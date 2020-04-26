Borsada seçicilik zamanı

Son zamanlarda altından sonra en verimli yatırım aracı borsalar oldu. Borsada tepki yükselişi sürerken, ilk dirençler 99.500-100.000 seviyelerinde görünüyor. Çıkışın devamı için 100.000 seviyesinin geçilmesi önemli olacak. Borsalarda tepki çıkışıyla kısa dönemde oldukça iyi primler elde edildi. Yaşanan süreçte bakıldığında borsalarda ‘seçici dönemin’ başladığı söylenebilir.
Finans piyasalarında düşük faiz ve bol likiditeye bağlı iyimserlik sürüyor. Alternatif piyasalar olması açısından özellikle borsalar bu olumlu havadan yararlanmaya devam ediyor. Finans dışı piyasalar ise durgunluğu iyice hissetmeye başladı. Bu durum verilere her gün daha belirgin şekilde yansıyor. Piyasaların gözü, küresel ölçekte en büyük ekonomi olan ABD’de ve açıklanan verilerinde. ‘Amerika hapşırsa dünya nezle olur’, sözü hala hafızalardaki yerini koruyor. ABD haftalık işsizlik verileri geçen hafta itibariyle önceki haftalara göre biraz gerileyerek 4.4 milyon olarak gerçekleşirken son beş haftalık toplam 26.5 milyona ulaştı. Fed’in üç ay içinde 47 milyon kişi işsiz kalacak tahmini vardı.
FİNANS DESTEĞİ
ABD imalat PMI ise 11 yılın en düşük seviyesi olan 36.9’a (önceki: 48.5) ve yeni konut satışları ise martta yüzde 15.4 seviyelerine geriledi. Diğer ülkelerde oranlar değişmekle birlikte bezer görünümler hakim. Virüse bağlı süreç uzadıkça tahribat devam edecek. Küresel ekonomi bu durumu daha ne kadar taşıyabilecek sorusu akla gelmiyor değil. Para bas, faiz düşür politikası nereye kadar? Şu anki eğilim Fed Başkanı Powell’in dediği gibi gerektiği kadar desteğe devam edileceği yönünde. Bu uygulamaların sonuçlarının en fazla hissedileceği yerler banka bilançoları ve devlet bütçeleri olacaktır. Merkez bankaları ve devlet bütçeleri ekonomideki durgunluğun etkilerini azaltmak için cömertçe finans desteği sağlamaya devam ediyor.
MAYISTA BAŞLAYABİLİR
ABD 484 milyar dolarlık yeni yardım paketini devreye aldı. Kriz şartlarında borç ödeme kapasitelerinin zayıflaması bankalar için potansiyel risk demek. Merkez bankaları senyoraj hakkını kullanarak piyasaya para verirken devlet bütçelerinde açıklar artıyor. ABD Merkez Bankası (Fed) bilanço büyüklüğü 6.5 trilyon doları geçti. TCMB emisyon kalemi 210 milyar TL’ye ulaştı. Geçen hafta bu rakamlar daha düşüktü. Türkiye’de martta Hazine 40 milyar TL, bütçe ise 43 milyar TL açık verdi. Bu aşamada kriz karşısında atılması gereken ilk adımlar atılıyor. Amaç sorun çözmek kadar krizin etkilerini azaltmak. Virüse karşı aşı veya ilaç tarafında şimdilik bir umut yok. Ancak sürecin pik yapması sonrası etkileri zayıflarsa ekonomilerin mayıs gibi faaliyete başlaması bekleniyor. Bazı ülkelerde kısmen başladı. Türkiye için daha çok bayram sonrası gibi bir tarih telaffuz ediliyor.
EKONOMİYE DESTEK
Diğer taraftan Merkez Bankası (TCMB) geçtiğimiz hafta politika faiz oranını 100 baz puan düşürdü. Beklentiler 50 baz puanlık indirim yönünde idi. Karar sonrası gerçekleşen enflasyon (TÜFE) yüzde 11.86 ile TCMB politika faizinin yüzde 8.75 olduğu dikkate alınırsa makasın biraz daha açıldığı görülecektir. Bu açıdan bakılınca önden yüklemeli faiz indiriminde, enflasyonda düşüş beklentisi ve dezenflasyon ile birlikte zayıflayan ekonomiye destek vermek amacı öne çıkmış görülüyor. Enflasyonun çok altında faiz vermek artan bütçe açığı ve borçlanma gereğini göz önüne alırsak ilk bakışta borçlanmalarda bir sıkıntı yaratır mı sorusunu akla getirebilir. Ama dış dünyada faizin çok düşük olduğu ve düşük kalacağını kabul edersek bu aşamada bir sıkıntı olarak karşımıza gelmesi biraz zor.
GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Bu noktada Türkiye’nin tekrar 600 seviyelerine ulaşan risk primine (CDS) dikkat etmekte yarar var. Ancak daha pahalı borçlanmak söz konusu olabilir. Dış finansman ihtiyacının karşılanmasında swap işlemelerine umut bağlanmıştı, hala bu umut korunuyor. Fakat henüz bir gelişme yok. Dış kaynak girişi miktarı da önemli olmak üzere piyasa fiyatlamaları özellikle döviz olmak kurları olmak üzere oldukça önemli. Rezervlerdeki gerileme ve haftalık bazda büyük montanlı olmasa da sıcak para çıkışları devam ederken bankalardaki döviz mevduatında hafif bir yükseliş söz konusu. Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye’nin Fed veya Avrupa Merkez Bankası ile arasında swap hattı kurulmasına fazla ihtimal vermiyor, şeklinde bir haber geçti. Böyle bir açıklama hangi bilgiye dayanıyor kestirmek zor. Ama TCMB Başkanı Murat Uysal, bir hafta önce ABD ve Avrupa Merkez Bankaları ile swap görüşmelerinin devam ettiğini açıklamıştı.
TEMKİNLİ GÖRÜNÜM
Dış piyasalarda ise borsalar kadar geçen haftanın dikkat çeken gelişmesi petrol fiyatları oldu. Vade sonu etkisiyle hiç rastlanmadık şekilde Amerikan tipi ham petrol eksi fiyatları gördü. Toparlandı ama hala düşüş eğilimi sürüyor. Petrolde sorunlar malum, ekonomideki yavaşlama, arz fazlası talep düşüklüğü gibi etkenler varlığını sürdürüyor. Altın fiyatı ise (ons/dolar) yeni teşvik paketleri, virüs konusundaki belirsizlik, geçen haftaya özel kısmen ABD-İran gerilimiyle daha geniş ölçekte güvenli liman ihtiyacı, düşük faiz ve likidite bolluğundan beslenmeye devam ediyor. Son zamanlarda altından sonra en verimli yatırım aracı borsalar oldu. Dip seviyeleri dikkate alırsak tepki çıkışıyla kısa dönemde oldukça iyi primler elde edildi ve önemli sayılabilecek direnç noktalarına ulaşıldı. Ekonomilerde son yaşananlara bakarsak gıda ve sağlık gibi kriz etkisini daha az hissedecek belli sektörler dışında çok iyi bilançolar görmek biraz zor olacak. Bu açıdan hisse seçiminde daha seçici davranmak gerekecek. Borsalarda iyimserlik korunmakla birlikte daha temkinli görünüm öne çıkabilir.
BORSADA 100 BİN GEÇİLMELİ
Borsada tepki yükselişi sürüyor. İlk dirençler 99.500-100.000 seviyelerinde. Çıkışın devamı için 100.000 seviyesinin geçilmesi önemli olacak. Bu durumda 103.000-105.000 ve 108.000 sonraki direnç seviyeleri olarak görülüyor. İlk destek ise 97.000 seviyesinde. Bu seviyenin üzerinde tutunamaz ise 95.000-94.400 sonraki destek noktaları. Çıkış hareketi gücünü korumakla birlikte direnç seviyelerinde kâr satışları görülebilir.
DOLAR/TL KURUNDA 7.00 TL ÖNEMLİ
Dolar/TL kurunda çıkış trendi devam ediyor. Çıkışın devamı açısından 7.00 seviyesinin üzerinde kalınması gerekecek. Sonraki dirençler 7.05 ve 7.15-7.20 seviyelerinde. İlk destekler ise 6.92 ve 6.85 seviyelerinde. 6.85 daha önemli. Sonraki destekler ise 6.80 ve 6.65 olarak görülüyor. Kısa sürede oluşan primler nedeniyle kâr satışları konusunda direnç seviyelerine dikkat.
YER ALAN BİLGİLER TAVSİYE NİTELİĞİ TAŞIMAYIP YATIRIM DANIŞMANLIĞI KAPSAMINDA DEĞİLDİR, YATIRIMCI PROFİLİNİZE UYMAYABİLİR.
