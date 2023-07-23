Borsada 6.500 kritik seviye

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GEÇEN hafta iç piyasalar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararına odaklandı. Yine beklentilerin altında bir faiz artırımı geldi. Genelde beklentiler 3 ila 5 puan arasında değişiyordu. 5 puanlık artırım daha ağırlıklıydı. Karar sonrasında 2.5 puanlık artırımla faiz yüzde 17.5 seviyesine yükseltildi. Kademeli artış devam ediyor.

ENFLASYON BİR SÜRE DAHA YÜKSEK KALABİLİR

Döviz kurlarındaki yükselişin sürmesiyle birlikte enflasyonun da düşmesinin zor olacağı bilinen bir durum. Toplantı metninde; “Enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırma gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirilecektir. Faiz artırımının yanı sıra, parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları almıştır” ifadesine yer verildi. Diğer dikkat çeken haber akışları; “Kur korumalı mevduata yüzde 15 zorunlu karşılık uygulamasının getirilmesi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in “Programımızın en büyük önceliklerinden biri ihracatın güçlü bir şekilde desteklenmesidir” açıklaması oldu. Kademeli faiz artışının nedenleri arasında, kurların yüksek seyrini koruyarak ihracatçının desteklenmesi ve çok yüksek faiz ile ekonomide yavaşlamaya neden olacak adımlardan kaçınılması düşüncesi olabilir. Bu durumda enflasyonun en azından bir süre daha yüksek kalması ihtimali güçleniyor.

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Enflasyonun düşürülmesi hedefi esas olsa da, daha başka dengelerin de gözetildiği anlaşılıyor. Ayrıca faiz artırımı yanında parasal sıkılaşma moduna geçilmiş görünüyor. KKM’ye yüzde 15 zorunlu karşılık getirilmesi bu açıdan önemli.

YÜKSEKLİK KORKUSU YOK

- Borsada kâr satış denemeleriyle birlikte çıkış trendi sürüyor. Geri çekilmeler alım fırsatı olarak kullanıldı. Son iki ayda yüzde 55’e yaklaşan prime rağmen “yükseklik korkusu” çok telaffuz edilmiyor. İlk destekler 6.650-6.600 ve 6.500 seviyelerinde. 6.500 seviyesinin üzerinde kalınması çıkışın devamı açısından önemli. Sonraki destekler 6.400-6.300 seviyelerinde bulunuyor.

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İlk dirençler 6.750-6.800 olarak görülürken sonraki ve daha önemli direnç noktaları 6.950-7.000 seviyelerinde. 6.800-7.000 bandı çıkış kanalının üst çizgileri olarak görüldüğünden direnç bölgesi olarak değerlendirmek yararlı olacaktır. Bu açıdan verilen bantta kâr satışları görülebilir. 7.000 seviyesi geçilirse daha üst direnç noktaları için ayrıca değerlendirme yapmak gerekecek. Endekste çıkış hareketi gücünü korumakla beraber direnç seviyelerinde kâr satışları olası.

KÜRESEL PİYASALARDA FAİZ HAFTASI

- KÜRESEL piyasaların dikkati önümüzdeki hafta ABD ve Avrupa Merkez Bankası’nın (FED, ECB) toplantılarında olacak. Lokomotif ve yön belirleyen iki bankanın kararları oldukça önemli. Çıkacak kararlar konusunda fazlaca bir tereddüt yok, piyasalarda neredeyse tam bir görüş birliği var. Sürprizler olabilir mi? Çok sık olmasa da bazen olabiliyor. Bunu dip not olarak verelim. Ama her iki banka için de beklenti 25 baz puanlık faiz artırım yönünde. Faiz oranlarını Fed’in yüzde 5.50, ECB’nin yüzde 4.25 seviyesine yükseltmesi öngörülüyor. Toplantı sonrası gelecek açıklamalar daha önemli olacak.

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ARA VEREBİLİRLER

Genel beklenti her iki bankanın da temmuz sonrası için faiz artırımlarına ara vereceği şeklinde. Bu durum Fed için daha belirgin. Bunun nedeni ABD’nin enflasyon verilerinin hedef seviyelere oldukça yaklaşmış olması. ABD’de TÜFE haziranda yüzde 3.0 olurken enflasyon hedefi yüzde 2.0 seviyesinde. Avrupa için aynı şeyleri söylemek zor. Henüz hedef değerlerden daha uzaklar. Toplantı metninde ve başkanların yapacağı açıklamalarda ileriye yönelik faiz konusunda sinyaller aranacak. Eğer faiz artırımlarına ara verileceği gibi bir ifadegelirse bu durum piyasalara olumlu yansıyacaktır. Borsalar, tahvil bono faiz oranları, altın, petrol ve emtia fiyatları üzerinde etkilerini görebiliriz. Geçtiğimiz günlerde dış borsalarda görülen iyimserliğin başlıca nedenleri arasında faize ilişkin beklentilerin payı oldukça fazlaydı. Bu durum Türkiye’nin de dahil olduğu gelişen piyasalar için kaynak maliyetleri açısından olumlu değerlendirilecek bir gelişme olacak. Ancak geçen hafta sonuna doğru dış borsalarda görülen çıkış hareketi biraz zayıfladı. Borsaların yönü konusunda şirket bilançoları da etkili.

