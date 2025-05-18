Altın kâr satışlarının etkisinde

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ALTIN son yılların en gözde yatırım aracı. Güvenli liman ihtiyacı altın fiyatlarındaki yükselişte ana etken oldu. Enflasyon, faiz, ABD doları, fiziki alım satımlar, merkez bankaları para politikaları altın fiyatına yön veren parametreler. ABD Başkanı Trump’ın seçilmesiyle küresel ekonomideki belirsizlikler, gümrük tarifeleri ve savaşlara bağlı artan jeopolitik riskler güvenli liman ihtiyacını öne çıkardı. Bu durum doğal olarak altın fiyatlarında yükselişi beraberinde getirdi. Düşen enflasyona bağlı olarak ABD tahvil faizlerindeki gerileme, dolardaki zayıflama, Avrupa Merkez Bankası faiz indirimleri, ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimine gideceği beklentileri, merkez bankaları ve fonların altın pozisyonlarını artırmaları yükselişi destekledi. Elbirliği ile birçok gelişmenin birbirini tamamlamasıyla altın fiyatları tarihi zirvesine ulaştı. Ancak son günlerde kâr satışlarına bağlı bir geri çekilme söz konusu.

NEDEN DÜŞÜYOR

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Bu düşüşte; mevcut gelişmelerin önemli ölçüde fiyatlanmasının yanı sıra, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirim beklentilerinin ötelenmesi ve buna bağlı olarak dolardaki hafif değerlenme, ABD-Çin gümrük tarifeleri konusundaki anlaşma, Hindistan-Pakistan çatışmasının büyümemesi, Rusya-Ukrayna konusundaki barış görüşmeleri de rol oynadı.

Yine de teknik olarak bakıldığında; orta ve uzun dönem çıkış trendi devam ediyor. Bu aşamada gelen satışlar kısa dönemli “teknik düzeltme” boyutunda. Ons fiyatında 3.120-3.100 dolar, gram/TL fiyatında ise 3.850-3.900 kısa dönem için önemli destek noktaları olarak görülüyor. Yılbaşından bu yana gram/TL altın yüzde 34, ons altın yüzde 22 primlendi. Bilindiği üzere altının gram/TL fiyatı, ons fiyatı ve dolar/TL kurunun bileşeninden oluşuyor. İlk dört aylık enflasyon (TÜFE) oranının yüzde 13.3 olduğunu dikkate alırsak geçen yıl olduğu gibi bu yıl da altın kazandırmaya ve enflasyonu yenmeye devam ediyor.

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NE BEKLENİYOR

Mevcut görünüm bu şekilde. İleriye yönelik projeksiyon tutmak gerekirse; altın fiyatlarında orta ve uzun dönem yükseliş hareketi korunuyor. Altının yükseliş için kullanacağı doneler azaldı. Bu açıdan, kısa dönem çıkış hareketinde kâr satışları ve dalgalanmalar söz konusu olabilir. Bununla birlikte ABD-Çin ticaret savaşı tekrar kızışırsa, Rusya-Ukrayna barış görüşmeleri sonuçsuz kalır, savaş devam ederse bu gelişmeler altın fiyatlaması üzerinde etkili olabilir. Bir de Trump gibi bir bilinmezlik var elbette.

YABANCI ALIMLARI

TCMB tarafından açıklanan yabancı işlemleri ve parasal istatistikler yakından takip ediliyor. Geçen hafta açıklanan verilerde olumlu bir görünüm var. Yabancı yatırımcıların hisse senetleri ve tahvil bonoda alıcı tarafta olmaları, TCMB rezervlerinde yükseliş, döviz mevduatında düşüş görüldü. Hisse senetlerinde alımlar aralıksız dört haftadır devam ediyor. 9 Mayıs ile biten haftada; yabancı yatırımcılar hisse senetlerinde 102 milyon dolar, tahvil bonoda 933 milyon dolarlık alım yaptılar. TCMB brüt rezervleri 5.8 milyar dolarlık artışla 144.3 milyar dolar yükselirken swap hariç net rezervler 18.1 milyar dolara ulaştı. Yurtiçi yerleşiklerin bankalardaki döviz mevduatı 382 milyon dolar düşüşle 193.1 milyar dolara geriledi. Dolarizasyon gerilemeye devam etti. Kur korumalı mevduatta düşüş ivme kazandı ve 625 milyar TL’ye çekildi. 19 Mart ile başlayan sürecin yaraları kısmen de olsa sarılmaya başlanmış görülüyor. Ancak eski seviyelerine ulaşması için uzun bir yol olduğu da açık. Borsada yükselen işlem hacmi, ucuzluk algısıyla yabancının olduğu kadar yerli yatırımcının da ilgisini biraz artırmış görülüyor.

