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Piyasalarda riskli varlıklarda baskı korunmakla birlikte son günlerde toparlanma çabası var. Borsalarla altın ve gümüş fiyatlarında geri çekilmelerde tepki alımları görüldü. Altını da son dönemdeki dalgalanma nedeniyle en azından bir süre riskli varlıklar sınıfına dahil etmek gerekir. Geçen haftanın son günlerine doğru gelen tepki çıkışlarını beklenti veya gündem değişikliğinden çok olumsuz gelişmelerin önemli ölçüde fiyatlanmasına bağlı olarak ucuz ve primsiz görünüme yormak mümkün. Ucuzluk ve primsizliğin aynı şeyler olmadığı konusunu dip not olarak altını çizelim.

UCUZ VE PRİMSİZ ALGISI ÖNE ÇIKTI

Tepki yükselişinde önemli teknik desteklerin test edilmesi ve kısa dönemli göstergelerin dip noktalardan dönüş vermesini de dikkate almak gerekir. Merkez bankalarının faiz artırım politikaları devam ederken alternatifi olan yatırım araçlarının yukarı yönlü tepki vermesini bu şekilde izah etmek yerinde olacak. Ticaret, ucuza alıp pahalıya satmak esasına dayanır. Ralli ve çıkış trendlerinde daha yükselecek beklentisi varken pahalı alıp pahalı satmanın da olağan bir durum olduğunu söylemek yararlı olacak. Ancak içinde bulunduğumuz süreçte daha çok ucuz ve primsiz algısı öne çıkmış durumda. Bu çerçeveye uzun süredir enflasyon ve faizin altında prime sahip döviz kurlarını da eklemek gerekir.

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DÖVİZDE YÜKSELİŞ SÜRDÜ

Perşembe akşamı TCMB’nin örtülü faiz artırımı anlamı taşıyan kararlarına rağmen cuma günü döviz kurlarında yükseliş eğilimi sürdü. Faiz piyasa fiyatlamalarının tam orta yerinde ve önemli bir referans noktası konumunda. Bu açıdan borsalarla altın ve gümüş gibi kıymetli metallerdeki çıkışı bu aşamada tepki boyutunda değerlendirmek gerekir. Güçlü yükselişler güçlü beklenti ve gündem desteğiyle olur. Henüz piyasalar o noktada değil. Tepki alım denemelerine rağmen Borsa İstanbul’da temkinli görünümün dağıldığını söylemek için erken.

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TCMB’DEN ÖNEMLİ KARARLAR

TCMB’den perşembe akşamı önemli kararlar geldi. TCMB; bir haftalık repo ihalelerine ara verirken Türk lirası mevduat için tesis edilen zorunlu karşılıklara TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin yüzde 86’sı yerine yüzde 90’ı oranında faiz veya telafi ödemesi yapılmasına karar verdi. Bu durum bankaları gecelik fonlama faizine yönelterek “örtülü faiz artırımı” anlamı taşıyor. Bir haftalık repo faiz oranı yüzde 36, gecelik borçlanma faizi yüzde 39. TCMB bankaların fonlama maliyetindeki artışı zorunlu karşılıklara verdiği faizi artırarak telafi etme yoluna gitti. Bu kararların alınmasında TCMB rezervlerinde son günlerdeki hızlı erimenin elbette önemli payı var. Döviz satışı etkili olmayınca faiz hamlesi geldi.

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STOPAJ İNDİRİMİ GÜNDEMDE

TCMB Başkanı Fatih Karahan geçtiğimiz günlerde TL’yi desteklemekten söz etmiş, gerekirse stopaj indirimi olabileceğine vurgu yapmıştı. Perşembe akşamı yapılan fon bilgilendirme toplantısında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de stopaj indirimi konusunda benzer açıklamalar yaptı. Önümüzdeki günlerde faiz gelirlerinden alınan stopajdan indirim beklentisi kuvvetlendi.

TCMB kararlarının yansımalarına bakıldığında ise; TCMB’nin 10 Aralık toplantısında faiz indirimi olasılığı çok zayıflamış veya masadan kalkmış görülüyor. İlk tepki tahvil faizlerinde yükseliş olarak kendini gösterdi. Gösterge tahvil faizi yüzde 42.5 oldu. 10 Kasım’da yüzde 39 idi. Bankalara zorunlu karşılıklara ödenen faizin artırılması telafi edici bir işlev görse de faize en duyarlı sektör olan banka hisselerine satış olarak yansıdı. Borsa İstanbul’da cuma günü görülen tepki çıkışında sanayi hisselerine gelen alımlar ve primler dikkat çekti. Ancak borsada bankasız çıkış ne kadar güçlü olur o da ayrı bir değerlendirme konusu. TL güçleneceği için döviz kurlarındaki yükseliş hızı zayıflayabilir. Rezervlerin durumu yine bu noktada önemli olacak.

