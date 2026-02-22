Borsada kâr satışları

Haberin Devamı

JEOPOLİTİK gelişmelerin etkisine giren piyasalarda dalgalı seyir hâkim. Bir süredir gündemde olan ABD ile İran arasındaki gerginliğin sıcak çatışmaya dönmesi olasılığı, Borsa İstanbul’da sert satışlara neden oldu. BIST100 Endeksi, yılbaşından bu yana ciddi bir ralli yakalamış ve prim yapmıştı. ABD-İran olayını borsa zirve seviyelerinde karşıladı. Satışların ivme kazanmasının nedeni biraz da bu. ABD İran’ı vurur mu veya ne zaman vurur bunu tam olarak tahmin etmek zor. Ama önce Borsa İstanbul’u vurdu desek yeridir.

GERİLİM TIRMANDI

Geçen salı günü ABD ile İran arasında görüşmelerde taslakta anlaşıldığı, görüşmelerin süreceği açıklandı. Buna bağlı olarak borsalarda çıkış, güvenli limanlar olarak bilinen altın ve gümüş fiyatlarında gevşeme görüldü. Ancak çarşamba günü olayın rengi değişmeye başladı. Beyaz Saray kaynaklı haberlerde, ABD Başkanı Trump’a atfedilen “İran ile büyük bir savaşın yakınlaştığı ve bunun haftalarca sürebilecek tam teşekküllü bir saldırı olabileceği” şeklinde açıklamalar geçti. Bir bakıma piyasalar kontrpiyede kaldı denilebilir. Bu defa olumsuz fiyatlama başladı. Daha sonra ABD’nin bölgeye yığınağa devam ettiği; buna karşılık Çin, Rusya, İran’ın Hürmüz Boğazı’nda ortak tatbikat yaptığı haberleri de eklenince piyasalar iyice tedirgin oldu. En fazla düşen borsalardan biri Borsa İstanbul’du. Bu durumu BIST100 Endeksi’nin zirvede olması ve İran ile komşuluk durumuna yormak mümkün.

BU HAFTA ÖNEMLİ

Cuma günü ise ajanslar, Trump’a atfedilen “İran’a sınırlı saldırıyı değerlendiriyorum” açıklaması ile İran’ın ABD’ye nükleer anlaşma taslağını birkaç gün içinde sunacağına yönelik yanıtları geçti. Son açıklamalar ışığında diplomasi sürecinin sürdüğü izlenimi ortaya çıktı. Özetle, ABD ile İran arasındaki haber bombardımanı arasında olan piyasalara oldu. Son gelişmelere bağlı olarak haftanın kapanışında dış borsalarda görülen tepki alımları Borsa İstanbul’a da yansıdı. Hafta sonu sakin geçerse önümüzdeki hafta daha sakin ve olumlu bir piyasa görebiliriz. Yeni bir açıklama ve gerginlik olmasa tabii ki. Dileriz olmaz ama savaş küresel piyasaları derinden etkileyecek bir gelişme olur. Sadece piyasaları değil, küresel ekonomiyi de sarsar. Petrol başta olmak üzere doğalgaz ve altın, gümüş ve kıymetli metal fiyatları yükselir. Buna bağlı olarak enflasyon tekrar yükselmeye başlar. Bu durumun faiz artırım sürecini başlatması gibi sonuçları beraberinde getirir. Bir bakıma pandoranın kutusu açılır. Bu arada olayın diplomasiyle çözülmesi ve sıcak çatışmaya dönmemesi tabii ki en büyük dileğimiz. Bu takdirde piyasalar ve dünya rahat nefes alacaktır.

BİLANÇOLARDA İYİ SONUÇLAR VAR

ABD Başkanı Trump’ın sıkça tavır ve söylem değişikliği gösterdiği, öngörülmez biri olduğu bilinen bir durum. Birçok konuda defalarca geri adım attı veya söylediklerinin tersini yaptı. Diğer gündem konularına piyasalar duyarsız kalmaya devam ediyor. Yayını devam eden 12/2025 dönem bilançolarında iyi sonuçlar var. Ancak piyasanın bu aşamada pek fiyatladığını söylemek zor. Bununla birlikte jeopolitik risklerin etkisi azaldığında seçicilik başlayacak. O takdirde hangi hissenin alınacağının analizini şimdiden yapmak lazım.

Diğer yandan piyasaların gözü 3 Mart’taki şubat ayı enflasyonu ile 12 Mart’taki TCMB toplantısı ve faiz kararında olacak. Mevcut beklenti, şubat enflasyonu yüksek gelse de 12 Mart’taki toplantıda TCMB’nin faiz indirimine devam edeceği şeklinde. Bu beklentiyi Borsa İstanbul bir süredir olumlu yönde fiyatlıyordu. ABD-İran olayı gündemden düşerse yine bu yöndeki fiyatlama devam edecektir. Bu aşamada Borsa İstanbul’da temkinli görünüm sürüyor.