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Bu yılın ikinci TCMB enflasyon raporu 22 Mayıs’ta açıklanacak. Dikkatler enflasyon tahmininde bir revizenin gelip gelmeyeceğinde olacak.

BORSADA TEPKİ ÇIKIŞI GÜCÜNÜ KORUYOR

Borsada tepki yükselişi devam ediyor. Ancak direnç seviyelerinde satışlar görülüyor. İlk destekler 9.500-9.420 seviyelerinde görülürken sonraki destekler 9.100-9.030 seviyelerinde bulunuyor. İlk dirençler ise 9.770-9.830 seviyelerinde. Tepki çıkışının devamı için bu seviyelerin geçilmesi önemli olacak. Sonraki dirençler 10.000 ve 10.380 seviyelerinde bulunuyor. Endekste yükseliş gücünü korumakla birlikte direnç noktalarında satışlar görülebilir.

DİKKATLER ABD-ÇİN GÖRÜŞMELERİNDE

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- Tarife savaşlarında verilen mola, piyasalara moral verdi. Ancak tarifeler konusundaki anlaşma beklentilerinin “aşırı iyimserliğe” neden olduğu, normalleşme için daha fazla netleşmek gerektiği görüşünü dile getirenler var. Gümrük tarifelerinin yüzde 60 veya yüzde 30 gibi oranlara çekileceğini tahmin edenler de bulunuyor. Fakat henüz resmi bir açıklama yok.

- Trump’ın Körfez ülkelerine yaptığı ziyaret ABD açısından oldukça verimli geçti. Suudi Arabistan, Katar ve BAE’de uçak siparişinden, yapay zekâya, savunma sanayine kadar trilyon dolar tutarında anlaşmalar imzalandı. ABD’nin nisanda 258 milyar dolar fazla vermesi haber akışları arasında yer aldı. Bütçenin fazla vermesinde, vergi gelirleri ile gümrük gelirlerinin etkili olduğu açıklandı.

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- Petrol fiyatlarında dalgalı bir seyir var. Tarifeler konusundaki görüşmeler petrol fiyatlarını yukarı çekmişti. Ancak ABD ham petrol stok artışları ve tekrar arz fazlası fiyatlaması öne çıkınca hafif gevşeme görüldü. Çelik dışında sanayi, tarım ve enerji emtialarında düşüş ve yatay bir görünüm var.

- ABD tahvil faizlerindeki yükseliş ise Fed’in faiz indirim beklentilerinin ötelenmesiyle ilgili. Fed’in bu yıl için faiz indirim beklentileri iki defaya ve 50 baz puana kadar geriledi. Fed Başkanı Jerome Powell, geçen hafta yaptığı konuşmada “Belirsizliği azaltıp, şeffaflığı artırmaya çalışıyoruz” dedi. JPMorgan CEO’su Jamie Dimon, ticaret gerginliklerinin azalmasına rağmen ABD’de resesyonun hâlâ mümkün olduğunu söyledi.

- Piyasa parametrelerine bakıldığında ABD tahvil faizlerinde yükselişin ardından hafif geri çekilme, dolarda güç kazanımı ve Euro’da zayıflama eğilimi sürüyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.42, Euro/dolar paritesi 1.1165, dolar endeksi 101.09, altının ons fiyatı 3.201 dolar, gümüş 32.27 dolar, brent petrol 64.92 seviyelerinde seyrediyor.

Yukarıda yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir, yatırımcı profilinize uymayabilir.