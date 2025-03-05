Yeni dünya düzeni

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Bir devlet başkanı, görüşme sırasında araya alınmış sağlı sollu dayak yiyor, ülkesinin yeraltı kaynaklarını derhal vermediği için bir kamyon fırça yiyor, topraklarını işgalciye bırakmadığı için suçlanıyor, en sonunda da “Çık git” deniyor.

Ne görülmüş, ne duyulmuş bir rezalet...

Trump’ın devlet işleyişini ve geleneklerini nasıl yerle bir ettiğini haftalardır anlatıyordum.

Fakat bu sefer Trump, tümden uluslararası ilişkileri ve devlet adamlığını çöpe attı.

İsrail’in 7 Ekim’den bu yana yaptıkları ve Trump’ın Rus işgaline yaklaşımı, hayatımızı toptan değiştirecek etkiye sahip.

Bundan böyle orman kanunları geçerli.

Birleşmiş Milletler’in çoktan helvasını yemiştik, NATO’nun da kalbi teklemeye başladı.

Bu yeni düzende...

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-Güçlü güçsüzün elinden varını yoğunu alenen alacak.

- İttifaklar çatırdayacak, yeni bloklar oluşacak.

- Her koyun kendi bacağından asılacak.

Fay hatlarının bu denli ısınması, kıtaların çarpışması, herkesin yeni arayışlara girmesi anca nesilden nesile şahit olunabilecek şeyler.

Trump’ın Putin ile arayı düzeltme sevdası şimdiden onlarca yıllık dengeleri alt üst ediyor.

Pasifik’te Japonya’sı, Güney Kore’si, Tayvan’ı, yanı başımızda Avrupa’sı, Amerika kıtasında Kanada’sı, Meksika’sı, Orta Doğu’da ise zengin Arap ülkeleri... Hepsi Amerika’nın bağlılığını, güvenilirliğini, dostluğunu sorguluyor.

Trump...

- Amerika’yı Amerika yapan değerleri çiğneyerek...

- Amerika’yı süper güç yapan ortamı dinamitleyerek...

- Amerika’yı dost ve müttefiklerinden uzaklaştırarak yepyeni bir düzenin kapılarını aralıyor.

Ne diyelim... Yeni bir dünya düzeni kurulur, Türkiye de yerini alır.

PUTİN OLMAK İSTİYORUM

TRUMP elini Ukrayna-Rusya savaşına attığından bu yana neler olmuş

bir bakalım.

- Rusya’nın işgali için Ukrayna sorumlu tutuldu.

- Zelenski diktatör ilan edildi.

- Kiev’e 500 milyar dolarlık zengin yeraltı madenleri anlaşması dayatıldı.

- Ukrayna’nın NATO üyeliği tarih oldu.

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- İşgal edilen topraklar Rusya’ya layık görüldü.

- Zelenski aşağılanarak yaka paça Beyaz Saray’dan kovuldu.

- Ukrayna’ya tüm askeri yardımlar durduruldu.

Putin tek bir hamle yapmadan, tek kelime etmeden, tek görüşmeye girmeden yıllardır istediği, hayal ettiği, arzuladığı tüm taleplerine birer birer ulaşıyor.

Trump resmen “Yürü ya Putin” dedi, Putin’e verdikçe veriyor.

Ben de bir günlüğüne şu an yeryüzündeki en mutlu, en talihli ve en keyifli insan olan Putin olmak istiyorum.





HAK ETTİLER CANIM

TRUMP ve Elon Musk 1940’larda yaşasaydı şu argümanlara sıkı sıkıya sarılırlardı...

- Roosevelt, Nazilerle savaş diye tutturuyor. Neden Amerikalıların parasını çarçur edelim? Avrupa’nın sorunları bizi ilgilendirmez.

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- Churchill, Hitler ile anlaşmak yerine ülkesini mahvetti.

- Sovyetlerin elinde koz yok, savaşı kaybediyorlar, Hitler ile masaya otursunlar.

- Polonya Batı’nın kuklası oldu. Almanya’yı kışkırttılar.

- Fransa teslim oldu çünkü güçlü liderleri yok.

- Hitler’in kırmızı çizgilerini geçmeyeceklerdi, hak ettiler canım!

AYAKTA ALKIŞLIYORUM

Geçenlerde Oscar Ödülleri gecesi vardı. “No Other Land” isimli yapım, ‘En İyi Belgesel’ ödülünü kazandı.

Belgesel, Batı Şeria’da İsrailli işgalcilerin nasıl şiddet kullanarak yayıldığını, acıları, ölümleri ve İsrail Devleti eliyle insanların nasıl acımasızca evlerinden sürüldüğünü anlatıyor.

Eser, Filistinli Basel Adra ve İsrailli Yuval Abraham’a ait. Oscar’ı aldıktan sonra Abraham ne dedi biliyor musunuz?

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“Filistinliler ve İsrailliler olarak birlikte sesimiz daha güçlü. Basel’e bakınca bir kardeş görüyorum ama eşit değiliz. Bu rejim altında ben sivil hukuka tabiiyim, o askeri hukuka. ABD dış politikası siyasi çözüm yolunu tıkıyor.”

İsrail lobisinin hâkim olduğu Hollywood’da, siyonist politikaların erki rehin aldığı Amerika’da çıkıp şunları söyleyenin alnından da gözlerinden de öpüyorum, hatta ayakta alkışlıyorum.





YENİ HOBİM

AMERİKA’da bir süredir yumurta fiyatları çıldırmış durumda.

Bir de kıtlık var. Çoğu zaman raflarda yumurta bulunmuyor. Bazı marketler birden fazla karton satmamaya başladı. Öyle ki Sevgililer Günü’nde pahalı ve gösterişli hediye arayanlar 30’lu yumurta ile partnerlerini şımartmıştır. Ama telaşa mahal yok. Trump’ın Tarım Bakanı Brooke Rollins bu işi çözecek gibi duruyor. Geçen gün televizyonda dinleyince ağzım açık kaldı. “Ben bunu daha önce nasıl düşünemedim” dedim.

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“Arka bahçelerinde tavuk yetiştirenler var. Müthiş bir şey. Destekliyorum” dedi Bakan Brooke.

Bu çığır açan çözüm önerisi karşısında kayıtsız kalamam. Bundan böyle yeni hobim balkonda tavuk yetiştiriciliği olacak.

Artık Ramazan menüm belli: Sahurda taze yumurta, iftarda kızarmış tavuk.