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FAİZ GETİRİSİ ARTACAK

Tepki alım denemelerine rağmen borsanın en önemli alternatifi konumundaki faiz getirisinin artması olumsuz bir durum. Faiz zaten yüksekti, TCMB’nin son kararıyla en azından bir süre daha yüksek kalmaya devam edecek gibi görünüyor. İleriye yönelik projeksiyonlarda bu durumu referans noktası olarak görmek gerekecek. Faizden alınan stopajın da düşürülmesi faiz kazançlarının artmasını sağlayacak bir hamle olur. Enflasyona karşı koruma sağlayan risksiz getiri varken ucuz ve primsiz olmasına rağmen riskli varlıkların şansı doğal olarak zayıflıyor. Bir de borsanın fon olayına bağlı ve hâlâ aşamadığı güven sorunu var. Bu açıdan, kısa dönem olumsuz fiyatlamanın belli ölçüde yapılmış olması ve önemli teknik desteklerin test edilmesine bağlı olarak tepki alımları görülse de bunun orta ve uzun dönemli çıkışa dönme olasılığı bu aşamada zayıf görülüyor.

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ALTINA ALIM GELMEYE BAŞLADI

DIŞ piyasalarda temkinli görünüm korunmakla birlikte yerini daha olumlu bir seyre bırakmaya başladı Borsalarla altın ve gümüş fiyatlarında tepki çıkışı gözlendi. Dolardaki değer kazanımı sürerken Euro’da zayıflamaya devam etti. ABD tahvil faizlerinde ise güvenli liman alımlarına bağlı geri çekilme devam ediyor. Piyasalarda bu dönem yönü yapay zekâ hisseleri belirliyor. Yapay zekâ şirketi Nvidia’nın 12 Kasım’da istifa eden CEO’sunun geçen hafta tekrar göreve atanması ABD başta olmak üzere borsalara yükseliş olarak yansıdı. Altın ve gümüş fiyatları başta olmak üzere emtia fiyatlarındaki yükselişte yine primsizlik algısı ve önemli destek noktalarının test edilmesinin payı var. Biraz da teknoloji hisselerindeki yükselişin kıymetli metaller üzerindeki baskıyı hafifletmesinin etkisi söz konusu. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.94, Euro/dolar paritesi 1.0936, dolar endeksi 104.02, altının ons fiyatı 3.646 dolar, gümüş 43.64 dolar, Brent petrol ise 90.12 dolar seviyelerinde seyrediyor. Önümüzdeki hafta gündem yoğun ve önemli. 30 Kasım’da AB ve Almanya enflasyonu (TÜFE), 4 Aralık’ta ABD tarım dışı istihdam verileri açıklanacak.

BORSADA 10.600 DESTEĞİ ÇALIŞTI

BORSADA 10.600’ün ikinci defa test edilip tepki alımı gelmesi bu noktayı destek olarak önemli hale getirdi. Fakat 10.600 seviyesini dip olarak görmek için erken. Bunun için ilk aşamada 11.500’ün geçilmesi gerekecek. Sonraki direnç 12.000’de. 10.600 seviyesinin altında verilecek destekler ise 10.200 ve 10.000 seviyelerinde. Endekste görülen tepki alımlarının direnç noktalarında satışla karşılaşma olasılığı yüksek.

GÖZLER ENFLASYONDA

3 Aralık perşembe günü enflasyon verileri açıklanacak. Beklentiler TÜFE’de aylık bazda yüzde 1.1, yıllıkta ise yüzde 30 civarında şekilleniyor. Ekim ayında yüzde 2.58 artış vardı. TCMB’nin son kararları nedeniyle kasım enflasyonunun TCMB faizini etkilemesi pek beklenmiyor. Bu açıdan enflasyon verilerinin piyasalar üzerindeki etkisi oldukça sınırlı kalabilir. 1 Aralık’ta ise Türkiye’nin 3 çeyrek büyümesi açıklanacak. Beklenti yüzde 2.7 seviyesinde. Düşük bir büyüme. Türkiye’nin uzun yıllara dayalı doğal veya ortalama büyümesi yüzde 4.5 civarında. Enflasyonla mücadele çerçevesinde sıkı para politikasıyla düşük büyüme hedeflenmişti. Bu açıdan hedeflerle uyumlu.

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