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SAKİN BEKLEYİŞ

Diğer piyasa parametrelerine bakıldığında; ABD 10 yıllık bono faiz oranında düşüş yerini çıkışa bıraktı ve tekrar yüzde 3.80 seviyesinin üzerine çıktı. Dolarda zayıflama, Euro’da ise güç kazanımı durdu. Euro/dolar paritesi 1.11’e gerilerken dolar endeksi 101 seviyesinin üzerine çıktı. Dolardaki toparlanma ve ABD tahvil faiz oranlarındaki yükseliş altının ons fiyatına kâr satışı olarak yansıdı ve 1.960 dolara çekildi. İç piyasalarda altının gram/TL fiyatındaki yükseliş ons fiyatı belli bir bantta hareket edince daha çok dolar/TL kuruna endekslendi. 1.731 seviyesinden düşüşle 1.700’ün altını test etti. Petrolde ise yükseliş hareketi korunuyor, ancak biraz zayıflama söz konusu. Brent Petrol 80 dolar seviyelerinde. Önümüzdeki hafta dış gündemde faiz kararları dışında ekonomik veriler de takip edilecek. ABD 2.çeyrek büyüme verisi (beklenti yüzde 1.8, önceki yüzde 2.0), Almanya enflasyonu (beklenti yüzde 6.2, önceki yüzde 6.4) var. Dış piyasaların, merkez bankalarının faiz kararlarını ve yapılacak açıklamaları sakin bir şekilde beklediğini söylemek mümkün.

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KÖRFEZ TURU KURLARI ETKİLEDİ

- TCMB faiz kararı Borsa İstanbul’da kısa süreli bir dalgalanmaya neden oldu. Fakat etkileri çok derinlik kazanmadı. Borsada çıkış devam etti. Aynı şeyleri döviz kurları için de söylemek gerekecek. Faiz artırımının düşük kalması döviz kurlarında yükselişe neden olmadı. Dolar/TL kuru 27, Euro/TL ise 30 seviyesinin üzerinde tutunmadı. Bu gelişmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın S. Arabistan, Katar ve BAE’yi kapsayan Körfez Ülkeleri ziyaretine ayrı bir parantez açmak gerekecek. BAE ile imzalanan 50.7 milyar dolarlık anlaşmanın döviz kurları üzerinde zayıf bir baskıya neden olduğu görülüyor. Ancak önümüzdeki günlerde imzalanan anlaşmalara ilişkin daha somut gelişmeler gerçekleşirse bu defa daha farklı fiyatlamalar gündeme gelebilir, döviz kurlarındaki baskı artabilir.

YABANCI ALIMI SÜRÜYOR

- PERŞEMBE günleri saat 14.30’da TCMB tarafından açıklanan yabancı yatırımcı işlemleriyle para ve banka istatistikleri yakından takip ediliyor. TCMB verilerine göre 14 Temmuz ile biten haftada yabancı yatırımcılar; 152.5 milyon dolarlık hisse senedi alırken 26.5 milyon dolarlık da tahvil bono sattılar. Son bir buçuk ayda yabancıların hisse senetlerinde alım tutarları 1.5 milyar dolara yaklaştı. Borsa İstanbul’daki payları ise yüzde 29.50 oldu. Alımlara rağmen yabancı payının yüzde olarak artışının sınırlı kalması yerli katılımının da yüksek olduğunu gösteriyor. Diğer yandan TCMB brüt rezervleri, bankalardaki döviz mevduatı ve “kur korumalı mevduatlarında (KKM)” artışlar devam etti.14 Temmuz haftasında; TCMB brüt rezervleri 2.65 milyar dolar artışla 113 milyar dolara, yurtiçinde yerleşiklerin bankalardaki döviz mevduatı ise 2.5 milyar dolar yükselişle 171 milyar dolara ulaştı. Dövize bağlı verilerde son haftalarda bir toparlanmadan söz edilebilir. Kur korumalı mevduat (KKM) 2.9 trilyon TL’yi geçti. Haftalık artış 115 milyar TL. Diğer yandan Borsa İstanbul’da, bu yılın 2.çeyrek bilançolar açıklanmaya başlandı. Bu süreçte hisse bazlı hareketlilik artabilir.

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