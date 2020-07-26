Altın parlamaya devam ediyor

Borsa İstanbul yorgun dış borsalara rağmen daha iyimser olsa da kâr satışları olası. Risk iştahının azalması hisse seçiminde dikkatli olmayı gerektiriyor. Salgın hastalığın gündemdeki yerini koruması ve piyasadaki para bolluğu ibreyi altından yana çevirmeyi sürdürüyor.
Piyasalarda iyimserlik sürüyor. Ancak özellikle dış borsalarda yorgunluk sinyalleri gelmeye başladı. Yükseliş denemelerinde kâr satışları sıklaştı. Borsa İstanbul ise dışarıya göre daha pozitif. ABD haftalık işsizlik başvurularının beklentilerin üzerinde gelmesi ve mart ortasından bu yana ilk kez yükselişte olması ekonomik toparlanmada ivme azalması gibi değerlendirilmesi nedeniyle risk iştahı biraz zayıfladı. Ayrıca COVID-19 vakalarındaki artış ve ABD-Çin gerginliğinin gündemde kalması borsalarda kâr satışlarına neden oldu. Bu noktada gelinen prim düzeyinin de etkisini dikkate almak gerekecek. Piyasaların gözdesi son günlerde altın oldu. Altın fiyatındaki yükseliş borsaların önüne geçti desek yanlış olmaz. Düşük faiz , bol likidite, merkez bankaları ve hükümetlerin parasal genişleme politikaları, salgın hastalıkta artan vaka sayıları ve ekonomide bazı kapanma haberleri, ABD dolarının değer kaybı, ABD-Çin gerilimi gibi sebeplerden beslenen altın fiyatları (ons/dolar) güçlü seyrini koruyor.
MERKEZ BANKASI YİNE PAS GEÇTİ
Merkez Bankası (TCMB) beklentilere paralel olarak geçen haftaki toplantısında faiz değişikliğine gitmedi. Ancak toplantı sonrası yayınlanan metinde çekirdek enflasyon göstergelerindeki yükseliş ve yıl sonu enflasyon tahmini üzerindeki risklerin yukarı yönlü olduğuna yönelik vurgu dikkat çekici. Bu bakımdan 29 Temmuz Çarşamba günü TCMB tarafından açıklanacak “Enflasyon Raporu” sunumu sırasında enflasyon hedefinde yukarı yönlü bir revizyon şaşırtıcı olmayacak. Yüzde 7.4 enflasyon tahmininin tutması artık çok zorlaştı. Çift hanede kalması sürpriz olmaz. Bu açıdan TCMB’nin yeni faiz indirimlerine ara vermesi olasılığı çok yüksek. Piyasa yeni duruma göre beklentilerini gösterge tahvil faizine yansıtıyor. Gösterge tahvil faiz oranı yüzde 8.7 seviyesini gördükten sonra tekrar 10 seviyesinin üzerine çıktı. Bunun şöyle anlamı da olabilir. Artık düşük faizin reel ekonomiye desteği zayıflayacak, ekonomik toparlanmaya önceki gibi katkılarını vermesi zorlaşacak demektir bir bakıma. 29 Temmuz’da ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısı ve faiz kararı var. Bu toplantıdan da faiz değişimi beklenmiyor. Ancak Fed 2022 yılına kadar sıfıra yakın faiz beklentisini açıklamıştı. Merkez bankalarının faiz indirim hamlelerine ara vermesi ve parasal genişlemelerde eskiye göre hız kesme borsalara olan katkısını da azaltacaktır. Fed bilançosu 7.2 trilyon dolar büyüklüğe ulaştıktan sonra tekrar 7 trilyon doların altına gerilemişti. TCMB’nin eksi faiz uygulamasının sonuçlarından biri olarak görülen bankalar yabancı para mevduatındaki artış da sürüyor. 17 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 1.4 milyar dolarlık artış ile son yılların en yüksek seviyesi olan 203.9 milyar dolara yükseldi. Bankalardaki mevduatın yarısından fazlası (yüzde 51) yabancı para cinsinden olmaya devam ediyor. Yakından izlenen bir diğer veri de son aylarda çıkışı devam eden sıcak para hareketleri. TCMB’nin açıkladığı menkul kıymet istatistiklerine göre yurtdışı yerleşik yatırımcılar 17 temmuz haftasında 240 milyon dolarlık menkul kıymet (174 milyon dolar hisse senedi, 66 milyon dolar DIBS) sattı. 22-24 Temmuz haftasında ise Borsa İstanbul’da yabancı takas saklama oranı yüzde 50’nin üzerine çıktı. Bu durum yerli yatırımcıların alım hızlarının azaldığını mı yoksa yabancı girişlerinin başladığını mı gösteriyor göreceğiz.
