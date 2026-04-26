Belirsizlik korunuyor

PİYASALAR, ABD-İran kaynaklı gelişmelere göre yön bulmaya çalışıyor. Umutlu bekleyiş sürse de iki taraf arasında anlaşma konusunda henüz belirsizlik aşılabilmiş değil. İç gündemde ise TCMB’nin çarşamba günkü toplantısında beklendiği üzere faiz sabit bırakıldı. Faizin değişmemesinde; TCMB’nin enflasyonun ana eğiliminde mart ayında gerileme görmesinin, ABD ile İran arasında ateşkes sağlanmasının ve döviz kurlarında agresif bir hareket yaşanmamasının etkileri olduğu belirtiliyor.

FAİZDE BEKLE-GÖR MODUNA GEÇİLDİ

Savaşın başlamasıyla TCMB zaten, haftalık repo ihalesini iptal ederek örtülü faiz artışı yapmıştı. TCMB toplantı metninde ise; ana eğilimin nisan ayında bir miktar yükseleceği, jeopolitik gelişmeler eşliğindeki belirsizlikler, para politikasının dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleneceği, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruş vurguları ileriye yönelik projeksiyonlarda faiz indirimi için umut vermedi. Kredi derecelendirme kuruluşu S&P kaynaklı değerlendirmelerde ‘aralık ayına kadar faiz indirimi beklenmediği’ ifade edildi. Faiz risksiz getiridir ve borsanın en ciddi rakiplerinden biridir. Bu açıdan yüksek faizin borsa üzerinde baskı yapması olağan bir durum.

Yatırımcılar ABD ve İran arasındaki ateşkes ile risk iştahı artınca kısmen de olsa borsaya yönelmeye başlamışlardı. Fakat anlaşma konusunda belirsizlikler hasıl olunca tekrar ‘bekle gör’ moduna geçtiler. Ne olacak da borsa yükselecek sorusunun cevabı net şekilde verilene kadar bu duruşun korunması muhtemeldir. ABD ile İran arasında barış sağlanırsa risk iştahı tekrar artar. Yabancı yatırımcı açısından ise özellikle tahvil bono tarafında ‘carry trade’ için avantajlı bir durum söz konusu. Gerek TCMB, gerekse mevduat ve tahvil faizleriyle enflasyon arasında faizler lehine ciddi bir fark oluştu. Türkiye’nin dünyada en yüksek faizi veren birkaç ülkeden biri olması yanında, döviz kurlarındaki artışın da faizlerin altında kalması sıcak para girişleri açısından elverişli bir zemin oluşturuyor.

BİLANÇOLARDA PARLAK TABLO GÖRMEK ZOR

Diğer yandan borsada dikkatler yayınlanmaya başlanan 03/2026 dönem bilançolarında. Beklentiler ise zayıf. Sürpriz bilançolar elbette olacak. Ancak reel ekonomide coşkulu bir görüntü yok. Yılın ilk çeyreğinin bir kısmının da savaşın etkisinde geçtiğini dikkate alırsak bilançolarda parlak bir tablo beklemek fazlaca iyimserlik olacak. Bankalar, Aselsan, Tüpraş, Petkim, lokomotif holdingler, enerji ve perakende sektörüne ait bilançolar daha yakından izlenecek.

Savaş nedeniyle Aselsan; yüksek petrol fiyatları nedeniyle Tüpraş, Petkim; talep elastikiyetinin az olması nedeniyle de perakende şirketlerinin bilançolarında performans kaybı olmayabilir. Son günlerde dikkat çeken diğer gelişme, şirket ortaklarından gelen pay satışları oldu. Yerli veya yabancı alıcılara yapılan hisse satışlarının nedenleri arasında; nakit yaratma, borç yükünü azaltma, hissenin satış için uygun fiyatlara gelmesi nedeniyle kâr realizasyonu, üretim yapısını değiştirmek için sermaye oluşumu gibi gerekçeler sıralanabilir. Hangi hisse satışının ne sebeple yapıldığının tespiti zor. Küresel ekonomide üretim yapısının değiştiği bir gerçek. Bundan 15-20 yıl önce dünyanın en değerli şirketleri arasında enerji şirketleri yer alırken son yıllarda yapay zekâ ve teknoloji şirketleri var. Türkiye ekonomisi de bu duruma uyum sağlamak durumunda.