YABANCI ALIMLARI HIZ KESMİYOR

Türkiye’ye sıcak para girişleri devam ediyor. Hem hisse senetleri hem de tahvil ve bonoda alımlar haftalardır aralıksız sürüyor. Ancak ABD-İran gerginliği yabancıların tavrını nasıl etkiledi veya etkiler mi sorusunun cevabını önümüzdeki perşembe günü saat 14.30’da göreceğiz. TCMB’nin 13 Şubat ile biten haftalık verilerine göre yabancı yatırımcılar hisse senetlerinde 322 milyon dolar, tahvil ve bonoda 1.314 milyon dolar olmak üzere toplamda 1.6 milyar doları aşan alım yaptılar. Faiz düşecek öngörüsüyle tahvil ve bonoya son haftalarda daha fazla ağırlık veriyorlar. TCMB brüt rezervleri ise 4.3 milyar dolarlık artışla 211 milyar dolar yükselirken yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı 785 milyon dolarlık artışla 234 milyar dolara ulaştı. TCMB rezervlerindeki artışta altın fiyatlarındaki yükselişin de etkisini dikkate almak gerecek.

SATIŞLAR TEKNİK DÜZELTME BOYUTUNDA

Borsada kanal ve trend direnci test edildi ve kâr satışları geldi. Satışlar ivme ve derinlik kazanırken sert düşüşe tepki alımları oldu. Geçen haftaki yazımızda dikkat çektiğimiz 14.500-14.600 bandındaki direnç çalıştı. Geri çekilmelerde ilk destek noktaları 13.700 ve 13.500-13.400 seviyelerinde. Bu seviyeler kısa dönem için önemli. Bu aşamada gelen satışlar ‘kâr satışı ve teknik düzeltme’ boyutunda. Yukarı yönlü çıkış denemelerinde ise ilk önemli dirençler yine 14.500-14.600 seviyelerinde olacak. Satış baskısı korunan endekste görülen tepki alımları direnç seviyelerini geçmekte zorlanabilir.

ALTIN VE GÜMÜŞTE TOPARLANMA

ABD ile İran arasındaki gelişmelere bağlı olarak dikkatler, altın ve gümüş ile petrol fiyatlarına çevrildi. Artan güvenli liman ihtiyacı beklendiği üzere altın ve gümüş fiyatlarında yükselişe neden oldu. Petrol fiyatları da bu durumdan doğal olarak nasibini aldı ve uzun bir aradan sonra ilk defa 70 doların üzerine çıktı. ABD başta olmak üzere dış borsalarda daha sakin bir seyir var. 5.000 doların üzerine çıkan altının ons fiyatında çıkışın devamı için 5.120 doların geçilmesi önemli olacak.

- Gümüşün ise 80 doların üzerinde tutunması, sonrasında önemli direnç olarak görülen 92 dolar seviyesinin geçilmesi gerekecek. Altın ve gümüşte bu aşamada temel parametre ABD-İran olayının seyri olacak.

- Jeopolitik gelişmelere cuma günü ABD’de yüksek mahkemenin Trump’ın küresel gümrük vergilerini iptal etmesi eklendi. Trump ise bu durumu “hayal kırıklığı” olarak değerlendirdi ve uygulanan tarifelere ek yüzde 10’luk küresel bir tarife uygulamaya yönelik bir karar imzaladığını duyurdu. Bu durum altın ve gümüşteki yükselişin biraz daha ivme kazanmasına neden oldu.

- Diğer gelişmelere duyarlılık ise daha zayıf. Merkez bankaları kaynaklı gelişmelerle birlikte ekonomik veriler takipte. Ancak fiyatlamalar üzerinde şimdilik çok etkili değil. ABD Merkez Bankası (Fed) para politikasına ilişkin belirsizlik hakim. Piyasalar bu yıl için iki faiz indirimi beklerken geçen hafta açıklanan son toplantıya ait Fed tutanaklarında, “enflasyonun hedefin üzerinde seyretmesi halinde faiz artışının gündemde olduğu” bilgisi geçiyor. Zaten faiz indirimi mayıs ayındaki Fed başkanlık değişimi sonrası için öngörülüyordu. Son gelişmelere bağlı olarak dolarda değerlenme söz konusu. Bu durum ABD-İran olayına kadar altın ve gümüş fiyatlarındaki tepki çıkışını sınırlamıştı.

- Petrol fiyatları ise uzun süre baskı altında kaldıktan sonra İran kaynaklı gelişmelerle yönünü yukarı çevirmeye başladı. Malum İran, dünyanın en önemli petrol üreticilerinden biri, Hürmüz Boğazı da önemli petrol ihraç noktalarından.

- ABD tahvil faizlerinde yatay seyir, Euro’da zayıflama, dolarda değer kazanımı görülüyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.07, Euro/dolar paritesi 1.1786, dolar endeksi 97.79, altının ons fiyatı 5.103 dolar, gümüş 84.86 dolar, brent petrol ise 71.22 dolar seviyelerinde seyrediyor.

