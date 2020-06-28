Borsada yerli ağırlığı arttı

Borsa İstanbul’da 1 Ocak-19 Haziran döneminde yatırımcı sayısı 366 bin artarak 1.5 milyon kişiyi geçti. Borsayı bireysel yatırımcılar ve yerli fonlar desteklerken, olumlu hava yerli yatırımcının katkısıyla sürüyor. İyimserliğin devamı için son aylarda çıkış eğiliminde olan yabancı yatırımcının katılması da önemli olacak.
Borsa İstanbul’da olumlu hava yerli yatırımcının katkısıyla sürüyor. Düşük faiz ve alternatif arayışı yerli yatırımcıyı borsaya yöneltti. Borsa İstanbul’da 1 Ocak-19 Haziran 2020 dönemi yatırımcı sayısı, 366 bin artarak 1.5 milyon kişiyi geçti. Buna karşın yabancı yatırımcının Borsa İstanbul’daki payı yüzde 51.6 seviyelerine kadar geriledi. Borsaya gelen gerek bireysel yatırımcılar gerekse yerli fonlar borsayı destekliyor. Ancak son aylarda çıkış gösteren yabancı yatırımcının yeniden geri gelmesi piyasaların bundan sonraki seyri açısından önemli olacak. Yerli tasarrufların bir kısmı borsayı desteklese de tasarruf yetersizliği veya düşüklüğü ülke olarak önceden bu yana yakındığımız bir konu. Yabancı yatırımcıların katılımı söz konusu olursa daha uzun soluklu bir çıkış hareketi ve iyimserlikten söz etmek mümkün olabilecek. Bu bağlamda MSCI’den (Morgan Stanley Capital International) gelen “Türkiye’nin gelişen piyasa statüsünün gözden geçirilebileceği” konusundaki uyarının yabancı yatırımcılar açısından önemli olduğunu vurgulamakta yarar var. 19 Haziran 2020 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre; Borsa İstanbul’da yabancıların portföyünde, 24.3 milyar dolarlık hisse senedi, 7.1 milyar dolarlık tahvil bono (DİBS) bulunuyor. Yine 19 Haziran haftasında hisse senetleri ve tahvil bonoda (DİBS) olmak üzere toplamda 162 milyon dolar yabancı girişi görüldü. Umarız, dileriz devamı gelir.
VAKA ARTIŞLARI PİYASALARI ETKİLEMEYE BAŞLADI
Piyasalarda son görünüm ile ilgili IMF, finansal piyasalar ve reel ekonomi arasındaki bağlantısızlığın toparlanma için risk oluşturduğu uyarısında bulundu. Reel ekonomilerle finans piyasalarının bağının zayıfladığı, hatta koptuğu yönünde birçok kurum ve kuruluştan benzer uyarılar gelmişti. Borsaları kârlı, büyüyen ekonomiler ve şirketler büyütür, diye olağan zamanlarda kabul gören bir anlayış vardı. Şimdilerde ise reel ekonomiler ve şirketler yavaşlarken düşük faiz ve bol likidite ile alternatifsizlik büyüyor. Ayrıca ekonomilerin açılması ve dipten dönüşü destekleyen verilere rağmen toparlanmanın yavaş olacağı uyarıları da var. ABD Beyaz Saray Danışmanı Kudlow’un “ABD ekonomisi tekrar kapanmayacak” yönündeki açıklaması artan vaka sayılarına karşın piyasaların iyimserliğini korumasına katkı yapan bir durum olarak değerlendirilmişti. Dünya Sağlık Örgütü’nden ise günlük koronavirüs vaka sayısı rekor kırdı, “virüs hala ölümcül” açıklaması geldi. Apple’dan da bazı eyaletlerde mağaza kapatma kararı ve Teksas valisinin barların kapatılacağını duyurması piyasaların olumsuz tepki vermesine neden oldu. Cuma akşamı ABD borsaları düşüşle kapattı. Dünyanın birçok bölgesinde vaka artışlarına karşılık henüz tekrar ekonomisini kapatan bir ülke ise yok. Zira küresel ekonomideki ani duruş birçok ülkeyi ve şirketleri dahası artan işsizlik ve gelir kayıplarıyla geniş nüfus kitlelerini çok zorladı. Ekonomilerin açık tutulmasındaki ısrar biraz da bun sebepten olsa gerek. Ancak vaka sayılarındaki artış bir ivme kazanıp tekrar korkutucu boyutlara gelirse ülke yönetimleri ne kadar ekonomiyi açık tutmak istese de insanlar daha temkinli davranabilir. Bu aşamada gerek hükümetler gerekse merkez bankaları ve diğer finans sağlayıcı kurumlar henüz frene basmış değil. Parasal genişleme ve teşvikler devam ediyor.
