Altın tepeden bakıyor

Koronavirüs döneminde güvenli liman arayışı yatırımcıların altına olan talebini arttırdı. Altının ons fiyatı 1.785 doları gördü. İlk dirençler ise 1.790-1.800 seviyelerinde. Çıkışın devamı için bu seviyelerin geçilmesi önemli olacak gibi duruyor.
Düşük faiz, bol likidite ve virüse bağlı vaka sayılarındaki artış ile birlikte ikinci dalga riski altın fiyatında çıkış hareketinin devamında etkili oldu. Ayrıca ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Powell’in vaka sayılarındaki artışla ile ilgili ekonomik belirsizlikten söz etmesi ve ABD-Çin gerginliğinin tekrar gündeme gelmesi son günlerde altın fiyatındaki yükselişe ayrıca katkı yaptı. Faiz düşük ve düşük kalacak beklentisi kuvvetlenirken Fed 2022’ye kadar sıfır faizden söz etti. Ekonomilerdeki durgunluk zaten faiz artırımına imkan vermiyor. Diğer yandan merkez bankaları ve hükümetlerin teşvik paketleriyle likidite hiç olmadığı kadar bollaştı. Fed’in bilanço büyüklüğü mart ayından bu yana 3 trilyon dolardan fazla arttı. Diğer merkez bankaları da parasal genişleme politikalarına devam ediyor. Bu durum tasarrufları artırmaya başladı. Ekonomideki belirsizlik ve artan vaka sayıları ‘güvenli liman’ ihtiyacını gündemde tutuyor. Bu durumda kendisine getiri arayan paranın yöneldiği yatırım araçlarından biri de altın olunca fiyatı yükselmeye başladı. Ancak virüs konusunda yapılan aşı çalışmaları altında kar satışlarına neden olabilir. Dışarıda ons fiyatındaki yükseliş dolar/TL kurunun son günlerde yatay seyri nedeniyle aynı ölçüde iç piyasalardaki gram/TL fiyatına yansımış değil. Altının gram/TL fiyatını dış piyasalardaki ons fiyatı ile dolar/TL kuru belirliyor.
ÇIKIŞ HAREKETİ GÜCÜNÜ KORUYOR
Çıkış trendi devam ediyor. İlk destek 1.765 seviyesinde görülürken bu seviyenin üzerinde çıkış hareketi gücünü koruyabilir. Aksi takdirde sonraki destek noktaları 1.745 ve 1.710 seviyelerinde bulunuyor. İlk dirençler ise 1.790-1.800 seviyelerinde. Çıkışın devamı için bu seviyelerin geçilmesi önemli olacak. Bu durumda sonraki dirençler 1.840 ve 1.900 zirvesinde bulunuyor. Direnç noktalarında kâr satışları görülse de çıkış hareketi gücünü koruyor.
KÂR SATIŞLARI OLABİLİR
Kâr satışlarının ardından gelen tepki alımlarıyla çıkış hareketi devam ediyor. İlk direnç 396 seviyesinde. Bu seviyelerde kâr satış denemeleri görülebilir. Çıkışın devamı için 396 seviyesinin üzerinde kalınması gerekecek. Bu durumda sonraki direnç noktaları 410 ve 425 olarak görülüyor. İlk destekler ise 385-383 seviyelerinde. Bu seviyelerin altında verilecek sonraki destek noktaları 375 ve 364 seviyelerinde. Çıkış hareketi sürmekle birlikte direnç seviyelerinde kâr satışları
görülebilir.
Altın tepeden bakıyor
Koronavirüs döneminde güvenli liman arayışı yatırımcıların altına olan talebini arttırdı. Altının ons fiyatı 1.785 doları gördü. İlk dirençler ise 1.790-1.800 seviyelerinde. Çıkışın devamı için bu seviyelerin geçilmesi önemli olacak gibi duruyor.
Düşük faiz, bol likidite ve virüse bağlı vaka sayılarındaki artış ile birlikte ikinci dalga riski altın fiyatında çıkış hareketinin devamında etkili oldu. Ayrıca ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Powell’in vaka sayılarındaki artışla ile ilgili ekonomik belirsizlikten söz etmesi ve ABD-Çin gerginliğinin tekrar gündeme gelmesi son günlerde altın fiyatındaki yükselişe ayrıca katkı yaptı. Faiz düşük ve düşük kalacak beklentisi kuvvetlenirken Fed 2022’ye kadar sıfır faizden söz etti. Ekonomilerdeki durgunluk zaten faiz artırımına imkan vermiyor. Diğer yandan merkez bankaları ve hükümetlerin teşvik paketleriyle likidite hiç olmadığı kadar bollaştı. Fed’in bilanço büyüklüğü mart ayından bu yana 3 trilyon dolardan fazla arttı. Diğer merkez bankaları da parasal genişleme politikalarına devam ediyor. Bu durum tasarrufları artırmaya başladı. Ekonomideki belirsizlik ve artan vaka sayıları ‘güvenli liman’ ihtiyacını gündemde tutuyor. Bu durumda kendisine getiri arayan paranın yöneldiği yatırım araçlarından biri de altın olunca fiyatı yükselmeye başladı. Ancak virüs konusunda yapılan aşı çalışmaları altında kar satışlarına neden olabilir. Dışarıda ons fiyatındaki yükseliş dolar/TL kurunun son günlerde yatay seyri nedeniyle aynı ölçüde iç piyasalardaki gram/TL fiyatına yansımış değil. Altının gram/TL fiyatını dış piyasalardaki ons fiyatı ile dolar/TL kuru belirliyor.
ÇIKIŞ HAREKETİ GÜCÜNÜ KORUYOR
Çıkış trendi devam ediyor. İlk destek 1.765 seviyesinde görülürken bu seviyenin üzerinde çıkış hareketi gücünü koruyabilir. Aksi takdirde sonraki destek noktaları 1.745 ve 1.710 seviyelerinde bulunuyor. İlk dirençler ise 1.790-1.800 seviyelerinde. Çıkışın devamı için bu seviyelerin geçilmesi önemli olacak. Bu durumda sonraki dirençler 1.840 ve 1.900 zirvesinde bulunuyor. Direnç noktalarında kâr satışları görülse de çıkış hareketi gücünü koruyor.
KÂR SATIŞLARI OLABİLİR
Kâr satışlarının ardından gelen tepki alımlarıyla çıkış hareketi devam ediyor. İlk direnç 396 seviyesinde. Bu seviyelerde kâr satış denemeleri görülebilir. Çıkışın devamı için 396 seviyesinin üzerinde kalınması gerekecek. Bu durumda sonraki direnç noktaları 410 ve 425 olarak görülüyor. İlk destekler ise 385-383 seviyelerinde. Bu seviyelerin altında verilecek sonraki destek noktaları 375 ve 364 seviyelerinde. Çıkış hareketi sürmekle birlikte direnç seviyelerinde kâr satışları
görülebilir.