Borsanın lokomotifi konumundaki Aselsan’ın en flaş hisselerden biri olmasının altında da önemli ölçüde bu gerekçe var. Geçmişte lokomotif hisseler bankalardı, sonra THYAO oldu, şimdilerde ise lokomotif işlevini Aselsan görüyor. Pahalı mı ucuz mu, bu fiyatı eder mi etmez mi tartışmalarına rağmen en azından bir süre daha öncü konumunu koruyacak gibi görünüyor. Fiyat kazanç ve piyasa değeri defter değeri gibi rasyolara bakıldığında BIST100 fiyatlamalarının oldukça üzerinde. Ancak sürekli büyüyen bir teknoloji şirketi ve savaş şartları nedeniyle savunma sektöründe yer alması ayrıca destekleyici bir etken. ABD ve İran arasındaki belirsizliğin sürmesine bağlı olarak Borsa İstanbul’da temkinli görünüm korunuyor.

DIŞ PİYASALARDA SAKİN BEKLEYİŞ VAR

Dış piyasalar ABD ve İran arasındaki gelişmelerin etkisinde. İki taraf arasında görüşmelerin tekrar başlaması olasılığı umutları canlı tutuyor ancak mesaj trafiği dışında henüz somut bir gelişme yok. Anlaşma sağlanamazsa piyasalarda tansiyon tekrar yükselebilir. Son gelişmelere rağmen ateşkesin korunuyor olması “ehveni şer” olarak değerlendirilebilir. Ateşkesin uzaması ise soğuk savaş dönemini çağrıştırmaya başladı.

Piyasalar savaşın seyrini petrol fiyatları üzerinden takip ediyor. ABD ile İran arasında anlaşma olmayınca petrol fiyatları tekrar yükseldi. Buna karşılık güvenli liman işlevi gören dolardaki değerlenme ivme kaybetti. Borsalarda yükseliş eğilimi korunurken Euro’da toparlanma çabası, altın ve gümüş fiyatlarında düşüş, ABD tahvil faizlerinde gevşeme gözlendi. Son günlerde petrol fiyatlarındaki yükselişe karşı piyasa duyarlılığı biraz azalmaya başladı.

ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.30, Euro/dolar paritesi 1.1719, dolar endeksi 98.53, altının ons fiyatı 4.707 dolar, gümüş 75.70 dolar, brent petrol ise 100.15 dolar seviyelerinde seyrediyor. Önümüzdeki hafta yoğun bir veri akışı olacak. 28 Nisan’da Japonya Merkez Bankası faiz kararı, 29 Nisan’da Almanya enflasyonu (TÜFE), ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı, 30 Nisan’da Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı, Almanya büyüme (GSYH), Euro Bölgesi enflasyon (TÜFE) ve büyüme (GSYH), ABD büyüme (GSYH), İngiltere Merkez Bankası faiz kararları gibi fiyatlama konusu olacak önemli veri akışları var. Merkez bankalarından faiz değişimi beklenmiyor.

BORSADA ÇANAK MI ÇİFT TEPE Mİ İKİLEMİ

Borsada yaşanan çıkış hareketiyle birlikte yeni zirveler test edildi. Ancak bu seviyeler korunamadı. Son çıkış hareketiyle BIST100 Endeksi’nde oluşan görünüm; çıkış formasyonu olan çanak veya fincan kulp mu, yoksa düşüş formasyonlarından çift tepe mi ikilemini beraberinde getirdi. Endekste yaşanan geri çekilme henüz derinlik kazanmış değil. Bu açıdan çanak veya fincan kulp olasılığı halen korunuyor. Ancak satışların ciddiyet kazanması durumunda çift tepe olasılığı artabilir. İlk destekler 14.100-14.000 seviyelerinde bulunurken sonraki destekler 13.700-13.750 puanlarda. Yukarı yönlü hareketin devamında ise ilk dirençler 14.616-14.650 seviyelerinde bulunuyor. Sonraki dirençler 15.000-15.500 seviyelerinde. Endekste çıkış hareketi gücünü korumakla birlikte direnç noktalarında satışlar görülebilir.

YABANCILAR GERİ DÖNÜYOR

TCMB verilerine göre 17 Nisan ile biten haftada; yabancı yatırımcılar hisse senetlerinde 579 milyon dolar, tahvil ve bonoda ise 243 milyon dolar olmak üzere toplamda toplamda 822 milyon dolarlık alım yaptılar. Bir önceki hafta 1.1 milyar doları aşkın alım yapmışlardı. Yine 17 Nisan haftasında TCMB brüt rezervleri 3.5 milyar dolarlık artışla 174.5 milyar dolara, swap hariç net rezevler ise 9.3 milyar dolarlık artışla 39.7 milyar dolara yükseldi. ABD ile İran arasındaki ateşkes sonrası gerek sıcak para girişleri gerekse TCMB rezervleri hızla toparlanıyor. Bu, piyasalar için oldukça olumlu bir referans.

Yukarıda yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir, yatırımcı profilinize uymayabilir.