 Altın Trump ile ışıldadı

Haberin Devamı

ALTIN fiyatlarında son dönemde belirgin bir yükseliş söz konusu. Hem dış piyasalarda ons dolar, hem de iç piyasalarda gram/TL altın fiyatlarında yükseliş hareketi devam ediyor. Altın fiyatlarını etkileyen temel parametreler; “Faiz, enflasyon, ABD dolarındaki dalgalanmalar, fiziki alım satımlar, jeopolitik gelişmeler” olarak sayılabilir. Son günlerdeki yükselişte ABD Başkanı Trump’ın icraat ve açıklamaları önemli bir paya sahip. Trump’ın hemen her konuda sert ve sıra dışı söylemleri jeopolitik gerginliği artırırken bu durum “güvenli liman” ihtiyacını öne çıkardı. Sonraki aşamada Meksika ve Kanada’ya bir aylık erteleme gelince dolar biraz zayıfladı. Yine güvenli liman ihtiyacına bağlı olarak ABD tahvillerine gelen alımlarla faizler gerileyince bu durum altın fiyatındaki yükselişe ayrıca

katkı yaptı.

Haberin Devamı

BEKLENTİLER YÜKSELDİ

Son gelişmeler sonucu finans çevrelerinde altın fiyatıyla ilgili beklentiler de yükseldi. Citigroup analistleri “Trump’ın politikalarından kaynaklanan gerilimlerin altın fiyatlarını ons başına 3 bin dolara taşıyacağını” öngördü. Hatırlanırsa daha önce hedef düşürmüşlerdi. Dışarıda bunlar olurken iç piyasalarda da gram/TL altın fiyatında da yükseliş devam etti. Altının ons fiyatındaki artışa dolar/TL kurundaki yükseliş eşlik edince altının gramı 3.300 TL’yi geçti. Altında görülen sert yükselişin ardından biraz kâr satışı gelmesini olağan karşılamak yerinde olacak. Ancak bu aşamada primli bir yatırım aracı olarak görülse de Trump belirsizliğine bağlı olarak uzun dönem çıkış beklentileri ve trendleri korunuyor.

MERKEZ ENFLASYON TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ

TCMB Başkanı Fatih Karahan’ın cuma günü yılın ilk enflasyon raporu sunumunda enflasyon tahmini yüzde 21’den yüzde 24’e yükseltildi. Yüksek gelen ocak enflasyonu sonrası TCMB’nin faiz indirimlerine devam edilip edilmeyeceği merak ediliyordu. Bu yönde doğal olarak net bir cevap verilmedi. Ancak toplantıdan toplantıya ve verilerin seyrine göre karar verileceği vurgulanırken, TCMB Başkanı Karahan, “Otopilotta değiliz” dedi. Şubat enflasyonunun da yüksek gelebileceğine dair beklentiler mevcut. Bu durumda 6 Mart TCMB toplantısında faiz indiriminde bir erteleme olup olmayacağı konusu önem kazanıyor.

Haberin Devamı

FAİZ İNDİRİMİNE DEVAM BEKLENTİSİ KORUNUYOR

Piyasalarda genel olarak faiz indirimlerinin devam edeceği beklentisi korunuyor. Ancak enflasyona bağlı bir tereddüt de var. Enflasyonu düşürmekte zorluk açısından özellikle hizmet sektörü (eğitim, sağlık) ve kira etkisi malum. TCMB faiz indirim konusunda beklentiler ve gerçekleşmeler arasında denge kurmaya çalışıyor. Bu açıdan faiz indirimleri esas politika olarak benimsenirken bir ayağı da frende olacak gibi görünüyor. Bu zamanla ve özellikle enflasyon konusundaki gelişmelere göre şekillenecek. Bir de olayın dış piyasa etkisi var. Trump ile dış piyasalarda hava değişmeye başladı. ABD’de enflasyon ile ilgili beklentiler yükseldi. Yeni şartların gelişen ülkelere ve Türk ekonomisine nasıl yansıyacağı konusu önemli.

Haberin Devamı

BANKACILIK HİSSELERİ SATICILI SEYRETTİ

TCMB ve enflasyon kaynaklı gelişmelerin piyasalara olası etkilerine bakmak için faize en hassas sektör olan bankacılık hisselerine göz atmak yerinde olacak. Bankacılık hisseleri TCMB sunumu sonrası satıcılı seyretti. Ocak enflasyonunun yüksek gelmesiyle TCMB faiz adımları konusunda temkinli bir durum oluşmuştu. Bu görünüm TCMB enflasyon sunumu sonrası da devam etti. Borsayı bu seviyelere enflasyondaki düşüş eğilimi ve buna mukabil TCMB faiz indirimleri taşımıştı. Banka hisselerine gelen satışlara karşılık sanayi hisselerinde görülen hareketlenme ise “hisse değişimi mi oluyor” sorularına neden oldu. Bunun cevabı için biraz daha gözlem yapmak yararlı olacak. Ayrıca borsada devam eden 12/2024 dönemi bilanço süreci yakından takip ediliyor. Bazı lokomotif banka bilançoları yayınlandı. Bankalara gelen satışların “bilançolar performansları veya beklenti bitti” anlayışıyla da ilgisi olabilir.

