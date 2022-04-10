 Borsa İstanbul bankalarla zirvede

BİST 100 Endeksi geçen hafta tarihi zirveler gördü. Türkiye-ABD ilişkilerindeki yumuşama sinyalleri piyasalarda olumlu algılandı. Küresel çapta piyasalarda dalgalı bir seyir yaşanırken, Borsa İstanbul dış borsalardan olumlu ayrıştı. Borsa İstanbul’daki iyimser havanın en büyük nedenlerinden biri banka hisseleri öncülüğünde başlayan ralliydi.
KÜRESEL piyasalar zorlu gündem nedeniyle baharı dalgalı bir seyirle karşılarken, Borsa İstanbul oldukça iyimser. Bahar İstanbul’a erken geldi desek yeridir. Gündem Rusya-Ukrayna savaşının yanı sıra ABD Merkez Bankası’nın (Fed) parasal sıkılaşma kararıyla ilgili olarak biraz gergin. Dış piyasalarda borsalar, petrol ve altın gibi yatırım araçlarında bu görünüme yönelik fiyatlamalar sürüyor. Ancak Borsa İstanbul’da geçen hafta banka hisseleri öncülüğünde başlayan ralli BIST100 Endeksi’ni tarihi zirve seviyelerine ulaştırdı. Hatırlanırsa, geçtiğimiz haftaki yazımızda, bankacılık sektörü ile ilgili düşük fiyat kazanç ve kârlılık içerikli tablolarla bu sektöre dikkat çekmiştik. Kesinlikle tavsiye değil, durum tespiti açısından vurgulamak gerekirse, şubat ayı itibarıyla BDDK tarafından açıklanan sektöre ilişkin yüksek kârlılık fiyatlanmaya başlanmış görülüyor. Önümüzdeki hafta devam edip etmeyeceğini izleyip göreceğiz. Borsa İstanbul’u dış borsalardan ayrıştıran gündeme gelince; ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Kongre’ye F-16 savaş uçaklarının Türkiye’ye satışı konusunda mektup yazması ve Türkiye-ABD ilişkilerindeki yumuşama sinyallerinin olumlu algıya neden olduğunu söylemek yerinde olacak. Son iki yazımızda, Rusya-Ukrayna savaşının Türkiye’nin jeopolitik konumu nedeniyle öne çıktığından bahisle ABD ve Avrupa Birliği ile Türkiye ilişkilerine dikkat çekmiş, iç piyasalara yansımaları açısından gerek savunma sanayi gerekse AB ile müzakere fasıllarının açılması konularında bir gelişme olursa diye vurgu yapmıştık. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın mektubu Borsa İstanbul’da yaşanan çıkış için işaret fişeği mi oldu? Yoksa devam eden çıkış hareketi için kullanıldı mı? Bunun ayrımını bu aşamada net olarak yapmak zor. Görünen şu ki, dış borsalardan olumlu bir ayrışma var ve gündem farklılaşması olarak da bu konu öne çıkıyor. Bu durumun Borsa İstanbul’u dış piyasalardan ayrışarak daha ne kadar taşıyabileceği konusunu önümüzdeki günlerde görebileceğiz.
FED’İN ‘ŞAHİN’ DURUŞU SÜRÜYOR
KÜRESEL piyasalarda Fed kaynaklı gelişmeler öncelikli yerini koruyor. Fed üyelerinin açıklamalarında dikkat çeken agresif faiz artışı olabileceği yünündeki ‘şahin’ duruşu son toplantıya ait tutanaklar teyit etti. Tutanaklarda, Fed üyelerinin çoğunluğun “mayıs toplantısında bilanço küçültmenin başlayacağı ve 95 milyar dolarlık daralmanın uygun olacağı, bu toplantıda 50 baz puanlık artırım olasılığının çok yüksek olduğu” vurguları dikkat çekti. Bu yıl içinde Avrupa Merkez Bankası’ndan da faiz artırımları gelebileceği bir süredir dillendirilen bir konu. Bundesbank Başkanı Joachim Nagel, Euro Bölgesi’nde enflasyonun yüksek olduğunu ve bunun sonucunda Avrupa Merkez Bankası’nın yakında faiz oranlarını yükseltmesi gerekebileceğini söyledi. Perşembe günü yapılacak Avrupa Merkez Bankası toplantısından faiz artırımı beklenmiyor. Ancak toplantı sonrası yapılacak açıklamalar önemli olacak. Dış piyasalar bir süredir merkez bankalarının parasal sıkılaşma ve faiz artış politikalarını gündemine almış olup dozu artıp eksilmekle birlikte fiyatlamaya devam ediyor.
