Altın zirveden inmiyor

Altın (ons dolar) 1.921 dolarlık tarihi zirvesinin ardından 2.000 doları da aşarak yeni rekor seviyesine ulaştı. Bundan sonraki direnç noktaları 2.050-2.070 ve 2.100-2.150 seviyelerinde. Geri çekilmelerde ise ilk destek noktaları 2.000-1.985 seviyelerinden görülüyor.
ALTIN, piyasaların son dönemdeki en gözde yatırım aracı olmaya devam ediyor. Altının (ons dolar) fiyatı mart ayında 1.450 seviyesini test ederken, önce 2011 zirvesi olan 1.921 seviyesini sonra da psikolojik eşik olan 2.000 dolar seviyesini geçerek yeni zirveler ve rekorlar deniyor. Bu arada beklentiler de her gün daha yukarı çekiliyor. 2.500-3.000 dolar tahminleri bazı yabancı finans kurumları ve yatırım bankaları tarafından yapılmaya başlandı. Görünen o ki altın fiyatındaki yukarı yönlü ralli devam ettikçe bu hedefler de revize edilecek gibi duruyor. Düşüşlerde daha aşağısı, yükselişlerde ise daha yüksek hedefler telaffuz edilegelmiştir.
Altının çıkışına etki eden gerekçelere bakıldığında bu etkenlerin geçerliliğini önemli ölçüde korunduğu görülüyor. Altını bu seviyelere taşıyan gelişmelere bakıldığında; düşük faiz ve faiz oranlarının düşük kalacağı beklentisi veya eksi faiz (enflasyonun altında) demek daha doğru, merkez bankaları ve hükümetlerin teşvik ve yardım paketleriyle devam eden parasal genişleme politikaları, piyasalara sunulan bol likidite, salgın hastalıkta artan vaka sayıları ve ikinci dalganın başladığına dair açıklamalar, vaka artışlarına bağlı olarak acaba ekonomilerde yeniden duruş veya kapanma olur mu endişeleri, bu gelişmelerin getirdiği “güvenli liman” ihtiyacının sürüyor olması. Ayrıca son dönemde güç kaybeden ABD doları, gündemdeki yerini koruyan ABD-Çin ilişkilerindeki gerginlik ve jeopolotik gelişmeler, ABD’de kasım ayında yapılacak seçim ve anketlerde geride görülen ABD Başkanı Trump’ın seçim erteleme talebi sayılabilir.
İKİNCİ DALGA ENDİŞESİ
Bakıldığında dozu az veya çok olmakla birlikte bu gündemler altın fiyatı üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Koronavirüse karşı uzun süredir yürütülen aşı çalışmalarında da umut veren açıklamalar geliyor. Ancak son günlerde salgında ikinci dalganın başladığına dair bazı ülkelerden (Almanya) açıklamaların gelmesi bu haberlerin fiyatlanmasına imkan vermedi. Ayrıca henüz Dünya Sağlık Örgütü başta olmak üzere aşı çalışmalarının başarısına yönelik önemli bir merciden teyit de gelmiş değil. Aşının kullanıma geçmesi için eylül, ekim ayları telaffuz ediliyor. Bu yönde kabul görmüş ve teyit edilmiş bir gelişme olursa bu güvenli liman ihtiyacını azaltacağı için altın fiyatları için kâr satış bahanesi oluşturabilir.
GRAM ALTIN YÜKSELİŞTE
İç piyasalarda altının (gram TL) fiyatındaki yükseliş de hız kazanmış durumda. Dış piyasalardaki altının ons/dolar fiyatındaki yükselişine son günlerde iç piyasalarda dolar/TL kurundaki hareketlenme de eklenince gram TL fiyatındaki yükseliş de ivme kazandı. Altın uzun dönem için olmazsa da kısa dönem için artık primli bir yatırım aracı görülebilir. Bu durumu kâr satışlarına neden olabilecek ‘olası’ bir etken olarak dikkate almak mümkün. Ancak son görünüm, kısa süreli satış denemeleri olsa da altın fiyatında çıkış hareketi gücünü koruduğu gösteriyor.
ALTINDA 2000 EŞİĞİ DE GEÇİLDİ
ALTIN fiyatında ralli devam ediyor. 1.921 tarihi zirvesinden sonra 2.000 seviyesi de geçildi. Sonraki direnç noktaları 2.050-2.070 ve 2.100-2.150 seviyeleri olarak görülüyor. Yaklaşık on yıllık zirvesini kıran ve büyük çanağı tamamlayan (çanak; çıkış formasyonu) altın fiyatında uzun dönem için bakılacak olunursa verilecek ilk direnç noktaları ise 2.450-2.500 seviyeleri olarak görülüyor. Geri çekilmelerde ise ilk destek noktaları 2.000-1.985 seviyelerinde görülüyor. Çıkış hareketinin devamı için bu seviyenin üzerinde kalınması önemli olacak. Sonraki destek 1.935 seviyesinde bulunuyor. Çıkış trendi korunmakla birlikte direnç seviyelerinde kısa süreli kâr satışları görülebilir.
GRAM ALTINDA ÇIKIŞ TRENDİ SÜRÜYOR
ALTININ (gram TL) fiyatındaki yükseliş çıkış kanal direncine doğru hareketini sürdürüyor. İlk direnç 475. Kanal direnci olması açısından bu seviyelerde kâr satışları görülebilir. Bu seviyenin üzerinde verilecek direnç ise 500. Geri çekilmelerde ilk destek 450 seviyesinde bulunurken sonraki destek noktaları 440-435 seviyelerinde. Yükseliş hareketi sürüyor. Ancak direnç noktalarında kâr satışlarına dikkat.