KREDİ VERME KAPASİTESİ YÜZDE 75
ABD yönetimi yeni bir trilyon dolarlık ekonomik paket hazırlığında olduğunu açıklarken IMF Başkanı “Son 7 haftada 72 ülkeye acil finansman sağladık. Fon halihazırda 1 trilyon dolarlık kredi verme kapasitesinin yüzde 75’i civarında” dedi. Yani biraz daha imkânları mevcut. Türkiye IMF’den yardım almayacağını daha önce açıklamıştı. Alınan teşvik ve parasal genişleme tedbirleriyle ekonomilerdeki toparlanma eğilimleri finans piyasalarını taşımaya devam ediyor. Artan vaka sayıları, toparlanmanın yavaş olabileceği uyarılarıyla birlikte olumlu gelişmelerin önemli ölçüde fiyatlara dahil olduğunu dikkate alırsak önümüzdeki günlerde daha yorgun borsa ve kâr satışları muhtemeldir.
MERKEZ BANKASI FAİZİ SABİT TUTTU
Son dokuz toplantısında faiz indirimine giden Merkez Bankası (TCMB) geçen haftaki toplantısında beklenenin aksine faizi sabit tuttu ve yüzde 8.25 olarak bıraktı. Beklenti 25 baz puan indirim yönündeydi. Yapılan açıklamada bu kararda enflasyon ile ilgili tereddütlerin öne çıktığı anlaşılıyor. Bilindiği üzere TCMB faiz indirimlerini enflasyon düşmeden ve önden yüklemeli yapıyordu. Enflasyonun (TÜFE) yüzde 11.13, TCMB faizinin yüzde 8.25 olduğunu dikkate alırsak en fazla eksi faiz veren ülkelerden biri olarak görülüyordu. TL’nin değer kaybı, dövize devam eden talep, sıcak para çıkışları, rezervlerdeki aşınma ve artan cari açık gibi konuları dikkate aldığımızda TCMB’nin bu kararında sadece enflasyon kaygısı olmayabilir. Bununla birlikte salgın nedeniyle yavaşlayan ekonomiyi ve dış dünyadaki düşük faiz politikalarını dikkate aldığımızda faiz oranlarının düşük kalması olasılığı ve ihtiyacı sürüyor.
BORSADA KÂR SATIŞLARINA DİKKAT
Borsada çıkış trendi sürüyor. Görülen kâr satışları teknik düzeltme olarak kaldı. İlk destek 113.500 olarak görülürken bu seviyenin üzerinde çıkış trendi korunabilir. Aksi takdirde sonraki destekler 112.600 ve 111.000 seviyelerinde bulunuyor. İlk dirençler ise 115.300 ve 116.300 seviyesinde. 116.300 daha önemli. Sonraki dirençler 118.500-120.000 seviyelerinde. Çıkış trendi korunmakla birlikte kâr satışları görülebilir.
DOLAR/TL KURUNDA YATAY HAREKET SÜRÜYOR
Dolar/TL kurunda tepki çıkış denemeleri henüz güç kazanmış değil, yatay hareket devam ediyor. 6.83-6.80 ilk destek noktaları olarak görülürken sonraki destekler 6.73-6.68 seviyelerinde bulunuyor. İlk dirençler ise 6.86-6.90 seviyelerinde. Çıkışın devamı için 6.90 seviyesinin geçilmesi önemli olacak. Sonraki dirençler 6.98-7.00 seviyelerinde. Kısa dönem yön tayini için 6.80-6.90 destek direnç bandı izlenebilir.
NOT: YER ALAN BİLGİLER TAVSİYE NİTELİĞİ TAŞIMAYIP YATIRIM DANIŞMANLIĞI KAPSAMINDA DEĞİLDİR, YATIRIMCI PROFİLİNİZE UYMAYABİLİR.