DİPLOMASİ ÇABALARINA DUYARLILIK AZALDI
SAVAŞ ile birlikte Rusya’ya yaptırımlar da devam ediyor. ABD Senatosu, ABD’nin Rusya ve Belarus ile normal ticari ilişkilerini askıya almasını öngören yasa tasarısını onaylarken, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Almanya’nın Avrupa Birliği yaptırımları kapsamında Rus kömürüne yönelik bir yasağı uygulamak için dört aylık aşamalı çıkış süresinin tamamını kullanması gerekeceğini açıkladı. ABD, Buça’daki olayların ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kızlarını ve Rusya’nın iki bankasını yaptırım listesine alarak bu ülkeye yeni yatırımlara da yasak getirdi. İngiltere, Rusya’nın en büyük bankası Sberbank’ın tüm varlıklarının dondurulmasına ve İngiliz firmalarının Rusya’ya tüm yeni dış yatırımlarının yasaklanmasına karar verdi. ABD Hazine Bakanı Yellen, savaşın ekonomilere devasa tehdit oluşturduğunu söyledi. Yellen, “Rusya G-20’den çıkarılmalı” dedi. Savaşın ve yaptırımların şiddetinde bir azalma görülmemesi barış umutlarını zayıflatıyor. Rusya-Ukrayna arasında diplomasi çabalarının sürmesine karşılık son günlerde bu yönde çok fazla bir haber akışı görülmüyor. Ancak piyasaların bu yöndeki gelişmelere duyarlılığı oldukça zayıfladı. Rus Rublesi ABD Doları karşısında savaşın başladığı tarihteki değerini tekrar yakaladı. Petrol fiyatları ise savaş öncesi seviyelerine oldukça yaklaştı. Savaşın başladığı gün Brent petrol 95 dolardı. Şimdi 100 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Gerçi petrol fiyatını aşağıya iten başka gelişmeler de var. ABD ve İngiltere’nin ardından Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) üyelerinin de rezervlerden satış kararları petrol fiyatındaki düşüşte önemli rol oynadı. Daha geniş ölçekte Çin’de artan Omikron vaka artışları, ABD dolarındaki değerlenme ve küresel ekonomideki büyüme oranlarının aşağı yönlü revize edilmesi ve stagflasyon tartışmaları var.
DIŞARIDA ENFLASYON AÇIKLAMALARI İZLENECEK
GELECEK hafta dış ekonomik gündem enflasyon ağırlıklı olacak. ABD, Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya, Çin ardı ardına enflasyon verilerini açıklayacak. ABD ve Almanya son 40 yılın en yüksek enflasyon oranlarını yaşıyor. ABD mart ayı enflasyonu (TÜFE) için beklenti yüzde 8.4 seviyesinde. Merkez bankalarının para politikalarına yön veren en önemli parametrelerden biri enflasyon. Ayrıca önemli endişe kaynağı.
Bank of America’dan “Enflasyon şoku kötüleşiyor, faiz oranları şoku yeni başlıyor, resesyon şoku geliyor” şeklinde dikkat çeken bir açıklama geldi. BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ise global gıda fiyatlarının mart ayında endeks tarihinin en yüksek artışını kaydettiğini açıkladı. Gıda fiyat endeksi mart ayında yüzde 12.6 artarken tahıl yüzde 17.1, et 4.8, şeker yüzde 6.7, süt yüzde 2.6 arttı. Salgın hastalığın ardından gelen savaş, gıda fiyatları üzerindeki etkisini en azından bir süre daha sürdüreceğe benziyor. Bu da enflasyonu yukarı iten gelişmelerin başında geliyor.
BORSADA 2.400 ÖNEMLİ
BORSADA ralli devam ediyor. Çıkış trendinin devamı için 2.400 seviyesinin üzerinde kalınması önemli olacak. Sonraki dirençler 2.460-2.500 ve 2.600 seviyelerinde bulunuyor. Geri çekilmelerde ise ilk destekler 2.350-2.300 olarak görülüyor. Çıkış hareketi gücünü korumakla birlikte direnç seviyelerinde kâr satışları görülebilir.
YUKARIDA YER ALAN BİLGİLER TAVSİYE NİTELİĞİ TAŞIMAYIP YATIRIM DANIŞMANLIĞI KAPSAMINDA DEĞİLDİR, YATIRIMCI PROFİLİNİZE UYMAYABİLİR.