EURO GÜÇ KAZANIYOR
AB’nin 750 milyar Euro’luk yardım paketinden güç alan Euro değer kazanmaya devam ediyor. Koronavirüs salgınına yönelik ABD Kongresi’nden henüz trilyon dolarlık yardım paketi geçmiş değil. Bu durum ABD’de yoğunlaşan vaka artışları ve kapanma haberleriyle birlikte doların zayıflamasına katkı yapan bir gelişme. Piyasaların umutla beklediği bir gelişme aşı çalışmaları. Bu yönde olumlu bir haber akışı var. Bu gelişme de artan vaka sayılarına karşılık ekonomilerin kapanmayacak beklentisinin piyasalardaki iyimserliğin devamında payı var. Piyasaların görünümüne kısaca bakacak olursak, bir tarafta primli borsalar ve olumlu gelişmelerin önemli ölçüde fiyatlanması, diğer yanda umut veren aşı çalışmaları ve salgın hastalıkta artan vakalara karşılık ekonomileri açık tutma ısrarı. Bir başka bakış ise düşük faiz nedeniyle iyi bir alternatif olan, para kazanılan ve yatırımcıları memnun eden bir borsa var. Çok olumsuz gündem olmadıkça bu yapıyı terk etmek için bu aşamada pek bir gerekçe görülmüyor. Bu görünümün etkileri ise borsalarda yorgunluk ve daha seçici hareketler olarak yansıyor. Önümüzdeki hafta da benzer bir görünümün öne çıkması muhtemeldir. Bir diğer izlenecek konu ise BIST100 Endeksi’nden çift sıfır atılacak olan Borsa İstanbul’un yeni endeks seviyesine vereceği tepki olacak. Geçmiş tecrübeler genelde psikolojik etkiyle olumlu bir tepki olabileceği yönünde. Ama yine de gündem ve dış piyasaların seyri temel etken olacak.
SEÇİCİ HİSSE HAREKETLERİ
Borsa İstanbul’da prim düzeyi yükseldikçe daha seçici hareketler yaşanıyor. Borsa yükseldikçe artan prim ile birlikte yükseklik korkusuna bağlı olarak risk algısı da artıyor. Son dönemde halka açıklık oranı ve sermayesi küçük, işlem derinliği sığ diyeceğimiz hisselerde agresif hareketler görülüyor. IMF dahil borsaların reel ekonomilerden koptuğu yönünde değerlendirmeler gelmişti. Benzer tanımları borsadaki bazı hisseler için de yapmak yanlış olmayacak. Bu tür hisselerde gelinen prim düzeyi ve piyasa değerlerinin temel veri ve bilanço karşılığını bulmak çok zor. Borsalarda doğası gereği spekülasyon olagelmiştir. Her ne kadar ralli yaşanan dönemlerde bazen göz ardı edilse de fiyatlamaların temel veriler ile ilişkilendirilmesi çok önemli bir kriterdir. Bu açıdan temel veri ve analizlerin en fazla yapılması gereken bir dönemden geçiyoruz. Aman dikkat diyelim.
BORSADA 120.500 ÖNEM KAZANDI
Borsada çıkış trendi kâr satışlarına rağmen sürüyor. İlk destek 118.000 seviyesinde. Çıkış trendinin korunması için bu seviyenin üzerinde kalınması gerekecek. Aksi takdirde sonraki destek noktaları 116.000-115.500 ve 112.800 seviyelerinde bulunuyor. İlk direnç ise 120.500 seviyesinde. Çıkışın devamı için bu seviyenin geçilmesi önemli olacak. Bu durumda 124.000-125.000 bandı sonraki direnç seviyeleri. Çıkış trendi korunmakla birlikte direnç seviyelerinde kâr satışları görülebilir.
DOLAR/TL KURUNDA YATAY HAREKET SÜRÜYOR
Dar bir bantta yatay hareket bir süredir devam ediyor. İlk destek 6.81 olarak görülürken bu seviyenin altında verilecek destekler 6.76 ve 6.68 seviyelerinde bulunuyor. İlk direnç ise 6.87-6.90 bandında. Çıkıştan söz etmek için 6.90 seviyesinin geçilmesi gerekecek. Yön tayini için 6.81-6.90 bandı izlenebilir.
