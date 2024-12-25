 Trump ve müesses nizamın anlaştığı konu

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Bazı kesimler inanmadı. Trump “akıl oyunu” yapıyor diyenler oldu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, önceki gün Şamda Suriye yönetiminin lideri Ahmed eş-Şara (Colani) ile bir araya geldi.

“Türkiye’nin kuyusunu kazıyor” diye fikir yürütenler bile vardı.

Peki geçen hafta Şam’a gidip HTŞ Lideri Colani ile resmen görüşen ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Barbara Leaf ne dedi?

“Türkiye’nin Suriye’deki rolü ve etkisi oldukça büyük”. “Türkiye’nin ulusal güvenlik çıkarları var”.

Biri gelen yönetim, biri giden yönetim. Biri sistemle anlaşamayan kanat, diğeri sistemin ta kendisi.

İki tarafın da anlaştığı nokta, Türkiye’nin yeni Suriye’deki konumu.

Taban tabana zıt, birbiriyle varoluş savaşı veren Amerika’daki iki kanadın bile kabul ettiği bir gerçeği artık bizde de herkes kabullense mi?

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YAPTIRIM SOPASININ MODASI GEÇMEDİ Mİ

İKİ senatör...

Biri Cumhuriyetçi Lindsey Graham, diğeri Demokrat Chris Van Hollen...

Biri 29 yıldır Kongre’de, diğeri 21.

Kongre’ye demir atan, koltuğu bırakmayan, yozlaşmış sistemin vücut bulmuş halleri. Amerikalıların hiç sevmediği iki tip. Bunlar çıktı “Türkiye’ye yaptırım tasarısı” sundu.

Sebep?

Terörist elebaşı Mazlum Abdi ile telefonda görüşmüşler, onun ricası üzerine... Türkiye’yi terör örgütü ile ’ateşkese’ zorluyorlar. Ateşkes yapmazsanız yaptırım uygularız diyorlar.

Graham ve Van Hollen aynısını 2019’da da denemişti. Yaptırım sopasıyla, tehditlerle, eskimiş, modası geçmiş Kongre taktiklerinin hâlâ işe yarayacağını düşünüyorlar.

Yukarıda ne yazdık?

Mevcut yönetim de gelen yönetim de Türkiye’nin Suriye’deki gücünün farkında. Ne Türkiye eski Türkiye ne de yaptırım sopası eski etkisinde.

Musk’ın sahibi olduğu X uygulamasındaki yapay zekâya “Musk’ı Rus oligark gibi çiz” dediğimizde bu fotoğraf ortaya çıktı.

OLİGARK MUSK

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Elon Musk... Dünyanın en zengin insanı. Dünyanın en etkili sosyal medya platformunun sahibi. Hem servetiyle hem de sosyal medya gücüyle desteklediği Donald Trump’ın başkan olmasından bu yana bir dakika yanından ayrılmıyor. Aile fotoğrafında Musk... Uçak fotoğrafında Musk... Devlet liderleriyle görüşmelerde Musk... Musk “Gölge Başkan oldu” dedikoduları aldı başını gidiyor. Trump da etkilenmiş olacak ki “Musk asla başkan olamayacak” dedi. Geçen hafta Kongre, bütçe konusunda çıkmaza girdiğinde Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, Musk’tan habersiz adım atamadı. Yani anlayacağınız... Seçilmişler, atanmamışlardan emir aldı. Hatta bu tahakkümden bunalan Johnson, Musk’a telefonda şöyle demiş: “Hey, benim yerime sen Temsilciler Meclisi Başkanı olmak ister misin?” Amerikan halkı tarafından hiçbir göreve seçilmeyen, resmi olarak yetkisi olmayan konularla ilgilenen, seçilmişlere emir veren Musk... İsmi Elonchik Muskov olsa Rus oligarkı demez miydik?

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DERSİMİZ TOPLU KATLİAM

OKUL katliamları Amerika’nın tam anlamıyla kanayan yarası. Çocukların okullarda birbirini vurmasına alışılır mı? Amerika’da alışılıyor.

Geçen hafta 15 yaşındaki kız öğrenci Natalie Rupnow, Wisconsin’daki okuluna 9 mm’lik tabancayla gidiyor. Ateş açmaya başlıyor. 390 kişilik özel Hıristiyan okulunda anaokulu öğrencileri de var, 12’nci sınıf öğrencileri de.

Natalie, 42 yaşında öğretmeni ve 14 yaşında öğrenciyi öldürüyor. 6 kişiyi yaralıyor. Sonra aynı tabancayla intihar ediyor.

15 yaşındaki bir çocuğu buna iten ne olabilir?

Okulda yaşadığı zorbalık mı? Ailesinin iki kez boşanması mı? Psikolojik sorunlar mı?

Peki ya bunun münferit bir olay değil de Amerika’daki en yaygın krizlerden biri olmasına ne demeli? Son yıllarda okullarda yüzlerce toplu katliam oldu.

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Hatta Johns Hopkins Üniversitesi’ne göre Amerika’da 1-17 yaş grubunda birinci sıradaki ölüm sebebi silahlar.

Trafik kazalarından, aşırı doz uyuşturucudan, kanserden daha fazla.

Dünyaya silah satan süper güç Amerika. Okul çağındaki çocukları kendi sattığı silahlardan koruyamıyor.

İlkokul çocuklarına sınıflarda “toplu katliam tatbikatı” yaptıran...

Daha çarpım tablosunu ezberlememiş sabilere kurşunlardan kaçmayı öğretmeye çalışan ülkenin

vay haline...

Eric Trump, babasını bahsi geçen bölgeleri alışveriş sitesinden satın alıyormuş gibi gösteren bu paylaşımı yaptı.

51 KANADA, 52 PANAMA, 53 GRÖNLAND

Trump’ın geçenlerde bir “şakası” vardı. Kanada’yı 51’inci eyalet, Kanada Başbakanı Trudeau’yu Kanada Valisi yapmıştı. Günler geçti, Trump’ın Kanada “trollemesi” bitmedi.

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Hepimiz şaka sanıyorduk ama şimdi de gözünü Panama ve Grönland’a dikti. Trump bu, kafaya takmış bir kere. “Panama da Grönland da benim olacak” diye tutturuyor.

Panama ayaklandı, “Her metrekaremizi koruruz” diyor.

Grönland, “Biz satılık değiliz”

diyor.

51 Kanada, 52 Panama, 53 Grönland diye gidiyor Trump.

Meksika uyanık olsun...

Yarın sabah kalktıklarında bir bakmışlar plaka 54 oluvermiş.