Borsa İstanbul bankalarla zirvede
BİST 100 Endeksi geçen hafta tarihi zirveler gördü. Türkiye-ABD ilişkilerindeki yumuşama sinyalleri piyasalarda olumlu algılandı. Küresel çapta piyasalarda dalgalı bir seyir yaşanırken, Borsa İstanbul dış borsalardan olumlu ayrıştı. Borsa İstanbul’daki iyimser havanın en büyük nedenlerinden biri banka hisseleri öncülüğünde başlayan ralliydi.
KÜRESEL piyasalar zorlu gündem nedeniyle baharı dalgalı bir seyirle karşılarken, Borsa İstanbul oldukça iyimser. Bahar İstanbul’a erken geldi desek yeridir. Gündem Rusya-Ukrayna savaşının yanı sıra ABD Merkez Bankası’nın (Fed) parasal sıkılaşma kararıyla ilgili olarak biraz gergin. Dış piyasalarda borsalar, petrol ve altın gibi yatırım araçlarında bu görünüme yönelik fiyatlamalar sürüyor. Ancak Borsa İstanbul’da geçen hafta banka hisseleri öncülüğünde başlayan ralli BIST100 Endeksi’ni tarihi zirve seviyelerine ulaştırdı. Hatırlanırsa, geçtiğimiz haftaki yazımızda, bankacılık sektörü ile ilgili düşük fiyat kazanç ve kârlılık içerikli tablolarla bu sektöre dikkat çekmiştik. Kesinlikle tavsiye değil, durum tespiti açısından vurgulamak gerekirse, şubat ayı itibarıyla BDDK tarafından açıklanan sektöre ilişkin yüksek kârlılık fiyatlanmaya başlanmış görülüyor. Önümüzdeki hafta devam edip etmeyeceğini izleyip göreceğiz. Borsa İstanbul’u dış borsalardan ayrıştıran gündeme gelince; ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Kongre’ye F-16 savaş uçaklarının Türkiye’ye satışı konusunda mektup yazması ve Türkiye-ABD ilişkilerindeki yumuşama sinyallerinin olumlu algıya neden olduğunu söylemek yerinde olacak. Son iki yazımızda, Rusya-Ukrayna savaşının Türkiye’nin jeopolitik konumu nedeniyle öne çıktığından bahisle ABD ve Avrupa Birliği ile Türkiye ilişkilerine dikkat çekmiş, iç piyasalara yansımaları açısından gerek savunma sanayi gerekse AB ile müzakere fasıllarının açılması konularında bir gelişme olursa diye vurgu yapmıştık. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın mektubu Borsa İstanbul’da yaşanan çıkış için işaret fişeği mi oldu? Yoksa devam eden çıkış hareketi için kullanıldı mı? Bunun ayrımını bu aşamada net olarak yapmak zor. Görünen şu ki, dış borsalardan olumlu bir ayrışma var ve gündem farklılaşması olarak da bu konu öne çıkıyor. Bu durumun Borsa İstanbul’u dış piyasalardan ayrışarak daha ne kadar taşıyabileceği konusunu önümüzdeki günlerde görebileceğiz.
FED’İN ‘ŞAHİN’ DURUŞU SÜRÜYOR
KÜRESEL piyasalarda Fed kaynaklı gelişmeler öncelikli yerini koruyor. Fed üyelerinin açıklamalarında dikkat çeken agresif faiz artışı olabileceği yünündeki ‘şahin’ duruşu son toplantıya ait tutanaklar teyit etti. Tutanaklarda, Fed üyelerinin çoğunluğun “mayıs toplantısında bilanço küçültmenin başlayacağı ve 95 milyar dolarlık daralmanın uygun olacağı, bu toplantıda 50 baz puanlık artırım olasılığının çok yüksek olduğu” vurguları dikkat çekti. Bu yıl içinde Avrupa Merkez Bankası’ndan da faiz artırımları gelebileceği bir süredir dillendirilen bir konu. Bundesbank Başkanı Joachim Nagel, Euro Bölgesi’nde enflasyonun yüksek olduğunu ve bunun sonucunda Avrupa Merkez Bankası’nın yakında faiz oranlarını yükseltmesi gerekebileceğini söyledi. Perşembe günü yapılacak Avrupa Merkez Bankası toplantısından faiz artırımı beklenmiyor. Ancak toplantı sonrası yapılacak açıklamalar önemli olacak. Dış piyasalar bir süredir merkez bankalarının parasal sıkılaşma ve faiz artış politikalarını gündemine almış olup dozu artıp eksilmekle birlikte fiyatlamaya devam ediyor.
