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Zeynel Balcı

Zeynel Balcı

Aşı altının ateşini düşürdü

16 Ağustos 2020

Son dönemlerde altın yükselen fiyatıyla dikkat çekiyordu. Ancak Rusya’dan gelen ‘aşı bulundu’ açıklamasıyla altında yükseliş hızını kaybetti. Aşı haberiyle güvenli liman ihtiyacı azalsa da, Rusya dışından gelen temkinli ve sorgulayıcı yaklaşımlar iyimserliğin azalmasına neden oldu.

Piyasalarda dalgalı seyir devam ediyor. Son dönemlerin gözde yatırım aracı olan ‘altın’ yükseliş hızını kaybetti. Bu gelişmede Rusya’nın koronavirüse karşı aşı geliştirdiğini açıklamasının önemli payı var. Aşı haberleriyle birlikte piyasalarda risk iştahı arttı, güvenli liman ihtiyacı azaldı. Bu durum borsalara alım, altın fiyatlarına ise satış olarak yansıdı. Ancak aşı haberleri sonrası ABD’nin salgın konusundaki etkin isimlerinden Dr. Fauci’den “aşının güvenli olduğundan şüpheliyim” açıklamasına Alman Robert Koch Enstitüsü de “mutasyon olasılığı veya kısa bağışıklık süresinin aşı etkinliğini azaltacak bilinmeyenleri mevcut” değerlendirmeleri eklendi. Bu açıdan aşı haberi ilk aşamada olumlu karşılansa da sonrasında temkinli ve sorgulayıcı yaklaşımlar altın fiyatlarında tekrar yukarı yönlü bir hareketlenmeye neden oldu.

GELİŞMELER İZLENİYOR

Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü henüz Rusya’nın geliştirdim dediği aşıya onay vermiş değil. Diğer yandan vaka sayılarında ABD’de nispi bir azalma olduğu iddia edilse de genelde artış eğilimi sürüyor. Ayrıca altındaki fiyat artışını destekleyen düşük faiz, bol likidite ortamı korunuyor. ABD kongresinden henüz çıkmayan trilyonluk teşvik paketi, döviz kurları, Ege’de Türkiye-Yunanistan arasındaki gerginlik, ABD-Çin ilişkileri, dış piyasalar ve makroekonomik veriler yakından izlenen gelişmeler.

ZİRVEYİ YAKALADI

Küresel piyasalarda ABD haftalık işsizlik maaşı başvurularının eşik sayılan bir milyon seviyesinin altına gerilemesi olumlu karşılansa da ABD Kongresi’ndeki teşvik paketi anlaşmazlığı olumlu havayı sınırladı. Bu durum dış borsalara kâr satışları olarak yansıdı. ABD’de Dow Jones Endeksi salgın hastalık öncesi zirvesine oldukça yaklaşırken, S&P Endeksi zirveyi yakaladı, Nasdaq Endeksi ise yeni zirveler denemeye devam ediyor. Borsalar düşük faiz ve bol likidite etkisi ve ekonomilerin açılmasıyla toparlanmaya yönelik makro ekonomik verilerin etkisiyle virüsü unuttu sanki. Umarız aşı çalışmalarındaki umut verici gelişmeler teyit olur ve hem piyasalar hem de dünya rahat bir nefes alır. Aksi takdirde olumlu gelişmeleri önemli ölçüde fiyatlayan borsalarda daha yorgun ve temkinli bir görünüm muhtemeldir.

Aşı altının ateşini düşürdü

SANAYİ ÜRETİMİ HAZİRANDA YÜZDE 17.6 ARTTI

İçeride ve dışarıda ekonomik veriler yakından izleniyor. Türkiye’de haziran ayında sanayi üretiminde yüzde 17.6 oranındaki artış ekonomide ciddi toparlanma sinyali olarak görülürken en güçlü toparlanan ekonomiler arasında yer aldı. Dayanıklı tüketim malında artış yüzde 33.2 ile dikkat çekti, imalat sanayinin artış yüzde 19 oldu. Salgın nedeniyle ertelenen taleplerin katkısı önemli görülmekle birlikte temmuz ayında da benzer artışlar olasıdır. Cuma günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan haziran ayına ait ‘ödemeler dengesi ve cari denge’ yine öne çıkan veriler arasında yer aldı. Dışarıda da veri akışı piyasalar tarafından dikkatle izleniyor. Euro Bölgesi ikinci çeyrekte ilk çeyreğe göre yüzde 12.1 küçülürken geçen yıla göre yüzde 15 küçüldü. ABD’de beklentileri altında gelen işsizlik başvuruları ile enflasyon verilerindeki yükseliş (ÜFE_TÜFE) ekonomide toparlanmanın devam ettiği yönünde algılandı. Türkiye’nin ikici çeyrek büyüme verisi 31 Ağustos’ta açıklanacak. Pandemi etkisiyle özel bir süreçten geçiyoruz. Ekonomik verilerin de bu gelişmeden payını alması olağan bir durum olarak görülebilir.

Aşı altının ateşini düşürdü

BORSADA KÂR SATIŞLARI

Borsada tepki çıkışı sonrası kâr satışları görülmeye başladı. İlk destek 1.070 seviyesinde görülürken sonraki destek noktaları 1.040 ve 985 seviyelerinde bulunuyor. İlk direnç ise 1.125 seviyesinde. Çıkışın devamı için bu seviyenin geçilmesi önemi olacak. Sonraki direnç 1.144 seviyesinde bulunuyor. Destek seviyelerinde tepki alım denemeleri görülebilir. Ancak direnç seviyelerinde satışla karşılaşma olasılığı yüksek.

Aşı altının ateşini düşürdü

DOLAR/TL KURUNDA 7.40 ÖNEMLİ

Dolar/TL kurunda çıkış hareketi ve yeni zirve denemeleri sürüyor. İlk dirençler 7.39-7.40 seviyelerinde. Bu seviyelerde kâr satışları görülebilir. Çıkışın devamı için 7.40 seviyesinin geçilmesi gerekecek. Sonraki dirençler 7.50-7.55 seviyelerinde. Geri çekilmelerde ilk tutunma ve destek noktaları 7.36-7.33 seviyelerinde bulunuyor. Sonraki destekler ise 7.20 ve 7.13 seviyelerinde. 7.40 seviyesini geçeme-yen çıkış denemeleri kâr satışlarıyla karşılaşabilir.

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