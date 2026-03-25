Trump’ın üç kuşu

Sebebi Trump.

Özellikle son birkaç haftadır insan haftaya umutla başlıyor.

Zira her hafta başı Trump savaşın neredeyse bittiğini, zaten vurulacak bir şey kalmadığını, ABD’nin savaşı çoktan kazandığını söylüyor.

Hafta ortalarına doğru vites artırılırken, hafta sonuna geldiğimizde İran’ın yerle bir edilmesi ana söylem oluveriyor.

*

Bu pazartesi de sabah 07.00’de kalktığım gibi Trump’ın açıklaması düştü önüme.

Uyku sersemi olacak vakit yoktu... Çünkü Trump, ABD ve İran’ın günlerdir çok verimli ve olumlu görüşmeler yaptığını söylüyor, İran’ın elektrik tesislerini falan vurmayacağını belirtiyordu.

Hatta hafta boyu ABD ve İran, müzakerelere devam da edecekti.

Piyasalar bu habere anında bayılmış, borsalar kırmızıdan yeşile dönmüş, petrol bir anda çakılmış ve dünya umutlara bürünmüştü.

*

Ama o da ne...

Daha üzerinden 1 saat geçmeden İran sağlı sollu yalanlamaya başladı Trump‘ı.

“Ne doğrudan, ne dolaylı görüşme oldu. Trump yalan söylüyor” diyorlardı. Hatta piyasa manipülasyonu ile suçluyorlardı.

*

Sonra İran itiraf etti... ABD, İran’a aracı ülkelerle müzakere daveti yapmış, İran da cevap vermiş.

Savaş ortamında her iki tarafın da yalan söylemese de doğruyu tam söylememesini anlayışla karşılayabilirim.

Asıl mesele burada şu:

Neden şimdi? Nasıl olur? Amaç ne?

*

Üç ihtimal ortaya koyacağım.

1- Trump müzakere etmek istiyor.

2- Trump piyasaları manipüle ediyor.

3- Trump kara operasyonu için zaman kazanıyor.

Ben üçünün de aynı anda doğru olduğunu düşünüyorum.

*

Şöyle ki...

Trump’ın savaşın 4’üncü haftasında İran’ı yoklaması, ülkeyi kimin yönettiğini ve baba Hamaney’den farklı olarak nasıl ve ne yöne ilerlediğini görmek istemesi gayet normal.

Zaten savaştalar. En kötü müzakereler yine başarısız olur.

*

Trump’ın sık sık yaptığı piyasaların gazını alma taktiği bana göre burada yine var.

Öyle ya da böyle bir müzakere girişimi olduğu yalan değil. Bunu pazartesi sabahın 7’sinde duyurmak da yalan değil. Fakat ne işe yaradığı belli.

Trump taş atıyor da kolu mu yoruluyor?

Tek tıkla trilyonlarca doları yönlendirmek istemesi sizi şoke ediyor mu?

*

Trump’ın savaşı resmen karaya oturmuş halde...

Rejim düşmedi, Hamaney’in yerine ABD yanlısı biri gelmedi/getirilemedi, uranyum ele geçirilemedi, İran’ın yönü milim değiştirilemedi.

Bir de üstüne Hürmüz kapatılınca dünya krize girdi.

Bu noktada Trump için en onurlu çıkış yolu Hürmüz’ü ve petrol işini halledip zafer ilan ederek işin içinden sıyrılmak.

O noktada yardım talep edilen NATO da oralı olmadı.

Ama işin başka bir yönü de var...

*

Her zaman söylerim... Trump’ın ne dediğine değil, ne yaptığına bakın.

Biz bu müzakereleri, barışı konuşurken yine düzinelerce kargo uçağı bölgeye sevkiyat yapıyor.

Birkaç güne amfibi piyadeleri bölgeye varmış olacak. Bunlara ek binlerce piyade, savaş gemileri ve hatta paraşütçüler de katılacak.

*

Bitirmeden önce üç ihtimale geri dönelim.

Evet... ABD gerçekten de İran ile müzakereler yürütürken piyasaları olumlu yönde etkilemeye çalışıyor ama aynı zamanda savaşı yaymak ve hatta büyütmek için hazırlıklarını da yapıyor.

Ne barış hayallerine kapılalım, ne de tamamıyla umutsuz yaşayalım.

Ama Trump’ın tek taşla vurmaya çalıştığı üç kuşu da bilerek hareket edelim.

BANKER TRUMP

Galibiyetin sahibi çoktur, yenilgi ise yetimdir.

O hesap... Geçen gün Trump, yanında Savaş Bakanı Hegseth varken birden İran ihalesini ona bırakıverdi.

Hegseth’e dönüp şöyle dedi:



“Pete, sanırım ilk sesini çıkaran sendin. ‘Hadi (İran’a saldırıyı) yapalım’ dedin.”

O anda aklıma Banker Bilo filmi geliverdi.

Komiserin önünde Maho, tüm suçu Bilo’ya yıkmış, hiçbir şeyden haberi yokmuş gibi davranırken...

Bilo, Maho’ya yalvarıp “Maho iki laf etsene. Kaşımı aha böyle kaldırdım desene” diyordu.

Herkesin önünde günah keçisi diye ortaya atılan Hegseth’e Trump “yaptım ama bir sor niye yaptım” demese bari.