DİPLOMASİ ÇABALARINA DUYARLILIK AZALDI
SAVAŞ ile birlikte Rusya’ya yaptırımlar da devam ediyor. ABD Senatosu, ABD’nin Rusya ve Belarus ile normal ticari ilişkilerini askıya almasını öngören yasa tasarısını onaylarken, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Almanya’nın Avrupa Birliği yaptırımları kapsamında Rus kömürüne yönelik bir yasağı uygulamak için dört aylık aşamalı çıkış süresinin tamamını kullanması gerekeceğini açıkladı. ABD, Buça’daki olayların ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kızlarını ve Rusya’nın iki bankasını yaptırım listesine alarak bu ülkeye yeni yatırımlara da yasak getirdi. İngiltere, Rusya’nın en büyük bankası Sberbank’ın tüm varlıklarının dondurulmasına ve İngiliz firmalarının Rusya’ya tüm yeni dış yatırımlarının yasaklanmasına karar verdi. ABD Hazine Bakanı Yellen, savaşın ekonomilere devasa tehdit oluşturduğunu söyledi. Yellen, “Rusya G-20’den çıkarılmalı” dedi. Savaşın ve yaptırımların şiddetinde bir azalma görülmemesi barış umutlarını zayıflatıyor. Rusya-Ukrayna arasında diplomasi çabalarının sürmesine karşılık son günlerde bu yönde çok fazla bir haber akışı görülmüyor. Ancak piyasaların bu yöndeki gelişmelere duyarlılığı oldukça zayıfladı. Rus Rublesi ABD Doları karşısında savaşın başladığı tarihteki değerini tekrar yakaladı. Petrol fiyatları ise savaş öncesi seviyelerine oldukça yaklaştı. Savaşın başladığı gün Brent petrol 95 dolardı. Şimdi 100 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Gerçi petrol fiyatını aşağıya iten başka gelişmeler de var. ABD ve İngiltere’nin ardından Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) üyelerinin de rezervlerden satış kararları petrol fiyatındaki düşüşte önemli rol oynadı. Daha geniş ölçekte Çin’de artan Omikron vaka artışları, ABD dolarındaki değerlenme ve küresel ekonomideki büyüme oranlarının aşağı yönlü revize edilmesi ve stagflasyon tartışmaları var.
DIŞARIDA ENFLASYON AÇIKLAMALARI İZLENECEK
GELECEK hafta dış ekonomik gündem enflasyon ağırlıklı olacak. ABD, Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya, Çin ardı ardına enflasyon verilerini açıklayacak. ABD ve Almanya son 40 yılın en yüksek enflasyon oranlarını yaşıyor. ABD mart ayı enflasyonu (TÜFE) için beklenti yüzde 8.4 seviyesinde. Merkez bankalarının para politikalarına yön veren en önemli parametrelerden biri enflasyon. Ayrıca önemli endişe kaynağı.
Bank of America’dan “Enflasyon şoku kötüleşiyor, faiz oranları şoku yeni başlıyor, resesyon şoku geliyor” şeklinde dikkat çeken bir açıklama geldi. BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ise global gıda fiyatlarının mart ayında endeks tarihinin en yüksek artışını kaydettiğini açıkladı. Gıda fiyat endeksi mart ayında yüzde 12.6 artarken tahıl yüzde 17.1, et 4.8, şeker yüzde 6.7, süt yüzde 2.6 arttı. Salgın hastalığın ardından gelen savaş, gıda fiyatları üzerindeki etkisini en azından bir süre daha sürdüreceğe benziyor. Bu da enflasyonu yukarı iten gelişmelerin başında geliyor.
BORSADA 2.400 ÖNEMLİ
BORSADA ralli devam ediyor. Çıkış trendinin devamı için 2.400 seviyesinin üzerinde kalınması önemli olacak. Sonraki dirençler 2.460-2.500 ve 2.600 seviyelerinde bulunuyor. Geri çekilmelerde ise ilk destekler 2.350-2.300 olarak görülüyor. Çıkış hareketi gücünü korumakla birlikte direnç seviyelerinde kâr satışları görülebilir.
YUKARIDA YER ALAN BİLGİLER TAVSİYE NİTELİĞİ TAŞIMAYIP YATIRIM DANIŞMANLIĞI KAPSAMINDA DEĞİLDİR, YATIRIMCI PROFİLİNİZE UYMAYABİLİR.