Altın parlamaya devam ediyor
Borsa İstanbul yorgun dış borsalara rağmen daha iyimser olsa da kâr satışları olası. Risk iştahının azalması hisse seçiminde dikkatli olmayı gerektiriyor. Salgın hastalığın gündemdeki yerini koruması ve piyasadaki para bolluğu ibreyi altından yana çevirmeyi sürdürüyor.
Piyasalarda iyimserlik sürüyor. Ancak özellikle dış borsalarda yorgunluk sinyalleri gelmeye başladı. Yükseliş denemelerinde kâr satışları sıklaştı. Borsa İstanbul ise dışarıya göre daha pozitif. ABD haftalık işsizlik başvurularının beklentilerin üzerinde gelmesi ve mart ortasından bu yana ilk kez yükselişte olması ekonomik toparlanmada ivme azalması gibi değerlendirilmesi nedeniyle risk iştahı biraz zayıfladı. Ayrıca COVID-19 vakalarındaki artış ve ABD-Çin gerginliğinin gündemde kalması borsalarda kâr satışlarına neden oldu. Bu noktada gelinen prim düzeyinin de etkisini dikkate almak gerekecek. Piyasaların gözdesi son günlerde altın oldu. Altın fiyatındaki yükseliş borsaların önüne geçti desek yanlış olmaz. Düşük faiz , bol likidite, merkez bankaları ve hükümetlerin parasal genişleme politikaları, salgın hastalıkta artan vaka sayıları ve ekonomide bazı kapanma haberleri, ABD dolarının değer kaybı, ABD-Çin gerilimi gibi sebeplerden beslenen altın fiyatları (ons/dolar) güçlü seyrini koruyor.
MERKEZ BANKASI YİNE PAS GEÇTİ
Merkez Bankası (TCMB) beklentilere paralel olarak geçen haftaki toplantısında faiz değişikliğine gitmedi. Ancak toplantı sonrası yayınlanan metinde çekirdek enflasyon göstergelerindeki yükseliş ve yıl sonu enflasyon tahmini üzerindeki risklerin yukarı yönlü olduğuna yönelik vurgu dikkat çekici. Bu bakımdan 29 Temmuz Çarşamba günü TCMB tarafından açıklanacak “Enflasyon Raporu” sunumu sırasında enflasyon hedefinde yukarı yönlü bir revizyon şaşırtıcı olmayacak. Yüzde 7.4 enflasyon tahmininin tutması artık çok zorlaştı. Çift hanede kalması sürpriz olmaz. Bu açıdan TCMB’nin yeni faiz indirimlerine ara vermesi olasılığı çok yüksek. Piyasa yeni duruma göre beklentilerini gösterge tahvil faizine yansıtıyor. Gösterge tahvil faiz oranı yüzde 8.7 seviyesini gördükten sonra tekrar 10 seviyesinin üzerine çıktı. Bunun şöyle anlamı da olabilir. Artık düşük faizin reel ekonomiye desteği zayıflayacak, ekonomik toparlanmaya önceki gibi katkılarını vermesi zorlaşacak demektir bir bakıma. 29 Temmuz’da ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısı ve faiz kararı var. Bu toplantıdan da faiz değişimi beklenmiyor. Ancak Fed 2022 yılına kadar sıfıra yakın faiz beklentisini açıklamıştı. Merkez bankalarının faiz indirim hamlelerine ara vermesi ve parasal genişlemelerde eskiye göre hız kesme borsalara olan katkısını da azaltacaktır. Fed bilançosu 7.2 trilyon dolar büyüklüğe ulaştıktan sonra tekrar 7 trilyon doların altına gerilemişti. TCMB’nin eksi faiz uygulamasının sonuçlarından biri olarak görülen bankalar yabancı para mevduatındaki artış da sürüyor. 17 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 1.4 milyar dolarlık artış ile son yılların en yüksek seviyesi olan 203.9 milyar dolara yükseldi. Bankalardaki mevduatın yarısından fazlası (yüzde 51) yabancı para cinsinden olmaya devam ediyor. Yakından izlenen bir diğer veri de son aylarda çıkışı devam eden sıcak para hareketleri. TCMB’nin açıkladığı menkul kıymet istatistiklerine göre yurtdışı yerleşik yatırımcılar 17 temmuz haftasında 240 milyon dolarlık menkul kıymet (174 milyon dolar hisse senedi, 66 milyon dolar DIBS) sattı. 22-24 Temmuz haftasında ise Borsa İstanbul’da yabancı takas saklama oranı yüzde 50’nin üzerine çıktı. Bu durum yerli yatırımcıların alım hızlarının azaldığını mı yoksa yabancı girişlerinin başladığını mı gösteriyor göreceğiz.