Borsada seçicilik zamanı
Son zamanlarda altından sonra en verimli yatırım aracı borsalar oldu. Borsada tepki yükselişi sürerken, ilk dirençler 99.500-100.000 seviyelerinde görünüyor. Çıkışın devamı için 100.000 seviyesinin geçilmesi önemli olacak. Borsalarda tepki çıkışıyla kısa dönemde oldukça iyi primler elde edildi. Yaşanan süreçte bakıldığında borsalarda ‘seçici dönemin’ başladığı söylenebilir.
Finans piyasalarında düşük faiz ve bol likiditeye bağlı iyimserlik sürüyor. Alternatif piyasalar olması açısından özellikle borsalar bu olumlu havadan yararlanmaya devam ediyor. Finans dışı piyasalar ise durgunluğu iyice hissetmeye başladı. Bu durum verilere her gün daha belirgin şekilde yansıyor. Piyasaların gözü, küresel ölçekte en büyük ekonomi olan ABD’de ve açıklanan verilerinde. ‘Amerika hapşırsa dünya nezle olur’, sözü hala hafızalardaki yerini koruyor. ABD haftalık işsizlik verileri geçen hafta itibariyle önceki haftalara göre biraz gerileyerek 4.4 milyon olarak gerçekleşirken son beş haftalık toplam 26.5 milyona ulaştı. Fed’in üç ay içinde 47 milyon kişi işsiz kalacak tahmini vardı.
FİNANS DESTEĞİ
ABD imalat PMI ise 11 yılın en düşük seviyesi olan 36.9’a (önceki: 48.5) ve yeni konut satışları ise martta yüzde 15.4 seviyelerine geriledi. Diğer ülkelerde oranlar değişmekle birlikte bezer görünümler hakim. Virüse bağlı süreç uzadıkça tahribat devam edecek. Küresel ekonomi bu durumu daha ne kadar taşıyabilecek sorusu akla gelmiyor değil. Para bas, faiz düşür politikası nereye kadar? Şu anki eğilim Fed Başkanı Powell’in dediği gibi gerektiği kadar desteğe devam edileceği yönünde. Bu uygulamaların sonuçlarının en fazla hissedileceği yerler banka bilançoları ve devlet bütçeleri olacaktır. Merkez bankaları ve devlet bütçeleri ekonomideki durgunluğun etkilerini azaltmak için cömertçe finans desteği sağlamaya devam ediyor.
MAYISTA BAŞLAYABİLİR
ABD 484 milyar dolarlık yeni yardım paketini devreye aldı. Kriz şartlarında borç ödeme kapasitelerinin zayıflaması bankalar için potansiyel risk demek. Merkez bankaları senyoraj hakkını kullanarak piyasaya para verirken devlet bütçelerinde açıklar artıyor. ABD Merkez Bankası (Fed) bilanço büyüklüğü 6.5 trilyon doları geçti. TCMB emisyon kalemi 210 milyar TL’ye ulaştı. Geçen hafta bu rakamlar daha düşüktü. Türkiye’de martta Hazine 40 milyar TL, bütçe ise 43 milyar TL açık verdi. Bu aşamada kriz karşısında atılması gereken ilk adımlar atılıyor. Amaç sorun çözmek kadar krizin etkilerini azaltmak. Virüse karşı aşı veya ilaç tarafında şimdilik bir umut yok. Ancak sürecin pik yapması sonrası etkileri zayıflarsa ekonomilerin mayıs gibi faaliyete başlaması bekleniyor. Bazı ülkelerde kısmen başladı. Türkiye için daha çok bayram sonrası gibi bir tarih telaffuz ediliyor.
EKONOMİYE DESTEK
Diğer taraftan Merkez Bankası (TCMB) geçtiğimiz hafta politika faiz oranını 100 baz puan düşürdü. Beklentiler 50 baz puanlık indirim yönünde idi. Karar sonrası gerçekleşen enflasyon (TÜFE) yüzde 11.86 ile TCMB politika faizinin yüzde 8.75 olduğu dikkate alınırsa makasın biraz daha açıldığı görülecektir. Bu açıdan bakılınca önden yüklemeli faiz indiriminde, enflasyonda düşüş beklentisi ve dezenflasyon ile birlikte zayıflayan ekonomiye destek vermek amacı öne çıkmış görülüyor. Enflasyonun çok altında faiz vermek artan bütçe açığı ve borçlanma gereğini göz önüne alırsak ilk bakışta borçlanmalarda bir sıkıntı yaratır mı sorusunu akla getirebilir. Ama dış dünyada faizin çok düşük olduğu ve düşük kalacağını kabul edersek bu aşamada bir sıkıntı olarak karşımıza gelmesi biraz zor.
GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Bu noktada Türkiye’nin tekrar 600 seviyelerine ulaşan risk primine (CDS) dikkat etmekte yarar var. Ancak daha pahalı borçlanmak söz konusu olabilir. Dış finansman ihtiyacının karşılanmasında swap işlemelerine umut bağlanmıştı, hala bu umut korunuyor. Fakat henüz bir gelişme yok. Dış kaynak girişi miktarı da önemli olmak üzere piyasa fiyatlamaları özellikle döviz olmak kurları olmak üzere oldukça önemli. Rezervlerdeki gerileme ve haftalık bazda büyük montanlı olmasa da sıcak para çıkışları devam ederken bankalardaki döviz mevduatında hafif bir yükseliş söz konusu. Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye’nin Fed veya Avrupa Merkez Bankası ile arasında swap hattı kurulmasına fazla ihtimal vermiyor, şeklinde bir haber geçti. Böyle bir açıklama hangi bilgiye dayanıyor kestirmek zor. Ama TCMB Başkanı Murat Uysal, bir hafta önce ABD ve Avrupa Merkez Bankaları ile swap görüşmelerinin devam ettiğini açıklamıştı.
TEMKİNLİ GÖRÜNÜM
Dış piyasalarda ise borsalar kadar geçen haftanın dikkat çeken gelişmesi petrol fiyatları oldu. Vade sonu etkisiyle hiç rastlanmadık şekilde Amerikan tipi ham petrol eksi fiyatları gördü. Toparlandı ama hala düşüş eğilimi sürüyor. Petrolde sorunlar malum, ekonomideki yavaşlama, arz fazlası talep düşüklüğü gibi etkenler varlığını sürdürüyor. Altın fiyatı ise (ons/dolar) yeni teşvik paketleri, virüs konusundaki belirsizlik, geçen haftaya özel kısmen ABD-İran gerilimiyle daha geniş ölçekte güvenli liman ihtiyacı, düşük faiz ve likidite bolluğundan beslenmeye devam ediyor. Son zamanlarda altından sonra en verimli yatırım aracı borsalar oldu. Dip seviyeleri dikkate alırsak tepki çıkışıyla kısa dönemde oldukça iyi primler elde edildi ve önemli sayılabilecek direnç noktalarına ulaşıldı. Ekonomilerde son yaşananlara bakarsak gıda ve sağlık gibi kriz etkisini daha az hissedecek belli sektörler dışında çok iyi bilançolar görmek biraz zor olacak. Bu açıdan hisse seçiminde daha seçici davranmak gerekecek. Borsalarda iyimserlik korunmakla birlikte daha temkinli görünüm öne çıkabilir.
BORSADA 100 BİN GEÇİLMELİ
Borsada tepki yükselişi sürüyor. İlk dirençler 99.500-100.000 seviyelerinde. Çıkışın devamı için 100.000 seviyesinin geçilmesi önemli olacak. Bu durumda 103.000-105.000 ve 108.000 sonraki direnç seviyeleri olarak görülüyor. İlk destek ise 97.000 seviyesinde. Bu seviyenin üzerinde tutunamaz ise 95.000-94.400 sonraki destek noktaları. Çıkış hareketi gücünü korumakla birlikte direnç seviyelerinde kâr satışları görülebilir.
DOLAR/TL KURUNDA 7.00 TL ÖNEMLİ
Dolar/TL kurunda çıkış trendi devam ediyor. Çıkışın devamı açısından 7.00 seviyesinin üzerinde kalınması gerekecek. Sonraki dirençler 7.05 ve 7.15-7.20 seviyelerinde. İlk destekler ise 6.92 ve 6.85 seviyelerinde. 6.85 daha önemli. Sonraki destekler ise 6.80 ve 6.65 olarak görülüyor. Kısa sürede oluşan primler nedeniyle kâr satışları konusunda direnç seviyelerine dikkat.
YER ALAN BİLGİLER TAVSİYE NİTELİĞİ TAŞIMAYIP YATIRIM DANIŞMANLIĞI KAPSAMINDA DEĞİLDİR, YATIRIMCI PROFİLİNİZE UYMAYABİLİR.