Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Zeynel Balcı>Altın zirveden inmiyor
"Zeynel Balcı" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Zeynel Balcı" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Zeynel Balcı

Zeynel Balcı

Altın zirveden inmiyor

6 Ağustos 2020

Altın (ons dolar) 1.921 dolarlık tarihi zirvesinin ardından 2.000 doları da aşarak yeni rekor seviyesine ulaştı. Bundan sonraki direnç noktaları 2.050-2.070 ve 2.100-2.150 seviyelerinde. Geri çekilmelerde ise ilk destek noktaları 2.000-1.985 seviyelerinden görülüyor.

ALTIN, piyasaların son dönemdeki en gözde yatırım aracı olmaya devam ediyor. Altının (ons dolar) fiyatı mart ayında 1.450 seviyesini test ederken, önce 2011 zirvesi olan 1.921 seviyesini sonra da psikolojik eşik olan 2.000 dolar seviyesini geçerek yeni zirveler ve rekorlar deniyor. Bu arada beklentiler de her gün daha yukarı çekiliyor. 2.500-3.000 dolar tahminleri bazı yabancı finans kurumları ve yatırım bankaları tarafından yapılmaya başlandı. Görünen o ki altın fiyatındaki yukarı yönlü ralli devam ettikçe bu hedefler de revize edilecek gibi duruyor. Düşüşlerde daha aşağısı, yükselişlerde ise daha yüksek hedefler telaffuz edilegelmiştir.

Altının çıkışına etki eden gerekçelere bakıldığında bu etkenlerin geçerliliğini önemli ölçüde korunduğu görülüyor. Altını bu seviyelere taşıyan gelişmelere bakıldığında; düşük faiz ve faiz oranlarının düşük kalacağı beklentisi veya eksi faiz (enflasyonun altında) demek daha doğru, merkez bankaları ve hükümetlerin teşvik ve yardım paketleriyle devam eden parasal genişleme politikaları, piyasalara sunulan bol likidite, salgın hastalıkta artan vaka sayıları ve ikinci dalganın başladığına dair açıklamalar, vaka artışlarına bağlı olarak acaba ekonomilerde yeniden duruş veya kapanma olur mu endişeleri, bu gelişmelerin getirdiği “güvenli liman” ihtiyacının sürüyor olması. Ayrıca son dönemde güç kaybeden ABD doları, gündemdeki yerini koruyan ABD-Çin ilişkilerindeki gerginlik ve jeopolotik gelişmeler, ABD’de kasım ayında yapılacak seçim ve anketlerde geride görülen ABD Başkanı Trump’ın seçim erteleme talebi sayılabilir.

İKİNCİ DALGA ENDİŞESİ

Bakıldığında dozu az veya çok olmakla birlikte bu gündemler altın fiyatı üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Koronavirüse karşı uzun süredir yürütülen aşı çalışmalarında da umut veren açıklamalar geliyor. Ancak son günlerde salgında ikinci dalganın başladığına dair bazı ülkelerden (Almanya) açıklamaların gelmesi bu haberlerin fiyatlanmasına imkan vermedi. Ayrıca henüz Dünya Sağlık Örgütü başta olmak üzere aşı çalışmalarının başarısına yönelik önemli bir merciden teyit de gelmiş değil. Aşının kullanıma geçmesi için eylül, ekim ayları telaffuz ediliyor. Bu yönde kabul görmüş ve teyit edilmiş bir gelişme olursa bu güvenli liman ihtiyacını azaltacağı için altın fiyatları için kâr satış bahanesi oluşturabilir.

GRAM ALTIN YÜKSELİŞTE

İç piyasalarda altının (gram TL) fiyatındaki yükseliş de hız kazanmış durumda. Dış piyasalardaki altının ons/dolar fiyatındaki yükselişine son günlerde iç piyasalarda dolar/TL kurundaki hareketlenme de eklenince gram TL fiyatındaki yükseliş de ivme kazandı. Altın uzun dönem için olmazsa da kısa dönem için artık primli bir yatırım aracı görülebilir. Bu durumu kâr satışlarına neden olabilecek ‘olası’ bir etken olarak dikkate almak mümkün. Ancak son görünüm, kısa süreli satış denemeleri olsa da altın fiyatında çıkış hareketi gücünü koruduğu gösteriyor.

Altın zirveden inmiyor

ALTINDA 2000 EŞİĞİ DE GEÇİLDİ

ALTIN fiyatında ralli devam ediyor. 1.921 tarihi zirvesinden sonra 2.000 seviyesi de geçildi. Sonraki direnç noktaları 2.050-2.070 ve 2.100-2.150 seviyeleri olarak görülüyor. Yaklaşık on yıllık zirvesini kıran ve büyük çanağı tamamlayan (çanak; çıkış formasyonu) altın fiyatında uzun dönem için bakılacak olunursa verilecek ilk direnç noktaları ise 2.450-2.500 seviyeleri olarak görülüyor. Geri çekilmelerde ise ilk destek noktaları 2.000-1.985 seviyelerinde görülüyor. Çıkış hareketinin devamı için bu seviyenin üzerinde kalınması önemli olacak. Sonraki destek 1.935 seviyesinde bulunuyor. Çıkış trendi korunmakla birlikte direnç seviyelerinde kısa süreli kâr satışları görülebilir.

Altın zirveden inmiyor

GRAM ALTINDA ÇIKIŞ TRENDİ SÜRÜYOR

ALTININ (gram TL) fiyatındaki yükseliş çıkış kanal direncine doğru hareketini sürdürüyor. İlk direnç 475. Kanal direnci olması açısından bu seviyelerde kâr satışları görülebilir. Bu seviyenin üzerinde verilecek direnç ise 500. Geri çekilmelerde ilk destek 450 seviyesinde bulunurken sonraki destek noktaları 440-435 seviyelerinde. Yükseliş hareketi sürüyor. Ancak direnç noktalarında kâr satışlarına dikkat.

X
Zeynel Balcı Zeynel BalcıTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Covid-19’un Dijital Dönüşüme EtkisiErgi ŞenerCovid-19’un Dijital Dönüşüme Etkisi06.08.2020
Günün karikatürüM.Kutlukhan Perker Günün karikatürü 06.08.2020
Normalleşen işverene 2.868 lira prim teşvikiNoyan DoğanNormalleşen işverene 2.868 lira prim teşviki06.08.2020
Ailesi beni istemiyorGüzin AblaAilesi beni istemiyor06.08.2020
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.