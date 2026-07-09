×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
Yazarlar
Bugünün Yazıları
Hürriyet.com.tr Yazıları
Tüm Yazarlar
HABERLER Yazarlar Yunus PaksoyTrump’tan sonra kongre de F-35’e göz kırptı
Yunus Paksoy

Yunus Paksoy

yunus.paksoy@hurriyet.com.tr
Yazarın Tüm Yazıları

Trump’tan sonra kongre de F-35’e göz kırptı

#F-35#ABD#KONGRE

Trump’ın çantasından çıkardığı KAAN jeti motorları, CAATSA’nın kaldırılması ve F-35 kapısını aralaması zirveye damga vururken bazı kesimlerde, belki de haklı olarak, “İyi konuşuyor, hoş konuşuyor ama Kongre engeller” yorumları yapıldı.

Haberin Devamı

Her ne kadar KAAN motorları için Kongre süreci bugün itibarıyla bitmiş ve satış onaylanmış olsa da her ne kadar CAATSA için Kongre onayına ihtiyacı olmasa da F-35’ler için bu şüphe isabetli.
*
Fakat... Ankara’ya sadece Trump yönetimi değil, Kongre’den iki partili bir heyet de geldi.
Senato Dış İlişkiler Komitesi Kıdemli Üyesi Senatör Shaheen, Senatör Coons, Senatör Rounds ve Temsilciler Meclisi Üyesi Turner, dün bir brifing verdi.
Brifingin en önemli konularından biri, Türkiye’ye satılması artık iyiden iyiye konuşulan F-35’lerdi.
*
Türkiye’nin F-35 programından çıkarılmasını sağlayan yasayı yazan Senatör Shaheen, bir hayli olumlu konuştu.
Neler dedi Shaheen?
- Tüm taraflar tatmin edici bir anlaşmaya varırsa, Türkiye’nin F-35 programına geri dönmesinin hem Türkiye hem de Amerika Birleşik Devletleri için olumlu bir gelişme olacağını düşünüyorum.
- Asıl mesele S-400’lerin teknolojimize yönelik oluşturacağı tehdit ile Rusya’nın buna erişim sağlamasıydı. Eğer bu tatmin edici bir şekilde yapılırsa, bunun sorunu çözebileceğini düşünüyorum.
*
Senatör Rounds da oldukça ümitli konuştu.
- Umarım bu konu çözülebilir. Türkiye NATO’ya büyük katkı sağlayan bir ülke.
- Türkiye’nin Rusya’ya karşı güç olmasını sağlayacak her şey hepimizin lehinedir ve F-35’e sahip olmak da bunlardan biridir.
*
Peki Vekil Turner?
- Elimizdeki, yani bizimle paylaşılan ayrıntılar, durumun umut verici göründüğünü ortaya koyuyor.
*
Bakın bu Kongre üyeleri, normalde bu iş olacaksa engelleyecek, sürecin önüne taş koyacak üyelerdi.
Şu ana kadarki süreç bunlarla paylaşılmış ve hepsi de çözümün mümkün olduğundan bahsediyor.
Günlerdir her gördüğü Amerikan mikrofonuna konuşup “N’olur Sayın Başkan... Türkiye’ye F-35 satma” diyen Netanyahu’nun Kongre’deki maşaları bu işi bozmaya çalışacak mı? Evet.
Yine de... Trump’ın yeşil ışığı önemliydi belki ama Ankara’ya gelen Kongre delegasyonunun yaktığı bu ışık, bizi tünelin ucuna kadar götürebilir.

#F-35#ABD#KONGRE
Yazarın Tüm Yazıları

DİĞER YAZARLARIMIZ

Bir magazin muhabirinin NATO izlenimleri

 ABDULKADİR SELVİ
ABDULKADİR SELVİ

Ceddin Deden’i duyunca mırıldandıkları şeyler

 AHMET HAKAN
AHMET HAKAN

Öneri mi tavsiye mi

 DOĞAN HIZLAN
DOĞAN HIZLAN

İyi evlat ölçüsü huzurevi olmamalı

 FULYA SOYBAŞ
FULYA SOYBAŞ

CAATSA ve F-35’lerde konuşulan yol haritası

 HANDE FIRAT
HANDE FIRAT
TÜM YAZARLARIMIZ