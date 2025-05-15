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Kasım Süleymani’ye yapılacak suikastı Trump, Netanyahu ile planlamıştı. Netanyahu son anda “ben yokum” deyince Trump küfredecek noktaya gelmişti. Hatta etmişti.

Sonra ABD seçimleri olmuştu. Biden kazanmıştı. Tabii Trump mağlubiyeti ne o gün, ne de o günden bu yana asla kabul etmedi. Ama o da ne... Biden’ı tebrik için arayanlar arasında Netanyahu en ön sıradaydı. İhanetti bu. Kabul edilemez bir alçaklıktı Trump’a göre. Suyu ısınmıştı. Netanyahu ile köprüler atıldı. Ta ki geçtiğimiz yaza kadar.

Önce Biden ile sonra Kamala ile dişe diş kana kan seçim yarışında olan Trump, İsrail’e de, İsrail lobisine de, Netanyahu’ya da göz kırpmıştı. Netanyahu’yu Florida’daki evine çağırdı. El sıkışıldı, 32 diş pozlar verildi, İsrail’e ve Netanyahu’ya tam destek açıklandı. Göreve geldiği gibi Biden’ın dahi vermediği bombalar verildi, 10 milyar dolardan fazla mühimmat Netanyahu’ya servis edildi, Gazzelilerin sürüleceği, Gazze’nin Trump tarafından satın alınacağı duyuruldu. Netanyahu’ya ne istediyse verildi, hatta daha fazlası.

Peki Netanyahu ne yaptı?

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Önce ilk kez geçen hafta bu köşede okuduğunuz Mike Waltz skandalı yaşandı. Netanyahu, Trump’ın arkasından iş çevirip Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı ile İran’ı vurma komplosu kurdu. Dahası var...

Trump’ın gururla anlattığı Gazze ateşkesini bozdu. Gazze’ye tüm yardımları kesti. Suriye’yi sabah akşam bombaladı. Trump’ın Türkiye ile arasını bozmaya çalıştı. İran ile nükleer anlaşma masasını sabote etmek için uğraştı.

Yani velhasıl kelam... Trump “Orta Doğu’da barış” dedikçe Netanyahu, Trump’ın politikasını dinamitledi.

Netanyahu bunca yıldır Trump’ı tanıyamamış herhâlde. Trump’ı ezmeyeceksin, enayi yerine koymayacaksın, egosunu incitmeyeceksin ve en önemlisi toplum önünde küçük düşürmeyeceksin. Bunları yaptınız mı? Hayırlı olsun... Nur topu gibi bir düşmanınız oldu.

Trump ne yaptı peki?

Netanyahu’nun haberi olmadan Husilerle ateşkes duyurdu. İran ile nükleer görüşmelerine devam etti ve en sonunda da Hamas ile doğrudan görüştü ve bir rehinenin serbest bırakılması için anlaşma sağladı. Şimdi de Netanyahu istese de istemese de Hamas ile doğrudan barış görüşecek. İşler o kadar ileri gitmiş durumda. Netanyahu “ABD desteği olmadan ilerlemeliyiz” demeye başladı. Yani demem o ki Trump’ın gözünde Netanyahu yeniden oluverdi Yeteryahu...

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KİM SEVMEZ Kİ

TRUMP ilk yurtdışı ziyaretine yine Suud’a gitti. Aman Ya Rabbi bu nasıl ilgi, bu nasıl alaka. Trump da havalarda uçuyor tabi. Selman’a bir övgü, bir övgü. “Seni çok seviyorum Selmancığım” dedi. Vizyoner liderlikten tutun da modernliğine ve çağdaşlığına kadar övülmedik yeri kalmadı. Sonra Trump çıkardı ağzındaki baklayı. “Buraya birçok işadamı getirdim Amerika’dan, hepsi Suudi Arabistan’dan bol sıfırlı çeklerle ayrılacak.”

Sonra oturdu masaya Selman ile... 142 milyar dolarlık silah sattı, bir de toplamda 600 milyar dolarlık taahhüt imzalattı. Selman el yükseltti. Hayır! 1 trilyon dolar vereceğiz.

Ne yalan söyleyeyim... Ben de sevmek istiyorum Prens Selman’ı. Kim sevmez ki?

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BEDAVA UÇAK GERİ ÇEVRİLİR Mİ

BU hafta Amerika’da kızılca kıyamet koptu. Olay şu... Katar, Trump’a bir adet Boeing 747-8 Jumbo Jet hediye ediyor.

Aman Allah’ım... Savaş çıkmış durumda Washington’da. “Rüşvet” diyenler, “Anayasa’ya aykırı” diyenler, Trump’ı “Katar’a çalışmakla” suçlayanlar bir tarafta... “Ne var bunda, hediye bu, gayet normal” diyenler öteki tarafta.

Önce Başkanlık Uçağı olarak kullanılacak. Trump’ın başkanlığı bitince de Trump Başkanlık Kütüphanesi’ne devredilecek. Yani Trump’a kalacak.

Trump diyor ki: “Benim uçak 40 yıllık. Bazı Arap ülkeleri öyle uçaklar çekiyor ki bizim havalimanlarına. Bizimki uçaksa onlarınki ne, onlarınki uçaksa bizimki ne? Katar jest yaptı. ‘Hayır, bedava uçak istemiyoruz’ desem aptallık yapmış olurum. Biz herkese bedava şeyler dağıtıyoruz. Biz de bir kere bedava bir şey almış olacağız.”

Siz söyleyin... Kim haklı?