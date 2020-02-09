Borsada yabancısız yükseliş

Piyasalar koronavirüsün etkisinden sıyrılmaya başladı.
Bunda olayın en azından mevcut şekliyle fiyatlanması ve Çin’de piyasaların ilk olumsuz tepkisinin ardından kısmen de olsa toparlanması önemli etken oldu. Çin Yuanı ABD doları karşısından 7’nin üzerini gördükten sonra değer kazanarak 7’nin altına çekilirken Şanghay Borsasında sert düşüş sonrası tepki yükselişleri görülmesi referans olarak alındı. Ancak tedirginlik azalsa da etkilerinin tamamen dağıldığını söylemek için çok erken. Son günlerde piyasalar güvenli liman ve risk iştahını ölçmek açısından gardını altın fiyatına (ons/dolar) göre alıyor. Altın fiyatı ile borsalar arasında negatif (ters) korelasyon oluşmaya başladı. Çin hükümetinin korona virüsüne ilaç bulundu açıklamalarına karşılık Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) “henüz etkili bir ilaç bulunmadı” dedi. Piyasalar ve küresel ekonomi üzerindeki olası etkileri konusunda ilk aşamadaki olumsuz ve çok karamsar tahminler pek kalmadı.
TİCARET DURMAZ
Çin hükümetinden sonra kredi derecelendirme kuruluşu S&P de Çin’in 2020 büyüme tahminini yüzde 5’e çekti. Eskilerin “ticaret durmaz” sözünden hareketle korona virüsü olayı ile Türkiye’nin bu gelişmeden kısmen de olumlu etkilenebileceği gibi açıklamalar da geliyor. Akdeniz Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nejdat Sin, Rusya’nın, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Çin’le sınırını kapatmasının, Türk ihracatına olumlu yansıdığını belirterek, “Net gözle görülür bir ihracat artışımız oldu. Biz artan talebi karşılamaya hazırız” dedi. Ayrıca petrol fiyatındaki düşüş, yine Çin’in Türkiye’nin de yer aldığı gelişen piyasalar liginde yer almasına atıfla Türkiye’ye yönelik olumlu değerlendirmeler yapıldı. Bunların şu an katkılarını hesaplamak için oldukça erken. İç gündem 2020 yılının ilk aylarında deprem, çığ düşmeleri, uçak kazası ve şehit haberleriyle ekonomi dışına kaysa da özellikle Suriye konusundaki gelişmeleri piyasalar daha yakından izliyor. 8 askerimizin rejim güçleri tarafından şehit edilmesi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suriye yönelik sert mesajları ve Suriye’deki askeri birliklerimize artan sevkıyatlar dikkatleri bu yöne çekti. Fakat piyasalar üzerinde bu aşamada herhangi bir etkiden söz etmek zor.
OLUMLU HAVA KORUNUYOR
Borsa yerli yatırımcı katkısıyla çıkışını sürdürüyor. Ocak ayında borsa yüzde 5 yükselirken yabancı yatırımcılar 571 milyon dolar net hisse satışı yaptılar. Ocak ayının son haftasında ise 313 milyon dolarlık satış söz konusu. Borsada yaşanan son çıkışın diğer yanı şimdiye kadar pek görülmeyen bir özellik taşıyor. Lokomotif hisseler durgun seyrederken sığ, mali açısından daha zayıf, yabancıların pek işlem yapmadığı ve yıllardır yatırımcıların ilgi göstermediği hisselerde sert yükselişler var. Bilanço ve temel analizler fiyatlamada öncelikli değildi. Geçici bir durum bize göre tabi ki. “Eski köye yeni adet” diyen Anadolu deyişine de atıfta bulunmak yerinde olacak. Diğer dikkat çeken data enflasyon oldu. Ocak enflasyonu aylık % 1.35, yıllık % 12.15 ile beklentilerin biraz üzerinde gerçekleşti. Gıda fiyatlarındaki yükseliş, döviz kurlarındaki sınırlı yükseliş ve faiz düşüşüyle birlikte ekonomideki büyümeye bağlı talep artışının etkisiyle enflasyonun bu dönemde çift hanede kalması olağan bir gelişme. Bu durum en azında bir süre Merkez Bankası’nın yeni faiz indirimlerine set vurabilir. Önümüzdeki hafta ise işsizlik ve konut verileri açıklanacak. Piyasalarda olumlu hava ile mevcut trendler korunuyor. Ancak yükseklik korkusu ile yeni beklenti ihtiyacı ve borsada olumlu fiyatlamanın belli ölçüde yapılmasına bağlı yorgunluk sürebilir.
BORSA KÂR SATIŞLARININ ETKİSİNDE
Borsada kâr satışları görülüyor. İlk dirençler 123.800-124.500 seviyelerinde. Zirve olması açısından 124.500 daha önemli. Çıkışın devamı için bu seviyenin geçilmesi önemli olacak. İlk destekler ise 120.000 ve 118.200 seviyesinde bulunuyor. 118.200 seviyesinin üzerinde çıkış trendi gücünü koruyacak. Aksi takdirde sonraki destekler 118.200 ve 116.000-115.000 seviyelerinde. Çıkış trendi korunmakla birlikte kâr satışlarının etkisinde kalınabilir.
DOLAR/TL KURUNDA TEPKİ YÜKSELİŞİ
Dolar/TL kurunda tepki çıkışı görülüyor. Çıkışın devamı ve yatay hareketin tamamlanması için 5.99 seviyesinin üzerinde kalınması önemli olacak. Bu durumda 6.05 ve 6.10 sonraki direnç seviyeleri olarak görülürken ilk destekler 5.99 ve 5.95-5.87 seviyelerinde bulunuyor. Kısa dönem 5.99 seviyesi izlenebilir.