EURO GÜÇ KAZANIYOR
AB’nin 750 milyar Euro’luk yardım paketinden güç alan Euro değer kazanmaya devam ediyor. Koronavirüs salgınına yönelik ABD Kongresi’nden henüz trilyon dolarlık yardım paketi geçmiş değil. Bu durum ABD’de yoğunlaşan vaka artışları ve kapanma haberleriyle birlikte doların zayıflamasına katkı yapan bir gelişme. Piyasaların umutla beklediği bir gelişme aşı çalışmaları. Bu yönde olumlu bir haber akışı var. Bu gelişme de artan vaka sayılarına karşılık ekonomilerin kapanmayacak beklentisinin piyasalardaki iyimserliğin devamında payı var. Piyasaların görünümüne kısaca bakacak olursak, bir tarafta primli borsalar ve olumlu gelişmelerin önemli ölçüde fiyatlanması, diğer yanda umut veren aşı çalışmaları ve salgın hastalıkta artan vakalara karşılık ekonomileri açık tutma ısrarı. Bir başka bakış ise düşük faiz nedeniyle iyi bir alternatif olan, para kazanılan ve yatırımcıları memnun eden bir borsa var. Çok olumsuz gündem olmadıkça bu yapıyı terk etmek için bu aşamada pek bir gerekçe görülmüyor. Bu görünümün etkileri ise borsalarda yorgunluk ve daha seçici hareketler olarak yansıyor. Önümüzdeki hafta da benzer bir görünümün öne çıkması muhtemeldir. Bir diğer izlenecek konu ise BIST100 Endeksi’nden çift sıfır atılacak olan Borsa İstanbul’un yeni endeks seviyesine vereceği tepki olacak. Geçmiş tecrübeler genelde psikolojik etkiyle olumlu bir tepki olabileceği yönünde. Ama yine de gündem ve dış piyasaların seyri temel etken olacak.
SEÇİCİ HİSSE HAREKETLERİ
Borsa İstanbul’da prim düzeyi yükseldikçe daha seçici hareketler yaşanıyor. Borsa yükseldikçe artan prim ile birlikte yükseklik korkusuna bağlı olarak risk algısı da artıyor. Son dönemde halka açıklık oranı ve sermayesi küçük, işlem derinliği sığ diyeceğimiz hisselerde agresif hareketler görülüyor. IMF dahil borsaların reel ekonomilerden koptuğu yönünde değerlendirmeler gelmişti. Benzer tanımları borsadaki bazı hisseler için de yapmak yanlış olmayacak. Bu tür hisselerde gelinen prim düzeyi ve piyasa değerlerinin temel veri ve bilanço karşılığını bulmak çok zor. Borsalarda doğası gereği spekülasyon olagelmiştir. Her ne kadar ralli yaşanan dönemlerde bazen göz ardı edilse de fiyatlamaların temel veriler ile ilişkilendirilmesi çok önemli bir kriterdir. Bu açıdan temel veri ve analizlerin en fazla yapılması gereken bir dönemden geçiyoruz. Aman dikkat diyelim.
BORSADA 120.500 ÖNEM KAZANDI
Borsada çıkış trendi kâr satışlarına rağmen sürüyor. İlk destek 118.000 seviyesinde. Çıkış trendinin korunması için bu seviyenin üzerinde kalınması gerekecek. Aksi takdirde sonraki destek noktaları 116.000-115.500 ve 112.800 seviyelerinde bulunuyor. İlk direnç ise 120.500 seviyesinde. Çıkışın devamı için bu seviyenin geçilmesi önemli olacak. Bu durumda 124.000-125.000 bandı sonraki direnç seviyeleri. Çıkış trendi korunmakla birlikte direnç seviyelerinde kâr satışları görülebilir.
DOLAR/TL KURUNDA YATAY HAREKET SÜRÜYOR
Dar bir bantta yatay hareket bir süredir devam ediyor. İlk destek 6.81 olarak görülürken bu seviyenin altında verilecek destekler 6.76 ve 6.68 seviyelerinde bulunuyor. İlk direnç ise 6.87-6.90 bandında. Çıkıştan söz etmek için 6.90 seviyesinin geçilmesi gerekecek. Yön tayini için 6.81-6.90 bandı izlenebilir.