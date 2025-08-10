Trump siftah yaptı

Haberin Devamı

Putin’e abartılı tavizleri...

Kendini ağırdan satamayışı...

Putin’i görmek için can atması...

Putin’in kendisini sevdiğine körü körüne inanması...

*

Trump’ın Putin politikası kötü başladı, daha kötü devam etti.

İşe yaramayacağını söylediğimiz ne varsa ters tepti.

Ne zamanki Trump...









* Zelenski’yi aşağılamayı bıraktı.

* Putin’e ateşkes baskısı yaptı.

* Rusya’nın saldırılarını açıktan kınamaya başladı.

* Ukrayna’ya silah sevkiyatını arttırdı.

* Putin’e iki nükleer denizaltı gönderip dişini gösterdi.

* Ağır ikincil yaptırımlarla tehdit etti...

İşte o zaman aylardır Trump ile görüşmeyi..

* Görmezden gelen...

* Sallamayan...

* Oralı bile olmayan Putin’e vites değiştirtti.

*

“Türkiye mi olur, Macaristan mı”, “Birleşik Arap Emirlikleri mi olur, Vatikan mı?” derken Trump duyurdu...

Alaska.

Hani şu Amerikan eyaleti, Amerikan toprağı olan Alaska.

Şu Amerikalıların Ruslardan aldığı Alaska.

*

Amerika’ya en son 10 yıl önce BM toplantısı için ayak basmış...

En son bir Amerikalı başkanla 4 yıl önce görüşmüş...

Daha düne kadar Trump’la görüşmeyi bile oyaladıkça oyalayan Putin’i ABD’ye getirmek büyük iş.

Trump’ın hakkını bu sefer verelim.

Siftahını nihayet yaptı.

*

Peki savaşı 24 saatte bitiririm diye çıktığı yerlerden Putin ile bir görüşmeye sevindirik olması hanesine zafer mi yazacak?

Hayır.

Dedikodular dolaşıyor...

Ukrayna, Donbass’tan çekilirse Putin diğer cepheleri dondurmaya hazır diye.

Trump da “Bazı toprak takasları olacak” diyerek dedikoduları güçlendiriyor.

*

Peki Zelenski bunlara razı mı?

Sadece Trump ve Putin’in buluşmasıyla kalırsa gerçek bir barış mümkün mü?

Yine dinmek bilmeyen bir heyecanla Putin’i hoş tutmak isteyen bir Trump mı göreceğiz?

Yoksa gerekirse masadan kalkıp gitmeyi bilen Trump mı?

Asıl sorular bunlar.

Haftaya tüm bu soruların cevabını az çok almış oluruz.

*

Trump, Putin’e karşı elinin boş olmadığını gördü.

Sonsuza kadar oyalamaya kanmayacağını da.

Gardını indirmezse hâlâ bir şansı var.



VENEZUELA’YA BAKTINIZ MI



“Wanted. Dead or alive.“

Yani... Aranıyor. Ölü ya da diri.

Bulup getirene bir de ödül verilirdi hani.

Vahşi Batı filmlerinden hatırlarsınız.









İşte ABD Adalet Bakanı Pam Bondi geçenlerde böyle bir duyuru yaptı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun tutuklanmasına yarayacak bilgi getirene...

50 milyon dolar vereceklermiş.

Amerikan tarihinin en büyük ödülü.

Osama bin Ladin bile 25 milyon dolardı.

*

Hemen arabaya bindim. Sürdüm Adalet Bakanlığı binasına.

Bondi ile görüştürün beni dedim.

Elimde 50 milyon dolarlık bilgi var.

Venezuela’nın Caracas şehrine baktınız mı?

Orada olabilir bu Maduro denen adam.

*

Olay o kadar absürt ki...

İşin izahı değil mizahı oluyor.

ABD, Maduro’nun nerede olduğunu bilmiyor mu?

Biliyor.

Amaç ne?

Maduro’ya terörist muamelesi yapmak.

Av gibi göstermek.

*

Dünya böyle işte...

Netanyahu’yu soykırımdan arayan mahkemeye yaptırım uygula.

Maduro’nun başına ödül koy.



ZEVKSİZLİK BAHÇESİ



Oval Ofis’in dışında güzeller güzeli bir Gül Bahçesi var.

Daha doğrusu vardı...

*

Ne mi oldu?

Trump’ın gazabına uğradı.









Bahçenin ortasındaki çimler söküldü, yerine beton döküldü.

*

Yeni haline bakıyorum da...

O güzelim Gül Bahçesi gitmiş, yerine zevksiz bir belediye çay bahçesi gelmiş gibi.

Bir de betonun üstüne 8-10 tane şemsiyeli masa sandalye atılmış.

Resmen her an Oval Ofis’ten biri çıkacakmış da çay ve gazoz dağıtıp boşları toplayacakmış gibi.

Bu zevksizliğe puanım 10 üzerinden 0.



ADINA YASA YAZILAN KADIN



KATY Perry’yi bilirsiniz.

Dünyanın en ünlü şarkıcılarından.

Kimine göre 400, kimine göre 500 milyon dolar serveti var.

*

Perry, fena gayrimenkul topluyormuş.

Hatta satın alımlarından biri o kadar olay olmuş ki...









Perry Yasası diye bir yasa tasarısı bile yazılmış.

*

Olay şu...

Perry, 2020 yılında 15 milyon dolara bir malikâne satın almış.

Satan da o zaman 80 yaşında olan bir Amerikan gazisi.

Satış belgeleri imzalanmadan bir iki gün önce belinden ameliyata girmiş.

Sattıktan sonra pişman olmuş.

“Satış iptal. Ameliyattan sonra kendimde değildim” demiş ama nafile.

Perry adamı dava etmiş.

Mahkeme şarkıcıyı haklı bulmuş.

Bunun üzerine Perry bir de tazminat davası açmış.

*

Yahu sen ki Katy Perry’sin.

Değer mi 85 yaşında adamı hâlâ mahkemelerde süründürüyorsun.

Pes vallahi...

İşte “Perry” yasa tasarısının da hikâyesi buymuş.

Amaç?

75 yaş üstündekilere imzaladığı emlak sözleşmelerinden 72 saat içinde cayabilme hakkı vermek.

Siz ne dersiniz?