Borsada yabancısız yükseliş
Piyasalar koronavirüsün etkisinden sıyrılmaya başladı.
Bunda olayın en azından mevcut şekliyle fiyatlanması ve Çin’de piyasaların ilk olumsuz tepkisinin ardından kısmen de olsa toparlanması önemli etken oldu. Çin Yuanı ABD doları karşısından 7’nin üzerini gördükten sonra değer kazanarak 7’nin altına çekilirken Şanghay Borsasında sert düşüş sonrası tepki yükselişleri görülmesi referans olarak alındı. Ancak tedirginlik azalsa da etkilerinin tamamen dağıldığını söylemek için çok erken. Son günlerde piyasalar güvenli liman ve risk iştahını ölçmek açısından gardını altın fiyatına (ons/dolar) göre alıyor. Altın fiyatı ile borsalar arasında negatif (ters) korelasyon oluşmaya başladı. Çin hükümetinin korona virüsüne ilaç bulundu açıklamalarına karşılık Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) “henüz etkili bir ilaç bulunmadı” dedi. Piyasalar ve küresel ekonomi üzerindeki olası etkileri konusunda ilk aşamadaki olumsuz ve çok karamsar tahminler pek kalmadı.
TİCARET DURMAZ
Çin hükümetinden sonra kredi derecelendirme kuruluşu S&P de Çin’in 2020 büyüme tahminini yüzde 5’e çekti. Eskilerin “ticaret durmaz” sözünden hareketle korona virüsü olayı ile Türkiye’nin bu gelişmeden kısmen de olumlu etkilenebileceği gibi açıklamalar da geliyor. Akdeniz Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nejdat Sin, Rusya’nın, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Çin’le sınırını kapatmasının, Türk ihracatına olumlu yansıdığını belirterek, “Net gözle görülür bir ihracat artışımız oldu. Biz artan talebi karşılamaya hazırız” dedi. Ayrıca petrol fiyatındaki düşüş, yine Çin’in Türkiye’nin de yer aldığı gelişen piyasalar liginde yer almasına atıfla Türkiye’ye yönelik olumlu değerlendirmeler yapıldı. Bunların şu an katkılarını hesaplamak için oldukça erken. İç gündem 2020 yılının ilk aylarında deprem, çığ düşmeleri, uçak kazası ve şehit haberleriyle ekonomi dışına kaysa da özellikle Suriye konusundaki gelişmeleri piyasalar daha yakından izliyor. 8 askerimizin rejim güçleri tarafından şehit edilmesi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suriye yönelik sert mesajları ve Suriye’deki askeri birliklerimize artan sevkıyatlar dikkatleri bu yöne çekti. Fakat piyasalar üzerinde bu aşamada herhangi bir etkiden söz etmek zor.
OLUMLU HAVA KORUNUYOR
Borsa yerli yatırımcı katkısıyla çıkışını sürdürüyor. Ocak ayında borsa yüzde 5 yükselirken yabancı yatırımcılar 571 milyon dolar net hisse satışı yaptılar. Ocak ayının son haftasında ise 313 milyon dolarlık satış söz konusu. Borsada yaşanan son çıkışın diğer yanı şimdiye kadar pek görülmeyen bir özellik taşıyor. Lokomotif hisseler durgun seyrederken sığ, mali açısından daha zayıf, yabancıların pek işlem yapmadığı ve yıllardır yatırımcıların ilgi göstermediği hisselerde sert yükselişler var. Bilanço ve temel analizler fiyatlamada öncelikli değildi. Geçici bir durum bize göre tabi ki. “Eski köye yeni adet” diyen Anadolu deyişine de atıfta bulunmak yerinde olacak. Diğer dikkat çeken data enflasyon oldu. Ocak enflasyonu aylık % 1.35, yıllık % 12.15 ile beklentilerin biraz üzerinde gerçekleşti. Gıda fiyatlarındaki yükseliş, döviz kurlarındaki sınırlı yükseliş ve faiz düşüşüyle birlikte ekonomideki büyümeye bağlı talep artışının etkisiyle enflasyonun bu dönemde çift hanede kalması olağan bir gelişme. Bu durum en azında bir süre Merkez Bankası’nın yeni faiz indirimlerine set vurabilir. Önümüzdeki hafta ise işsizlik ve konut verileri açıklanacak. Piyasalarda olumlu hava ile mevcut trendler korunuyor. Ancak yükseklik korkusu ile yeni beklenti ihtiyacı ve borsada olumlu fiyatlamanın belli ölçüde yapılmasına bağlı yorgunluk sürebilir.
BORSA KÂR SATIŞLARININ ETKİSİNDE
Borsada kâr satışları görülüyor. İlk dirençler 123.800-124.500 seviyelerinde. Zirve olması açısından 124.500 daha önemli. Çıkışın devamı için bu seviyenin geçilmesi önemli olacak. İlk destekler ise 120.000 ve 118.200 seviyesinde bulunuyor. 118.200 seviyesinin üzerinde çıkış trendi gücünü koruyacak. Aksi takdirde sonraki destekler 118.200 ve 116.000-115.000 seviyelerinde. Çıkış trendi korunmakla birlikte kâr satışlarının etkisinde kalınabilir.
DOLAR/TL KURUNDA TEPKİ YÜKSELİŞİ
Dolar/TL kurunda tepki çıkışı görülüyor. Çıkışın devamı ve yatay hareketin tamamlanması için 5.99 seviyesinin üzerinde kalınması önemli olacak. Bu durumda 6.05 ve 6.10 sonraki direnç seviyeleri olarak görülürken ilk destekler 5.99 ve 5.95-5.87 seviyelerinde bulunuyor. Kısa dönem 5.99 seviyesi izlenebilir.