Borsada yerli ağırlığı arttı
Borsa İstanbul’da 1 Ocak-19 Haziran döneminde yatırımcı sayısı 366 bin artarak 1.5 milyon kişiyi geçti. Borsayı bireysel yatırımcılar ve yerli fonlar desteklerken, olumlu hava yerli yatırımcının katkısıyla sürüyor. İyimserliğin devamı için son aylarda çıkış eğiliminde olan yabancı yatırımcının katılması da önemli olacak.
Borsa İstanbul’da olumlu hava yerli yatırımcının katkısıyla sürüyor. Düşük faiz ve alternatif arayışı yerli yatırımcıyı borsaya yöneltti. Borsa İstanbul’da 1 Ocak-19 Haziran 2020 dönemi yatırımcı sayısı, 366 bin artarak 1.5 milyon kişiyi geçti. Buna karşın yabancı yatırımcının Borsa İstanbul’daki payı yüzde 51.6 seviyelerine kadar geriledi. Borsaya gelen gerek bireysel yatırımcılar gerekse yerli fonlar borsayı destekliyor. Ancak son aylarda çıkış gösteren yabancı yatırımcının yeniden geri gelmesi piyasaların bundan sonraki seyri açısından önemli olacak. Yerli tasarrufların bir kısmı borsayı desteklese de tasarruf yetersizliği veya düşüklüğü ülke olarak önceden bu yana yakındığımız bir konu. Yabancı yatırımcıların katılımı söz konusu olursa daha uzun soluklu bir çıkış hareketi ve iyimserlikten söz etmek mümkün olabilecek. Bu bağlamda MSCI’den (Morgan Stanley Capital International) gelen “Türkiye’nin gelişen piyasa statüsünün gözden geçirilebileceği” konusundaki uyarının yabancı yatırımcılar açısından önemli olduğunu vurgulamakta yarar var. 19 Haziran 2020 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre; Borsa İstanbul’da yabancıların portföyünde, 24.3 milyar dolarlık hisse senedi, 7.1 milyar dolarlık tahvil bono (DİBS) bulunuyor. Yine 19 Haziran haftasında hisse senetleri ve tahvil bonoda (DİBS) olmak üzere toplamda 162 milyon dolar yabancı girişi görüldü. Umarız, dileriz devamı gelir.
VAKA ARTIŞLARI PİYASALARI ETKİLEMEYE BAŞLADI
Piyasalarda son görünüm ile ilgili IMF, finansal piyasalar ve reel ekonomi arasındaki bağlantısızlığın toparlanma için risk oluşturduğu uyarısında bulundu. Reel ekonomilerle finans piyasalarının bağının zayıfladığı, hatta koptuğu yönünde birçok kurum ve kuruluştan benzer uyarılar gelmişti. Borsaları kârlı, büyüyen ekonomiler ve şirketler büyütür, diye olağan zamanlarda kabul gören bir anlayış vardı. Şimdilerde ise reel ekonomiler ve şirketler yavaşlarken düşük faiz ve bol likidite ile alternatifsizlik büyüyor. Ayrıca ekonomilerin açılması ve dipten dönüşü destekleyen verilere rağmen toparlanmanın yavaş olacağı uyarıları da var. ABD Beyaz Saray Danışmanı Kudlow’un “ABD ekonomisi tekrar kapanmayacak” yönündeki açıklaması artan vaka sayılarına karşın piyasaların iyimserliğini korumasına katkı yapan bir durum olarak değerlendirilmişti. Dünya Sağlık Örgütü’nden ise günlük koronavirüs vaka sayısı rekor kırdı, “virüs hala ölümcül” açıklaması geldi. Apple’dan da bazı eyaletlerde mağaza kapatma kararı ve Teksas valisinin barların kapatılacağını duyurması piyasaların olumsuz tepki vermesine neden oldu. Cuma akşamı ABD borsaları düşüşle kapattı. Dünyanın birçok bölgesinde vaka artışlarına karşılık henüz tekrar ekonomisini kapatan bir ülke ise yok. Zira küresel ekonomideki ani duruş birçok ülkeyi ve şirketleri dahası artan işsizlik ve gelir kayıplarıyla geniş nüfus kitlelerini çok zorladı. Ekonomilerin açık tutulmasındaki ısrar biraz da bun sebepten olsa gerek. Ancak vaka sayılarındaki artış bir ivme kazanıp tekrar korkutucu boyutlara gelirse ülke yönetimleri ne kadar ekonomiyi açık tutmak istese de insanlar daha temkinli davranabilir. Bu aşamada gerek hükümetler gerekse merkez bankaları ve diğer finans sağlayıcı kurumlar henüz frene basmış değil. Parasal genişleme ve teşvikler devam ediyor.
