlevi görüyor. Bu seviyenin biraz altında veya üzerinde dalgalı seyir sürüyor. Altın için ise band daha geniş. 4.400-4.500 dolar alt noktalarını oluştururken üst nokta 5.000-5.100 dolar seviyelerinde. Yön tayini için önce bu bantların daralması ve dengenin az çok oluşması gerekecek. Bu bakımdan biraz daha zamana ihtiyaç var. Geçen hafta dillendirdiğimiz, düşüşler alım, yükseliş denemeleri satış fırsatı mıdır sorusu halen geçerliliğini koruyor. Ancak bu aşamada altın ve gümüşe alım noktasında daha temkinli yaklaşmak gerektiğini söylemek mümkün. En azından yeni denge oluşana kadar.

Dış borsalarda ise ABD başta olmak üzere “patinaj” durumu söz konusu. Gelen satışlar karşılanıyor. Çıkış denemeleri ise güç kazanamıyor. ABD’de bilanço yayınlama dönemi sürüyor. Piyasa parametrelerine bakıldığında; ABD tahvil faizlerinde düşüş, dolarda değerlenme, Euro’da zayıflama, petrol fiyatlarında ise gevşeme şeklinde. Ayrıca petrol fiyatlarında ABD-İran görüşmeleri yakından takip ediliyor. Cuma günkü görüşmelere ilişkin her iki taraftan da olumlu açıklamalar var. Trump, İran ile Umman’da yapılan ilk görüşmeyi “çok iyi” olarak değerlendirdi. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.21, Euro/dolar paritesi 1.1814, dolar endeksi 97.63, altının ons fiyatı 4.964 dolar, gümüş 77.85 dolar, brent petrol ise 67.66 dolar seviyelerinde seyrediyor.

BORSADA KÂR SATIŞLARI KARŞILANIYOR

BORSADA görülen kâr satışlarında ilk destek 13.400 seviyesinde bulunuyor. Kısa dönem bu nokta önemli görülürken sonraki destekler 13.000 ve 12.800 seviyelerinde. İlk ciddi direnç ise 14.000’de. Sonraki dirençler 14.500-14.600 seviyelerinde görülüyor. Endekste çıkış hareketi korunmakla birlikte 14.000 seviyesini geçemeyen çıkış denemeleri satışla karşılaşabilir.

SICAK PARA GİRİŞİ SÜRÜYOR

TCMB tarafından açıklanan yabancı işlemleri ve parasal istatistikler gündemdeki yerini koruyor. Piyasalar hisse senetleri, tahvil ve bonoya yabancı ilgisini rakam olarak bu veriler üzerinden izliyor. 30 Ocak ile biten haftanın verilerine göre; Yabancı yatırımcılar hisse senetlerinde 455 milyon dolar, tahvil ve bonoda ise 721 milyon dolarlık alım yaptılar. Toplam alımları haftalık olarak yaklaşık 1.2 milyar TL’ye ulaşırken sıcak para girişleri aralıksız devam ediyor. Uygulanan programın yabancı finans çevrelerinde kabul görmesi, Türkiye’nin ülke risk primindeki düşüş eğilimi, birçok borsa rekorlar kırarken Borsa İstanbul’un 2025 yılında dünyada baskı altında kalan sayılı borsalardan biri olması ve gelişen ülke piyasalarına artan ilgi yabancı girişlerinin nedenleri arasında sayılabilir.

TCMB rezervleri ve yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatında yükseliş ise sürüyor.

TCMB brüt rezervleri 2.5 milyar dolar artışla 218 milyar dolara ulaşırken yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatında ise 7.2 milyar dolar artışla 238 milyar dolar oldu. TCMB rezervlerindeki yükselişte altın fiyatlarındaki çıkışın etkisini dikkate almak gerekecek. Kur korumalı mevduattaki erime ve faiz düşüşü dövize yönelimin devamını sağlamış görülüyor. Bununla birlikte döviz kurlarındaki artışlar yavaş. Kurlarda agresif yükselişe neden olacak bir gelişme görülmezken TCMB’nin rezervlerinin rekor seviyelere ulaşması bir baskı unsuru olarak görülebilir.

Yukarıda yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir, yatırımcı profilinize uymayabilir.