Haberin Devamı

YABANCI ALIMLARI DEVAM EDİYOR

YABANCI yatırımcılar son iki haftadır hisse senetlerinde alımdalar. 24 Ocak ve 31 Ocak ile biten iki haftada hisse senetlerinde toplam alımları 434 milyon doları buldu. Ancak 24 Ocak haftasında 345 milyon dolarlık alım, 31 Ocak’ta 89 milyon dolara geriledi. Yine de art arda iki hafta alım yapmış olmaları iyi bir gelişme. Devamını dileriz. Tahvil bonoda ise 31 Ocak haftasında 682 milyon dolarlık satış ile son dört ayın en hızlı çıkışını yaptılar, son dört haftadır alımdaydılar. Bu durum tahvil bono satıp hisse senedi alıyorlar izlenimi verse de teyit açısından önümüzdeki haftaları da görmek gerekecek. Aynı hafta; Kur korumalı mevduat 1 trilyon TL’nin altına düşerken, TCMB rezervleri ve bankaların döviz mevduatında bir miktar düşüş gözlendi.

Haberin Devamı

BORSADA YÖN ARAYIŞI SÜRÜYOR

BORSADA çıkış denemeleri güç kazanmazken geri çekilmeler tepki alımlarıyla karşılaşıyor. İki ileri bir geri ve patinaj görünümü sürüyor. Daha çok sektör ve hisse bazlı hareketlilik öne çıkmış durumda. Geri çekilmelerde ilk destekler 9.750 ve 9.620-9.560 olarak görülürken ilk dirençler 9.980 ve 10.180 seviyelerinde bulunuyor. Çıkış için 10.180 seviyesinin geçilmesi önemli olacak. Sonraki dirençler 10.276 ve 10.415 noktalarında görülüyor. Geniş ölçekte çıkış formasyonlarından “tobo” görünümü korunuyor. Endekste destek noktalarında alımların geldiği, yükselişlerin direnç seviyelerini geçmekte zorlandığı piyasa görünümü bir süre daha korunabilir.

DIŞ PİYASALAR TEMKİNLİ

DIŞ piyasalar ABD Başkanı Trump’ın Kanada ve Meksika’ya gümrük vergisini bir ay ertelemesi sonrası daha iyimser. Ancak temkini de elden bırakmıyor. Trump politikalarının ABD aleyhine döneceği konusunda açıklamalar gelmeye devam ediyor. Sadece ABD için değil küresel ekonomi için de aynı şeyler söylenebilir. Enflasyonda artış, ekonomik büyümede yavaşlama beklentileri ciddi olarak dillendiriliyor. Trump’a haklı olarak, Avrupa, Çin, IMF, BM kaynaklı en üst perdeden çokça itirazlar var. Ülkeler yeni şartlara göre tedbirlerini almaya çalışıyorlar. Ekonomideki yavaşlamaya karşı Avrupa, Hindistan, Meksika, İngiltere gibi ülkelerin merkez bankaları geçtiğimiz günlerde faiz indirimlerine gittiler. Belirsizlik nedeniyle nasıl önlem alınacağı konusunda çok da net değiller. Bazıları bekle gör modunda.

DOLAR AVANTAJINI GÖZ ARDI EDİYOR

Trump kendince ABD dış ticaret açığının yıllardır 1 trilyon dolar civarında gezinmesi üzerine gümrük vergilerini artırarak önlem alıyor. Dışarıda üretip ABD’ye mal satacaklardan vergisini alırken içeride vergi indirimi vaat etti. Dışarıda üreteceğinize gelin ABD’de üretin diyor. Ancak doların gücüne bağlı avantajı göz ardı ediyor. Kağıdı yeşile boyayınca bütçe ve dış ticaret açığını kapatma avantajına sahip. Dünyada dış ticaret ve borçlanmaların yarısına yakını dolar ile yapılıyor. Trump’ın biraz da şov ve gözdağı görünümlü söylemlerini ne ölçüde hayata geçirebileceği dünya siyaseti ve finans çevreleri açısından oldukça önemli. Kanada ve Meksika konularındaki gibi geri adımlar görebiliriz. Gerginlik daha artabilir de.





PETROL FİYATI DÜŞÜŞÜNÜ SÜRDÜRDÜ

Cuma günü, karşılıklı ticaretle ilgili gelecek hafta bir açıklama yapacağını belirten Trump, “Böylece diğer ülkelerle eşit muamele göreceğiz” dedi. Ham petrol ve otomobile de gümrük vergisinden söz etti. Son günlerde Meksika ve Kanada ile ilgili erteleme dış borsalarda yükseliş, dolardaki zayıflamaya neden olmuştu. Dolardaki zayıflama bazı emtia fiyatlarını yukarı çekti. Çelik ve bakır fiyatlarındaki yükselişte bunun etkisi var. Ayrıca tatil dönüşü Çin’deki talep artış beklentileri katkı yaptı. Trump’tan yeni açıklamalar gelirse bu görünümün korunması zorlaşır. Bu noktada, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent’ın “Doların güçlü olmasını istiyoruz. İstemediğimiz şey diğer ülkelerin para birimlerini zayıflatması, ticaretlerini manipüle etmesi” açıklamasını da ayrı bir yere koymak gerekecek.

Petrolde ise küresel ekonomideki yavaşlamaya bağlı olarak talebin zayıflama olasılığı ve ABD’de üretim artış beklentileri fiyatı baskılıyor. Trump’ın İran petrol ihracına yönelik kısıtlama haberine rağmen petrol fiyatları düşüşünü sürdürdü. Beklentilerin altında gelen ABD tarım dışı istihdamı Trump’ın gölgesinde kalınca piyasalara etkisi sınırlı oldu.