KREDİ VERME KAPASİTESİ YÜZDE 75
ABD yönetimi yeni bir trilyon dolarlık ekonomik paket hazırlığında olduğunu açıklarken IMF Başkanı “Son 7 haftada 72 ülkeye acil finansman sağladık. Fon halihazırda 1 trilyon dolarlık kredi verme kapasitesinin yüzde 75’i civarında” dedi. Yani biraz daha imkânları mevcut. Türkiye IMF’den yardım almayacağını daha önce açıklamıştı. Alınan teşvik ve parasal genişleme tedbirleriyle ekonomilerdeki toparlanma eğilimleri finans piyasalarını taşımaya devam ediyor. Artan vaka sayıları, toparlanmanın yavaş olabileceği uyarılarıyla birlikte olumlu gelişmelerin önemli ölçüde fiyatlara dahil olduğunu dikkate alırsak önümüzdeki günlerde daha yorgun borsa ve kâr satışları muhtemeldir.
MERKEZ BANKASI FAİZİ SABİT TUTTU
Son dokuz toplantısında faiz indirimine giden Merkez Bankası (TCMB) geçen haftaki toplantısında beklenenin aksine faizi sabit tuttu ve yüzde 8.25 olarak bıraktı. Beklenti 25 baz puan indirim yönündeydi. Yapılan açıklamada bu kararda enflasyon ile ilgili tereddütlerin öne çıktığı anlaşılıyor. Bilindiği üzere TCMB faiz indirimlerini enflasyon düşmeden ve önden yüklemeli yapıyordu. Enflasyonun (TÜFE) yüzde 11.13, TCMB faizinin yüzde 8.25 olduğunu dikkate alırsak en fazla eksi faiz veren ülkelerden biri olarak görülüyordu. TL’nin değer kaybı, dövize devam eden talep, sıcak para çıkışları, rezervlerdeki aşınma ve artan cari açık gibi konuları dikkate aldığımızda TCMB’nin bu kararında sadece enflasyon kaygısı olmayabilir. Bununla birlikte salgın nedeniyle yavaşlayan ekonomiyi ve dış dünyadaki düşük faiz politikalarını dikkate aldığımızda faiz oranlarının düşük kalması olasılığı ve ihtiyacı sürüyor.
BORSADA KÂR SATIŞLARINA DİKKAT
Borsada çıkış trendi sürüyor. Görülen kâr satışları teknik düzeltme olarak kaldı. İlk destek 113.500 olarak görülürken bu seviyenin üzerinde çıkış trendi korunabilir. Aksi takdirde sonraki destekler 112.600 ve 111.000 seviyelerinde bulunuyor. İlk dirençler ise 115.300 ve 116.300 seviyesinde. 116.300 daha önemli. Sonraki dirençler 118.500-120.000 seviyelerinde. Çıkış trendi korunmakla birlikte kâr satışları görülebilir.
DOLAR/TL KURUNDA YATAY HAREKET SÜRÜYOR
Dolar/TL kurunda tepki çıkış denemeleri henüz güç kazanmış değil, yatay hareket devam ediyor. 6.83-6.80 ilk destek noktaları olarak görülürken sonraki destekler 6.73-6.68 seviyelerinde bulunuyor. İlk dirençler ise 6.86-6.90 seviyelerinde. Çıkışın devamı için 6.90 seviyesinin geçilmesi önemli olacak. Sonraki dirençler 6.98-7.00 seviyelerinde. Kısa dönem yön tayini için 6.80-6.90 destek direnç bandı izlenebilir.
NOT: YER ALAN BİLGİLER TAVSİYE NİTELİĞİ TAŞIMAYIP YATIRIM DANIŞMANLIĞI KAPSAMINDA DEĞİLDİR, YATIRIMCI PROFİLİNİZE UYMAYABİLİR.