Trump’tan sonra kongre de F-35’e göz kırptı

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Her ne kadar KAAN motorları için Kongre süreci bugün itibarıyla bitmiş ve satış onaylanmış olsa da her ne kadar CAATSA için Kongre onayına ihtiyacı olmasa da F-35’ler için bu şüphe isabetli.

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Fakat... Ankara’ya sadece Trump yönetimi değil, Kongre’den iki partili bir heyet de geldi.

Senato Dış İlişkiler Komitesi Kıdemli Üyesi Senatör Shaheen, Senatör Coons, Senatör Rounds ve Temsilciler Meclisi Üyesi Turner, dün bir brifing verdi.

Brifingin en önemli konularından biri, Türkiye’ye satılması artık iyiden iyiye konuşulan F-35’lerdi.

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Türkiye’nin F-35 programından çıkarılmasını sağlayan yasayı yazan Senatör Shaheen, bir hayli olumlu konuştu.

Neler dedi Shaheen?

- Tüm taraflar tatmin edici bir anlaşmaya varırsa, Türkiye’nin F-35 programına geri dönmesinin hem Türkiye hem de Amerika Birleşik Devletleri için olumlu bir gelişme olacağını düşünüyorum.

- Asıl mesele S-400’lerin teknolojimize yönelik oluşturacağı tehdit ile Rusya’nın buna erişim sağlamasıydı. Eğer bu tatmin edici bir şekilde yapılırsa, bunun sorunu çözebileceğini düşünüyorum.

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Senatör Rounds da oldukça ümitli konuştu.

- Umarım bu konu çözülebilir. Türkiye NATO’ya büyük katkı sağlayan bir ülke.

- Türkiye’nin Rusya’ya karşı güç olmasını sağlayacak her şey hepimizin lehinedir ve F-35’e sahip olmak da bunlardan biridir.

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Peki Vekil Turner?

- Elimizdeki, yani bizimle paylaşılan ayrıntılar, durumun umut verici göründüğünü ortaya koyuyor.

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Bakın bu Kongre üyeleri, normalde bu iş olacaksa engelleyecek, sürecin önüne taş koyacak üyelerdi.

Şu ana kadarki süreç bunlarla paylaşılmış ve hepsi de çözümün mümkün olduğundan bahsediyor.

Günlerdir her gördüğü Amerikan mikrofonuna konuşup “N’olur Sayın Başkan... Türkiye’ye F-35 satma” diyen Netanyahu’nun Kongre’deki maşaları bu işi bozmaya çalışacak mı? Evet.

Yine de... Trump’ın yeşil ışığı önemliydi belki ama Ankara’ya gelen Kongre delegasyonunun yaktığı bu ışık, bizi tünelin ucuna kadar götürebilir.