Altın zirveden inmiyor
Altın (ons dolar) 1.921 dolarlık tarihi zirvesinin ardından 2.000 doları da aşarak yeni rekor seviyesine ulaştı. Bundan sonraki direnç noktaları 2.050-2.070 ve 2.100-2.150 seviyelerinde. Geri çekilmelerde ise ilk destek noktaları 2.000-1.985 seviyelerinden görülüyor.
ALTIN, piyasaların son dönemdeki en gözde yatırım aracı olmaya devam ediyor. Altının (ons dolar) fiyatı mart ayında 1.450 seviyesini test ederken, önce 2011 zirvesi olan 1.921 seviyesini sonra da psikolojik eşik olan 2.000 dolar seviyesini geçerek yeni zirveler ve rekorlar deniyor. Bu arada beklentiler de her gün daha yukarı çekiliyor. 2.500-3.000 dolar tahminleri bazı yabancı finans kurumları ve yatırım bankaları tarafından yapılmaya başlandı. Görünen o ki altın fiyatındaki yukarı yönlü ralli devam ettikçe bu hedefler de revize edilecek gibi duruyor. Düşüşlerde daha aşağısı, yükselişlerde ise daha yüksek hedefler telaffuz edilegelmiştir.
Altının çıkışına etki eden gerekçelere bakıldığında bu etkenlerin geçerliliğini önemli ölçüde korunduğu görülüyor. Altını bu seviyelere taşıyan gelişmelere bakıldığında; düşük faiz ve faiz oranlarının düşük kalacağı beklentisi veya eksi faiz (enflasyonun altında) demek daha doğru, merkez bankaları ve hükümetlerin teşvik ve yardım paketleriyle devam eden parasal genişleme politikaları, piyasalara sunulan bol likidite, salgın hastalıkta artan vaka sayıları ve ikinci dalganın başladığına dair açıklamalar, vaka artışlarına bağlı olarak acaba ekonomilerde yeniden duruş veya kapanma olur mu endişeleri, bu gelişmelerin getirdiği “güvenli liman” ihtiyacının sürüyor olması. Ayrıca son dönemde güç kaybeden ABD doları, gündemdeki yerini koruyan ABD-Çin ilişkilerindeki gerginlik ve jeopolotik gelişmeler, ABD’de kasım ayında yapılacak seçim ve anketlerde geride görülen ABD Başkanı Trump’ın seçim erteleme talebi sayılabilir.
İKİNCİ DALGA ENDİŞESİ
Bakıldığında dozu az veya çok olmakla birlikte bu gündemler altın fiyatı üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Koronavirüse karşı uzun süredir yürütülen aşı çalışmalarında da umut veren açıklamalar geliyor. Ancak son günlerde salgında ikinci dalganın başladığına dair bazı ülkelerden (Almanya) açıklamaların gelmesi bu haberlerin fiyatlanmasına imkan vermedi. Ayrıca henüz Dünya Sağlık Örgütü başta olmak üzere aşı çalışmalarının başarısına yönelik önemli bir merciden teyit de gelmiş değil. Aşının kullanıma geçmesi için eylül, ekim ayları telaffuz ediliyor. Bu yönde kabul görmüş ve teyit edilmiş bir gelişme olursa bu güvenli liman ihtiyacını azaltacağı için altın fiyatları için kâr satış bahanesi oluşturabilir.
GRAM ALTIN YÜKSELİŞTE
İç piyasalarda altının (gram TL) fiyatındaki yükseliş de hız kazanmış durumda. Dış piyasalardaki altının ons/dolar fiyatındaki yükselişine son günlerde iç piyasalarda dolar/TL kurundaki hareketlenme de eklenince gram TL fiyatındaki yükseliş de ivme kazandı. Altın uzun dönem için olmazsa da kısa dönem için artık primli bir yatırım aracı görülebilir. Bu durumu kâr satışlarına neden olabilecek ‘olası’ bir etken olarak dikkate almak mümkün. Ancak son görünüm, kısa süreli satış denemeleri olsa da altın fiyatında çıkış hareketi gücünü koruduğu gösteriyor.
ALTINDA 2000 EŞİĞİ DE GEÇİLDİ
ALTIN fiyatında ralli devam ediyor. 1.921 tarihi zirvesinden sonra 2.000 seviyesi de geçildi. Sonraki direnç noktaları 2.050-2.070 ve 2.100-2.150 seviyeleri olarak görülüyor. Yaklaşık on yıllık zirvesini kıran ve büyük çanağı tamamlayan (çanak; çıkış formasyonu) altın fiyatında uzun dönem için bakılacak olunursa verilecek ilk direnç noktaları ise 2.450-2.500 seviyeleri olarak görülüyor. Geri çekilmelerde ise ilk destek noktaları 2.000-1.985 seviyelerinde görülüyor. Çıkış hareketinin devamı için bu seviyenin üzerinde kalınması önemli olacak. Sonraki destek 1.935 seviyesinde bulunuyor. Çıkış trendi korunmakla birlikte direnç seviyelerinde kısa süreli kâr satışları görülebilir.
GRAM ALTINDA ÇIKIŞ TRENDİ SÜRÜYOR
ALTININ (gram TL) fiyatındaki yükseliş çıkış kanal direncine doğru hareketini sürdürüyor. İlk direnç 475. Kanal direnci olması açısından bu seviyelerde kâr satışları görülebilir. Bu seviyenin üzerinde verilecek direnç ise 500. Geri çekilmelerde ilk destek 450 seviyesinde bulunurken sonraki destek noktaları 440-435 seviyelerinde. Yükseliş hareketi sürüyor. Ancak direnç noktalarında kâr satışlarına dikkat.